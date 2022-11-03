2022/11/03,
印太

泰國政府擬放寬外國人買土地規定，在野黨與公民社會批「把泰國賣了」

泰國政府擬放寬外國人買土地規定，在野黨與公民社會批「把泰國賣了」
Photo Credit：AP / 達志影像

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為了吸引外國投資，泰國內閣在11月25日的內閣會議中通過內政部提案，放寬外國人可以在曼谷、芭達雅或是其他法律特別指名的區域買土地。儘管總理帕拉育稱仍在收集各方意見，且外國人必須在泰國連續3年投資4000萬泰銖才能購買土地，但已遭在野黨、公民社會的強烈輿論反彈。

（中央社）泰國內閣日前通過放寬外國人購買土地的規定，引起輿論強烈反彈，民眾和在野黨批評政府要「把泰國賣了」。不過這個提案未最後定案，總理帕拉育表示幕僚單位仍在收集各方意見。

為了吸引外國投資，泰國內閣在11月25日的內閣會議中通過內政部提案，放寬外國人可以在曼谷、芭達雅或是其他法律特別指名的區域買土地，面積最高可以達到1萊（0.16公頃）。按照原先的規定，外國人在泰國只能租賃土地且有一定年限，或是必須成立公司，透過公司購買土地。

不過提案一通過立刻引來在野黨強烈反彈，國會最大在野黨為泰黨（Pheu Thai） 批評這個提案是要「把泰國賣給出價最高的人」 。

為泰黨執政時期的前財長蘇查（Suchart Thadadamrongvej）批評，這個方案會讓泰國人更窮，中產階級買不起房子和土地，他並舉緬甸、寮國和柬埔寨為例，指出泰國人甚至可能進不去外國人購買的土地園區中。

政治異議分子賈督彭（Jatuporn Prompan）和尼提彭（Nitithorn Lamlua）發起請願，要求政府撤回提案，並表示將會要求國家反貪污委員會調查這件事。

民眾的批評甚至上綱到愛國主義，民族報（The Nation）報導，一名透過社群媒體YouTube賣房子和土地的泰國網紅Boy Setthinakkharaj在他的頻道中表示，過去有不少人找他賣土地給外國人，但都被他拒絕，因為他覺得不能賣掉自己的國家，內閣會議通過的提案等於是「背叛了自己的祖國」 。

提案引起眾多關注後，總理府副發言人（Tipanan Sirichana）緹帕南解釋，這個方案是要嘉惠泰國人，並沒有要賣掉國家，能夠購買泰國土地的外國人必須是已經拿到長期居留簽證的4種族群，包括富有人士、富有退休人士、在泰國遠距工作的專業人士及高技術專業人士，且他們的收入和在泰投資金額有高額門檻規定。

由於這項提案還仍須刊登在政府公告上才能正式生效，總理帕拉育在1日親自面對各界質疑表示，外國人必須在泰國連續3年投資4000萬泰銖（約新台幣3394萬元）才能購買土地，這項法案目前仍由總理府的幕僚單位國務委員會（Council of State）檢視中，國務委員會將會持續收集各方意見。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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