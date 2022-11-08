來自中國歐盟商會主席的十個警訊：習近平第三任期寧可犧牲經濟，也要搞內外鬥爭

文：趙君朔

中共歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）在二十大後連續接受了兩場訪問，一場是和德國的媒體《Market》，另一場是和《美國之音》。

伍德克的中國經驗從1982開始，也曾同一時期到台灣讀過書，他陸續在中國居住了33年，先在1988年加入瑞士科技公司ABB的北京辦公室。之後於1997年起擔任德國化學大廠巴斯夫的中國代表。這次是第三度擔任歐盟商會主席。

他這一年來以他對中共經濟政策坦率的批評而享有更高的知名度。這兩場專訪更是毫不掩飾地透露出他這位長年站在第一線觀察中共政經情勢發展的老兵，對於習近平大權獨攬下第三任期的擔憂。

習近平寧可犧牲經濟也要搞內外鬥爭

他在兩場專訪中直指以下各項警訊：

一、預期中的新任總理李強缺乏過去總理必要的歷練。從李鵬時代開始到李克強為止，朱鎔基、溫家寶和李克強都先當過副總理，累積輔佐管理全國性經濟事務的經驗才升上總理。但李強只因為他是習近平長期的下屬，是靠和習的關係與忠誠得到大位。

他原本希望是由他熟悉，也肯定其能力的胡春華或是韓正擔任總理，因為就他的印象而言，胡春華是致力於改善外商投資環境的人，但這個期望落空了。到明年3月前，中共的經濟決策將出現空窗期，只能從12月的全國金融工作會議看出端倪，他提醒屆時誰主持這場會議，是由政治局還是總理值得關注。

二、受尊重的經濟官員如劉鶴都將全部退休，未來中共的改革開放將難以持續，將重視意識形態多於市場。對他而言，習近平是個直言不諱，說到做到的領導人，他提醒說，習近平在二十大的報告中提到了馬克思15次，卻只提到「市場」三次。另外一共17次提到鬥爭，其中12次是談到國際情勢時提到的，這些都是明顯的訊號。因此中共的發展很可能會走上另一條完全不同的路。

他把最後的希望放在德國總理蕭茲訪問中共，和習近平會談時，要觀察習表現的態度是想和歐洲國家領導人重新建立關係，還是只想進行鬥爭而採取攻勢。

三、關於中共的發展方向改變是否會引發和西方脫鉤，他回答《美國之音》的內容其實頗為矛盾，他一方面認為這很難做到，並舉出了光今年前八個月中國便向歐洲運送了400萬個集裝箱的貨物。

但他又認為其實這過程已經開始，特別是在資訊科技的領域，再加上最近美國的制裁。更讓他覺得「可悲」的，是中共自己也想要脫鉤。如果真的繼續朝此方向前進，會對全球經濟產生負面影響，他希望理性和務實能佔上風去阻擋這個趨勢。

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歐洲企業仍在，但不會拓展了

四、關於是否會有更多歐洲企業大批撤離中國市場，他回答是會有更多的歐洲人離開中國。之前在中國的6萬歐洲人中，已經有50%離開了，不過歐洲企業並沒有離開。甚至在中國規模前十大的歐洲企業，如汽車、化工和機械方面的公司和中國的接觸更多，這主要是一些除了中國之外沒有其他選擇的德國企業。

但這些公司原本要在中國新增的投資和業務，已經轉移到其他地區。因此雖然暫時看不到歐洲企業大規模撤離的狀況，但考慮到中共的經濟成長前景不佳，這些企業的業績肯定不會好。

五、被問到他是否期望習近平為首的最高領導階層，會意識到上述問題並出手挽回局面，他認為習就是刻意要把重心放到國營企業，去年還刻意出手打擊金融和科技領域的企業。這讓他認識在這些行業工作的友人很不安，因而不可能增加投資。

他提醒了讀者，習近平的主要目標已經不是經濟成長，而是安全、穩定和財富的再分配，而後者他認為是習受到王滬寧在1990年代觀察美國的貧富差距提出警告產生的影響。總之，中共現在追求的是穩定，願意在經濟上為此付出代價。

整體來看，當前的中共經濟只有處於隔離運作模式的工業部門受影響相對小，服務業受創很深，民眾的信心一樣大受影響。只有受國家補助的部門發展得比較好，但習不打算推出一般性的刺激政策來挽救經濟。政府無法再靠興建高速公路和歌劇院拉動經濟。需要建立好的社會保險體系使民眾不用擔心失業和生病問題。總之中國過去只歷經過一路向上的繁榮，但這已經一去不復返了。

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清零不會放鬆，對外只會更強硬

六、關於惡名昭彰的清零政策是否會放鬆。他認為在大規模生產疫苗，以每天2000－3000萬人的速度接種疫苗，並放出與病毒共存的訊號前，還看不到有任何這個政策的退場策略。而現在這種一出現確診整個建築就要隔離7天的作法，還有連在中國內部不同城市間旅行有時候都還需要隔離，在他看來是帶來太嚴重的社會經濟衝擊。

七、那被問到這樣的新中共會如何對外，他認為中共的外交政策會越來越強硬和展現對抗的姿態。習是希望中共越來越能自力更生而不受外部力量操弄。習二十大報告談國際形勢時屢屢用上的「鬥爭」在他看來就隱含這是一場只有贏家和輸家的零和遊戲。黨還會靠宣傳和口號將人民牢牢團結在黨四周以進行鬥爭。

中共高層現在面對美國所展現的信心，讓他覺得和20世紀初期一心想挑戰英國的德意志帝國很像。他甚至認為習迫不急待地想讓自己成為把中國變強的政治家而在歷史上留名。

八、至於為何習近平會走到這一步，他的解釋是習非常以當年蘇聯解體的教訓為戒，習首先認為赫魯雪夫那樣批史達林，否定蘇共合法性根本不該發生。其次戈巴契夫所倡導的改革和開放導致蘇聯垮台的災難。最後是葉爾欽時代國家被寡頭所控制也讓他深深感到不安。這就是為何他要打擊馬雲等人。總之他要讓共產主義成為能和資本主義抗衡的模式。