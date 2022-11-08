來自中國歐盟商會主席的十個警訊：習近平第三任期寧可犧牲經濟，也要搞內外鬥爭
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雖然伍德克只是歐洲商會和北京打交道的代表，但他接受專訪時都是直指習近平越來越集權後帶來的各種深層政治經濟變化。而這些對想在中國市場追求利潤的外商來說，沒有一件是正面的。
文：趙君朔
中共歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）在二十大後連續接受了兩場訪問，一場是和德國的媒體《Market》，另一場是和《美國之音》。
伍德克的中國經驗從1982開始，也曾同一時期到台灣讀過書，他陸續在中國居住了33年，先在1988年加入瑞士科技公司ABB的北京辦公室。之後於1997年起擔任德國化學大廠巴斯夫的中國代表。這次是第三度擔任歐盟商會主席。
他這一年來以他對中共經濟政策坦率的批評而享有更高的知名度。這兩場專訪更是毫不掩飾地透露出他這位長年站在第一線觀察中共政經情勢發展的老兵，對於習近平大權獨攬下第三任期的擔憂。
習近平寧可犧牲經濟也要搞內外鬥爭
他在兩場專訪中直指以下各項警訊：
一、預期中的新任總理李強缺乏過去總理必要的歷練。從李鵬時代開始到李克強為止，朱鎔基、溫家寶和李克強都先當過副總理，累積輔佐管理全國性經濟事務的經驗才升上總理。但李強只因為他是習近平長期的下屬，是靠和習的關係與忠誠得到大位。
他原本希望是由他熟悉，也肯定其能力的胡春華或是韓正擔任總理，因為就他的印象而言，胡春華是致力於改善外商投資環境的人，但這個期望落空了。到明年3月前，中共的經濟決策將出現空窗期，只能從12月的全國金融工作會議看出端倪，他提醒屆時誰主持這場會議，是由政治局還是總理值得關注。
二、受尊重的經濟官員如劉鶴都將全部退休，未來中共的改革開放將難以持續，將重視意識形態多於市場。對他而言，習近平是個直言不諱，說到做到的領導人，他提醒說，習近平在二十大的報告中提到了馬克思15次，卻只提到「市場」三次。另外一共17次提到鬥爭，其中12次是談到國際情勢時提到的，這些都是明顯的訊號。因此中共的發展很可能會走上另一條完全不同的路。
他把最後的希望放在德國總理蕭茲訪問中共，和習近平會談時，要觀察習表現的態度是想和歐洲國家領導人重新建立關係，還是只想進行鬥爭而採取攻勢。
三、關於中共的發展方向改變是否會引發和西方脫鉤，他回答《美國之音》的內容其實頗為矛盾，他一方面認為這很難做到，並舉出了光今年前八個月中國便向歐洲運送了400萬個集裝箱的貨物。
但他又認為其實這過程已經開始，特別是在資訊科技的領域，再加上最近美國的制裁。更讓他覺得「可悲」的，是中共自己也想要脫鉤。如果真的繼續朝此方向前進，會對全球經濟產生負面影響，他希望理性和務實能佔上風去阻擋這個趨勢。
歐洲企業仍在，但不會拓展了
四、關於是否會有更多歐洲企業大批撤離中國市場，他回答是會有更多的歐洲人離開中國。之前在中國的6萬歐洲人中，已經有50%離開了，不過歐洲企業並沒有離開。甚至在中國規模前十大的歐洲企業，如汽車、化工和機械方面的公司和中國的接觸更多，這主要是一些除了中國之外沒有其他選擇的德國企業。
但這些公司原本要在中國新增的投資和業務，已經轉移到其他地區。因此雖然暫時看不到歐洲企業大規模撤離的狀況，但考慮到中共的經濟成長前景不佳，這些企業的業績肯定不會好。
五、被問到他是否期望習近平為首的最高領導階層，會意識到上述問題並出手挽回局面，他認為習就是刻意要把重心放到國營企業，去年還刻意出手打擊金融和科技領域的企業。這讓他認識在這些行業工作的友人很不安，因而不可能增加投資。
他提醒了讀者，習近平的主要目標已經不是經濟成長，而是安全、穩定和財富的再分配，而後者他認為是習受到王滬寧在1990年代觀察美國的貧富差距提出警告產生的影響。總之，中共現在追求的是穩定，願意在經濟上為此付出代價。
整體來看，當前的中共經濟只有處於隔離運作模式的工業部門受影響相對小，服務業受創很深，民眾的信心一樣大受影響。只有受國家補助的部門發展得比較好，但習不打算推出一般性的刺激政策來挽救經濟。政府無法再靠興建高速公路和歌劇院拉動經濟。需要建立好的社會保險體系使民眾不用擔心失業和生病問題。總之中國過去只歷經過一路向上的繁榮，但這已經一去不復返了。
清零不會放鬆，對外只會更強硬
