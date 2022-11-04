中國蘭州3歲男童封鎖期間失救死亡，過度防疫「次生災難」再引公憤
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蘭州男童的中毒死亡事件在中國社交媒體上引發公憤。至周四，與事件有關的話題標籤在新浪微博上的閲讀量超過1.5億。因「動態清零」防疫措施而導致人命傷亡的事件也時有發生——9月在貴州一輛連夜運載封鎖區居民前往強制隔離地點的大巴，凌晨時分在高速公路意外翻側，造成27人死亡，而據官方數據，該省自疫情開始以來的新冠死亡病例為2例。
中國甘肅省蘭州市一名3歲男童在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封鎖期間煤氣中毒，未能及時獲得所需搶救而死亡，引發公眾輿論對有關「過度防疫」的憤怒。
該名男童在周二（11月1日）於蘭州七里河西園街道一戶使用液化氣灶的店鋪內一氧化碳中毒，當時街道正處於新冠疫情「靜默管理」期間，遇事家庭則是開手抓肉店，因封控而被關在店內。
男童的父親向《BBC》表示，在求救期間，有關當局「不作為」，延誤了送醫時間。
當地警方通報指，警察到場時，現場有二人中毒昏倒，其中一名兒童當時已無呼吸，送院搶救無效死亡，另一人在送院後生命體徵平穩。
蘭州當地官員在周三強調要「堅決防止疫情防控簡單化一刀切」。
專家向《BBC》中文表示，目前中國因為嚴控防疫政策而造成的「次生災害」，可能是比COVID-19疫情本身更大的危機。
「沒有任何人管」
當地居民向《BBC》表示，事發的居民區從10月初開始就被封鎖——現在中國將COVID-19疫情防控的封鎖措施稱作「靜默管理」。
當地警方通報指，他們在周二下午1點43分接到群眾救助，14分鐘後到達現場，經調查和鑒定，事件起因為「使用液化氣灶不當，造成一氧化碳中毒死亡」。
而男童的父親妥世磊向《BBC》表示，他當時有超過一個小時的時間不能將兒子送出被疫情防控封鎖的居民區。
「孩子的死亡原因是意外，但我們求救的過程，有人躲避，不作為，就是過度防疫，」妥世磊接受《BBC》電話採訪時表示。
他表示，事發當天中午左右，他們一家被封在小區的店鋪裡，因為「條件不好」，就用液化氣灶燒水給沒有暖氣的房間取暖。
稍後，他聽見妻子摔倒，然後「掙扎著起來」。他隨即關掉氣灶，並給妻子做心肺復甦。在妻子狀況好轉後，他又發現，兒子也出現中毒情況。
據妥世磊描述，兒子當時昏迷但是有呼吸，他在此期間向社區發求救信息，並親身去封鎖卡口向兩個值班的社區工作人員求助。
「兩個人一個說沒有帶手機，一個說你找社區別找我們，」妥世磊說。
他表示，他們還要求他出示最新的核酸檢測結果，但他並沒有。
然後他回到家中為兒子急救，還表示有群眾看到他發到網上的影片後前來協助，他的兒子此期間一度能睜開眼睛。
他表示，群眾當時幫忙聯繫找車和打急救電話，但持續一個多小時「沒有任何人管」，於是他們抱著男童前往封鎖卡口，在發現仍然沒有人幫助之後，「我就強闖出來」。
據悉，救護車在他們離開之後才到達小區。
妥世磊的兒子妥文軒被送到離小區約10分鐘車程的醫院，經搶救無效，在下午15時過後不久宣告死亡。
公憤再起
周二晚上，蘭州當地有居民走上街道表達憤怒。當地人向《BBC》傳送的影片顯示，有警員在場維持秩序，其中有一名男子被一組身穿黑色制服的人員拉拽和踢打。
中國媒體報導，甘肅省委常委、蘭州市委書記朱天舒在周二到訪居民小區、醫院和食品採購中心「現場協調解決」防疫問題，但未知是否有前往發生中毒事件的七里河西園街道。
《中國新聞周刊》的官方微博引述朱天舒強調，在新冠疫情防控上要「堅決防止簡單化、一刀切」，還指「對能夠解決的問題堅決不拖延」。
自COVID-19疫情全球大流行以來，中國「動態清零」的防疫政策一直持續，不定期的強制封鎖和大規模核酸檢測及隔離措施令經濟承受巨大代價，民怨積聚。
因「動態清零」防疫措施而導致人命傷亡的事件也時有發生——9月在貴州一輛連夜運載封鎖區居民前往強制隔離地點的大巴，凌晨時分在高速公路意外翻側，造成27人死亡，而據官方數據，該省自疫情開始以來的新冠死亡病例為2例。
進入歷史性第三任期的中國最高領導人習近平此前在中共二十大上仍然表示會堅持「動態清零」政策。
蘭州男童的中毒死亡事件在中國社群媒體上引發公憤。至周四，與事件有關的話題標籤在新浪微博上的閲讀量超過1.5億。
