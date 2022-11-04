2022/11/04,
藝文

「青花花卉盤」因人為疏失致破損，故宮懲處2職員，院長吳密察揭事發經過

「青花花卉盤」因人為疏失致破損，故宮懲處2職員，院長吳密察揭事發經過
故宮院長吳密察。Photo Credit: 中央社

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關於「青花花卉盤」因人為疏失遭致破損過程，吳密察說，當時共有2名同事，1人從共裝有6件文物的錦盒拿取4件文物出來，並在未告知其他同仁盒子還有其他文物狀況下，未將盒蓋扣扣上。另一名同事因此誤認為錦盒裡的文物已全數拿出，「他看見盒底的布有些脫落，想黏回去，翻過來2個文物就掉出來。」

故宮瓷器因人為疏失致損傷，懲處2職員

（中央社）故宮3文物破損引起外界關注，針對因人為破損的其中一件「清 乾隆 青花花卉盤」，故宮昨（3）日公布此次將懲處2名職員，其中1人記1大過，另1人則記申誡2次。

國立故宮博物院昨晚發布新聞稿表示，針對故宮器物處瓷器科人員於民國111年5月19日整理文物時，在作業過程中因操作疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損一事，公布行政懲處結果，依情節輕重，懲處2名職員。

故宮表示，1人因執行公務疏失，致文物有重大毀損，核予記1大過處分。另1人未妥適照管提出的文物盒，於盒內尚有文物情形下，也未確實扣上盒子繫帶，致他人因疏失而有文物毀損情事，核予申誡2次處分。

故宮日前表示，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，分別在110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。

經故宮政風室調查結果，「雙龍小碗」及「小黃瓷碗」破損查無人員疏失；「清 乾隆 青花花卉盤」則為人員操作疏失。

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Photo Credit: 故宮 via 中央社
故宮表示，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」（左上）、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」（下）破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」（右上）掉落破損。

故宮文物人為疏失破損，吳密察揭事發過程

（中央社）故宮3文物破損，針對其中1件因人為疏失破損的「清 乾隆 青花花卉盤」，故宮表示將懲處2名職員。故宮院長吳密察昨晚也上節目還原人為疏失過程，同時為故宮文物破損事件致歉。

國立故宮博物院的「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」及「清 乾隆 青花花卉盤」因破損受外界關注。經故宮政風室調查，「雙龍小碗」及「小黃瓷碗」破損查無人員疏失；「青花花卉盤」則為人員操作疏失，故宮今晚宣布，將懲處2名職員，其中1人記1大過，另1人記2支申誡。

公視節目《有話好說》昨天邀請吳密察解密文物破損人為失誤過程，另有台藝大有章藝術博物館文物維護研究中心主任邵慶旺、故宮登錄保存處助理研究員林永欽參與對談。

關於「青花花卉盤」因人為疏失遭致破損過程，吳密察說，當時共有2名同事，1人從共裝有6件文物的錦盒拿取4件文物出來，並在未告知其他同仁盒子還有其他文物狀況下，未將盒蓋扣扣上。

吳密察說，另一名同事因此誤認為錦盒裡的文物已全數拿出，「他看見盒底的布有些脫落，想黏回去，翻過來2個文物就掉出來，1個用身體擋住沒掉下去。」另1個掉下去而致毀損的就是「青花花卉盤」。

吳密察表示，懲處結果出來前，政風調查過程也有請遭懲處同事陳述意見。主持人詢問「同仁應該也很自責？」吳密察則頻頻點頭。

針對故宮文物破損引起的風波，吳密察於節目尾聲表示，真的很抱歉、很遺憾故宮發生這樣的事情，他希望民眾可以理解文物傷損免不了，但必須將傷損降到最低程度，尤其是人為因素造成的傷損。

吳密察表示，故宮將記取此次教訓，包含典藏環境、作業規範、同仁訓練都會加強。他提及，故宮庫房中有數目不等的藍布盒、文物包等，一個箱子裡就會有好幾盒或好幾包，未來改善典藏方法應是一物一盒，減少文物碰撞遭致暗傷可能，還可導入科學方法，加入資訊系統協助文物管理。

吳密察列席立院教育及文化委員會
Photo Credit: 中央社
國立故宮博物院院長吳密察。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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