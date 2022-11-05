詹順貴：選舉攻防是一時的，但大巨蛋消防公安的風險則會存在幾十年
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選舉的攻防是一時的，而密閉式建築卻可容納4萬人以上的大巨蛋一旦啟用開始舉辦體育活動或演唱會，有關消防公安的風險則會伴隨存在幾十年。有梨泰院慘劇的殷鑑，更不應忽視防災專家一再提醒大巨蛋建築設計與避難疏散計畫皆有不足的潛在風險。
文：詹順貴
10月29日晚間韓國梨泰院萬聖節派對活動因人潮過多，呼吸困難，引發推擠踩踏，造成超過156人死亡的重大不幸事件。恰逢台灣涉及重大行賄、貪污的大巨蛋弊案於前一天宣判，有關大巨蛋的建築設計能否符合防火避難疏散要求的爭議，再次浮上檯面，成為台北市長候選人間新一輪攻防重心與社會關注焦點。
梨泰院悲劇足以作我們殷鑑
此外，短時間聚集擁擠人潮的各地跨年晚會活動（人潮最多的也是台北101大樓跨年煙火，結合市府廣場前的跨年演唱會），在舞台音量巨大、訊息因人潮過於擁擠而傳遞困難或緩慢之下，一旦出現類似公安意外，如何疏導正處於亢奮狂歡下的人潮或使之快速冷靜下來可以聽從指揮疏散？也是各地方政府必須引梨泰院事件為鑑，重新檢討疏散避難計畫，紮實進行緊急疏散操練的當務之急。
也許有人會說梨泰院事件是過多人潮擠在僅四公尺寬的狹窄斜坡巷道，才會如此嚴重，台灣跨年晚會的地點都相對空曠，不宜類比。但人類的情緒、一般民眾遇到突發狀況的行為反應，卻是高度雷同。
尤其台北跨年煙火與晚會結束之際，大量人潮湧往捷運，此時通往地下捷運站的各出入口難道不是狹窄的斜坡通道？站在捷運內最前排候車的人，不也是一旦在捷運站內發生推擠最危險的一群？因此，台北市現有的跨年活動現場維護、結束後的疏散計畫能否因應類似緊急意外情況？希望接下來當選的下一任市長能好好重新檢討。
再回頭看大巨蛋消防公安爭議。選舉的攻防是一時的，而密閉式建築卻可容納四萬人以上的大巨蛋一旦啟用開始舉辦體育活動或演唱會，有關消防公安的風險則會伴隨存在幾十年。有梨泰院慘劇的殷鑑，更不應忽視防災專家一再提醒大巨蛋建築設計與避難疏散計畫皆有不足的潛在風險，更不該縱容柯文哲為放水通過增添自己選總統的政績，選擇漠視公共安全，而對內政部消防署的防火避難審查，扣上是中央故意卡關的大帽猛烈砲打。
大巨蛋風險的電腦參數設定不夠周延
2016年間台北市政府曾成立「台北市災害防救專家咨詢委員會」，邀請幾位專業災害管理專家來共同審理大巨蛋的公共安全問題。2017－2018年間當時委員之一也是國內防災專業首屈一指的王价巨教授，即曾要求把人在狂歡或歡樂時發生突發事件的心理狀態影響行為反應考慮進去，認為這才會是真實的疏散情境，如此模擬也才會有實質意義。
王教授認為在緊急狀況下，人不可能如工程師電腦參數設定一般，有秩序地像水一樣流出來。過小的個人面積會誘發推擠行為，骨牌效應就有可能產生，人的堆疊、二氧化碳蓄積造成窒息經常都是死傷主因，而密閉空間又比開放空間更嚴峻。
梨泰院事故發生後，王价巨教授也再次提醒，如事故現場一次就有上百名需要緊急救援的大傷、還有神智不清的傷者，甚至死傷者堆疊，該怎麼處置？如何有效檢傷？現場傳言四出，如何有效地危機溝通？現場指揮系統如何建構、如何運作？外部支援到場找誰報到？經歷過災害現場的民眾是否會有創傷後壓力症候群（PTSD），該如何導入後果管理機制？
這些問題都應該要趁機好好重新檢視國內相關設施與應變機制，不要每次等到出事再來檢討和究責，然後船過水無痕。而民眾本身，如決定要到這種場合參加活動，歡樂之餘，也要思考如何自我保護，因為真實的情境都是「政府非常有可能救不到你」。
