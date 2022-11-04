IAEA視察後未發現烏克蘭持有髒彈，澤倫斯基：唯一的髒東西就是莫斯科那些人的腦袋

俄羅斯控烏克蘭製造髒彈，IAEA實地視察查無跡象

（中央社）俄羅斯指控烏克蘭製造「髒彈」後，聯合國核子監督機構「國際原子能總署」（IAEA）應基輔當局要求，前往視察烏克蘭三個場所，並於今天（當地時間3日）表示，查無任何未公開的核子活動跡象。

俄羅斯多次指控烏克蘭準備對俄軍使用髒彈，但未拿出證據。基輔當局矢口否認，並懷疑俄羅斯可能是因為發現在烏東和烏南戰況不利，才會做賊喊抓賊，以指控烏克蘭作為動用傳統核武的藉口。

所謂「髒彈」是一種放射性散布裝置（radiological dispersal device, RDD），透過傳統炸藥的巨大爆炸力，將內含的放射性或生化物質，拋射散布到空氣中。

路透社報導，總部設在奧地利維也納的IAEA在聲明中表示：「過去幾天，視察人員得以進行IAEA原本規劃的所有活動，並得以不受約束地進入這些場所。」

「基於對目前結果的評估，以及烏克蘭方面提供的資訊，總署沒在這些場所查到任何未公開的核子活動與材料。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）讚許這項結論。他在視訊演說中表示：「我們這個地區現在唯一的髒東西，就是莫斯科那些人的腦袋，那些人很不幸地掌控了俄國，並恐嚇烏克蘭和全世界。」

IAEA上月表示，在基輔要求下，將視察烏克蘭兩個場所，今天則稱已完成視察三個場所而非兩個，而且都是俄國提過的地方。

視察人員也採集了環境樣本，將送進實驗室分析，IAEA之後會回報結果。

棄守赫爾松？親俄官員稱俄軍可能撤至第聶伯河東岸

烏克蘭南部赫爾松州（Kherson）一名莫斯科扶植的官員今天表示，俄羅斯軍隊很可能會撤出第聶伯河（Dnipro River）西岸。莫斯科近幾週來一直在疏散當地居民。

路透社報導，莫斯科指派的赫爾松州副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）今天告訴親克里姆林宮的網路媒體Solovyov Live：「我們的部隊、我們的士兵，很可能將離開前往（第聶伯河）左岸（東岸）。」

斯特雷穆索夫也再度敦促仍留在赫爾松市的平民立即撤離，還警告說留下來的人將自身生命置於險境。近幾週俄羅斯已將數以千計平民運送到第聶伯河東岸，基輔則抨擊這麼做形同強迫遷移出境。

不過，位在前線的烏克蘭軍隊上週表示，他們並未看到俄羅斯部隊正在撤退的證據，還說俄軍實際上正在強化陣地。

赫爾松市位於第聶伯河西岸，是俄軍占領的烏克蘭主要城市當中唯一完好的。若第聶伯河主要渡河點遭到破壞，意味俄軍可能會被不斷前進的烏軍逼到河邊。

俄羅斯扶植的官員本週還開始在沿著第聶伯河東岸一段長15公里的地區疏散平民，稱烏軍正準備炸毀河上的卡科夫卡（Kakhovka）水壩，以淹沒烏克蘭南部各地的城鎮與村莊。基輔則否認指控。

俄羅斯攻烏克蘭能源設施，澤倫斯基：450萬人無電可用

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯攻擊烏國能源網絡的行動，已導致約450萬人無電可用。

法新社報導，俄烏兩軍持續交戰，但在烏克蘭東部和南部前線的戰情並未出現重大變化，雙方在為南部戰略要地赫爾松州一場激戰做準備。

澤倫斯基在例行談話中說：「今晚約有450萬人暫時無電可用。」

澤倫斯基表示：「敵方俄羅斯用能源來做威脅，其實是顯示他們的弱點。他們無法在戰場上擊敗烏克蘭，所以只好以這種方式來打擊我們的人民。」

俄軍數週來發動多波飛彈攻擊，並出動無人機轟炸烏克蘭的基礎設施，似乎是希望改變烏克蘭民眾和其他鄰國的態度，讓他們反對在寒冷的冬天作戰。

俄羅斯的空襲行動在過去一個月已摧毀烏克蘭約三分之一的發電站。烏克蘭政府已呼籲人民盡量節約用電。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在七大工業國集團（G7）今天舉行外長會議前表示，G7將提供發電機和暖氣設備等物，協助烏克蘭度過冬天。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航