泰國政府擬放寬外國人買土地規定，在野黨與公民社會批「把泰國賣了」
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為了吸引外國投資，泰國內閣在11月25日的內閣會議中通過內政部提案，放寬外國人可以在曼谷、芭達雅或是其他法律特別指名的區域買土地。儘管總理帕拉育稱仍在收集各方意見，且外國人必須在泰國連續3年投資4000萬泰銖才能購買土地，但已遭在野黨、公民社會的強烈輿論反彈。
（中央社）泰國內閣日前通過放寬外國人購買土地的規定，引起輿論強烈反彈，民眾和在野黨批評政府要「把泰國賣了」。不過這個提案未最後定案，總理帕拉育表示幕僚單位仍在收集各方意見。
為了吸引外國投資，泰國內閣在11月25日的內閣會議中通過內政部提案，放寬外國人可以在曼谷、芭達雅或是其他法律特別指名的區域買土地，面積最高可以達到1萊（0.16公頃）。按照原先的規定，外國人在泰國只能租賃土地且有一定年限，或是必須成立公司，透過公司購買土地。
不過提案一通過立刻引來在野黨強烈反彈，國會最大在野黨為泰黨（Pheu Thai） 批評這個提案是要「把泰國賣給出價最高的人」 。
為泰黨執政時期的前財長蘇查（Suchart Thadadamrongvej）批評，這個方案會讓泰國人更窮，中產階級買不起房子和土地，他並舉緬甸、寮國和柬埔寨為例，指出泰國人甚至可能進不去外國人購買的土地園區中。
政治異議分子賈督彭（Jatuporn Prompan）和尼提彭（Nitithorn Lamlua）發起請願，要求政府撤回提案，並表示將會要求國家反貪污委員會調查這件事。
民眾的批評甚至上綱到愛國主義，民族報（The Nation）報導，一名透過社群媒體YouTube賣房子和土地的泰國網紅Boy Setthinakkharaj在他的頻道中表示，過去有不少人找他賣土地給外國人，但都被他拒絕，因為他覺得不能賣掉自己的國家，內閣會議通過的提案等於是「背叛了自己的祖國」 。
提案引起眾多關注後，總理府副發言人（Tipanan Sirichana）緹帕南解釋，這個方案是要嘉惠泰國人，並沒有要賣掉國家，能夠購買泰國土地的外國人必須是已經拿到長期居留簽證的4種族群，包括富有人士、富有退休人士、在泰國遠距工作的專業人士及高技術專業人士，且他們的收入和在泰投資金額有高額門檻規定。
由於這項提案還仍須刊登在政府公告上才能正式生效，總理帕拉育在1日親自面對各界質疑表示，外國人必須在泰國連續3年投資4000萬泰銖（約新台幣3394萬元）才能購買土地，這項法案目前仍由總理府的幕僚單位國務委員會（Council of State）檢視中，國務委員會將會持續收集各方意見。
新聞來源：
- 泰國政府擬放寬外國人買土地規定 輿論強烈反彈 （中央社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
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乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！