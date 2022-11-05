【台北市長選舉辯論會】面對高房價與居住正義難題，陳時中、蔣萬安和黃珊珊怎麼說？
我們想讓你知道的是
台北市長選舉今（5）日進行電視辯論會，媒體針對台北高房價、社宅興建等居住正義問題提問3名主要候選人；並要3名候選人承諾，當選後社宅政策會不會延續？若社宅政策KPI、數量跳票，承諾不再競選連任。
台北市長選舉今（5）日進行電視辯論會，媒體針對台北高房價、社宅興建等居住正義問題提問3名主要候選人；並要3名候選人承諾，當選後社宅政策會不會延續？若社宅政策KPI、數量跳票，承諾不再競選連任。
無黨籍市長候選人黃珊珊批國民黨候選人蔣萬安，於擔任立委6年內未對高房價問題質詢、實價登錄無表決記錄，後嗆民進黨候選人陳時中，誇口4年蓋5萬戶社宅，但中央興建社宅進度緩慢。而蔣萬安則強調社宅興建不是萬靈丹，他有很多配套措施，要來幫助年輕人能留在台北打拼；陳時中則提出明確社宅興建目標數字，並表示要提高公有地的運用效率。
蔣萬安：社宅不是萬靈丹，會提供支持讓青年留在台北
首先發言的蔣萬安表示，台北人口外移問題是重中之重，這4年北市遷出人口高達30萬人，高房價正是主因，然而另外一個重點是低薪，這是年輕人不可承受之重；他認為社宅數量不是萬靈丹，「因為永遠不夠，不可能蓋到讓所有年輕人都可以住進社宅。」
他主張要提供青年各種生活支持，包含租金補貼、健全城市產業、活絡經濟提供就業機會，除提供年輕人更好的就業機會，在台北築夢，未來會以矽谷的經驗，打造台北科技廊帶完整成形。另外他也提出一系列政策，包括生育獎勵、生兩胎有入住社宅租金減免等等，減輕年輕人負擔，讓年輕人願意生、敢生、養得起、住得起，願意留在台北繼續打拼。
蔣萬安也提到，前市長郝龍斌任內定位社宅是青年住宅，入住資格為20到40歲年輕人，但後來柯文哲取消這個年齡相關的限制，他當選後，會保留更高社宅戶數比例，提供給40歲以下青年。
他也分析，柯市府社宅跳票不只是溝通問題，還有地點選擇問題，導致原本1000億元成本要蓋5萬戶，一戶的營建成本應該是200萬，現在蓋不到2萬戶，但每戶成本卻已高達450萬，財政嚴重超支。在台北土地難以取得之下，必須透過多元政策、財務穩定、行政效率提升，以公辦都更與校園改建等，才能解決青年居住問題。
黃珊珊：上任後繼續推動興建，台北會維持全國第一
黃珊珊表示，高房價吞噬年輕世代夢想，而過去8年來台北市推動居住正義，興建2萬戶社宅、提供近3萬戶租金補貼，另有包租代管等，且至目前為止保持全國第一的社宅興建數量，超過全國其他縣市所有的興建總和，掛保證若擔任市長會持續興建社宅，繼續維持全國第一。
黃珊珊指出，社宅受限於台北市用地取得困難，單靠空喊社宅數量若做不到也無意義，因此還需透過其他方式，包括公地民辦BOT案、鼓勵旅館轉型社宅、以TOD及EOD、都更獎勵、都更分回等、也要鼓勵民間興建、長者入住社宅釋出自家公寓作為包租代管，以多元管道提供更多可負擔住宅。
黃珊珊也質疑蔣萬安，過去擔任立委6年來，從未對高房價問題提出質詢，立法院表決實價登錄2.0時也無投票記錄，如今要選市長才喊蓋5萬社宅。對於陳時中稱未來4年將與中央合作興建萬餘戶社宅，黃珊珊質問，中央到現在只有兩案於去（2021）年底開工、共僅460戶，其餘若非沒開地方說明會、或因被社區抗議而停擺，嗆聲不該因政黨利益漠視台北市民權益。
黃珊珊強調，對於實現台北居住正義，興建社會住宅與其他配套措施都一樣重要，自己絕不像兩位對手一樣只會亂開空頭支票，將盡所能讓每位市民都可在台北找到自己的家。
陳時中：公有地運用效率提升，目標社宅增加1萬1500戶
陳時中說，他上任後會積極來蓋社宅，並指柯文哲第一任興建5000多戶社會宅，現在正在興建8000多戶，未來他的目標是1萬1500多戶，也要讓「公有地運用效率變高」。陳時中指出，年輕人在台北居大不易，他提出社會宅租金降低10％，應從基金中的公務預算編入。他強調，居住正義比財政更重要，要讓年輕人住得起。
陳時中也話鋒一轉批評，這議題確實是個難題，但這兩位對手，這次都沒有提出答案，就是大家畫畫餅，黃珊珊上任北市副市長3年，社會住宅只有決標共121戶，接下來怎麼達成相關目標？另外他也要詢問蔣萬安一直提到自己過去在矽谷的經驗，「用矽谷經驗帶領台北，到底是什麼？矽谷那邊有蓋社會住宅嗎？改天還要向委員請教」，並質疑蔣過去幾年的立委經驗，未曾對社會住宅有任何質詢或是發表意見。
延伸閱讀
- 給你珊時萬，你想投給誰？- 2022 台北市長選舉政見配對遊戲
- 社宅已不再是「要不要做」，而是「如何做得更好」：三位台北市長候選人各提出哪些政見？
- 六都社會住宅興辦達成率比一比：台北市78.6%最高，高雄24.5％最低
核稿編輯：羅元祺
Tags：
