中國蘭州3歲男童封鎖期間失救死亡，過度防疫「次生災難」再引公憤

中國甘肅省蘭州市一名3歲男童在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封鎖期間煤氣中毒，未能及時獲得所需搶救而死亡，引發公眾輿論對有關「過度防疫」的憤怒。

該名男童在周二（11月1日）於蘭州七里河西園街道一戶使用液化氣灶的店鋪內一氧化碳中毒，當時街道正處於新冠疫情「靜默管理」期間，遇事家庭則是開手抓肉店，因封控而被關在店內。

男童的父親向《BBC》表示，在求救期間，有關當局「不作為」，延誤了送醫時間。

當地警方通報指，警察到場時，現場有二人中毒昏倒，其中一名兒童當時已無呼吸，送院搶救無效死亡，另一人在送院後生命體徵平穩。

蘭州當地官員在周三強調要「堅決防止疫情防控簡單化一刀切」。

專家向《BBC》中文表示，目前中國因為嚴控防疫政策而造成的「次生災害」，可能是比COVID-19疫情本身更大的危機。

「沒有任何人管」

當地居民向《BBC》表示，事發的居民區從10月初開始就被封鎖——現在中國將COVID-19疫情防控的封鎖措施稱作「靜默管理」。

當地警方通報指，他們在周二下午1點43分接到群眾救助，14分鐘後到達現場，經調查和鑒定，事件起因為「使用液化氣灶不當，造成一氧化碳中毒死亡」。

而男童的父親妥世磊向《BBC》表示，他當時有超過一個小時的時間不能將兒子送出被疫情防控封鎖的居民區。

「孩子的死亡原因是意外，但我們求救的過程，有人躲避，不作為，就是過度防疫，」妥世磊接受《BBC》電話採訪時表示。

他表示，事發當天中午左右，他們一家被封在小區的店鋪裡，因為「條件不好」，就用液化氣灶燒水給沒有暖氣的房間取暖。

稍後，他聽見妻子摔倒，然後「掙扎著起來」。他隨即關掉氣灶，並給妻子做心肺復甦。在妻子狀況好轉後，他又發現，兒子也出現中毒情況。

據妥世磊描述，兒子當時昏迷但是有呼吸，他在此期間向社區發求救信息，並親身去封鎖卡口向兩個值班的社區工作人員求助。

「兩個人一個說沒有帶手機，一個說你找社區別找我們，」妥世磊說。

他表示，他們還要求他出示最新的核酸檢測結果，但他並沒有。

然後他回到家中為兒子急救，還表示有群眾看到他發到網上的影片後前來協助，他的兒子此期間一度能睜開眼睛。

他表示，群眾當時幫忙聯繫找車和打急救電話，但持續一個多小時「沒有任何人管」，於是他們抱著男童前往封鎖卡口，在發現仍然沒有人幫助之後，「我就強闖出來」。

據悉，救護車在他們離開之後才到達小區。

妥世磊的兒子妥文軒被送到離小區約10分鐘車程的醫院，經搶救無效，在下午15時過後不久宣告死亡。

Photo Credit: Getty Images / 《BBC》 News 蘭州市自10月初以來一直處於疫情防疫措施下。

公憤再起

周二晚上，蘭州當地有居民走上街道表達憤怒。當地人向《BBC》傳送的影片顯示，有警員在場維持秩序，其中有一名男子被一組身穿黑色制服的人員拉拽和踢打。

中國媒體報導，​​甘肅省委常委、蘭州市委書記朱天舒在周二到訪居民小區、醫院和食品採購中心「現場協調解決」防疫問題，但未知是否有前往發生中毒事件的七里河西園街道。

《中國新聞周刊》的官方微博引述朱天舒強調，在新冠疫情防控上要「堅決防止簡單化、一刀切」，還指「對能夠解決的問題堅決不拖延」。

自COVID-19疫情全球大流行以來，中國「動態清零」的防疫政策一直持續，不定期的強制封鎖和大規模核酸檢測及隔離措施令經濟承受巨大代價，民怨積聚。

因「動態清零」防疫措施而導致人命傷亡的事件也時有發生——9月在貴州一輛連夜運載封鎖區居民前往強制隔離地點的大巴，凌晨時分在高速公路意外翻側，造成27人死亡，而據官方數據，該省自疫情開始以來的新冠死亡病例為2例。

進入歷史性第三任期的中國最高領導人習近平此前在中共二十大上仍然表示會堅持「動態清零」政策。

蘭州男童的中毒死亡事件在中國社群媒體上引發公憤。至周四，與事件有關的話題標籤在新浪微博上的閲讀量超過1.5億。

「他才3歲，疫情3年，那是他的一輩子！」新浪微博上有關此事件的一條評論這樣說道。

也有一些評論指，當地疫情的實際狀況可能未明確，不能因此事件而否定防疫政策。

專家指，目前中國的公眾輿論顯示，雖然已有跡象顯示有人希望中國的防疫政策作出一些改變，但是總體上對於新冠疫情的恐懼仍然很嚴重，這可能使得放寬防疫的過程受阻。

「現在有跡象顯示想要改變（防疫政策），但是國家這麼大，改得太快也會有問題，」香港大學生物化學教授金冬雁向《BBC》中文表示。

他指出，中國民眾在數年防疫的宣導下形成了對COVID-19病毒的巨大恐懼，在防疫政策上「怕躺平」，但是實際上世界多地放寬防疫，並不等於「躺平」。

他說，要調整政策不能太快，只能「一步步來」，才能避免「大恐慌」。

但他同時認為，改變對疫情的看法是必須走的一步，否則「繼續這樣下去，只會有社會的動亂」。

他表示，中國防疫政策的「次生災難」已經很嚴重，蘭州男童事件只是又一起。

妥世磊表示，他希望向有關人員問責。

「所有涉及的這些工作人員，問題出現在哪裏，為什麼沒有第一時間出手救助？」他說。

他一直有在中國社群媒體上發聲講述他經歷的事件經過，還表示擔心自己的安全。