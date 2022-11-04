從目前的國際情勢來看，台灣更像是一個「陷阱」，就像當年的珍珠港一樣

文：王臻明

第二次世界大戰時，日軍偷襲珍珠港，揭開了太平洋戰爭的序幕。雖然美軍是被偷襲的一方，但長期以來一直有一個理論在流傳，認為美軍是故意讓珍珠港被偷襲的，以此對日本宣戰。

這個論點的證據，包括美軍太平洋艦隊的航空母艦在被偷襲前，剛好離開了珍珠港。而在珍珠港被偷襲當天，美國總統羅斯福接見了當時的中國駐美大使胡適，並告訴他，美、日兩國已經要開戰了，美國將與當時的蔣介石政府一起對抗日本，就在胡適離開白宮後不久，珍珠港就遇襲了。最後是當時駐紮在菲律賓的麥克阿瑟，也研判日軍即將要發動戰爭，所以主張先發制人，越過巴士海峽，攻擊在台灣的日軍，只是這個作戰計畫最後被否決。

這一個陰謀論認為，日本是中了美國的陷阱。不過如果仔細爬梳當時的國際政治情勢，多數人都覺得日本遲早會發動戰爭，只是沒有人知道日本的作戰計畫是什麼。最悲觀的論點甚至認為，日本的聯合艦隊已有能力跨過太平洋，將直接襲擊美國西岸，切斷美國本土與夏威夷的連繫，瓦解美國的太平洋艦隊。

至於較保守的看法也覺得，日本最少會攻擊當時駐紮在菲律賓的美軍部隊，以掃除日軍向東南亞進軍的障礙。而或許較持平的說法，是日本的擴張野心早就路人皆知。只是大家沒有猜到，日本會直搗黃龍，偷襲美國太平洋艦隊的總部，想要在珍珠港一舉殲滅美國在太平洋上的海軍力量。

這種情況其實與今日有點相似，多數人都認為中國遲早會與美國攤牌，習近平在二十大以後，權力一把抓，中國共產黨內部已經沒有能制衡他的力量。他領導下的中國向外擴張，已經是遲早的事，只是不清楚中國會先攻擊何處。是先併吞台灣，還是揮軍南海，或是直接攻擊在日本的美軍基地，以掃平武力犯台時的外部阻礙。

由於台灣是中國覬覦最久、也最在意的目標，因此斷言中國將在數年後攻擊台灣的論點最多。包括美國國防部的高階將領也不斷警告，中國有可能在2027年攻擊台灣，甚至在二十大前後，美國國務卿布林肯還多次公開表示，中國武力犯台的時間表可能提前，更讓人感覺台海危機已迫在眉睫。

不過，從目前的國際情勢來看，台灣變得更像是一個陷阱，就像是當年的珍珠港一樣。只是台灣海峽遠比當年的太平洋更為兇險，對中國來說，稍一不慎可能在這場戰役中全軍覆沒，讓解放軍的攻台部隊全部葬身魚腹。

原因在於今日的反艦飛彈非常發達，想在各方的重重監視下，讓大批登陸船團渡過台灣海峽，實在太過危險。台灣自行研發的多款陸基反艦飛彈正在加快生產中，向美國採購的陸基魚叉反艦飛彈，也會在這幾年開始交付，而且台灣的守軍勢必會擁有美國所提供的精確情報，可以輕易攻擊這些登陸船團。這對中國來說，將是個難以克服的問題，因為陸基反艦飛彈的機動性很高，容易藏匿，難以全部摧毀。

其二是美國總統拜登已經多次公開承諾，一旦中國武力犯台，美軍將會介入協防台灣。雖然事後白宮與國務院的官員都立即表示，美國仍會堅守一中政策，並沒有改變，以安撫中國。但十分確定的是，美國為了自己在西太平洋的利益，不會輕易放棄戰略地位重要的台灣。在拜登的宣誓下，美軍也積極在強化印太地區的軍事部署，以因應中國的威脅。

雖然美國不斷強調中國解放軍正在快速成長，但是無可諱言，在軍事科技上美國仍然遙遙領先。萬一雙方真的爆發軍事衝突，中國恐怕沒有日軍偷襲珍珠港時的優勢。當年日本所擁有的航空母艦兵力，甚至還略勝美國一籌，因為那時的美軍部隊，有一大半被牽制在歐洲戰場上，美國被迫兩面作戰，太平洋艦隊的兵力極為有限。

但這一次，美國在一開始就脫離了兩面作戰的泥淖，俄羅斯入侵烏克蘭的結果是兵敗如山倒。就目前的情況來看，除非俄羅斯真的動用核武，否則勝負已定，差別只在俄羅斯還能撐多久，為了獨裁者的面子，俄羅斯還得承受多大的犧牲，最後會敗的多慘而已。

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美國不斷提供金援與武器給烏克蘭，甚至導致自己的戰備庫存下降，但這些金援數字，與冷戰或二戰的驚人支出相比，真的只是九牛一毛而已。付出這一點代價，就能拖垮昔日最大的威脅，真的非常划算。至於武器的問題，那是美國還沒有進入戰時生產模式罷了。美國在二戰時期做為整個盟軍的武器生產工廠，其產能非常驚人，這根本不必質疑。

第二次世界大戰時，如果納粹德國在入侵法國時，沒有辦法立即佔領巴黎，反而被法軍打到退回邊界附近，只佔領法國的東部幾省，納粹德國的精銳還在這場戰役中損失殆盡，只好動員後備軍人，並從倉庫中拖出老舊的戰車，整修後送上戰場，那第二次世界大戰就打不起來了。

說不定當時在亞洲還有許多殖民地的英國會把更多英軍送到東南亞，以加強防禦能力，日本根本不敢派聯合艦隊去偷襲珍珠港，反而是美國會開始認真考慮麥克阿瑟的計畫，從菲律賓越過巴士海峽攻擊當時被日本佔領的台灣，先下手為強。現在的情況就是如此，美國國防部長奧斯汀在公布國防戰略報告的記者會中，直接言明俄羅斯雖然是威脅，但現在只有中國有辦法系統性地挑戰美國。

就這樣的發展來看，台灣變成了一個完美的陷阱，畢竟隔著一個海峽，部隊不能說撤就撤，對中國更為不利。以美國強大的海、空軍實力，要截斷穿越海峽的補給線易如反掌，即使解放軍可以成功登陸台灣，也隨時面臨著補給線被摧毀的風險。中國如果冒然發動侵台戰爭，最後一敗塗地、元氣大傷的可能性很高，在戰事不順，經濟重挫下，共產黨政權極有可能會垮台。