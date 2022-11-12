【散文】石曉楓《跳島練習》：金門浯江街，這條契入血脈深處的短街永遠不死，它就是我的永恆
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身為金門人的石曉楓，以流浪異鄉和本島的經驗，回望故鄉與外島的牽繫，書寫關於親情、青春與地理的懷想。
文：石曉楓
〈關於一條街的身世〉
夜裡，金門罕見地下起了滂沱大雨，街道闃無人聲，然而白天其實也是。這是金城鎮數一數二的短街，這些年來每回返鄉，拉著行李箱走在回家的路上，總如行過荒地般，輪軸兀自發出孤寂而斑駁的聲響，喀拉，喀拉，規律的節奏一如數十年來安分生活著的我鎮居民。朱顏改、故景猶在，有些留藏於記憶深處，有些則仍然固守著鄉里，成為永恆的一方風景。
號稱有七十戶的這小街，西接中興路，東邊往南轉向接榫莒光路。我們不走全國各鄉市鎮都有的街道名稱，卻獨獨領取了非常在地的磅礡之聲：「浯江街」，這「浯」字與金門舊名「浯」洲、「浯」島、「浯」海、滄「浯」等稱謂一脈相承。而金城鎮南確實也有條「浯江溪」，浯江溪口的潮間帶有紅樹林，水筆仔與海茄苳欣欣簇長著，沼澤地裡則有彈塗魚、招潮蟹與鱟共生，還有大批過境飛來的候鳥，簡直是片歡然樂土。記憶裡的浯江街也是條喧騰鬧嚷的短街，我且將雨聲聽作潮聲，腦海裡浯江街昔時的榮景席捲而至，童年於是重新在發黃的歷史裡奔跑了起來。
那時，我被暱稱為「雞母頭」，從街西一路歡快地歌唱著。華都理髮廳師傅總會說：「來首陳蘭麗的歌」，還在念幼稚園的我，便會捏著嗓子，緊盯店裡高懸牆上的電視，一邊學舌「葡～萄～成熟時，我一定回～來～」，一邊高抬小手，由上往下迴旋著，模仿葡萄纍纍成串的模樣，這是陳蘭麗的招牌動作，師傅每次見到都挺樂，樂到把我當乾女兒，摩托車載了去莒光樓拍出一幀幀好看的相片，那時相機可不是普及性配備呢，底片沖洗應該也不便宜。童年另一樁日後被長輩津津樂道的奢侈行止，是二舅常抱著我去水果攤，指著番茄和蘋果讓我挑，每回我必毫不猶豫地把貴蔘蔘的蘋果帶回家，這是「雞母頭」的榮寵。
雞母頭不但是家中長女，還帶動了浯江街的萌萌生意，五月搶先出世後，短街裡四戶人家，便接連迎來了弄璋之喜。從西邊算起，雙號數來第三家其時住著周醫師夫婦，第四家是賣金門菜刀的洪氏家族，還有第五戶白家，小壯丁們紛紛跟進來報到，更遠一些，邱厝埕的邱家古厝裡也傳來喜訊。己酉雞年，浯江街裡一片報曉之音。
往後數年，幾戶同齡人家都是我常鑽進鑽出的地盤。六號周醫師診所，朱紅木質窗櫺望進去，是永遠窗明几淨的小診間，沒有病患時，短小精悍的周太太常招呼我們進去，親切請孩子們吃點心。操著外省口音的周醫師總是呵呵笑著，說話口音微微上揚。周家小兄弟倆則跟醫師一樣白白胖胖，養出可以拍幼兒奶粉廣告的好體型。在醫師家，似乎所有事物都是白皙整潔的，勤洗手當然為必要步驟，診所裡有股奇異特殊的味道，與整條街的本省家庭截然相異。
多少年後，蕭颯小說《小鎮醫生的愛情》出版，正當二八年華的我買來讀了，無端就想起已經搬離浯江街多年的周醫師，那是我對小鎮醫生唯一能有的想像。母親說，周醫師一家後來搬到基隆，他們到臺灣時還曾前往拜訪，我想像不出長年下雨的基隆，是否還能容納一家乾淨明亮的小診所。
與診所比鄰，色調全然相反卻毫無違和感的，是洪家鐵鋪。店鋪裡望進去總是黑黝黝的，偶爾會有星點火光飛濺，那是磨亮鋼刀的器械嗎？ 童年印象已經有些模糊了，只記得店鋪門口總是陳列著砲彈，那是製作金門菜刀的材料。洪家父親的臉非常嚴肅剛強，跟鋼刀砲彈彷彿融為一體，孩子們從不敢恣意靠近。但因店鋪就在自家對門，我常看到黝黑的內間裡，洪家小姊姊從二樓木梯沿級而下，白色制服上繡著霜雪如玉的名字，側邊挎著青綠色中學書包，青春粲然，陰暗的鐵鋪也瞬間被點亮，多令人豔羨的光澤啊，我想快快長大。
