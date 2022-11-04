世界領袖在新冠疫情爆發後最多國領袖大集合，將在印尼舉行的G20是否能扭轉經濟困境？

2022年即將進入尾聲，印尼也將在11月15、16日迎來將在峇厘島舉辦的G20領袖高峰會，身為主辦國，所有大小周邊會議與安排從今年初早已陸續展開，領袖高峰會更是眾所矚目的焦點—-因發動戰爭引發國際動亂的俄國總統普亭、強勢續任中國國家主席的習近平、與包括美、英、法、德、日、韓、澳洲等20國領袖都在邀請之列，這將是世界領袖在新冠疫情爆發後、烏俄戰爭至今，最多國家領袖大集合。截至今日（11日3日）為止，官方公告預計有17國領袖確定出席，俄國總統普亭與其他兩國領袖仍未決定出席與否，印尼總統佐科威稱為了世界和平仍會為邀請這兩國做最後努力，雖然官方不願公布此「兩國」為誰，但大家的猜測也許與事實相近。

在世界局勢詭譎的此時擔任G20主辦國，印尼承擔起重責大任，尤其各國領袖預計於11月13日陸續到訪，所有雙邊會議、多國會議、高峰會都有賴主辦國的安排。總統佐科威將此定調為印尼對世界經濟復蘇的重大貢獻，並以此為榮，整體社會氛圍也大致如此，祝福G20成功的旗幟標誌隨處可見。今年G20的口號為「Recover Toget her, Recover Stronger 」（讓我們一起復原，復原得更強大！）G20它代表了全球三分之二以上的人口、75%的全球貿易、與全球八成的GDP，重要性不言可喻。

Photo Credit：賴珩佳 雅加達街頭懸掛的G20標語

Photo Credit：賴珩佳 G20標語和雅加達GoJek騎士

根據「經濟合作暨發展組織」（Organization for Economic Cooperation and Development，簡稱OECD）最新報告指出，全球經濟成長率在經歷烏俄戰爭後的2022後半年為3%，2023年將降至2.25%，各國對抗通貨膨漲的貨幣緊縮政策、消費者信心指數低落、與高價的能源產品（尤其是天然氣）皆拖累消費零售業與投資信心。美國經濟成長率在今年後半年與明年預估只有0.5%，歐洲將從今年的3.1%降至明年的0.3%，因為戰爭的緣故，歐洲整體經濟產出減少量將相當於法國一整年的經濟產出。相較之下，印尼在今年後半年的經濟成長預估為5%，明年為4%，這樣的表現與預期算是差強人意。

即便如此，世界經濟環環相扣，歐美市場的經濟衰退，連帶影響亞洲的製造業與貿易。尤其印尼有許多勞力密集產業，諸如紡織業、鞋業等，現在多已面臨訂單驟減，甚至有些就算已完成生產，買家仍取消訂單。許多工廠的產能降至原來的五成以下，有些工廠已無法生存。根據「紡織產品企業家協會」的資料顯示，目前已至少有18家服裝紡織廠關閉，繼續生存者多視裁員為必要之舉。除此之外，當地的汽車組裝業、機車製造業也因國際訂單與國內需求將低面臨產能縮減，開始進行裁員。這一波製造業的裁員多預期將延續至明年。基礎工業如鋼鐵業也因國內外市場需求驟降，產能減少，價格狂跌，廠商只冀求苟延殘喘，能有一息尚存。

Photo Credit: AP/ 達志影像 今年10月13日，一群氣候正義活動者於華府G20新聞記者會外舉行示威。

值得特別一提的是原本因疫情蓬勃發展的印尼製藥業，近兩個月來因發生200多名孩童服用受不當物質污染（懷疑成分來源為非法印度藥商）的咳嗽糖漿導致急性腎衰竭，其中將近150名5歲以下幼兒因此往生，造成社會極大震撼。政府因而下令停止販售與使用市面上共102種咳嗽糖漿與液態藥品（liquid medicine），並於日前撤銷兩家本地藥品製造商執照。這樣駭人的醫療事件嚴重打擊製藥產業，許多工廠因而關閉，工人也被大量裁員。

相較於以上度日艱難的產業，當地的旅遊業與飯店業卻迎來疫情之後的報復性消費，疫情管控之下無法舉行的會議、慶祝活動、婚禮、大型展覽、集會等，自今年中政府解封後爆發性舉行，公營或民營單位過去兩年多的相關預算，幾乎在近半年內用力消耗殆盡。今年9月，外國旅客來到印尼與去年同期相比暴增100倍，單月達54萬人，其中有30萬人到訪度假勝地峇厘島，相較於去年同期峇厘島0位外國觀光客，度過疫情寒冬的旅遊業與飯店業，終於聞到春夏的氣息。伴隨即將在峇厘島舉辦的G20高峰會到來，外國旅客至今有增無減。

今年10 月2 日，印尼反恐部隊於峇厘島舉行的 G20峰會前進行反恐安全演習。

雖然印尼財政部長已示警明年經濟上將會是相對辛苦的一年，但有學者預測幾項產業仍將蓬勃發展：例如化妝品與身體護理相關產業—-有研究顯示，疫情期間反而讓當地許多人有時間、精神更重視自己的外貌與身體保養，預料此趨勢仍會持續。又例如通信與人工智慧（AI）產業—-疫情期間加速相關產業的發展，繼續前行將是唯一道路。還有食品業—-為最基本生活所需，更何況有學者擔憂明年或有糧食危機，求多於供的可能性大增，對該產業為利多，對一般民眾卻非如此。