東北虎豹保育大作戰，中國與俄羅斯擬今年簽訂「大貓之鄉」跨境保護區

日前《俄羅斯衛星通訊社》釋出消息，俄羅斯與中國將創建「大貓之鄉跨境保護區協議」，為東北虎等貓科動物提供更為富裕的生存空間。

綜合《中央社》與《聯合新聞網》報導，當今世界現存的老虎約有六大亞種，分別是印度支那虎、孟加拉虎、西伯利亞虎（東北虎）、蘇門達臘虎、華南虎和馬來虎（中國虎）。

曾經中國是老虎數量與種類最多的國家，一度坐擁五大亞種，以東北虎與華南虎為主，然而隨著上世界50年代起遭大肆捕殺與侵奪棲息地後，最新研究顯示，中國僅剩55隻野生東北虎，而原生的華南虎則在野外完全絕跡。

「大貓之鄉」跨境保護區協議方向

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，自然資源與生態部部長亞歷山大・柯茲洛夫表示，今年預計與中國簽訂「大貓之鄉跨境保護區協議」。

事實上，雙方早已在2019年開始籌備創建保護區，不過當時因疫情延宕，俄羅斯豹之鄉國家公園管理部門只能先與中國東虎豹國家管理局協議虎豹保護合作諒解備忘錄，「這方面的工作在很大程度上受到新冠疫情的影響，我們希望該文件在今年能夠簽署。」柯茲洛夫表示。

柯茲洛夫補充，「大貓之鄉」跨境保護區主要涵蓋了俄羅斯的「雪松溪谷自然保護區」、「豹之鄉國家公園」以及中國的「東北虎豹國家公園」，整座保護區預計收納俄羅斯境內121隻成年東北豹和48隻東北虎，中國境內則有60隻東北豹與40隻東北虎，「該保護區是第一座同時保護兩種稀有貓科動物的國際保護區。」

另外，針對保護區的措施施行，柯茲洛夫希望透過整併鄰近土地來擴大豹之鄉國家公園的面積，更直言「我們與中國將循序漸進提高蹄類動物的數量，因為他們是老虎的主要食物來源」，此舉將有助於貓科動物的數量增長。

《聯合新聞網》也指稱，雙方將依據備忘錄的框架，著手制定今後3年在東北虎、豹的科學研究、生態監測、環境教育和生態體驗等領域合作的具體行動計畫。

中國虎豹保護措施與成果

事實上，中國野生虎在1950年代就因大肆捕獵面臨生存危機，直到1989年，華南虎絕跡，中國遂將其列為一級保護動物，目前仍未發現活動蹤跡，即使官方進行人工圈養，但多為近親繁殖，死亡率高，因此難以實現野放的願景。

現今，雖然還保有野生的東北虎，然數量卻相當稀少，且東北虎所需生活空間極大，過度開墾的東北棲息地顯然已經難以維持其生存需求。

對此，中國國家林草局決定為野生虎建立自然保護區與管護站，加強棲地的巡邏與監控，《聯合新聞網》指稱此舉極大促進老虎棲息地維護、恢復與改善，並且積極進行人工繁殖。

《新京報》也指出，中國在2021年設立東北虎豹國家公園，橫跨吉林、黑龍江兩大省分，除了建立「管理局─管理分局」的兩級管理體系，以解決部門分治的問題。他們還結合物聯網、紅外線感測等現代技術打造「天地空一體化監測網絡系統」，用以隨時監測國家公園內的水文、土壤、氣候等狀態，對自然資源進行修復與保護，期望維持東北虎生存數量。

《中央社》報導指稱，中國國家林業和草原局貓科動物研究中心科研團隊與2021年聯合發表研究結果，他們宣稱成年東北虎的數量從2013年的7隻，大幅增加到2018年的33隻，加上幼年東北虎共有55隻。

該研究更預計中國境內野生東北虎的種群呈現成長動態，基於野生東北虎的家域空間面積和獵物生物量需求等評估，未來能夠支持300多隻東北虎的生存。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：楊士範