至於年齡一般的洪家小弟，和隔壁浯江街十號的白家小弟一樣，從不跟我玩在一塊兒，他們都忙著撒野調皮。幼稚園階段，白家小弟曾被迫與我搭檔承擔了兩次花童任務，他引為奇恥大辱，認為這種差事很不哥兒們。配對第一回以嚎啕暴走作結，第二回則留下鼓著腮幫子，滿臉不甘願大字站在我身邊的花童照。我最喜歡的是白家哥哥，他會帶著堂嫂的首飾盒，還有自己串好的手鍊、珠子耳環，到我們家來，與白姊姊和我一同扮家家酒。白家哥哥有張瘦削白皙的臉龐，印象中說話聲音低沉、心靈手巧，他是道地的溫柔漢，多少年來，我猶常想念著早逝的他。
同齡的四個男孩們，還有一位系出名門，是清代武將邱良功的後代，金門俗諺「九里三提督，百步一總兵」，據說其中一位即是曾官至浙江水陸提督的邱家祖先。童年印象中，古厝的石牆早已龜裂，庭內、庭外錯落置放著盆栽，每天清晨，老舊的木門吱呀作響，門後閃出名背書包戴著小學生橘帽的身影，那是邱家小弟，他挺著脊梁、精神奕奕行過家門口，永遠比我早一步到校。
邱小弟成績好、品行端正，與祖先邱良功一模一樣，小時候我們對他敬畏有加。聽聞古厝雖頹圮，但門前廣場全為邱家所有，往東兩三分鐘路程的「邱良功母節孝坊」，也與邱家有關，小學生們都驚訝極了，邱家小弟再怎麼行事謙遜，頭頂仍像環繞著耀眼光環般，教人不敢靠近。
直到大學畢業後返鄉，有一年往訪邱家，同學領我到庭院古井前，才看到傳聞中嵌在牆面的雕龍聖旨石。地方上都知曉此聖旨石原為清廷賜邱良功修建提督府第，以為界碑之用，後由於鄰居不願售地，顧及世代情誼，邱良功未以高官特權強逼遷屋買地，所以爵府沒蓋成，留下這兩塊聖旨石。同學還領我到房內，從衣櫃上方取出祖傳古刀劍各一，而廳堂裡兩座瓷鼓凳，據說也是清朝舊物，一時間彷彿時空錯置，我難以想像同學自少即以此為日常。
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2022 TCCF 未來內容展多國專家深度對談，對接國際最新文化科技產業趨勢
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文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源。而 9 日登場的「主題沙龍 - 國際焦點」則邀請榮獲國際藝術獎項、影展肯定的內容製作公司及導演，分享幕後製程及商機開發經驗，期待藉由豐富的產業經驗分享，促進臺灣文化內容產業對接國際。
文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源，促進臺灣文化內容產業對接國際。其中，大會重要活動之一、展示跨域應用價值的平台的「未來內容展」，今年有眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay、奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik、巴西遊戲開發公司 AVORE Immersive營運總監 Doede Holtkamp 親自來臺交流，法國新影像藝術節總監 Michele Ziegler 亦與文策院及法國在台協會合作，率 6 位不同專業背景的法國XR業界人士來臺進行產業參訪。
「未來內容展」以「擴增宇宙 運算中 Future Processing」為題，集結國內外話題性沉浸式內容，激盪文化與科技跨域應用新可能，本屆邀請的 19 組參展作品中有 5 組為國際或跨國共創作品，合作橫跨日本、法國、奧地利等國，另在近 40 場「主題沙龍」中有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區的機構代表、創作者、企業家齊聚一堂參與盛會，分享最新國際產業發展趨勢，助臺灣未來內容產業接軌國際，持續探索產業的發展潛能。