「他才3歲，疫情3年，那是他的一輩子！」新浪微博上有關此事件的一條評論這樣說道。
也有一些評論指，當地疫情的實際狀況可能未明確，不能因此事件而否定防疫政策。
專家指，目前中國的公眾輿論顯示，雖然已有跡象顯示有人希望中國的防疫政策作出一些改變，但是總體上對於新冠疫情的恐懼仍然很嚴重，這可能使得放寬防疫的過程受阻。
「現在有跡象顯示想要改變（防疫政策），但是國家這麼大，改得太快也會有問題，」香港大學生物化學教授金冬雁向《BBC》中文表示。
他指出，中國民眾在數年防疫的宣導下形成了對COVID-19病毒的巨大恐懼，在防疫政策上「怕躺平」，但是實際上世界多地放寬防疫，並不等於「躺平」。
他說，要調整政策不能太快，只能「一步步來」，才能避免「大恐慌」。
但他同時認為，改變對疫情的看法是必須走的一步，否則「繼續這樣下去，只會有社會的動亂」。
他表示，中國防疫政策的「次生災難」已經很嚴重，蘭州男童事件只是又一起。
妥世磊表示，他希望向有關人員問責。
「所有涉及的這些工作人員，問題出現在哪裏，為什麼沒有第一時間出手救助？」他說。
他一直有在中國社群媒體上發聲講述他經歷的事件經過，還表示擔心自己的安全。
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讓觀者化身故事角色、用身體感受作品魅力的魔幻科技
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在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元；在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，即可看見如何運用科技媒介，打造異於現實情境的空間，讓觀眾置身故事中，在作品裡探索冒險。
以往觀展、看電影，或看時裝大秀，觀眾多是坐在台下，用固定的視角與鏡頭去感受創作者想要傳達的故事。由於受限於創作者的安排，此時，觀眾僅是「觀眾」。
但在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元，而這也讓觀眾的角色不再只是單純的「觀看」，而是能從不同的視角體會、感受故事。而觀眾，也正式從一個旁觀者，變成體驗者，甚至成為故事裡的其中一個角色。
「讓觀眾變成故事裡的人」，對創作者而言為什麼變得重要？答案，或許可借用2018年科技驚悚影集《黑鏡》（Black Mirror）特別篇《黑鏡：潘達斯奈基》的創作手法來回答。《黑鏡：潘達斯奈基》引起全球影迷廣泛討論的原因是，觀眾能在觀看影集的過程裡，「自行」選擇故事走向；換句話說，你可以決定主角的結局。根據 Netflix 官方表示，他們希望觀眾能投射自己的情緒反應到故事裡，變成另一種「親身體驗」，他們要讓觀眾一邊「看戲」，也一邊「參與劇情走向」。
為什麼要有這樣的設計？該編劇查理．布魯克（Charlie Brooker）曾在幾次採訪中提及，「我們應該讓觀眾更有存在感。」讓觀眾投入、沉浸，或真正感受到故事的驚悚情節，最好的做法也許是讓觀眾能直接參與體驗本身。在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，便展出了多項結合多元媒材與技術的新型態娛樂作品，體現讓觀眾也成為作品一員的各種可能。
科技新應用打破觀影慣性，強化觀眾主體性
運用多媒材或是互動敘事，打破過去的觀影習慣、進而強化觀眾主體性的手法，開始出現在各種影視、遊戲娛樂等領域中；而在藝術與文化創意領域裡，也因為近年科技業者前仆後繼投入，百花齊放。
以本次未來內容展作品為例，享譽國際長達50年的日本畫家天野喜孝，在2022年與臺灣團隊邦鼎科技攜手合作打造《天野喜孝VR美術館》，將原本2D的平面插畫透過3D模型建置轉化，民眾即可使用VR設備、沉浸入仿若真實又充滿奇幻色彩的虛擬美術館，鑑賞轉化成3D樣貌的近百幅經典畫作。
例如在「吸血鬼獵人D館」中，原先只有A3紙張大小的平面作品，在VR的世界中被放大到6～8公尺高的巨型壁畫《出會》，觀者可以看到1:1等身大小、身著一席黑衣、優雅俊美的吸血鬼D；若使用者躺著欣賞，甚至可以看見畫作中的混沌蒼穹，而這都是2D原作中無法體驗到的視角轉換。
又好比在「最終幻想館」中，為《Final Fantasy IX》所設計的角色Eiko也1:1等身放大，以跳躍之姿獨立浮空展示，相較原本的平面繪畫展覽，3D技術讓角色人物身上盔甲的紋路、刀劍上的寶石和刻痕等細節更加栩栩如生，觀眾也能掌握更全方位的視角，並更深入欣賞作品。
