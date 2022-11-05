【台北市長選舉辯論會】面對高房價與居住正義難題，陳時中、蔣萬安和黃珊珊怎麼說？

台北市長選舉今（5）日進行電視辯論會，媒體針對台北高房價、社宅興建等居住正義問題提問3名主要候選人；並要3名候選人承諾，當選後社宅政策會不會延續？若社宅政策KPI、數量跳票，承諾不再競選連任。

無黨籍市長候選人黃珊珊批國民黨候選人蔣萬安，於擔任立委6年內未對高房價問題質詢、實價登錄無表決記錄，後嗆民進黨候選人陳時中，誇口4年蓋5萬戶社宅，但中央興建社宅進度緩慢。而蔣萬安則強調社宅興建不是萬靈丹，他有很多配套措施，要來幫助年輕人能留在台北打拼；陳時中則提出明確社宅興建目標數字，並表示要提高公有地的運用效率。

蔣萬安：社宅不是萬靈丹，會提供支持讓青年留在台北

首先發言的蔣萬安表示，台北人口外移問題是重中之重，這4年北市遷出人口高達30萬人，高房價正是主因，然而另外一個重點是低薪，這是年輕人不可承受之重；他認為社宅數量不是萬靈丹，「因為永遠不夠，不可能蓋到讓所有年輕人都可以住進社宅。」

他主張要提供青年各種生活支持，包含租金補貼、健全城市產業、活絡經濟提供就業機會，除提供年輕人更好的就業機會，在台北築夢，未來會以矽谷的經驗，打造台北科技廊帶完整成形。另外他也提出一系列政策，包括生育獎勵、生兩胎有入住社宅租金減免等等，減輕年輕人負擔，讓年輕人願意生、敢生、養得起、住得起，願意留在台北繼續打拼。

蔣萬安也提到，前市長郝龍斌任內定位社宅是青年住宅，入住資格為20到40歲年輕人，但後來柯文哲取消這個年齡相關的限制，他當選後，會保留更高社宅戶數比例，提供給40歲以下青年。

他也分析，柯市府社宅跳票不只是溝通問題，還有地點選擇問題，導致原本1000億元成本要蓋5萬戶，一戶的營建成本應該是200萬，現在蓋不到2萬戶，但每戶成本卻已高達450萬，財政嚴重超支。在台北土地難以取得之下，必須透過多元政策、財務穩定、行政效率提升，以公辦都更與校園改建等，才能解決青年居住問題。

黃珊珊：上任後繼續推動興建，台北會維持全國第一

黃珊珊表示，高房價吞噬年輕世代夢想，而過去8年來台北市推動居住正義，興建2萬戶社宅、提供近3萬戶租金補貼，另有包租代管等，且至目前為止保持全國第一的社宅興建數量，超過全國其他縣市所有的興建總和，掛保證若擔任市長會持續興建社宅，繼續維持全國第一。

黃珊珊指出，社宅受限於台北市用地取得困難，單靠空喊社宅數量若做不到也無意義，因此還需透過其他方式，包括公地民辦BOT案、鼓勵旅館轉型社宅、以TOD及EOD、都更獎勵、都更分回等、也要鼓勵民間興建、長者入住社宅釋出自家公寓作為包租代管，以多元管道提供更多可負擔住宅。

黃珊珊也質疑蔣萬安，過去擔任立委6年來，從未對高房價問題提出質詢，立法院表決實價登錄2.0時也無投票記錄，如今要選市長才喊蓋5萬社宅。對於陳時中稱未來4年將與中央合作興建萬餘戶社宅，黃珊珊質問，中央到現在只有兩案於去（2021）年底開工、共僅460戶，其餘若非沒開地方說明會、或因被社區抗議而停擺，嗆聲不該因政黨利益漠視台北市民權益。

黃珊珊強調，對於實現台北居住正義，興建社會住宅與其他配套措施都一樣重要，自己絕不像兩位對手一樣只會亂開空頭支票，將盡所能讓每位市民都可在台北找到自己的家。

陳時中：公有地運用效率提升，目標社宅增加1萬1500戶

陳時中說，他上任後會積極來蓋社宅，並指柯文哲第一任興建5000多戶社會宅，現在正在興建8000多戶，未來他的目標是1萬1500多戶，也要讓「公有地運用效率變高」。陳時中指出，年輕人在台北居大不易，他提出社會宅租金降低10％，應從基金中的公務預算編入。他強調，居住正義比財政更重要，要讓年輕人住得起。

陳時中也話鋒一轉批評，這議題確實是個難題，但這兩位對手，這次都沒有提出答案，就是大家畫畫餅，黃珊珊上任北市副市長3年，社會住宅只有決標共121戶，接下來怎麼達成相關目標？另外他也要詢問蔣萬安一直提到自己過去在矽谷的經驗，「用矽谷經驗帶領台北，到底是什麼？矽谷那邊有蓋社會住宅嗎？改天還要向委員請教」，並質疑蔣過去幾年的立委經驗，未曾對社會住宅有任何質詢或是發表意見。

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核稿編輯：羅元祺