台北市長候選人教育政見座談會：黃珊珊建議把電視關掉，陳時中不要讓老師做亂七八糟的事情
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國教行動聯盟透過問卷調查，提出「教育十問候選人」，內容涵括霸凌、性平、電子煙等校園安全問題，還有108課綱、品格教育、處理不適任教師、技職教育、幼教等等，希望能受到未來的台北市長關注。
國教行動聯盟今（3）日晚間舉行台北市長候選人教育政見座談會，邀請候選人黃珊珊、陳時中、蔣萬安分享其教育政見，並與現場家長互動問答。聯盟也透過問卷調查，提出「教育十問候選人」，內容涵括霸凌、性平、電子煙等校園安全問題，還有108課綱、品格教育、處理不適任教師、技職教育、幼教等等，希望能受到未來的台北市長關注。
黃珊珊：可以窮，但不能窮到孩子
黃珊珊表示，台北的教育是亞洲第一、當然也是全國第一。針對家長對霸凌事件、性平事件的關心，他強調首先是預防、第二個是發現，發現之後還要處置，目前學校、教育局都有專業的調查流程，要求學校做檢討報告。黃珊珊也強調，曾經有受到霸凌的孩子，要積極做後續輔導。
談到品格教育，黃珊珊笑稱：「把電視關掉，品格教育就會好一點」，他認為電視上每天都是奇怪的新聞、不好消息，品格教育要從政治人物開始做起，因為他們每天的言行都在影響社會，充滿似是而非的事情，「要孩子怎麼不去覺得社會很亂？」
有許多家長關心台北市的技職教育，黃珊珊說明，要「往下」讓國中端知道高職的優點，「往上」讓高職生知道將來的出路在哪，「往旁邊」把產業引入，讓大家知道產業要怎樣的人才。黃珊珊表示，台北市現在已經推動很多產學合一，接下來應該要做更多的推廣、提升價值。
如果要優先推動3項政策，黃珊珊提到，分別為幼教下修、降低師生比及校舍改建。黃珊珊也展現推動教育的魄力，「如果接下來為了孩子要舉債，我們願意去做；我們可以窮、但不能窮到孩子。」
陳時中：教學現場要有充足人力
陳時中在發表政見時，提到自己原本就提出的幾個教育政策，包含促進校園心理健康、推動校園性別平權，尤其是打破月經污名及月經貧窮現象，另外還有設計安全通學巷等等。
針對品格教育的部分，陳時中分享，他認為設立「品格楷模」一不小心就會導致「樣板化」，或者很多高中學生為了考大學想進醫學院，就到醫院當志工，為了得到加分的獎勵。陳時中認為確實要表揚學生，但表揚的動作可能和升學、成績有關，進而被樣板化。「我們要表揚一個人、還是表揚一個行為？」陳時中建議要從行為做起，各種好的品格、類型都要學習。
陳時中談到降低代理教師比率、增補行政人力的政見，強調教學現場要有充足的人力，「亂七八糟的事情不要讓老師做，老師就做老師該做的、行政就聘請行政來做，不要讓老師兼這個兼那個。」
在技職教育的部分，陳時中點出，目前技職教育正在沒落中，整個社會的氛圍不重視技職，因此要從社會教育去改進。另外就是擴大產學合作，持續開辦就業導向課程專班、獎勵產業攜手合作計畫，陳時中希望能建立一個有亮點的技職專班，「讓大家覺得走向技職是有機會的。」
蔣萬安：教育非人事費預算年增8％
蔣萬安表示，自己很早就提出了對台北市教育政見擘劃的願景，分為3個階段、10項政見，幼教、國民教育、中等及後中等教育。幼教的部分，要成立新科技發展辦公室、逐步實施5歲幼兒納入義務教育；國民教育方面，要增加特殊教育預算佔比、降低師生比，重視營養午餐、逐年改建校舍、保障教師專業自主及工作權；在中等及後中等教育中，要打造無邊界教室、邁向國際化教育城市，也重視技職教育，尤其透過成立專責單位舉辦首都國際技藝競賽。
談到學生、家長對108課綱的疑慮，蔣萬安說到，108課綱最重要的核心精神，就是以學生為主體，選擇所愛、愛其所選，根據學生本身的性向、興趣，推動適性入學。因此，他希望能夠透過主題探索、專題研究、議題探究的跨領域學習，引導學生主動學習、自我探索，同時整合國際資源、拓展國際視野。
蔣萬安強調，會特別傾聽高中學生心聲，若他當選市長，會和高中學生會座談，實際了解高中生在學習過程中遇到什麼問題。
蔣萬安也重視教師的專業自主權，並會推動每滿10年、給予老師1個月有薪假。另外，也要舉辦遠距教學增能研習、鼓勵教師進修與增能，並給予記功嘉獎。
蔣萬安承諾，未來若他當選市長，教育非人事費預算年增8％，「絕對做得到」，以表示對教育的重視，增加的經費預算用在師資培訓、校園軟硬體提升、新教育課程等等。
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核稿編輯：翁世航
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攜手偉薩、研華及英特爾GARAOTUS助印度醫療機構提升疾病研究效能89%
我們想讓你知道的是
