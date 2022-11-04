高虹安助理遭爆未在立法院保勞健保、60萬薪資全回捐民眾黨，調查局已立案調查
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民眾黨新竹市長候選人高虹安的李姓助理爭議持續延燒，除了被網紅「劉宇」在2020和2021年各捐了30萬給台灣民眾黨外，國民黨新竹市長候選人林耕仁今（4）日更加碼指出，李姓助理根本沒在立法院投保勞健保，因為事實上他另有專職工作。高虹安這幾天多次強調李姓助理並非人頭助理，薪資待遇一切合法，且運用在捐款上，屬於個人自由。
對於相關爭議，法務部調查局昨天則表示，因受理檢舉有立案，已經交由北部工作站調查，公督盟今天上午在立法院舉行記者會，呼籲所有立委如果不想陷入助理聘用費用詐領的問題，把握最好的方法就是誠實的揭露資訊，呼籲高虹安公開以前所有聘用的資訊，如果是對的，大家會還一個公道。
高虹安的李姓助理持續被爆薪水全數捐給民眾黨
網紅「劉宇」昨天爆料，高虹安的助理李忠庭在2020和2021年各捐了30萬給台灣民眾黨，共捐了60萬元的政治獻金，而李忠庭只做了14個月的立院助理（2020/2/1到2021/3/31），立院助理的月薪行情大約3萬元～4.8萬元．所以要是助理能幹好用薪資中上，領14個月的總薪資大約是60萬元。
根據監察院「政治獻金公開查閱平台」查詢結果，李忠庭政治獻金共有3筆：108年10月首次捐贈給蔡英文，金額1000元；沒想到隔年2020年與2021年，分別捐給台灣民眾黨，每次都是30萬元，而且2筆捐贈只相隔半年。
而根據《政治獻金法》第17條，一個人對同政黨的捐贈政治獻金上限為每年30萬元。台灣民眾黨創黨三年，個人名義捐滿30萬額度的只有129筆，在這129筆之中，李忠庭就佔2筆．由於高虹安在109年度（2020年）已捐了20萬（5萬 * 4筆），所以推測需要用其他人頭去捐。
高虹安的對手民進黨籍候選人沈慧虹也提出質疑，為何高非要領有高薪的李男擔任公費助理；她不便評論高虹安私領域，但人頭助理是否詐領助理費涉及公共利益，高虹安2020年捐20萬元、李忠庭捐30萬元，高是否讓人頭助理領國家薪水，再回捐給民眾黨？李姓助理是否是在「補上高虹安的募款責任額」。
民進黨立委王定宇表示，李姓助理的薪水如果變成高虹安的募款額度，而李男確實是人頭助理，且另有專職工作，這個法律問題就麻煩大了，涉及貪瀆罪嫌。
另外國民黨新竹市長候選人林耕仁陣營今天也再次加碼指控，李姓前助理在立法院任職助理「沒有健保」，因為因為李姓助理實際上有更一個更高薪的「全時段」工作，立委助理工作「才是兼職」，所以無法在立法院投保。而一位在立法院外另有專職的「兼職助理」，報領立法院加班費的時數竟然能到每月40多個小時，比其他專職助理還要多，「高委員清楚這件事嗎？」林耕仁再次提出疑問。
高虹安反擊：薪酬運用是個人意志
針對此爭議持續延燒，高虹安2日時曾透過辦公室發布聲明稿表示，已整理大量證據證明前助理任職期間，確實執行許多立委助理工作，無論立法院辦公室事務、地方上民眾服務等，在職期間確實恪盡助理該做的職責，許多人證、物證可證明。
她說，見過前助理實際執行助理工作人證很多，都是不容造假的鐵證，合法、合規領取該有的薪酬，所有證據都能清楚顯示絕無詐領助理費或掛名人頭助理。
高虹安昨晚舉辦地方政見說明會，接受媒體聯訪，被問到前李姓助理的薪資為何要捐給黨部、是否國庫通黨庫？高虹安說，前李姓助理在任職期間都有紀錄，也都證實有完成在擔任助理期間，所有的工作，當薪酬合法取得後，要如何運用，也是他個人的意志。
高虹安也表示，以此同一個標準來看，像是民進黨立法院黨團總召柯建銘、前立法院長蘇嘉全等，在他們的主任、助理等，也都有這樣對民進黨的捐款，且數字都不小。如果薪酬取得合法，大家不需要放大檢視。至於李男擔任助理期間疑無健保，高稱，檢調已在偵辦。
民眾黨：沒有黨庫通國庫，高虹安捐回黨的金額和李男捐款兩回事
柯文哲表示，高虹安所作所為一定是合法的。至於助理捐民眾黨新台幣60萬元被外界認為是「黨庫通國庫」，柯文哲則說這數字他有印象，是不分區立委要捐回給黨的金額，「這也沒什麼奇怪」。