前都發局長林洲民被柯文哲攆走
對照前台北市都發局長林洲民建築師，也一直堅持主張大巨蛋現有建築設計不符建築技術規則，疏散計畫模擬情境也與現實狀況不符，一旦遇到火警將無法及時有效疏散人潮，而拒絕放水讓大巨蛋復工興建。已將原本認定是五大弊案之一改口為五大案並視大巨蛋完工營運為重大政績的柯文哲，面對此一僵局的處置方式則是直接請他走路。
林洲民前局長一再指出遠雄所提疏散計畫，是建立在裡面所有人縱使遇到火警，都是最冷靜、可以井然有序快速排隊疏散的情境，而忽略最會真實出現的慌張、推擠情境。他說2017、2018年間他任職都審主任委員主持大巨蛋「防災避難避難電腦模擬」測試審查時，有兩大重點與防災避難委員們共同堅持：
- 對大巨蛋現場的逃生方向熟悉度參數應該設定為「不熟悉」，意即當災難發生時，大部分人並無法立即了解逃生方向及位置。
- 當大巨蛋發生災難須緊急逃生時，大部分人應該是驚慌的，因此，其情境設定參數應該是「不知所措」才符合真實情境。
後來在2019年10月14日台北市政府通過的大巨蛋「防災避難電腦模擬」卻全然被「蓄意迴避」，上述1的情境是參加活動的每個人都熟悉大巨蛋所有的逃生口位置及逃生方向，也因此2的「逃生情境」設定變成「泰若自然」的穩定，而非「不知所措」。
相信讀者大部分都去看過電影、聽過演唱會或音樂會、觀賞過球類比賽、去過大型賣場或逛過百貨公司周年慶。大家捫心自問是否「熟悉」常去的餐廳、電影院、大賣場與百貨公司等公共場所的逃生口位置及逃生方向？萬一不幸突然聽聞災難發生而須緊急逃生時，有可能「泰若自然」嗎？
荒誕的是，對於林前局長的質疑，台北市都發局的回應竟是「參數極端，軟體跑不出結果」，將被揭露模擬情境與真實狀況不符的醜事推給電腦模擬程式限制。其實這部份林前局長連同參數可以如何選擇都已經說明得很清楚，根本沒有所謂「參數極端，軟體跑不出結果」的問題。
退一步來說，台北市都發局「參數極端，軟體跑不出結果」的說法，是否也等於間接承認他們2019年通過的電腦模擬測試，確實與真實狀況不符？
都發局的回應徒現北市府的荒謬
看到台北市都發局的最新回應，難免就聯想到大巨蛋弊案，除遠雄行賄當時財政局長李述德外，檢察官的起訴書還有這麼一段：
遠雄為順利申請大巨蛋建照，明知大巨蛋建築物開發量體龐大，短時間可容納4萬人，且位於人口稠密、交通密集區，公安問題至關重大，竟透過時任營建署長葉世文幫忙，找上台灣建築中心執行長許銘文，施壓台建中心承辦員，並打點台建評定委員，更改台北大巨蛋建築物防火避難性能設計計畫書，准予核發評定書給遠雄，助遠雄取得建照。
雖然日前台北地院宣判，許銘文是無罪，從日前宣判的新聞稿看，還無法得知詳細理由，完整判決書則迄未上網，但檢察官已表明會就此部分上訴。
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安聯投信在宜蘭壯圍種下1000棵樹的承諾 ，攜手永續夥伴為下一代守護海岸和天空的美麗
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台灣資產管理業者中「永續投資的領跑者」安聯投信，持續主動深耕這塊土地，在2022年秋日的尾聲，攜手林務局及永續夥伴好事交易所、寶島淨鄉團，到宜蘭縣壯圍鄉大福村植樹、淨灘，期許為下一代守護海岸和天空的美麗。
真正的富有，該是什麼樣子？是留給孩子美麗的天空，是彎腰拾起地上的垃圾，是在塵土飛揚中，種下黃槿、海檬果、草海桐、水黃皮、林投等防風林樹苗，讓1000棵樹茁壯、列陣，穩住消逝的海岸線──致力保護並增進客戶資產的安聯投信，攜手台灣林業事務的最高主管機關林務局，以及永續夥伴好事交易所、寶島淨鄉團，到宜蘭縣壯圍鄉大福村種下「安聯投信公民森林」，同時淨灘，還給海岸原有的風貌。