談到轉換視角的最佳媒介，觀眾透過戴上VR頭顯裝置進入故事，進而成為虛擬世界裡的一份子，也是近年常見的表現手法。
如本次未來內容展的作品《永恆聖母院》，即是今年（2022）HTC VIVE Arts、法國VR內容製作公司Emissive Studio、法國電信商Orange攜手合作，為2019年遭火噬的巴黎聖母院打造數位重現的VR體驗。觀眾戴上VR頭顯後，即可進入《永恆聖母院》（註1）作品中，穿越數百年的歷史長河，並與多人同步參與虛擬實境中導覽，見證雋永古蹟風華。
此外，除了穿越8百多年的時空背景，見證聖母院的建造歷程與人文歷史，在VR世界中還能搭上奇幻的飛行平台，以現實生活所不能及的視角欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美。
「VR作品能透過視覺畫面的引導，讓觀眾產生某種程度的「錯覺」（illusion），產生諸如搭乘電梯往上升的體感、或者感受到太陽光照射等感受。有趣的是，這些沉浸式體驗在每個觀眾身上都有不一樣的回饋。」
誠如永恆聖母院製作公司Emissive執行長、製片Fabien Barati所說，雖然每個人進入的是同一個VR世界， 然而每一個觀者都因科技賦能，在故事中擁有更多主動性，自由探索感興趣的事物 ，在虛擬實境中創造出專屬個人的獨一無二體驗。
科技讓敘事手法更多元，創造萬種藝文風貌
除了轉換觀者視角，科技也讓藝文內容的敘事手法更多元。如同未來內容展中的音像藝術作品（註2）《離人》與《殘夢》，便是由煙花宇宙數位音像工作室所推出的新媒體創作嘗試（註3）。
有別於過往舞台的設計皆是單面呈現在觀眾面前，煙花宇宙透過結合實驗錄像、街頭塗鴉、動畫、光影科技等媒材，讓絢麗的內容能投射至整個舞台或展場空間，藉此創造出更豐富的敘事方式，也讓觀者可以完全沉浸在展間朦朧燦爛的迷幻宇宙中。
文化與科技促進跨產業合作，讓內容更貼近消費者
文化內容結合科技手法，除了創造不同於以往的觀者體驗之外，也能跨產業應用，帶來更多可能性。如2022年2月，臺灣時尚設計師品牌JENN LEE就與再現影像特效總監郭憲聰攜手推出一款VR互動式的時裝遊戲，讓大家一邊玩尋寶遊戲，一邊觀賞時尚服飾；打破以往實體時裝秀上觀眾與品牌服裝的距離感，讓時尚變得不再那麼遙遠，反而可親有趣。
而不過一季時間，JENN LEE設計師李維錚、郭憲聰，又與臺灣知名的攝影建模技術公司光陣三維再度聯手推出一款以品牌時裝秀為基礎的行動App《Love is the Answer》，使用者不僅在未來內容展上可以實際看到JENN LEE品牌的服裝展示，也可以透過App幫虛擬人物換上當季秀服，並套用特殊場景等，變成時裝秀裡的一份子。
此外，在未來內容展現場，除了可體驗用行動App為虛擬人物換裝之外，民眾不用配戴AR眼鏡或VR設備，就可在光陣三維技術提供的4D相框中，見到自身虛擬角色的立體成像，甚至與自己的虛擬角色同框、互動。時尚跨界科技的應用，不僅讓消費者以更新鮮有趣的方式認識了JENN LEE服飾，更拉近消費者與品牌內容的距離。
當科技設備與多媒體工具，能夠大幅度的影響或是翻轉創作敘事手法的時候，彷彿宣告了創作者有了另一條明確的路，他們可以善用這些科技技術，不斷挑戰過去創作架構的邏輯，相比過去，現在或許是最喧嘩的時代、卻也最多元的時代。
對觀眾而言，我們可以期待的是，愈來愈多的創作者走在這條路上。他們嘗試用新的科技手段與敘事方法結合，放大觀眾的感官體驗。讓觀眾不只是照著創作者的安排，僅僅運用視覺，「看完」一場已經固定路線的線型敘事，而是能夠放大視聽感官體驗，去體會另一個人的故事，甚或是另一段歷史的經驗。創作最美好的歷程，或許就是可以期待創作者與觀眾，彼此都能因科技賦權，而擁有更大的自由度，一起攜手在作品裡探索冒險。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/post/salon-free-registration
註1：《永恆聖母院》於巴黎展演形式為多人同步體驗、大範圍走動的VR探險版；本次在臺灣TCCF未來內容展中的版本為單人式、小範圍走動的VR體驗。
註2：音像（audiovisual），指聲音與影像結合而成的藝術創作。
註3：《離人》為線上直播形式節目，此次因應播放需求，演出內容已經過重新剪輯。觀看採取傳統固定錄像展出型態，展間需維持遮黑，並控制在20人以內。