東北虎豹保育大作戰，中國與俄羅斯擬今年簽訂「大貓之鄉」跨境保護區
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中國與俄羅斯日前宣布即將簽署「大貓之鄉跨境保護區協議」，期望擴大保護區來保障野生東北虎豹的生存空間，事實上中國早已對野生老虎推行復育工作，也成立國家公園確立東北虎的生存。該計畫在2019年就已進入籌備階段，不過因疫情延宕至今，俄羅斯官方表示預計今年完成簽署工作。
日前《俄羅斯衛星通訊社》釋出消息，俄羅斯與中國將創建「大貓之鄉跨境保護區協議」，為東北虎等貓科動物提供更為富裕的生存空間。
綜合《中央社》與《聯合新聞網》報導，當今世界現存的老虎約有六大亞種，分別是印度支那虎、孟加拉虎、西伯利亞虎（東北虎）、蘇門達臘虎、華南虎和馬來虎（中國虎）。
曾經中國是老虎數量與種類最多的國家，一度坐擁五大亞種，以東北虎與華南虎為主，然而隨著上世界50年代起遭大肆捕殺與侵奪棲息地後，最新研究顯示，中國僅剩55隻野生東北虎，而原生的華南虎則在野外完全絕跡。
「大貓之鄉」跨境保護區協議方向
根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，自然資源與生態部部長亞歷山大・柯茲洛夫表示，今年預計與中國簽訂「大貓之鄉跨境保護區協議」。
事實上，雙方早已在2019年開始籌備創建保護區，不過當時因疫情延宕，俄羅斯豹之鄉國家公園管理部門只能先與中國東虎豹國家管理局協議虎豹保護合作諒解備忘錄，「這方面的工作在很大程度上受到新冠疫情的影響，我們希望該文件在今年能夠簽署。」柯茲洛夫表示。
柯茲洛夫補充，「大貓之鄉」跨境保護區主要涵蓋了俄羅斯的「雪松溪谷自然保護區」、「豹之鄉國家公園」以及中國的「東北虎豹國家公園」，整座保護區預計收納俄羅斯境內121隻成年東北豹和48隻東北虎，中國境內則有60隻東北豹與40隻東北虎，「該保護區是第一座同時保護兩種稀有貓科動物的國際保護區。」
另外，針對保護區的措施施行，柯茲洛夫希望透過整併鄰近土地來擴大豹之鄉國家公園的面積，更直言「我們與中國將循序漸進提高蹄類動物的數量，因為他們是老虎的主要食物來源」，此舉將有助於貓科動物的數量增長。
《聯合新聞網》也指稱，雙方將依據備忘錄的框架，著手制定今後3年在東北虎、豹的科學研究、生態監測、環境教育和生態體驗等領域合作的具體行動計畫。
中國虎豹保護措施與成果
事實上，中國野生虎在1950年代就因大肆捕獵面臨生存危機，直到1989年，華南虎絕跡，中國遂將其列為一級保護動物，目前仍未發現活動蹤跡，即使官方進行人工圈養，但多為近親繁殖，死亡率高，因此難以實現野放的願景。
現今，雖然還保有野生的東北虎，然數量卻相當稀少，且東北虎所需生活空間極大，過度開墾的東北棲息地顯然已經難以維持其生存需求。
對此，中國國家林草局決定為野生虎建立自然保護區與管護站，加強棲地的巡邏與監控，《聯合新聞網》指稱此舉極大促進老虎棲息地維護、恢復與改善，並且積極進行人工繁殖。
《新京報》也指出，中國在2021年設立東北虎豹國家公園，橫跨吉林、黑龍江兩大省分，除了建立「管理局─管理分局」的兩級管理體系，以解決部門分治的問題。他們還結合物聯網、紅外線感測等現代技術打造「天地空一體化監測網絡系統」，用以隨時監測國家公園內的水文、土壤、氣候等狀態，對自然資源進行修復與保護，期望維持東北虎生存數量。
《中央社》報導指稱，中國國家林業和草原局貓科動物研究中心科研團隊與2021年聯合發表研究結果，他們宣稱成年東北虎的數量從2013年的7隻，大幅增加到2018年的33隻，加上幼年東北虎共有55隻。
