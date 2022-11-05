德國總理蕭茲首次訪中有何目的？為什麼選在這個時間點？各大外媒如何解讀？
我們想讓你知道的是
德國內部，反對和支持蕭茲訪華的聲音同時存在。支持者認為，在COVID-19疫情之後德國新上台的領導層重新建立起與中國領導人的直接聯繫非常重要。另外，中國市場如此之大，德國放棄不了也根本找不到其他市場替代中國。
應中國國務院總理李克強的邀請，德國總理蕭茲將於11月4日對中國進行正式訪問。他將是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情近三年以來第一個訪問中國的西方發達國家領導人。這也將是蕭茲去（2021）年12月8日就任德國總理以來首次出訪北京。
正值美國將中國視為國家安全最大威脅，歐盟視中國為系統性、制度性競爭對手並重新考慮對華關係之際，德國總理訪問中國在德國內外都引發關注、擔憂和反對的聲音。
另外，由於中國仍然實行嚴格的COVID-19病毒「清零」政策，有報導稱蕭茲此次訪華時間將非常短，可能只是「一日遊」，因此更加凸顯他本次訪問的象徵意義。
有關蕭茲訪華，《BBC中文》梳理三個關鍵看點：
1. 蕭茲訪華時間點
就在蕭茲訪華之前，德國內閣會議10月底剛剛批准了中遠集團收購德國碼頭運營商漢堡港口與物流股份公司（HHLA）持有的漢堡港（Container Terminal Tollerort）的24.9%股權。
這一股權比例，低於中遠集團最初收購漢堡港碼頭35%股權的計劃，而且這一股權比例也低於有否決權的少數股權（a blocking minority）的水平。
而在中國方面，中共剛剛結束的二十大會議，確認了中共總書記習近平的第三個任期。普遍預計，蕭茲此次訪華雖然時間很短，但他將會見中共最高領導人習近平和總理李克強。
德國政府發言人赫伯斯特萊特（Steffen Hebestreit）則表示，蕭茲總理曾就中國之行同西方伙伴國進行過磋商，包括法國和美國。他說蕭茲總理「與美國總統就這個問題進行接觸也有一段時間了。」
不過德國政府發言人赫伯斯特萊特回應說，總理蕭茲並不贊成與中國「脫鉤」，而是希望「多樣化，盡量減少風險」。
2. 蕭茲訪華目的
外界注意到，本次隨同蕭茲訪華的還有多位德國商界領袖。據德國《商報》報導，共有12名德國企業代表將陪同蕭茲出訪，其中包括大眾汽車、西門子公司、德意志銀行、寶馬、阿迪達斯， 拜爾等。
多年來，德國一直是中國在歐盟最大貿易伙伴。2002年中國超過日本成為德國在亞洲最大貿易伙伴。2021年雙邊貿易額為2351.2億美元。
根據德國聯邦統計局公布的數據，截至2021年底，中國連續6年成為德國全球最大貿易伙伴。2022年1至8月，雖然受到中國新冠疫情的影響，中德雙邊貿易額仍然有所增長。
德國內部，反對和支持蕭茲訪華的聲音同時存在。
支持者認為，在COVID-19疫情之後德國新上台的領導層重新建立起與中國領導人的直接聯繫非常重要。另外，中國市場如此之大，德國放棄不了也根本找不到其他市場替代中國。
英國《金融時報》稱，德國很多大公司在中國投資既大且深，相當一部分盈利來自中國市場。
中國外交部發言人趙立堅表示：今年是中德建交50週年，中德是全方位戰略伙伴。兩國領導人將就中德關係、中歐關係、國際形勢和全球治理深入交流，進一步鞏固中德政治互信、深化中德合作，這符合雙方利益。
在德國國內，政界反對蕭茲此時訪華的人士表示，選擇現在這個時間點訪問中國尤為不利，德國需要一個對華新戰略，避免再次出現在對俄羅斯政策上所犯的錯誤。
3. 德國力爭減少對華依賴
在美國與中國經濟「脫鉤」，對中國高科技行業設限的同時，德國公司多年來在中國的投資仍在繼續和擴大。
2022年9月，德國化工巨頭巴斯夫（BASF）在中國廣東湛江計劃開設的新工廠投產。該項目總投資100億歐元，是德國公司在中國有史以來投資最大的單一項目。
而在新疆維吾爾族人權問題在國際間備受爭議的同時，德國大眾汽車新總裁表示將繼續在新疆的生產。
2022年6月，德國汽車巨頭寶馬公司在遼寧瀋陽的新工廠開業，主要組裝電動汽車。
西門子數控（南京）有限公司工廠也在6月建成。
在中國媒體的報導中，德國政界討論減少對華依賴是「炒作」，並引述德國工商總會總幹事長馬丁・萬斯萊本的表態稱，「脫離中國將導致德國失去繁榮」。