後來民眾黨有透過聲明補充柯文哲說法。民眾黨指出，依據《政治獻金法》，個人1年最高捐款額度為30萬元，李姓支持者是在2020年及2021年各捐款30萬元，捐款對象是台灣民眾黨；而高虹安作為民眾黨不分區立委，1年募款責任額為60萬元，這是各黨派皆有的作法。
民眾黨說，除了立委本身捐款，依規定可對外募款，而所有募集的捐款也公開在監察院政治獻金的相關資料當中。部分網路不實指控，將支持者2年的捐款，刻意與立委1年所需的募款責任額混淆連結，是完全錯誤資訊。
至於「薪水回捐」的規則，劉宇也指出，民進黨中執會曾經開會決定並且寫入規定中，所有的民進黨不分區立委每個月要上繳薪水6萬元（約占薪水總數1/3）給黨中央。
柯建銘：不要轉移焦點
對於高虹安的反擊，立委柯建銘今天則表示，高虹安不要轉移焦點，他的助理是正式助理、有合法收入，依照《政治獻金法》等，可以捐給政黨、慈濟、孤兒院等，這是合法行為，高虹安不要引喻失義。
柯建銘提出質疑，高虹安的助理是否為人頭助理、是否合法，呼籲高虹安提出相關證明資料；如果不合法，這絕對不是只有國庫通黨庫問題，而是涉及貪污治罪條例詐領助理費等問題，是有期徒刑7年以上的罪，高虹安要針對問題好好回答。
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讓觀者化身故事角色、用身體感受作品魅力的魔幻科技
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在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元；在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，即可看見如何運用科技媒介，打造異於現實情境的空間，讓觀眾置身故事中，在作品裡探索冒險。
以往觀展、看電影，或看時裝大秀，觀眾多是坐在台下，用固定的視角與鏡頭去感受創作者想要傳達的故事。由於受限於創作者的安排，此時，觀眾僅是「觀眾」。
但在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元，而這也讓觀眾的角色不再只是單純的「觀看」，而是能從不同的視角體會、感受故事。而觀眾，也正式從一個旁觀者，變成體驗者，甚至成為故事裡的其中一個角色。
「讓觀眾變成故事裡的人」，對創作者而言為什麼變得重要？答案，或許可借用2018年科技驚悚影集《黑鏡》（Black Mirror）特別篇《黑鏡：潘達斯奈基》的創作手法來回答。《黑鏡：潘達斯奈基》引起全球影迷廣泛討論的原因是，觀眾能在觀看影集的過程裡，「自行」選擇故事走向；換句話說，你可以決定主角的結局。根據 Netflix 官方表示，他們希望觀眾能投射自己的情緒反應到故事裡，變成另一種「親身體驗」，他們要讓觀眾一邊「看戲」，也一邊「參與劇情走向」。
為什麼要有這樣的設計？該編劇查理．布魯克（Charlie Brooker）曾在幾次採訪中提及，「我們應該讓觀眾更有存在感。」讓觀眾投入、沉浸，或真正感受到故事的驚悚情節，最好的做法也許是讓觀眾能直接參與體驗本身。在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，便展出了多項結合多元媒材與技術的新型態娛樂作品，體現讓觀眾也成為作品一員的各種可能。
科技新應用打破觀影慣性，強化觀眾主體性
運用多媒材或是互動敘事，打破過去的觀影習慣、進而強化觀眾主體性的手法，開始出現在各種影視、遊戲娛樂等領域中；而在藝術與文化創意領域裡，也因為近年科技業者前仆後繼投入，百花齊放。
以本次未來內容展作品為例，享譽國際長達50年的日本畫家天野喜孝，在2022年與臺灣團隊邦鼎科技攜手合作打造《天野喜孝VR美術館》，將原本2D的平面插畫透過3D模型建置轉化，民眾即可使用VR設備、沉浸入仿若真實又充滿奇幻色彩的虛擬美術館，鑑賞轉化成3D樣貌的近百幅經典畫作。
例如在「吸血鬼獵人D館」中，原先只有A3紙張大小的平面作品，在VR的世界中被放大到6～8公尺高的巨型壁畫《出會》，觀者可以看到1:1等身大小、身著一席黑衣、優雅俊美的吸血鬼D；若使用者躺著欣賞，甚至可以看見畫作中的混沌蒼穹，而這都是2D原作中無法體驗到的視角轉換。
又好比在「最終幻想館」中，為《Final Fantasy IX》所設計的角色Eiko也1:1等身放大，以跳躍之姿獨立浮空展示，相較原本的平面繪畫展覽，3D技術讓角色人物身上盔甲的紋路、刀劍上的寶石和刻痕等細節更加栩栩如生，觀眾也能掌握更全方位的視角，並更深入欣賞作品。