該研究更預計中國境內野生東北虎的種群呈現成長動態，基於野生東北虎的家域空間面積和獵物生物量需求等評估，未來能夠支持300多隻東北虎的生存。
新聞來源
- 保護東北虎 中俄將建「大貓之鄉」跨境保護區（聯合新聞網）
- 大陸野生東北虎逾60隻 將開展人工繁育虎放歸自然研究（聯合新聞網）
- 虎年添心酸 中國野生虎只剩55隻（中央社）
- 俄自然資源部：俄中跨境保護區將達約180萬公頃，虎豹將自主獵食（俄羅斯國家通訊社）
- 俄自然資源部：俄中可能在今年簽署創建“大貓之鄉”跨境保護區的協議（俄羅斯國家通訊社）
- 俄自然資源部長：“大貓之鄉”將成首個同時保護兩種珍稀貓科動物的國際保護區（俄羅斯國家通訊社）
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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駭客攻擊、資料洩漏，資安挑戰層出不窮，頂尖指標場域ACW SOUTH沙崙資安服務基地為臺灣鑄造資安韌性！
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本文將解析每月平均受到3000萬次境外網路攻擊的臺灣，如何透過打造ACW SOUTH沙崙資安服務基地，在資通訊科技崛起、資安危機無所不在的今時今日站穩腳步、深根資安人才培力，甚至攜手資安產業邁向國際，提供國際資安聯防強而有力的支援。
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資安漏洞無處不在，國際重大資安事件焦點
網路安全解決方案廠商Check Point發佈《2022年網路安全報告》指出，今年平均企業遭受網路攻擊的次數較去年增長50%，其中軟體供應商遭攻擊次數的增幅最大，增長了146%；除了資安攻擊數量激增，Check Point也察覺資安攻擊有逐漸影響民眾日常的趨勢，例如2021年層出不窮的資安攻擊，不只針對供應鏈，還包含行動裝置、雲端服務廠商、國家關鍵基礎設施等或大或小的目標，甚至有些資安事件已經嚴重影響人們的日常生活。
其中，最惡名昭彰的資安攻擊事件就是美國SolarWinds Orion供應鏈攻擊事件，不只美國財政部與商務部證實遇害，國土安全部旗下CISA更發布緊急指令要求所有聯邦機構關閉相關產品，號稱美國史上最大的國家級資安威脅。除了使用惡意程式竊取資料，駭客還可能透過勒索軟體讓基礎設施運作停擺，如早在 2015年12月烏克蘭電力網路遭到駭客攻擊，透過釣魚信件散佈惡意程式導致主機系統崩潰，造成伊萬諾-弗蘭科夫斯克州數十萬戶大停電。不過，更駭人的資安危機還在後頭，2021年2月美國佛州淨水廠於遭駭客遠端入侵，企圖將水中的氫氧化鈉濃度調高111倍，幸好及時被員工發現並做出對應處置，否則含有強鹼的水源流入民間，後果恐怕不堪設想。
新時代資安挑戰，人才養成與概念扎根是根本解方
綜觀上述國際資安攻擊事件，就會發現我們與資安危機的距離遠比想像中還要近，因此各國政府也紛紛關注資安防護的建構，並加緊腳步強化相關人才的培力措施。英國政府曾投資2,000萬英鎊啟動網路校園專案，提供14至18歲青少年網路安全課程培訓，建立網路安全意識，培育網路安全領域人才；日本政府為了填補企業資安人才缺口，也在2015年祭出資安人培三箭，包括官辦資安認證及人才培訓、舉辦實境演習、中小學教材修調，分別從企業、政府與教育三大面向，由上而下將資安實力向下扎根。