六、關於惡名昭彰的清零政策是否會放鬆。他認為在大規模生產疫苗，以每天2000－3000萬人的速度接種疫苗，並放出與病毒共存的訊號前，還看不到有任何這個政策的退場策略。而現在這種一出現確診整個建築就要隔離7天的作法，還有連在中國內部不同城市間旅行有時候都還需要隔離，在他看來是帶來太嚴重的社會經濟衝擊。
七、那被問到這樣的新中共會如何對外，他認為中共的外交政策會越來越強硬和展現對抗的姿態。習是希望中共越來越能自力更生而不受外部力量操弄。習二十大報告談國際形勢時屢屢用上的「鬥爭」在他看來就隱含這是一場只有贏家和輸家的零和遊戲。黨還會靠宣傳和口號將人民牢牢團結在黨四周以進行鬥爭。
中共高層現在面對美國所展現的信心，讓他覺得和20世紀初期一心想挑戰英國的德意志帝國很像。他甚至認為習迫不急待地想讓自己成為把中國變強的政治家而在歷史上留名。
八、至於為何習近平會走到這一步，他的解釋是習非常以當年蘇聯解體的教訓為戒，習首先認為赫魯雪夫那樣批史達林，否定蘇共合法性根本不該發生。其次戈巴契夫所倡導的改革和開放導致蘇聯垮台的災難。最後是葉爾欽時代國家被寡頭所控制也讓他深深感到不安。這就是為何他要打擊馬雲等人。總之他要讓共產主義成為能和資本主義抗衡的模式。
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醫療無界限！看科技力如何突破時地限制，「遠距醫療」照護你我的健康
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當賦能科技與醫療產業相互結合，遠距醫療成為醫療平權的可能解方；而新冠病毒的意外插曲，則陰錯陽差的讓臺灣遠距醫療邁入全新階段。究竟遠距醫療的前世今生為何？民眾的觀察、感受又是什麼？我們特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所及受惠病患，帶領民眾一起探究後疫情時代下遠距醫療的未來可能性。
過去幾年，新冠疫情（COVID-19）的陰霾壟罩全球，不只造成社會互動模式鉅變，也促成強勁的數位轉型浪潮，推進我國公私部門的數位轉型進程，讓如MyData等諸多數位服務實際落地。其中，源起於山地及偏鄉的「遠距醫療」服務，也搭上新冠疫情的順風車，從「醫療平權」朝向增加醫療效能的緊急應變發展，實施短短數月就獲得許多民眾的正面反饋，甚至意外開啟以「人」為中心的新型態醫療服務的發展可能。
究竟臺灣遠距醫療的如何興起、成熟？疫情與科技又為遠距醫療帶來怎樣顛覆性的改變？本次特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所，以及參與遠距醫療會診計畫的病患，分別從醫療機構、醫師、病患及家屬三種角度切入，深入解析「遠距醫療」在臺灣的發展脈絡、呈現偏鄉遠距診療的執行情境，以及疫情下的遠距醫療技術的應用。
專業會診、技術支持、遠端關懷：用「心」打造零距離的醫療平權
隨著資通訊技術逐漸成熟，數位科技成為促進偏鄉醫療平權的可能解方，衛福部也於2018年5月頒布《通訊診察治療辦法》，就此奠定臺灣遠距醫療發展的里程碑。為此，衛福部向行政院提出前瞻計畫，由國衛院執行「5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，2010年起在新北巿石碇區、萬里區啟用全台第一個糖尿病連續式遠距醫療照護應用，2021年聯合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信在苗栗縣南庄鄉擴大應用範圍。然而，為了保障受治者得到專業、完善的診治，最初遠距診療的過程必須以「三方會診」（主治醫師、病患、會診醫師）的方式進行，與如今能夠一對一看診的新冠線上門診有很大的不同。
儘管如此，遠距診療的開放仍使偏鄉醫師得以在較不擅長的次專科上，得到會診醫師的輔助，也讓偏鄉地區的民眾有機會獲得更多樣的醫療服務；另一方面，「會診」的執行方式也降低了民眾的使用門檻，因為全程都會有醫師及專人陪伴，民眾就只要到衛生所掛號、申請遠距診療，然後準時抵達衛生所、坐在視訊鏡頭前與醫師共同會診即可，結束後也可以在原地批價、領藥，看診流程和平時到診所看診幾乎沒有區別。
除此之外，亞東醫院眼科部暨社區健康發展中心的王嘉康主任也指出遠距診療之於偏鄉的另一項重大優勢，就是「省時」。王嘉康主任說，偏鄉民眾往返醫院的交通時間往往是看診時間的好幾十倍，大白天出門回到家都已接近傍晚。但有了遠距診療之後，民眾只要到衛生所掛號、看診就可以完成，相對來講就節省了不少時間。
