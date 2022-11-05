2022/11/05,
美加

裴洛西丈夫遇襲：盤點圍繞美國眾議院議長住所案件的網路假消息

裴洛西丈夫遇襲：盤點圍繞美國眾議院議長住所案件的網路假消息

我們想讓你知道的是

案發後數小時，邊緣右翼圈子湧現一系列與警察官方公布案情相左，毫無根據的宣稱，經Twitter新掌舵人伊隆・馬斯克（Elon Musk）與多名保守派網紅轉發之後，迅速擴散。《BBC》國際媒體觀察部（BBC Monitoring）記者莎伊安・薩達里扎德赫（Shayan Sardarizadeh）檢視部分傳言的背景與真偽。

美國舊金山警察與聯邦調查局探員在美國國會眾議院議長佩洛西住家外調查（28/10/2022）

Photo Credit: EPA / BBC News

舊金山警察與美國聯邦調查局同時參與調查裴洛西住家遇襲案，並分別起訴嫌疑人。

美國期中選舉臨近之際，聯邦眾議院議長南希・裴洛西（Nancy Pelosi）位於舊金山的住所1028日清晨遇襲，裴洛西當時身處首都華盛頓，其82歲丈夫保羅・裴洛西（Paul Pelosi）被手持鐵錘的兇嫌打傷。

42歲嫌疑人大衛・德帕普（David DePape）被警察在州法院控以企圖謀殺罪和「以可致命武器傷人」等罪名，星期二（11月1日）在加利福尼亞州高等法院舊金山縣分院提訊，他不認罪，法官裁定收押候審。

他同時面對聯邦調查局（FBI）另行起訴「襲擊聯邦官員直系親屬」罪與「意圖綁架聯邦官員」罪。

案發後數小時，邊緣右翼圈子湧現一系列與警察官方公布案情相左，毫無根據的宣稱，經Twitter新掌舵人伊隆・馬斯克（Elon Musk）與多名保守派網紅轉發之後，迅速擴散。《BBC》國際媒體觀察部（BBC Monitoring）記者莎伊安・薩達里扎德赫（Shayan Sardarizadeh）檢視部分傳言的背景與真偽。

「同性戀婚外情」宣稱

一項頗為流行的失實宣稱指出，裴洛西先生與襲擊者德帕普是同性戀關係，兩人當時醉酒打架。連串毫無根據，與官方案情不符的假設被用來支撐這敘述。

馬斯克星期天（10月30日）向其1.12億Twitter帳號關注者轉發某網站談論近似宣稱的文章後，這理論登上了美國熱搜榜。他在數小時之後刪除推文，但沒有給出任何解釋。

馬斯克回應前民主黨總統參選人希拉蕊・柯林頓（Hillary Clinton）的一條推文說：「這故事有一點點機會大有文章。」

Tweet screenshot

Photo Credit: Twitter / BBC News

被馬斯克轉發連結的網站有多次發表不實報導的過往，包括在2016年發文宣稱希拉蕊・柯林頓死亡

網路上流傳的其中一種宣稱，是警察趕到現場時，德帕普與裴洛西先生當都只穿著內衣褲。

但FBI對德帕普的刑事控告書（criminal complaint）中引述一名證人說，他身穿「全身黑色」衣服，且背有一個大型黑色背包。

另一個抓緊機會支持這論述的宣稱是，兩人在襲擊發生前已互相認識，是朋友關係。共和黨聯邦眾議員馬喬里・泰勒・格林（Marjorie Taylor Greene）星期一（10月31日）發推文重覆了這宣稱

據FBI訴狀，保羅・裴洛西並不認識德帕普。裴洛西先生從浴室撥打911，以暗號報警。一名資深接線員解讀出內容，知悉對方家中都在發生什麼事情。

另一個支持兩人彼此認識之說的傳聞是，宅邸玻璃門的玻璃是從內向外爆開，說明是裴洛西先生或第三者讓德帕普進門。

FBI訴狀引述德帕普稱，他「從一面玻璃門闖入宅邸，那很麻煩，得用上錘子」；警察筆錄中沒有任何證據顯示宅邸內有第三者，或有第三者參與襲擊。

航拍顯示佩洛西夫婦舊金山宅邸受損情況（28/10/2022）

Photo Credit: Reuters / BBC News

有人宣稱裴洛西宅邸的玻璃門是從內向外被破開，但該指控毫無證據。

針對美國第三號人物的「自殺任務」

佩洛西夫婦（資料圖片）

Photo Credit: Reuters / BBC News

裴洛西議長（左）有權代理美國總統職務。

作為聯邦參議院議長，裴洛西夫人是美國總統第二順位繼承人。她與同齡的丈夫自1963年結為連理至今。裴洛西先生從事創業投資（風險投資）工作。

襲擊發生後，美國總統拜登（Joe Biden）批評行兇者行為「卑劣」

法庭文件顯示，被告人向警察表示當天要施行「自殺任務」，劫持南希・裴洛西，只要她對自己「撒謊」便砸斷「她的膝蓋骨」。

美國司法部透露，德帕普闖入裴洛西宅邸後，曾大叫：「南希在哪裏？」

被告人若被州法院定罪，將面臨13年監禁；若聯邦控罪被法院裁定有罪，將面臨最高50年監禁。

襲擊案發生後數小時，美國政府通告全國執法部門，警告地方暴力極端分子針對候選人與選舉工作人員施襲「威脅增加」，這些潛在襲擊者或許受「意識形態上的怨憤」影響而犯案。

宣稱有人捏造德帕普的部落客文章

警察在襲擊發生後公布嫌疑人姓名，之後帶有其名字的兩個個人部落客與一個Facebook帳戶先後被發現。這些帳號之後相繼被刪除。

《BBC》曾閲覽其文章，顯示他被極右翼陰謀論薰陶而極端化。

他的貼文主題包羅萬有，包括2020年大選被竊的無端理論，2021年1月6日國會山莊暴動，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗有害，支持「匿名者Q」（QAnon）陰謀論，以及種族主義和反猶太主義帖文。

一些網民發文宣稱，這些部落客都是假的，都是在襲擊發生當天才製造出來，用以支持他相信極右翼陰謀論的說法。

但BBC找到了部落客截圖，說明他起碼從8月開始就在發文，這是案發前好幾個星期。

也有人宣稱，襲擊不存在政治動機，跟德帕普的思想也沒有關係。

保守派評論人士馬特・沃爾什（Matt Walsh）說，將襲擊者描繪成「右翼好戰分子」是「荒唐」，德州聯邦參議員參議員泰德・克魯茲（Ted Cruz）也贊同沃爾什的說法，他在Twitter上只回了一個詞：「真相」

然而，警察訴狀澄清，這並非一場隨機襲擊。據舊金山地方檢察官布魯克・詹金斯（Brooke Jenkins）所稱，這場襲擊有可能「受政治動機驅使」。

德帕普接受警察偵訊時形容南希・裴洛西為「領導民主黨發表滿口謊言的人」，並稱他想要「砸破她的膝蓋骨」。

近年曾遭政敵施以暴力襲擊的保守派人物還包括聯邦眾議員史蒂夫・斯卡萊斯（Steve Scalise）最高法院大法官布雷特・卡瓦諾（Brett Kavanaugh）

針對馬喬里・泰勒・格林毫無證據的指控


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