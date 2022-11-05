居德年輕香港女生李幸璇，在《德國之聲》談廣東話

居德年輕香港女生李幸璇，在《德國之聲》（DW）英文節目上介紹廣東話和它面對的危機。

這位在香港讀畢大學，其後留德的傳媒人，在DW工作，亦有替他們寫文章。幸璇的英文非常佳，言簡意賅地道出廣東話與普通話不同。她說到廣東話的歷史過千年，而普通話只是從十四世紀起發展出來。她再分別用普和粵講出「DW 是最好看的新聞台」和「DW係最好睇嘅新聞台」，以證兩者發音上很大的不同。

幸璇再說普粵互不明白對方，廣東話是語言而非方言，但在中國的環境裡，把廣東話和其他地方語言稱方言是政治正確的講法。

幸璇表現淡定，在傳媒人的冷靜裡浮露著對家鄉和母語的熱愛，這份心底的激盪映照在臉容上。看《德國之聲》英文台的人，多對德國和外地文化有興趣，又或是德國人藉這本國傳媒去了解外地，順道學英文。香港歌德圖書館的電視，總放著這個台。這位年輕女生的用字淺白，很易聽懂，而聽她的普通話發音甚標準，就知她是有語言天賦的人，德文也必定不俗。

留德港人每天都在自己崗位上工作，不論從事何業，在學就業還是照顧家庭，都令人看到堅毅和智慧。別人欣賞我們，總會好奇我們來自何方，然後聽到這個東方都市的名字，都慶幸身旁來自那裡的人，為自己的生活添上何其漂亮的色彩。

外地人聽到幸璇的介紹，都會思考究竟「Chinese」這語言為何物，才驚覺以前從沒有想過中文會有這麼多地方語言，如一片繁花似錦。不同的詞彙、獨特的語音、還有歷經千年民間智慧所釀製的諺語，都為東亞和中華文化劃上亮麗的彩虹。德國人聽到後，都會思索原來本地的巴伐利亞方言和柏林方言，嚴格來說是語言，並後悔小時候沒有認真跟祖父母學習，今天已不會說，是最大的遺憾。

好的訪問，都令人反思，而不是只一時的大笑或大哭。幸璇幾年前參加過《The Voice of Germany》電視歌唱表演節目，演唱英文歌《The Sound Of Silence》得五百萬點擊，一點不遜 Mirror 和 Error。德國人無緣見證廣東歌最輝煌之時，也聽不懂黃霑和盧國沾的妙筆，然而從這位女生的嗓子中，聽到東亞人唱頌的感情，高低音掌握自如，讓人聽見從藍巴勒海峽吹過來的一陣微風，是東西文化的結合。