高虹安助理遭爆未在立法院保勞健保、60萬薪資全回捐民眾黨，調查局已立案調查

民眾黨新竹市長候選人高虹安的李姓助理爭議持續延燒，除了被網紅「劉宇」在2020和2021年各捐了30萬給台灣民眾黨外，國民黨新竹市長候選人林耕仁今（4）日更加碼指出，李姓助理根本沒在立法院投保勞健保，因為事實上他另有專職工作。高虹安這幾天多次強調李姓助理並非人頭助理，薪資待遇一切合法，且運用在捐款上，屬於個人自由。

對於相關爭議，法務部調查局昨天則表示，因受理檢舉有立案，已經交由北部工作站調查，公督盟今天上午在立法院舉行記者會，呼籲所有立委如果不想陷入助理聘用費用詐領的問題，把握最好的方法就是誠實的揭露資訊，呼籲高虹安公開以前所有聘用的資訊，如果是對的，大家會還一個公道。

高虹安的李姓助理持續被爆薪水全數捐給民眾黨

網紅「劉宇」昨天爆料，高虹安的助理李忠庭在2020和2021年各捐了30萬給台灣民眾黨，共捐了60萬元的政治獻金，而李忠庭只做了14個月的立院助理（2020/2/1到2021/3/31），立院助理的月薪行情大約3萬元～4.8萬元．所以要是助理能幹好用薪資中上，領14個月的總薪資大約是60萬元。

根據監察院「政治獻金公開查閱平台」查詢結果，李忠庭政治獻金共有3筆：108年10月首次捐贈給蔡英文，金額1000元；沒想到隔年2020年與2021年，分別捐給台灣民眾黨，每次都是30萬元，而且2筆捐贈只相隔半年。

而根據《政治獻金法》第17條，一個人對同政黨的捐贈政治獻金上限為每年30萬元。台灣民眾黨創黨三年，個人名義捐滿30萬額度的只有129筆，在這129筆之中，李忠庭就佔2筆．由於高虹安在109年度（2020年）已捐了20萬（5萬 * 4筆），所以推測需要用其他人頭去捐。

高虹安的對手民進黨籍候選人沈慧虹也提出質疑，為何高非要領有高薪的李男擔任公費助理；她不便評論高虹安私領域，但人頭助理是否詐領助理費涉及公共利益，高虹安2020年捐20萬元、李忠庭捐30萬元，高是否讓人頭助理領國家薪水，再回捐給民眾黨？李姓助理是否是在「補上高虹安的募款責任額」。

民進黨立委王定宇表示，李姓助理的薪水如果變成高虹安的募款額度，而李男確實是人頭助理，且另有專職工作，這個法律問題就麻煩大了，涉及貪瀆罪嫌。

另外國民黨新竹市長候選人林耕仁陣營今天也再次加碼指控，李姓前助理在立法院任職助理「沒有健保」，因為因為李姓助理實際上有更一個更高薪的「全時段」工作，立委助理工作「才是兼職」，所以無法在立法院投保。而一位在立法院外另有專職的「兼職助理」，報領立法院加班費的時數竟然能到每月40多個小時，比其他專職助理還要多，「高委員清楚這件事嗎？」林耕仁再次提出疑問。

高虹安反擊：薪酬運用是個人意志

針對此爭議持續延燒，高虹安2日時曾透過辦公室發布聲明稿表示，已整理大量證據證明前助理任職期間，確實執行許多立委助理工作，無論立法院辦公室事務、地方上民眾服務等，在職期間確實恪盡助理該做的職責，許多人證、物證可證明。

她說，見過前助理實際執行助理工作人證很多，都是不容造假的鐵證，合法、合規領取該有的薪酬，所有證據都能清楚顯示絕無詐領助理費或掛名人頭助理。

高虹安昨晚舉辦地方政見說明會，接受媒體聯訪，被問到前李姓助理的薪資為何要捐給黨部、是否國庫通黨庫？高虹安說，前李姓助理在任職期間都有紀錄，也都證實有完成在擔任助理期間，所有的工作，當薪酬合法取得後，要如何運用，也是他個人的意志。

高虹安也表示，以此同一個標準來看，像是民進黨立法院黨團總召柯建銘、前立法院長蘇嘉全等，在他們的主任、助理等，也都有這樣對民進黨的捐款，且數字都不小。如果薪酬取得合法，大家不需要放大檢視。至於李男擔任助理期間疑無健保，高稱，檢調已在偵辦。

民眾黨：沒有黨庫通國庫，高虹安捐回黨的金額和李男捐款兩回事

柯文哲表示，高虹安所作所為一定是合法的。至於助理捐民眾黨新台幣60萬元被外界認為是「黨庫通國庫」，柯文哲則說這數字他有印象，是不分區立委要捐回給黨的金額，「這也沒什麼奇怪」。

後來民眾黨有透過聲明補充柯文哲說法。民眾黨指出，依據《政治獻金法》，個人1年最高捐款額度為30萬元，李姓支持者是在2020年及2021年各捐款30萬元，捐款對象是台灣民眾黨；而高虹安作為民眾黨不分區立委，1年募款責任額為60萬元，這是各黨派皆有的作法。

民眾黨說，除了立委本身捐款，依規定可對外募款，而所有募集的捐款也公開在監察院政治獻金的相關資料當中。部分網路不實指控，將支持者2年的捐款，刻意與立委1年所需的募款責任額混淆連結，是完全錯誤資訊。

至於「薪水回捐」的規則，劉宇也指出，民進黨中執會曾經開會決定並且寫入規定中，所有的民進黨不分區立委每個月要上繳薪水6萬元（約占薪水總數1/3）給黨中央。

柯建銘：不要轉移焦點

對於高虹安的反擊，立委柯建銘今天則表示，高虹安不要轉移焦點，他的助理是正式助理、有合法收入，依照《政治獻金法》等，可以捐給政黨、慈濟、孤兒院等，這是合法行為，高虹安不要引喻失義。

柯建銘提出質疑，高虹安的助理是否為人頭助理、是否合法，呼籲高虹安提出相關證明資料；如果不合法，這絕對不是只有國庫通黨庫問題，而是涉及貪污治罪條例詐領助理費等問題，是有期徒刑7年以上的罪，高虹安要針對問題好好回答。