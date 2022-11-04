世界領袖在新冠疫情爆發後最多國領袖大集合，將在印尼舉行的G20是否能扭轉經濟困境？
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在世界局勢詭譎的此時擔任G20主辦國，印尼承擔起重責大任，尤其各國領袖預計於11月13日陸續到訪，所有雙邊會議、多國會議、高峰會都有賴主辦國的安排。總統佐科威將此定調為印尼對世界經濟復蘇的重大貢獻，並以此為榮，整體社會氛圍也大致如此，祝福G20成功的旗幟標誌隨處可見。
2022年即將進入尾聲，印尼也將在11月15、16日迎來將在峇厘島舉辦的G20領袖高峰會，身為主辦國，所有大小周邊會議與安排從今年初早已陸續展開，領袖高峰會更是眾所矚目的焦點—-因發動戰爭引發國際動亂的俄國總統普亭、強勢續任中國國家主席的習近平、與包括美、英、法、德、日、韓、澳洲等20國領袖都在邀請之列，這將是世界領袖在新冠疫情爆發後、烏俄戰爭至今，最多國家領袖大集合。截至今日（11日3日）為止，官方公告預計有17國領袖確定出席，俄國總統普亭與其他兩國領袖仍未決定出席與否，印尼總統佐科威稱為了世界和平仍會為邀請這兩國做最後努力，雖然官方不願公布此「兩國」為誰，但大家的猜測也許與事實相近。
在世界局勢詭譎的此時擔任G20主辦國，印尼承擔起重責大任，尤其各國領袖預計於11月13日陸續到訪，所有雙邊會議、多國會議、高峰會都有賴主辦國的安排。總統佐科威將此定調為印尼對世界經濟復蘇的重大貢獻，並以此為榮，整體社會氛圍也大致如此，祝福G20成功的旗幟標誌隨處可見。今年G20的口號為「Recover Toget her, Recover Stronger 」（讓我們一起復原，復原得更強大！）G20它代表了全球三分之二以上的人口、75%的全球貿易、與全球八成的GDP，重要性不言可喻。
根據「經濟合作暨發展組織」（Organization for Economic Cooperation and Development，簡稱OECD）最新報告指出，全球經濟成長率在經歷烏俄戰爭後的2022後半年為3%，2023年將降至2.25%，各國對抗通貨膨漲的貨幣緊縮政策、消費者信心指數低落、與高價的能源產品（尤其是天然氣）皆拖累消費零售業與投資信心。美國經濟成長率在今年後半年與明年預估只有0.5%，歐洲將從今年的3.1%降至明年的0.3%，因為戰爭的緣故，歐洲整體經濟產出減少量將相當於法國一整年的經濟產出。相較之下，印尼在今年後半年的經濟成長預估為5%，明年為4%，這樣的表現與預期算是差強人意。
即便如此，世界經濟環環相扣，歐美市場的經濟衰退，連帶影響亞洲的製造業與貿易。尤其印尼有許多勞力密集產業，諸如紡織業、鞋業等，現在多已面臨訂單驟減，甚至有些就算已完成生產，買家仍取消訂單。許多工廠的產能降至原來的五成以下，有些工廠已無法生存。根據「紡織產品企業家協會」的資料顯示，目前已至少有18家服裝紡織廠關閉，繼續生存者多視裁員為必要之舉。除此之外，當地的汽車組裝業、機車製造業也因國際訂單與國內需求將低面臨產能縮減，開始進行裁員。這一波製造業的裁員多預期將延續至明年。基礎工業如鋼鐵業也因國內外市場需求驟降，產能減少，價格狂跌，廠商只冀求苟延殘喘，能有一息尚存。
值得特別一提的是原本因疫情蓬勃發展的印尼製藥業，近兩個月來因發生200多名孩童服用受不當物質污染（懷疑成分來源為非法印度藥商）的咳嗽糖漿導致急性腎衰竭，其中將近150名5歲以下幼兒因此往生，造成社會極大震撼。政府因而下令停止販售與使用市面上共102種咳嗽糖漿與液態藥品（liquid medicine），並於日前撤銷兩家本地藥品製造商執照。這樣駭人的醫療事件嚴重打擊製藥產業，許多工廠因而關閉，工人也被大量裁員。
相較於以上度日艱難的產業，當地的旅遊業與飯店業卻迎來疫情之後的報復性消費，疫情管控之下無法舉行的會議、慶祝活動、婚禮、大型展覽、集會等，自今年中政府解封後爆發性舉行，公營或民營單位過去兩年多的相關預算，幾乎在近半年內用力消耗殆盡。今年9月，外國旅客來到印尼與去年同期相比暴增100倍，單月達54萬人，其中有30萬人到訪度假勝地峇厘島，相較於去年同期峇厘島0位外國觀光客，度過疫情寒冬的旅遊業與飯店業，終於聞到春夏的氣息。伴隨即將在峇厘島舉辦的G20高峰會到來，外國旅客至今有增無減。
雖然印尼財政部長已示警明年經濟上將會是相對辛苦的一年，但有學者預測幾項產業仍將蓬勃發展：例如化妝品與身體護理相關產業—-有研究顯示，疫情期間反而讓當地許多人有時間、精神更重視自己的外貌與身體保養，預料此趨勢仍會持續。又例如通信與人工智慧（AI）產業—-疫情期間加速相關產業的發展，繼續前行將是唯一道路。還有食品業—-為最基本生活所需，更何況有學者擔憂明年或有糧食危機，求多於供的可能性大增，對該產業為利多，對一般民眾卻非如此。
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。