高效能運算（High-performance computing，HPC）在這幾年發展當中，不僅是企業創新關鍵，更是企業轉型必備要素。不過研究卻發現，企業建置HPC時花費七成時間在硬體校調，研究人員只有三成時間放在核心業務；如此不僅讓團隊花太多時間在理解軟硬體，更可能大幅延遲轉型速度。精誠集團旗下高速運算品牌GARAOTUS設計出的基因組分析解決方案，協助印度醫療機構，大幅提昇其研究所需的運算能力，共同為生醫研究領域做出貢獻。
GARAOTUS攜手偉薩科技、研華科技及英特爾，提供印度醫療機構MedGenome基因組分析整體解決方案。該解決方案整合了GARAOTUS自行研發HPC平台，CRONUS Service Fabric及CRONUS Orchestration，並搭配研華科技提供的高效能及穩定的硬體架構，以及偉薩科技提供的程式化邏輯閘陣列FPGA（Field Programmable Gate Array）結合基因定序分析的加速解決方案，有效協助MedGenome提升疾病研究效能達89％！
MedGenome是一家總部位於美國德拉瓦州的印度醫療機構，並在 2018 年獲得了生物醫學突破獎（MedTech Breakthrough Award），其生物資訊學副總裁Ravi Gupta表示：「我們的醫生和研究人員對該解決方案展現的效能及成本比印象深刻，這個解決方案為MedGenome提供並擴大了在罕見疾病和帕金森氏症，以及其他領域研究所需的運算能力。」GARAOTUS提供的基因組分析解決方案，能有效將100人的全基因組定序（Whole genome sequencing, WGS）研究時間縮短到三分之一。
隨著人體基因分析、疫苗及新藥的開發應用越來越多且複雜，研究人員需要處理與分析的流程及數據量更是多樣及多元。在缺乏視覺化、模組化與整合性的資料分析處理下．將面臨多種在資料導入及整合上的困境，更無法有效推動研究的進行。
GARAOTUS認為企業轉型需要升級，迅速導入系統是最大關鍵。「HPC目的是要把效能榨乾」，在底層的硬體必須是最新、最好，當節點已經具備一定能量，串接節能的網路、軟體也必須提升規格，光是這部分已經讓企業的IT進行升級。HPC是企業催化創新的關鍵，而HPC的基礎架構包括運算節點、網路、儲存裝置，串接起來成為一個叢集，這當中要有使用者依據經驗來執行程式，專業的軟體在伺服器上進行運作及儲存，這些都是建構產業發展與進步的基礎。
當企業內部系統的升級一切就位，即能搭配HPC技術，快速運算出想要的結果，若參數或研究模型需要調整，亦能即時快速重新進行演算，在時間及企業整體支出上，都能有效節約成本。HPC技術能夠在企業進行產品開發前協助做模擬測試，此舉不僅省去模型驗證失敗造成的資源浪費，對於提升終端使用者的體驗也是具有長遠效益。但這樣仍舊不足，這幾年隨著加入雲端服務、AI等領域，HPC亦能充份融合各種技術，擴大支援的範疇，更加符合使用者的需要。HPC是企業永續發展的支持系統，必須有專業團隊，時時監控底層介接有無潛在的問題，需要有一套穩定的機制才能協助企業升級與長期發展。
GARAOTUS提供的CRONUS平台，讓研究人員不須編寫程式，就可以運用視覺化介面以拖拉方式輕鬆進行資料分析及資訊儲存。同時，資料也能夠在組織間輕鬆的交換及協作，透過統一的平台及彈性的權限設計，讓整體流程及研究成果更易於管理，也方便研究成果重現及再利用，藉此讓非IT程式背景的研究人員，降低研究門檻，更能靈活運用研究資訊。團隊服務的最大特色就是除了能夠將流程圖像化，將原來轉譯複雜的指令，透過簡易UI取代，大幅簡化流程。以簡單的概念說明，也就是將程式語言變成一塊塊的積木，把很多個積木輸入後，進入下一個流程，就可以簡單完成一個複雜的work flow。相較於以往需要在後台打相當多的指令及拋接資料，透過GARAOTUS設計的模組，在過程中設計了一個簡化的UI介面，再丟入特定HPC進行運算即可，甚至不需資訊人員也會使用。另一方面，所有編寫紀錄都有足跡，能簡單找出每個運算結果，不僅不會因為人員交接產生斷層，也不會有重複輸入指令情形。平台會紀錄每次運算的時間與使用的資源量，這些都讓企業決策面有更好的資源分配考量。
GARAOTUS團隊負責人薛聖傑指出：「研究統計中發現，企業或機構在建置HPC技術時，有將近七成的時間都花在軟硬體的校對調整，相對的，研究人員只有三成的時間能放在核心業務。GARAOTUS平台服務的最大優勢在於，能協助完備機構所需的HPC整體系統架構建置，在介面上也降低程式指令的困難度，並轉化為視覺化的圖像。GARAOTUS在成立初期，即鎖定朝向國際發展，從過去落地台灣大型教學醫院，再來協助香港中文大學進行基因定序研究，很開心CRONUS產品也能在印度新興市場落地，為MedGenome提供HPC相關解決方案，未來GARAOTUS也將持續與國際生態圈夥伴合作，共同發展更多成功案例。」
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