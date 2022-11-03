每日圖說選舉｜每逢大選前會出現政黨成立潮，2022九合一也有增加嗎

台灣從以前到現在，曾經出現的政黨超過300個。而且在近幾年，每逢大選的前一年，台灣新成立政黨的數量就會暴增。下圖是依據內政部政黨網的資料，整理歷年台灣新政黨的數量變化。

從這張圖中可以看出，台灣解嚴那一年是第一次的政黨成立潮。而在2000年之後，每次的總統立委大選之前，都會有較多的政黨成立。而在2017年時，也就是2018九合一選舉之前，也出現一波政黨成立潮，或許跟當時整體社會有一股踴躍參與政治的風氣有關。但在2022九合一選舉前一年，2021年則沒有出現政黨成立潮。

在《政黨法》修法之後，許多已經沒有參選或是沒有活動的政黨，都會被依法廢止備案。這是否有影響各政黨今年的參選情形呢？

根據內政部資料，目前台灣沒有解散、沒有失聯、沒有撤銷或廢止備案的政黨，共有81個黨。而今年有推出參選人的政黨則有48個，也就是約六成有活動的政黨在這次有推出候選人。

以下是各政黨參選公職項目與推出的候選人數量。

參選兩個以上公職的政黨有12個。

其他的政黨，都只有參選一個公職。

整體來看，候選人數量仍只集中在前五名的政黨，其他大多數政黨的只推出一個人參選，而且主要是參選議員與與村里長。

（文：If Lin｜圖：梁敏萱、詹湘淇）

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核稿編輯：楊士範