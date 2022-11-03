台北市長候選人教育政見座談會：黃珊珊建議把電視關掉，陳時中不要讓老師做亂七八糟的事情

國教行動聯盟今（3）日晚間舉行台北市長候選人教育政見座談會，邀請候選人黃珊珊、陳時中、蔣萬安分享其教育政見，並與現場家長互動問答。聯盟也透過問卷調查，提出「教育十問候選人」，內容涵括霸凌、性平、電子煙等校園安全問題，還有108課綱、品格教育、處理不適任教師、技職教育、幼教等等，希望能受到未來的台北市長關注。

黃珊珊：可以窮，但不能窮到孩子

黃珊珊表示，台北的教育是亞洲第一、當然也是全國第一。針對家長對霸凌事件、性平事件的關心，他強調首先是預防、第二個是發現，發現之後還要處置，目前學校、教育局都有專業的調查流程，要求學校做檢討報告。黃珊珊也強調，曾經有受到霸凌的孩子，要積極做後續輔導。

談到品格教育，黃珊珊笑稱：「把電視關掉，品格教育就會好一點」，他認為電視上每天都是奇怪的新聞、不好消息，品格教育要從政治人物開始做起，因為他們每天的言行都在影響社會，充滿似是而非的事情，「要孩子怎麼不去覺得社會很亂？」

有許多家長關心台北市的技職教育，黃珊珊說明，要「往下」讓國中端知道高職的優點，「往上」讓高職生知道將來的出路在哪，「往旁邊」把產業引入，讓大家知道產業要怎樣的人才。黃珊珊表示，台北市現在已經推動很多產學合一，接下來應該要做更多的推廣、提升價值。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯

如果要優先推動3項政策，黃珊珊提到，分別為幼教下修、降低師生比及校舍改建。黃珊珊也展現推動教育的魄力，「如果接下來為了孩子要舉債，我們願意去做；我們可以窮、但不能窮到孩子。」

陳時中：教學現場要有充足人力

陳時中在發表政見時，提到自己原本就提出的幾個教育政策，包含促進校園心理健康、推動校園性別平權，尤其是打破月經污名及月經貧窮現象，另外還有設計安全通學巷等等。

針對品格教育的部分，陳時中分享，他認為設立「品格楷模」一不小心就會導致「樣板化」，或者很多高中學生為了考大學想進醫學院，就到醫院當志工，為了得到加分的獎勵。陳時中認為確實要表揚學生，但表揚的動作可能和升學、成績有關，進而被樣板化。「我們要表揚一個人、還是表揚一個行為？」陳時中建議要從行為做起，各種好的品格、類型都要學習。

陳時中談到降低代理教師比率、增補行政人力的政見，強調教學現場要有充足的人力，「亂七八糟的事情不要讓老師做，老師就做老師該做的、行政就聘請行政來做，不要讓老師兼這個兼那個。」

在技職教育的部分，陳時中點出，目前技職教育正在沒落中，整個社會的氛圍不重視技職，因此要從社會教育去改進。另外就是擴大產學合作，持續開辦就業導向課程專班、獎勵產業攜手合作計畫，陳時中希望能建立一個有亮點的技職專班，「讓大家覺得走向技職是有機會的。」

蔣萬安：教育非人事費預算年增8％

蔣萬安表示，自己很早就提出了對台北市教育政見擘劃的願景，分為3個階段、10項政見，幼教、國民教育、中等及後中等教育。幼教的部分，要成立新科技發展辦公室、逐步實施5歲幼兒納入義務教育；國民教育方面，要增加特殊教育預算佔比、降低師生比，重視營養午餐、逐年改建校舍、保障教師專業自主及工作權；在中等及後中等教育中，要打造無邊界教室、邁向國際化教育城市，也重視技職教育，尤其透過成立專責單位舉辦首都國際技藝競賽。

談到學生、家長對108課綱的疑慮，蔣萬安說到，108課綱最重要的核心精神，就是以學生為主體，選擇所愛、愛其所選，根據學生本身的性向、興趣，推動適性入學。因此，他希望能夠透過主題探索、專題研究、議題探究的跨領域學習，引導學生主動學習、自我探索，同時整合國際資源、拓展國際視野。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯

蔣萬安強調，會特別傾聽高中學生心聲，若他當選市長，會和高中學生會座談，實際了解高中生在學習過程中遇到什麼問題。

蔣萬安也重視教師的專業自主權，並會推動每滿10年、給予老師1個月有薪假。另外，也要舉辦遠距教學增能研習、鼓勵教師進修與增能，並給予記功嘉獎。

蔣萬安承諾，未來若他當選市長，教育非人事費預算年增8％，「絕對做得到」，以表示對教育的重視，增加的經費預算用在師資培訓、校園軟硬體提升、新教育課程等等。

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核稿編輯：翁世航