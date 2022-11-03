客戶變勁敵：安謀向高通發動智慧財產權訴訟，全球手機晶片廠商都受衝擊

全球半導體矽智財大廠——安謀（Arm）和IC設計大廠高通（Qualcomm）的官司正在延燒。據外媒批露，安謀向高通發起侵害智慧財產權訴訟，要求不得再用「部分ARM架構設計」晶片，恐讓未來手機晶片設計廠，面臨新品研發受挫，引爆研發費用攀高等問題。

安謀向高通發動法律戰

安謀是日本軟銀集團旗下的半導體設計和軟體公司，總部位於英國劍橋，主要產品是提供半導體IC廠，由安謀所設計ARM架構之處理器，還有相關外圍組件的電路設計方案，賺取智慧財產權的授權費用。

官司起因於安謀首次公開發行（IPO）前夕，為了擴大市場，它起訴了最大的客戶之一的高通。安謀強調，高通收購新創企業Nuvia，而該新創公司未經過允許使用ARM架構的手機處理器晶片。

英國《金融時報》報導指出，該次的高通收購案，突顯出安謀和高通在技術上的相互依賴，兩家公司都在尋找智慧型手機以外的市場。Nuvia最初在數據中心上利用安謀架構的晶片，後來高通要求其利用該架構，打入其他市場，像是筆電、電動車等。

伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析師斯泰西拉斯貢（Stacy Rasgon）強調，安謀跳腳的原因是，他們需要對市場說一個「可以成長的故事」，並吸引更多投資人參與即將進行的IPO。

他說：「如果只是一個關於手機的故事，就不會有好結果。」

然而，在兩間公司對峙了數個月後，安謀向法院聲稱，它發給Nuvia的許可證「不可轉讓」，並且要求高通銷毀它在收購中，獲得任何有關的智慧財產權。高通回應，Nuvia技術在幾年前已經獲得安謀的許可證，並要求法院立即判決駁回此案，而雙方僵持不下。

客戶變競爭對手，未來商業模式恐改變

近日，根據高通最新提交給法院的反訴書中顯示，高通從2025年起無法繼續提供安謀架構的晶片，而安謀也有意限制客戶，利用它們的架構，自行開發的GPU、NPU等晶片。

《金融時報》指出，這場官司暴露了安謀智慧財產複雜的許可制度，變相和自己的客戶形成競爭關係，將對其未來的商業模式形成一種挑戰。安謀的特許權使用費有2種類型：第一是技術許可證，涉及安謀設計的中央處理器（CPU）。高通該類型的Cortex，用於其驍龍（Snapdragon）智慧手機處理器。

另一種則是只涵蓋其基本晶片架構，像是Nuvia就是擁有這種智慧財產權利的公司，他們以該架構為基礎，設計屬於自己的CPU，而這種商業模式的公司還有數十家。也意味著，未來都可能和安謀發生官司糾紛。

台灣業界人士告訴《經濟日報》，如果安謀開始採行新措施，將顛覆既有產業生態，全球手機晶片相關廠商都受衝擊，不僅高通在內的所有獨立手機晶片商新品開發之路恐受阻，像是三星等原本設計自家手機用晶片的品牌大廠也受累。

未來手機晶片廠恐怕將面臨放棄既有架構而重新設計的窘境，導致新品開發時程拉長。也意味著研發經費將會進一步攀高。

業界人士還說，由於CPU專利大部分都被綁死，所以目前開發GPU還算相對較容易，未來若手機晶片廠必須「選邊站」，或全部由自己設計開發，到時候難度會變得非常高，成為後續推進產品進程的阻礙。

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核稿編輯：翁世航