此時，可能有人會擔心沒有實際前往醫療院所，診療過程中需要的各項檢查該怎麼辦？萬里區衛生所醫師兼主任劉尚霖也分享過去會診的經驗，「透過我去學習、受訓，代替亞東的會診醫師使用各種儀器，他就能透過5G網路即時收到畫面進行診斷」。如今只要搭配簡便的醫療儀器，遠距診療能夠完成如X光、超音波、心電圖等常見的醫療檢測，並利用5G技術達到即時畫面同步，打破臨床檢查的距離限制。更甚至，現在還能透過「雲端血糖機」將病人檢測後的血糖數字自動上傳雲端，讓專業護理師在醫院透過遠端監控、電話關心等方式，解決糖尿病照護中較困難的血糖控制問題，達成零距離的遠端關懷。
對於病患而言，無論是診療當下醫師遠端的即時診斷、診療前後護理師溫柔細心的保健教育、還是回家以後零距離的健康關懷……等，種種人性化的遠距醫療服務最大的影響，其實是督促她關心自己的身體健康。受惠的王美蘭女士笑著說，「護理師很細心的教你說怎麼樣去用、怎麼樣操作，仔細的跟你說那個針要怎麼樣回收，有時候還會打電話來關心你『今天血糖有沒有驗啊？』這讓我自己也會覺得說，有好多人盯著我，要對自己的健康更積極」。
社會距離造就「遠距醫療」更加多元的發展契機
儘管遠距醫療在偏鄉推動的成效斐然，但法規的剛性仍然限制了遠距醫療的發展可能，直到後來擾亂全世界的COVID-19出現，這才意外的將遠距醫療從偏鄉普及到每個角落，讓民眾體驗到遠距醫療的好處。
亞東紀念醫院院長邱冠明也有感於兩者密不可分的關係，「新冠疫情的這兩三年來，為了保持社會距離，遠距的價值強烈地被顯示出來」。疫情嚴峻時，醫療院所成為染疫的高風險場所，本應週期回診或是需要醫療服務的民眾，都被迫於就診需求與染疫風險之間來回拉扯。這種既想保持距離，但又無法忽視自身健康的矛盾，恰好創造遠距醫療介入的理由與空間。
於是，2020年衛福部因應疫情特別放寬解釋《通訊診察治療辦法》，讓醫院能夠運用LINE、Skype等線上工具，提供如「快篩陽性遠距視訊門診」、「長照機構視訊門診」等，兼顧醫療及降低接觸染疫風險的服務來滿足疫情底下民眾的緊急需求。另一方面，遠距醫療放大醫療量能的效果，也在過去的疫情高峰中起到非常關鍵的輔助效果。亞東紀念醫院院長邱冠明回憶當時的情景說道，「當時集檢旅館就像是醫院服務的外部化，裡面輕症為主的確診者醫療需求較低，所以在當醫院的醫療量能輻射至集中檢疫旅館時，它的護病比（護理師與病患人數比例）就會放大到正常醫院配置的十倍、二十倍」。而包括視訊、LINE推播、數位問卷發放等，利用賦能科技來關懷確診者、紀錄與判讀個案症狀的方式，也成功放大醫院既有的照護量能。不只為當時緊繃的防疫工作貢獻良多，也讓醫療產業及政府雙雙看見臺灣遠距醫療向國際延伸的潛在機會。
未來醫院新藍圖：不只連結醫療服務，也串聯人類獨有的溫暖關懷
無論是疫情期間的關懷電話、簡訊健康表單等的疫情照護機制，還是遠距診療、視訊看診等遠距醫療技術的直接應用，我們都能從中感受到「服務提供者」對於「使用者」的滿滿關懷。因為這些機制當初並不是以「病人」為中心在思考，而是回到以「人」為中心去設計的服務，所以遠距醫療不只能夠給予病患迫切需要的醫療協助，也同時滿足每個人們心中希望被關心的社會需求。這也呼應邱冠明院長認為遠距醫療以「人」為中心的核心價值，不只民眾能更即時的接受診療，還能促進偏鄉地區的醫療平權；更甚至，遠距醫療還能成為一個踏板，讓臺灣的醫療產業達到一個全新的高度。
至於如何一步步實踐如此宏大的願景，邱冠明院長認為可以先從建構「未來醫院」的想像開始，「通訊診療所不能的，就是未來醫院的核心任務」。由於通訊診療只能進行診斷及醫療諮詢，所以醫院仍有其存在的必要性，例如進行專業檢驗、外科手術等高階治療，而事前的問診、診斷、檢查安排，就能夠透過數位科技遠端完成。如此一來，不只能夠節省民眾的交通成本，也讓院內的醫護人員能夠更專注於有需要的病患，大幅提升醫療服務的效率及品質。
遠距醫療──重新定義「距離」的意義
遠距醫療出現之前，從家戶到醫院的距離是從日出到日落；遠距醫療實現之後，家戶就是醫療院所的鏡像投射，而新冠病毒的意外插曲則創造遠距醫療更加多元的可能性。儘管如今法令規範仍有諸多限制，攸關生命安全的醫療法規也需要經過縝密的思慮與答辯才能確定未來方向，但各界仍樂觀期待遠距醫療能在如今的基礎上，擁有更多發展的可能性。
新冠疫情加速遠距醫療的快速發展，以及各家醫院的實踐經驗，衛福部今年（2022）也正在修訂《通訊診察治療辦法》，除放寬開立處方條件，也將擴大視訊診療對象，包括納入穩定慢性病、安寧療護等10類病患，預計最快2023年元旦上路，符合資格的民眾就可以使用遠距視訊診療，未來將不在限於偏鄉、離島的民眾，期待全民都會因此而受惠。
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