善用數位創新 與永續夥伴同行
走在永續投資的道路上，安聯投信的母公司安聯環球投資自2007年起便是首批簽署聯合國「責任投資原則」（PRI）的50家資產管理機構之一，在PRI的所有評分項目均獲A或A+的高評級肯定；2021年，進一步參與「一個地球資產管理者倡議」及「淨零碳排資產管理者倡議」，同時發布了「氣候相關財務揭露（TCFD）」年度報告，是全球金融服務及永續發展的領導品牌。
安聯環球投資擘劃出氣候變遷、地球限度、包容性資本主義三大永續投資主軸，落實在台灣，這一次安聯投信Green Tour永續行動，是針對因乾旱或颱風影響而需要補植的區域，由林務局指導，讓安聯投信員工拿起鏟子，挖地、植下樹苗，再夯實土地。
植樹、淨灘後，安聯投信總經理陳彥婷說，艷陽下，儘管揮汗如雨，能種下保衛台灣海岸線及後方耕地的防風林，再沿著海岸淨灘，打理出乾淨漂亮的沙灘，心裡無比富足；這一次安聯投信的Green Tour永續行動，要特別感謝林務局，以維護生態保育為前提，推動林業資源合理利用，並促成人與自然的和諧共生。
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而安聯投信的永續夥伴「好事交易所」2021年提出「公民森林行動群募計畫」，發起全球第一座由公民群募種下的海岸森林，並透過數位創新的方式，讓每棵樹木能即時線上觀測──這樣的行動，讓好事交易所在2022年獲得堪比「東方設計奧斯卡獎」之稱的「日本優良設計獎」（Good Design Award）肯定，日本優良設計獎更盛讚公民森林「創建了永續未來發展的廣闊前景」。
最美的風景 是為下一代守護美景的心
「在淨灘的時候，會發現有很多寶特瓶、塑膠製品，其實是來自於別的國家，這讓我們領略到：地球是圓的、海洋是相通的，環保行動不是靠一己之力就可以完成，必須結合地球村的每一分力，每一代都有自己的責任，每個人都能發揮自己的影響力！」安聯環球投資亞太區行銷長陳怡先說。
而這一次安聯投信Green Tour永續行動的另一重要永續夥伴「寶島淨鄉團」，創辦人林藝特別帶領了寶島淨鄉團，陪伴安聯投信員工一起淨灘，林藝說：「淨灘最大的原則是留下本屬於大自然的，譬如可以自然分解的漂流木、沙石、草、椰子、海漂鞘等，同時拾起大自然不能分解的，像是可回收標的、大型廢棄物、一般垃圾，寶島淨鄉團希望與大眾一同身體力行改變，也相信世界上最美的風景不是美景本身，而是每一顆願意守護美景的心！」
2021參與逾一萬場股東大會 主動讓投資發揮影響力
翻閱安聯環球投資最新發布的「永續發展暨盡職治理報告」，身為主動式資產管理業者，安聯在股東大會上積極行使投票權，2021年共參加10,191場股東大會的投票，並與氣候參與改善成效（Climate Engagement with Outcome）策略有關的高碳排公司強化氣候相關的互動與公司治理，進而帶來影響；2021年也參與了「淨零碳排資產管理者倡議」，以創新思維重新配置資金，大力支持氣候轉型、實現巴黎氣候協定目標。
秉持主動的精神大步邁進，安聯投信行銷部與整合零售策略部執行副總裁劉宜君表示，從2021年的「公民森林行動群募計畫」，到2022年上半年參與的「Re-Action100地球解方─2022永續設計行動高峰會」，以及下半年Green Tour永續行動的植樹、淨灘，都是安聯投信呼應集團永續治理方針的具體行動；放眼下一步，安聯投信將透過社會創新的方式，與好事交易所投入復育有「超級未來食物」之稱的原生種作物台灣油芒，回饋台灣原住民聚落與經濟，主動讓投資發揮影響力，更讓主動永續的精神，深植、萌芽於這片土地。
- 永續議題大調查
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