IAEA視察後未發現烏克蘭持有髒彈，澤倫斯基：唯一的髒東西就是莫斯科那些人的腦袋
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國際原子能總署表示，經過實地調查，烏克蘭並未如俄羅斯指控進行核子活動，也未發現髒彈，烏克蘭總統澤倫斯基讚許這項結論。他在視訊演說中表示：「我們這個地區現在唯一的髒東西，就是莫斯科那些人的腦袋，那些人很不幸地掌控了俄國，並恐嚇烏克蘭和全世界。」
俄羅斯控烏克蘭製造髒彈，IAEA實地視察查無跡象
（中央社）俄羅斯指控烏克蘭製造「髒彈」後，聯合國核子監督機構「國際原子能總署」（IAEA）應基輔當局要求，前往視察烏克蘭三個場所，並於今天（當地時間3日）表示，查無任何未公開的核子活動跡象。
俄羅斯多次指控烏克蘭準備對俄軍使用髒彈，但未拿出證據。基輔當局矢口否認，並懷疑俄羅斯可能是因為發現在烏東和烏南戰況不利，才會做賊喊抓賊，以指控烏克蘭作為動用傳統核武的藉口。
所謂「髒彈」是一種放射性散布裝置（radiological dispersal device, RDD），透過傳統炸藥的巨大爆炸力，將內含的放射性或生化物質，拋射散布到空氣中。
路透社報導，總部設在奧地利維也納的IAEA在聲明中表示：「過去幾天，視察人員得以進行IAEA原本規劃的所有活動，並得以不受約束地進入這些場所。」
「基於對目前結果的評估，以及烏克蘭方面提供的資訊，總署沒在這些場所查到任何未公開的核子活動與材料。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）讚許這項結論。他在視訊演說中表示：「我們這個地區現在唯一的髒東西，就是莫斯科那些人的腦袋，那些人很不幸地掌控了俄國，並恐嚇烏克蘭和全世界。」
IAEA上月表示，在基輔要求下，將視察烏克蘭兩個場所，今天則稱已完成視察三個場所而非兩個，而且都是俄國提過的地方。
視察人員也採集了環境樣本，將送進實驗室分析，IAEA之後會回報結果。
棄守赫爾松？親俄官員稱俄軍可能撤至第聶伯河東岸
烏克蘭南部赫爾松州（Kherson）一名莫斯科扶植的官員今天表示，俄羅斯軍隊很可能會撤出第聶伯河（Dnipro River）西岸。莫斯科近幾週來一直在疏散當地居民。
路透社報導，莫斯科指派的赫爾松州副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）今天告訴親克里姆林宮的網路媒體Solovyov Live：「我們的部隊、我們的士兵，很可能將離開前往（第聶伯河）左岸（東岸）。」
斯特雷穆索夫也再度敦促仍留在赫爾松市的平民立即撤離，還警告說留下來的人將自身生命置於險境。近幾週俄羅斯已將數以千計平民運送到第聶伯河東岸，基輔則抨擊這麼做形同強迫遷移出境。
不過，位在前線的烏克蘭軍隊上週表示，他們並未看到俄羅斯部隊正在撤退的證據，還說俄軍實際上正在強化陣地。
赫爾松市位於第聶伯河西岸，是俄軍占領的烏克蘭主要城市當中唯一完好的。若第聶伯河主要渡河點遭到破壞，意味俄軍可能會被不斷前進的烏軍逼到河邊。
俄羅斯扶植的官員本週還開始在沿著第聶伯河東岸一段長15公里的地區疏散平民，稱烏軍正準備炸毀河上的卡科夫卡（Kakhovka）水壩，以淹沒烏克蘭南部各地的城鎮與村莊。基輔則否認指控。
俄羅斯攻烏克蘭能源設施，澤倫斯基：450萬人無電可用
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯攻擊烏國能源網絡的行動，已導致約450萬人無電可用。
法新社報導，俄烏兩軍持續交戰，但在烏克蘭東部和南部前線的戰情並未出現重大變化，雙方在為南部戰略要地赫爾松州一場激戰做準備。
澤倫斯基在例行談話中說：「今晚約有450萬人暫時無電可用。」
澤倫斯基表示：「敵方俄羅斯用能源來做威脅，其實是顯示他們的弱點。他們無法在戰場上擊敗烏克蘭，所以只好以這種方式來打擊我們的人民。」