Google Cloud台灣響應Next 2022全球年度大會，量身打造在地月系列活動
我們想讓你知道的是
Google Cloud臺灣即將推出Google Cloud Next 2022臺灣在地月系列活動的第一波活動「Google Cloud Next Recap: Taiwan」，包含一連串主題演講、雲端技術亮點彙整，還提供各項好禮，期盼各界人士共襄盛舉。
Google Cloud Next 2022年度全球大會已於10月11至13日於美國登場，並於三天活動期間，一口氣推出超過125場線上及線下會議活動，橫跨建構、分析、設計、現代化、維運、安全性、協同合作及創新等八大領域，吸引各界人士共襄盛舉。Google Cloud於大會期間宣布達成重要里程碑，包括提供最開放且可擴充的強大資料雲端，以及強大且最先進的Google AI應用技術等。而Google Cloud台灣為響應全球年度盛會，將於今年11月16日至12月15日，舉辦Google Cloud Next Recap：Taiwan在地月系列活動，結合多管道模式，量身打造台灣專屬線上活動與台北實體活動，睽違3年後，再度以實體活動與大家相見。不論您是雲端初心者，抑或是進階技術專家，皆可找到適合自己的內容，與Google Cloud一同探索雲端科技尖端趨勢，探尋專屬於您的最佳技術轉型路徑與解決方法，並跟大家一起築夢雲端，迎向未來。
「數位優先」時代來臨，下一步將走向何方？成功關鍵在於永續
數位轉型的下一步將走向何方？Google Cloud於今年的Next 2022大會上分享了對未來雲端運算的願景，並發表全新產品，以協助跨機構的使用者，包含資料決策者、開發人員和建構人員、IT團隊、資安專家和所有員工等，實現真實、有影響力且具備永續發展的轉型。今年Cloud Next活動恰逢雲端產業發展的一個重要時刻，在這個雲端運算時代，數位轉型勢在必行。資料和AI正在改變人們周圍的一切，開放、互聯的生態系統對我們所做的一切都至關重要。
Google Cloud Next 2022大會期間所分享的創新產品橫跨四個不同的關鍵領域：資料雲端、開放式基礎架構、雲端協作和值得信賴的雲端。Google Cloud提供最開放、可擴展且強大的資料雲端，確保客戶可以利用各種來源的資料，並適用於任何存儲格式和分析方式，同時涵蓋所有客戶選用的雲端供應商和平台；為了協助IT人員為轉型打下最佳基礎，Google Cloud宣布了一系列基礎架構和遷移更新，讓客戶無論處於導入過程中的任何階段，都能用比以往更輕鬆的方式在雲端環境中運作。隨著更多公司開始採取混合辦公模式，不少組織正臨兩大挑戰：克服在辦公室工作與遠端工作的同事之間的差距，使得完成工作變得更加困難；同時，組織要在任何位置和裝置上，確保人員和資料的安全。為了協助客戶因應混合辦公的獨特挑戰，Google Cloud亦正建構最開放、可擴充且可靠的雲端產品，以協助全球企業因應最緊迫的安全性挑戰——從混合辦公到終端安全再到資料落地。
若想幫助客戶真正做到長期改變，關鍵在於創造一個更具永續性的未來。Google Cloud致力於透過可大幅對減少對環境影響的產品和服務，來幫助客戶做到這一點。Google Cloud在業界最乾淨的雲端環境中營運，而在Google Cloud上運作的客戶，可以立即改善他們的永續發展概況，並因應「數位優先」時代來臨所需面對的挑戰與機會。
上雲之行始於足下，「Google Cloud Next Recap: Taiwan」重磅登場
許多企業在轉型時，皆面臨眾多未知數及艱難挑戰。上雲之行看似不易，但一切始於足下。Google Cloud台灣期盼能陪伴大家穩健且迅速地踏上數位轉型的旅程。Google Cloud Next 2022台灣在地月系列活動的第一波活動「Google Cloud Next Recap: Taiwan」將於11月16日登場。因應後疫情時代新生活模式，本次將同步舉辦實體及線上活動，於當天推出4場專家主題演講、5場雲端技術亮點彙整、22場線上深度專題與客戶分享活動，並推出原廠技術專家交流及Google Cloud合作夥伴解決方案等多元活動。除了現場交流機會，大會亦提供活動早鳥報到禮、攤位集點禮、大會問卷抽獎禮、線上場問卷禮等眾多獎項，期盼各界人士熱情響應。
緊接著是11月24日至12月15日的Google Cloud Developer Enablement Series開發人員線上培訓課程，連續4週於每週四舉辦，將由Google Cloud官方授權培訓講師帶領大家瞭解網路與資訊安全、大數據與機器學習、Google Kubernetes Engine（GKE）及應用程式開發等四大主題。無論您遇到何種挑戰，這些位於轉型、創新和探索旅程最前線的領導者，皆可協助您解決問題。
本文章內容由「Google Cloud」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。