談到轉換視角的最佳媒介，觀眾透過戴上VR頭顯裝置進入故事，進而成為虛擬世界裡的一份子，也是近年常見的表現手法。
如本次未來內容展的作品《永恆聖母院》，即是今年（2022）HTC VIVE Arts、法國VR內容製作公司Emissive Studio、法國電信商Orange攜手合作，為2019年遭火噬的巴黎聖母院打造數位重現的VR體驗。觀眾戴上VR頭顯後，即可進入《永恆聖母院》（註1）作品中，穿越數百年的歷史長河，並與多人同步參與虛擬實境中導覽，見證雋永古蹟風華。
此外，除了穿越8百多年的時空背景，見證聖母院的建造歷程與人文歷史，在VR世界中還能搭上奇幻的飛行平台，以現實生活所不能及的視角欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美。
「VR作品能透過視覺畫面的引導，讓觀眾產生某種程度的「錯覺」（illusion），產生諸如搭乘電梯往上升的體感、或者感受到太陽光照射等感受。有趣的是，這些沉浸式體驗在每個觀眾身上都有不一樣的回饋。」
誠如永恆聖母院製作公司Emissive執行長、製片Fabien Barati所說，雖然每個人進入的是同一個VR世界， 然而每一個觀者都因科技賦能，在故事中擁有更多主動性，自由探索感興趣的事物 ，在虛擬實境中創造出專屬個人的獨一無二體驗。
科技讓敘事手法更多元，創造萬種藝文風貌
除了轉換觀者視角，科技也讓藝文內容的敘事手法更多元。如同未來內容展中的音像藝術作品（註2）《離人》與《殘夢》，便是由煙花宇宙數位音像工作室所推出的新媒體創作嘗試（註3）。
有別於過往舞台的設計皆是單面呈現在觀眾面前，煙花宇宙透過結合實驗錄像、街頭塗鴉、動畫、光影科技等媒材，讓絢麗的內容能投射至整個舞台或展場空間，藉此創造出更豐富的敘事方式，也讓觀者可以完全沉浸在展間朦朧燦爛的迷幻宇宙中。
文化與科技促進跨產業合作，讓內容更貼近消費者
文化內容結合科技手法，除了創造不同於以往的觀者體驗之外，也能跨產業應用，帶來更多可能性。如2022年2月，臺灣時尚設計師品牌JENN LEE就與再現影像特效總監郭憲聰攜手推出一款VR互動式的時裝遊戲，讓大家一邊玩尋寶遊戲，一邊觀賞時尚服飾；打破以往實體時裝秀上觀眾與品牌服裝的距離感，讓時尚變得不再那麼遙遠，反而可親有趣。
而不過一季時間，JENN LEE設計師李維錚、郭憲聰，又與臺灣知名的攝影建模技術公司光陣三維再度聯手推出一款以品牌時裝秀為基礎的行動App《Love is the Answer》，使用者不僅在未來內容展上可以實際看到JENN LEE品牌的服裝展示，也可以透過App幫虛擬人物換上當季秀服，並套用特殊場景等，變成時裝秀裡的一份子。
此外，在未來內容展現場，除了可體驗用行動App為虛擬人物換裝之外，民眾不用配戴AR眼鏡或VR設備，就可在光陣三維技術提供的4D相框中，見到自身虛擬角色的立體成像，甚至與自己的虛擬角色同框、互動。時尚跨界科技的應用，不僅讓消費者以更新鮮有趣的方式認識了JENN LEE服飾，更拉近消費者與品牌內容的距離。
當科技設備與多媒體工具，能夠大幅度的影響或是翻轉創作敘事手法的時候，彷彿宣告了創作者有了另一條明確的路，他們可以善用這些科技技術，不斷挑戰過去創作架構的邏輯，相比過去，現在或許是最喧嘩的時代、卻也最多元的時代。
對觀眾而言，我們可以期待的是，愈來愈多的創作者走在這條路上。他們嘗試用新的科技手段與敘事方法結合，放大觀眾的感官體驗。讓觀眾不只是照著創作者的安排，僅僅運用視覺，「看完」一場已經固定路線的線型敘事，而是能夠放大視聽感官體驗，去體會另一個人的故事，甚或是另一段歷史的經驗。創作最美好的歷程，或許就是可以期待創作者與觀眾，彼此都能因科技賦權，而擁有更大的自由度，一起攜手在作品裡探索冒險。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
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註1：《永恆聖母院》於巴黎展演形式為多人同步體驗、大範圍走動的VR探險版；本次在臺灣TCCF未來內容展中的版本為單人式、小範圍走動的VR體驗。
註2：音像（audiovisual），指聲音與影像結合而成的藝術創作。
註3：《離人》為線上直播形式節目，此次因應播放需求，演出內容已經過重新剪輯。觀看採取傳統固定錄像展出型態，展間需維持遮黑，並控制在20人以內。