而臺灣實際面臨的資安危機又比其他國家更加險峻，不只公私部門資料可能遭受駭客入侵，還需要注意源於地緣政治的惡意資訊攻擊。不過「他山之石，可以攻錯」，細細分析他國如何面對新時代的資安挑戰，也能為臺灣社會帶來新養分。無論是日本的資安人培三箭、還是英國的網路校園專案，最終都回到「專業人才養成」及「資安概念扎根」的根本基礎。而臺灣今年甫成立的數位發展部（Ministry of Digital Affairs，MODA）提倡的「全民數位韌性」也指向相同概念，這座引擎（moda）正為臺灣調校、加速迎戰新時代資安挑戰。
打造頂尖指標場域，積蓄臺灣豐沛資安能量
臺灣為了打造安全可信賴的數位國家，提升整體資安防護機制，也於去年底正式為「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱：沙崙基地）揭幕。沙崙基地不只肩負輔導產業建構資安防護的使命，也作為臺灣資安知識技術的關鍵節點、孕育後起資安新秀。
在提供資安產業驗測上，沙崙基地設置了石化基礎設施、天然氣基礎設施、變電設備基礎設施、物聯網、半導體資安、智慧製造以及智慧綠能等七座實測平台；而將產線的部分機台實際搬運到現場，搭配沙崙基地技術團隊的實機攻防演練展示，就是為了讓參觀者能淺顯易懂地了解被攻擊、搶救、復原等完整的資安攻防過程，累積至今已達1,700人次的觀摩參訪。
除了面向民眾的展示區域，沙崙基地還設有用於專業人才培訓的「實戰攻防演練教室」，提供頂級的硬體設備讓學員實機操作，搭配總計12套的攻防演訓劇本，培養學員敏銳的資安意識及扎實的防駭技術；另外也舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及攻防演訓人培專業課程，將既有資安知識不斷積累、傳承，甚至研發最新的資安技術，至今已近1,500人次參與資安人才培訓活動，並投入臺灣資安防護的最前線。
另外，沙崙基地在產業實務也有深入耕耘，基地除有專業團隊駐點，提供企業、組織專業的資安相關諮詢服務，還提供企業廠商專業的驗測服務，透過網路交換器嫁接企業環境，架設資安防護產品進行實機驗測，至今已有12家廠商與沙崙基地共同完成工控、綠能、製造、半導體、物聯網資安防護等超過22項的產品驗測。協助廠商了解目前企業合適的資安解決方案，進而優化與改善產品，強化資安防護力。
而今年首度辦理的「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，更是沙崙基地實現資安人培使命、提升產業資安人才實戰力的亮點作為之一。沙崙基地孵化種子人才，過程不只為學子們創造資安專題實作機會，競賽透過免費提供沙崙基地的設施與空間、開放資安實戰工作坊及主題講座等資源，培植來自臺灣北中南東的資安新秀。也為臺灣資安持續產業注入創新的活水。
Taiwan Can Help！跨國資安聯防，攜手產官學共同迎接未來挑戰
臺灣喊出「資安即國安2.0」戰略、金管會修定上市櫃公司需設立資安長及資安專責單位之相關法條，今年8月數位發展部更正式掛牌成立，種種積極作為中，可看見臺灣政府對於數位轉型及各產業資安的重視。
「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」的正式成立也是臺灣在國際資安領域跨出的一大步，藉由指標性的資安示範場域經營，整合政府、產業、學界三方的跨領域資安互動經驗，協助產業提升整體資安意識及能力。面對未來接二連三的資安風暴，臺灣也能藉由沙崙基地獨特的發展經驗及基地育成的豐富人才，在國際資安領域有需要的時候伸出援手，成為國際資安聯防網中的重要力量；而每一次的資安危機也將化為臺灣成長進步的養分，餵養國內持續培育的後起新秀，茁壯臺灣的資安力！
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