持續深耕臺灣未來內容產業為 TCCF 創意內容大會的重要目標之一，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣在國際市場搶佔先機。譬如：本屆未來內容展參展作品《百岳計畫》為文策院與奧地利林茲電子藝術中心合製計畫，由 FAB DAO 邀請五位知名的生成式藝術家王連晟、王新仁、林逸文、林經堯和吳哲宇，以臺灣跌宕起伏的山稜線為素材、程式碼為畫筆，勾勒出百座臺灣山巒，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景，並以 NFT 形式販售，讓收藏者共同治理營收，將收益作為臺灣生態保護的公益款項。加密貨幣捐款在聯合國及烏俄戰爭亦有先例，而臺灣尚未有成熟的相關案例，《百岳計畫》可謂開先河與國際最新 NPO-NFT 趨勢對接，其具有社會實踐價值的前瞻性創作思維，在未來內容展以前已受邀至全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節「林茲電子藝術節」展出，展現臺灣未來內容創作新銳實力。
在 11月 9 日 登場的「主題沙龍 - 國際焦點」中，由曾榮獲艾美獎、威尼斯影展多項肯定的巴西 VR 製作公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 以務實的業界經驗分析敘事及遊戲 VR 內容的市場地景與商機開發；CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 與文策院文化科技處處長李懷瑾，共同探討公資金如何作為新媒體內容與產業發展的利基；而曾執導話題性 VR 作品《芭芭雅嘎：森林女巫》等作的法國鬼才導演 Mathias Chelebourg 亦分享與香奈兒合作的最新 VR 沉浸式體驗《Rencontre(s)》精彩幕後製程。本單元將延續至 11 月 12 日，將有奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik 與 FAB DAO 創辦人黃彥霖(黃豆泥) 就 NFT 議題的精采對談；有香港 Amonica Brands 集團代表分享 Web 3.0 對娛樂創意產業帶來的變化，更有法國指標性 VR 製作公 司 Emissive、電信龍頭 Orange 與 HTC VIVE Arts 代表暢聊新作《永恆聖母院》多人 VR 娛樂體驗所開創的全新商業模式。由國際業界的專業翹楚帶來跨領域、多元議題討論，精彩可期。
具有豐富 VR 及 IP 內容推廣經驗的 CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 來臺參與「主題沙龍」，他特別表示：「VR 有很多迷人的特點，沉浸式內容可以往很多不同方向發展，像是紀錄片、科幻、電玩遊戲等，在 2022 TCCF 未來內容展看到臺灣做出了很多創意新內容，臺灣在文化科技領域擁有世界最先進的科技技術 ; 最有趣的是，法國和臺灣有著共同的願景，都認為創意內容需要強勁的科技技術，所以投注許多心力於該領域。創意內容最讓人興奮的是，人們永遠無法預期什麼即將發生，技術的投入更能提供創作者有更多元呈現作品的方式，讓大眾從未想像過的事情成真，像是讓娛樂體驗能在元宇宙虛擬世界中發生，或者將文化內容與 NFT 鏈接開創新的價值。這也是為什麼我特別來臺參與 2022 TCCF 未來內容展，希望能與跨國的專業人士共同發掘更多未來內容的可能。」
「2022 TCCF 創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單、主題沙龍、免費報名資訊及「未來內容展」開放時間請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。