對中國而言，媒體的這一宣傳無疑符合最高領導人習近平倡導的中國「四個自信」，但對於包括德國在內的歐洲，對中國市場如此程度的依賴恰恰是各國政府和政界高度警惕和防範的巨大風險，特別是在俄羅斯入侵烏克蘭引發的歐洲能源危機中，歐洲各國更是將能源自主、供應鏈自主列為當務之急。
德國總理蕭茲領導的社民黨在與綠黨和自民黨的聯合執政協定中，就表達了制定新的對中國戰略的共識。這將是德國政府首次制定具體的對華戰略。
據德國《商報》（Handelsblatt）報導，由德國外交部主導的對華戰略文件預計將於2023年春季正式出台。
該報引述德國外交部亞太司負責人西格蒙德（Petra Sigmund）一次活動上對德中巨大貿易額所發出的警告：「對一個市場高度依賴，絶不是一個好的選擇。中國在利用這種依賴性，推動其政治議程。」
輿論中的德、中關係
雖然德國政府表示，本次蕭茲的中國之行是一次只有24小時的「工作訪問」，但他作為繼越南、巴基斯坦和坦尚尼亞領導人之後的西方政府首領應邀訪問中國，還是被賦予了諸多政治意義。
中國的評論人士普遍充滿信心地認為，本次蕭茲訪華堪稱「中德經濟和市場規律對德國外交的一次矯正」、是「德國政府以國家利益為中心，而非根據意識形態進行剛性劃線」；甚至揣測蕭茲在中共二十大習近平打破常規連任後訪華，頗有「對中國友好的政治意味」。
Tags：
讓觀者化身故事角色、用身體感受作品魅力的魔幻科技
我們想讓你知道的是
在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元；在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，即可看見如何運用科技媒介，打造異於現實情境的空間，讓觀眾置身故事中，在作品裡探索冒險。
以往觀展、看電影，或看時裝大秀，觀眾多是坐在台下，用固定的視角與鏡頭去感受創作者想要傳達的故事。由於受限於創作者的安排，此時，觀眾僅是「觀眾」。
但在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元，而這也讓觀眾的角色不再只是單純的「觀看」，而是能從不同的視角體會、感受故事。而觀眾，也正式從一個旁觀者，變成體驗者，甚至成為故事裡的其中一個角色。
「讓觀眾變成故事裡的人」，對創作者而言為什麼變得重要？答案，或許可借用2018年科技驚悚影集《黑鏡》（Black Mirror）特別篇《黑鏡：潘達斯奈基》的創作手法來回答。《黑鏡：潘達斯奈基》引起全球影迷廣泛討論的原因是，觀眾能在觀看影集的過程裡，「自行」選擇故事走向；換句話說，你可以決定主角的結局。根據 Netflix 官方表示，他們希望觀眾能投射自己的情緒反應到故事裡，變成另一種「親身體驗」，他們要讓觀眾一邊「看戲」，也一邊「參與劇情走向」。
為什麼要有這樣的設計？該編劇查理．布魯克（Charlie Brooker）曾在幾次採訪中提及，「我們應該讓觀眾更有存在感。」讓觀眾投入、沉浸，或真正感受到故事的驚悚情節，最好的做法也許是讓觀眾能直接參與體驗本身。在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，便展出了多項結合多元媒材與技術的新型態娛樂作品，體現讓觀眾也成為作品一員的各種可能。
科技新應用打破觀影慣性，強化觀眾主體性
運用多媒材或是互動敘事，打破過去的觀影習慣、進而強化觀眾主體性的手法，開始出現在各種影視、遊戲娛樂等領域中；而在藝術與文化創意領域裡，也因為近年科技業者前仆後繼投入，百花齊放。
以本次未來內容展作品為例，享譽國際長達50年的日本畫家天野喜孝，在2022年與臺灣團隊邦鼎科技攜手合作打造《天野喜孝VR美術館》，將原本2D的平面插畫透過3D模型建置轉化，民眾即可使用VR設備、沉浸入仿若真實又充滿奇幻色彩的虛擬美術館，鑑賞轉化成3D樣貌的近百幅經典畫作。
例如在「吸血鬼獵人D館」中，原先只有A3紙張大小的平面作品，在VR的世界中被放大到6～8公尺高的巨型壁畫《出會》，觀者可以看到1:1等身大小、身著一席黑衣、優雅俊美的吸血鬼D；若使用者躺著欣賞，甚至可以看見畫作中的混沌蒼穹，而這都是2D原作中無法體驗到的視角轉換。
又好比在「最終幻想館」中，為《Final Fantasy IX》所設計的角色Eiko也1:1等身放大，以跳躍之姿獨立浮空展示，相較原本的平面繪畫展覽，3D技術讓角色人物身上盔甲的紋路、刀劍上的寶石和刻痕等細節更加栩栩如生，觀眾也能掌握更全方位的視角，並更深入欣賞作品。