俄軍數週來發動多波飛彈攻擊，並出動無人機轟炸烏克蘭的基礎設施，似乎是希望改變烏克蘭民眾和其他鄰國的態度，讓他們反對在寒冷的冬天作戰。
俄羅斯的空襲行動在過去一個月已摧毀烏克蘭約三分之一的發電站。烏克蘭政府已呼籲人民盡量節約用電。
德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在七大工業國集團（G7）今天舉行外長會議前表示，G7將提供發電機和暖氣設備等物，協助烏克蘭度過冬天。
新聞來源
延伸閱讀
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- 普亭否認有意動用核武，批西方企圖宰制全球「玩火者必自焚」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統親送祝福
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新竹市立馬偕兒童醫院10月31日正式營運，全面展開急門診及住院服務，總統蔡英文、新竹市代理市長陳章賢等人共同見證。代理市長陳章賢表示，新竹市立馬偕兒童醫院會是市民朋友最溫暖的靠山，守護每一位孩子健康長大。
蔡英文總統表示，兩年多前來參加開工典禮，看到新竹市府團隊擘劃的願景，變成具體的建設。當年因沒有兒童專責夜間急診，導致丸子不幸過世，市府團隊將心比心，不希望同樣憾事再次發生，政府有責任與義務，加強補足各區域的兒童緊急醫療量能，尤其是急、重、難、罕四大症的病童。
蔡英文總統說，馬偕兒童醫院一路走來不容易，最大困難就是土地取得和經費，新竹市區小、土地取得困難，找到方便又適合的地點更難，後來在中央與新竹市府共同努力下，與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序取得用地，市府再以BOT方式，解決醫療人才及經費不足問題，「讓這座兒童醫院，能夠在新竹市、這座兒童友善城市誕生。」
陳章賢代理市長表示，市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第一座兒童醫院，更是前市長林智堅上任後給孩子們的第一個許諾。他感謝蔡英文總統支持兒童醫院興建，新竹市立馬偕兒童醫院可以說是中央、地方、民間公私協力最好的典範。
他說，兒童醫院從2014年林智堅前市長參選政見提出，到今天開幕，歷經2,967天，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，感謝市府團隊上下一心，克服中間遇到的挑戰，終於兌現了給孩子的承諾。最後，他感謝馬偕醫療團隊扛起照顧竹竹苗地區孩子健康責任，這正是馬偕博士「寧願燒盡，不願朽壞」精神最佳體現。
市府指出，黃阿嬤的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，黃阿嬤對於市府興建新竹市立馬偕兒童醫院興建政策，表達大力支持，衷心盼望不要再有孩子遇到相似境遇。
衛生局表示，長久以來，新竹市兒童醫療資源有供需失衡問題，特別是兒童急重難罕症，家長常常得帶孩子跨縣市北上就醫，市府攜手馬偕團隊興建及經營醫學中心等級市立兒童醫院，結合產科提供全面完整醫療體系，以確保兒童的成長從最早的基因遺傳到成長發展都能得到完整、全面的照顧。
馬偕醫療財團法人投資30億元，打造地下4層、地上10層建築，門診共33科、總病床400床，將採逐步開放。專業醫療特色包含跨團隊整合性團隊服務，如早療評估門診、高危險妊程娠門診、早產兒追蹤門診、心臟內外科共照門診、青少年親善門診、兒童氣喘專科門診、唐氏症整合門診等。二樓門診空間則與瑞信兒童醫療基金會合作，以核心價值為快樂、健康、創造力進行發想，空間設置有春（泡泡島）、夏（冒險島）、秋（彩虹島）、冬（分享之島）四季夢幻島為主題，給孩子一個溫馨友善醫療環境。
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