泰國政府擬放寬外國人買土地規定，在野黨與公民社會批「把泰國賣了」

（中央社）泰國內閣日前通過放寬外國人購買土地的規定，引起輿論強烈反彈，民眾和在野黨批評政府要「把泰國賣了」。不過這個提案未最後定案，總理帕拉育表示幕僚單位仍在收集各方意見。

為了吸引外國投資，泰國內閣在11月25日的內閣會議中通過內政部提案，放寬外國人可以在曼谷、芭達雅或是其他法律特別指名的區域買土地，面積最高可以達到1萊（0.16公頃）。按照原先的規定，外國人在泰國只能租賃土地且有一定年限，或是必須成立公司，透過公司購買土地。

不過提案一通過立刻引來在野黨強烈反彈，國會最大在野黨為泰黨（Pheu Thai） 批評這個提案是要「把泰國賣給出價最高的人」 。

為泰黨執政時期的前財長蘇查（Suchart Thadadamrongvej）批評，這個方案會讓泰國人更窮，中產階級買不起房子和土地，他並舉緬甸、寮國和柬埔寨為例，指出泰國人甚至可能進不去外國人購買的土地園區中。

Former finance minister Suchart Thadadamrongvej, who was once Pheu Thai Party leader, condemned the government for letting rich foreigners buy up land in Thailand. https://t.co/p3HrA8RghM — The Nation Thailand (@Thenationth) October 30, 2022

政治異議分子賈督彭（Jatuporn Prompan）和尼提彭（Nitithorn Lamlua）發起請願，要求政府撤回提案，並表示將會要求國家反貪污委員會調查這件事。

民眾的批評甚至上綱到愛國主義，民族報（The Nation）報導，一名透過社群媒體YouTube賣房子和土地的泰國網紅Boy Setthinakkharaj在他的頻道中表示，過去有不少人找他賣土地給外國人，但都被他拒絕，因為他覺得不能賣掉自己的國家，內閣會議通過的提案等於是「背叛了自己的祖國」 。

WTF !!! Thailand promotion to sell the land for any rich foreigners today !!! They can buy our land (1 rai) if only invest 40 MB per person in Thailand within 3 yrs and then can buy/occupy our mother land as residence forever!!. #ประยุทธ์ #ประยุทธ์ขายชาติ https://t.co/blK0AqJvqc — wadee (@wadee59561622) October 29, 2022

提案引起眾多關注後，總理府副發言人（Tipanan Sirichana）緹帕南解釋，這個方案是要嘉惠泰國人，並沒有要賣掉國家，能夠購買泰國土地的外國人必須是已經拿到長期居留簽證的4種族群，包括富有人士、富有退休人士、在泰國遠距工作的專業人士及高技術專業人士，且他們的收入和在泰投資金額有高額門檻規定。

由於這項提案還仍須刊登在政府公告上才能正式生效，總理帕拉育在1日親自面對各界質疑表示，外國人必須在泰國連續3年投資4000萬泰銖（約新台幣3394萬元）才能購買土地，這項法案目前仍由總理府的幕僚單位國務委員會（Council of State）檢視中，國務委員會將會持續收集各方意見。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範