談到轉換視角的最佳媒介，觀眾透過戴上VR頭顯裝置進入故事，進而成為虛擬世界裡的一份子，也是近年常見的表現手法。
如本次未來內容展的作品《永恆聖母院》，即是今年（2022）HTC VIVE Arts、法國VR內容製作公司Emissive Studio、法國電信商Orange攜手合作，為2019年遭火噬的巴黎聖母院打造數位重現的VR體驗。觀眾戴上VR頭顯後，即可進入《永恆聖母院》（註1）作品中，穿越數百年的歷史長河，並與多人同步參與虛擬實境中導覽，見證雋永古蹟風華。
此外，除了穿越8百多年的時空背景，見證聖母院的建造歷程與人文歷史，在VR世界中還能搭上奇幻的飛行平台，以現實生活所不能及的視角欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美。
「VR作品能透過視覺畫面的引導，讓觀眾產生某種程度的「錯覺」（illusion），產生諸如搭乘電梯往上升的體感、或者感受到太陽光照射等感受。有趣的是，這些沉浸式體驗在每個觀眾身上都有不一樣的回饋。」
誠如永恆聖母院製作公司Emissive執行長、製片Fabien Barati所說，雖然每個人進入的是同一個VR世界， 然而每一個觀者都因科技賦能，在故事中擁有更多主動性，自由探索感興趣的事物 ，在虛擬實境中創造出專屬個人的獨一無二體驗。
科技讓敘事手法更多元，創造萬種藝文風貌
除了轉換觀者視角，科技也讓藝文內容的敘事手法更多元。如同未來內容展中的音像藝術作品（註2）《離人》與《殘夢》，便是由煙花宇宙數位音像工作室所推出的新媒體創作嘗試（註3）。
有別於過往舞台的設計皆是單面呈現在觀眾面前，煙花宇宙透過結合實驗錄像、街頭塗鴉、動畫、光影科技等媒材，讓絢麗的內容能投射至整個舞台或展場空間，藉此創造出更豐富的敘事方式，也讓觀者可以完全沉浸在展間朦朧燦爛的迷幻宇宙中。
文化與科技促進跨產業合作，讓內容更貼近消費者
文化內容結合科技手法，除了創造不同於以往的觀者體驗之外，也能跨產業應用，帶來更多可能性。如2022年2月，臺灣時尚設計師品牌JENN LEE就與再現影像特效總監郭憲聰攜手推出一款VR互動式的時裝遊戲，讓大家一邊玩尋寶遊戲，一邊觀賞時尚服飾；打破以往實體時裝秀上觀眾與品牌服裝的距離感，讓時尚變得不再那麼遙遠，反而可親有趣。
而不過一季時間，JENN LEE設計師李維錚、郭憲聰，又與臺灣知名的攝影建模技術公司光陣三維再度聯手推出一款以品牌時裝秀為基礎的行動App《Love is the Answer》，使用者不僅在未來內容展上可以實際看到JENN LEE品牌的服裝展示，也可以透過App幫虛擬人物換上當季秀服，並套用特殊場景等，變成時裝秀裡的一份子。
此外，在未來內容展現場，除了可體驗用行動App為虛擬人物換裝之外，民眾不用配戴AR眼鏡或VR設備，就可在光陣三維技術提供的4D相框中，見到自身虛擬角色的立體成像，甚至與自己的虛擬角色同框、互動。時尚跨界科技的應用，不僅讓消費者以更新鮮有趣的方式認識了JENN LEE服飾，更拉近消費者與品牌內容的距離。
當科技設備與多媒體工具，能夠大幅度的影響或是翻轉創作敘事手法的時候，彷彿宣告了創作者有了另一條明確的路，他們可以善用這些科技技術，不斷挑戰過去創作架構的邏輯，相比過去，現在或許是最喧嘩的時代、卻也最多元的時代。
對觀眾而言，我們可以期待的是，愈來愈多的創作者走在這條路上。他們嘗試用新的科技手段與敘事方法結合，放大觀眾的感官體驗。讓觀眾不只是照著創作者的安排，僅僅運用視覺，「看完」一場已經固定路線的線型敘事，而是能夠放大視聽感官體驗，去體會另一個人的故事，甚或是另一段歷史的經驗。創作最美好的歷程，或許就是可以期待創作者與觀眾，彼此都能因科技賦權，而擁有更大的自由度，一起攜手在作品裡探索冒險。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/post/salon-free-registration
註1：《永恆聖母院》於巴黎展演形式為多人同步體驗、大範圍走動的VR探險版；本次在臺灣TCCF未來內容展中的版本為單人式、小範圍走動的VR體驗。
註2：音像（audiovisual），指聲音與影像結合而成的藝術創作。
註3：《離人》為線上直播形式節目，此次因應播放需求，演出內容已經過重新剪輯。觀看採取傳統固定錄像展出型態，展間需維持遮黑，並控制在20人以內。