泰國槍枝購買流程遠比想像中嚴格，但為何槍枝與犯罪問題仍如此嚴重？

曾經在辦公室坐在我對面的中國同事，如今是個擁有工廠的老闆了，由於工廠位於偏僻地區，所以想買一把槍來防衛以避免意外發生，於是，對泰文不熟悉的她來找我先生幫忙查詢相關資料，而在了解的過程中我們才發現，一般人在泰國購買槍枝的規定比原本想像中嚴格許多，打破了之前對槍枝似乎很容易取得的既定印象。

在泰國如何購買槍枝？

購槍資格 年滿20歲以上，有些地區要求25歲以上，每一個府的規定不近相同 身心狀況皆為正常狀態，須有醫檢證明 戶籍必須至少6個月以上沒有變動 無犯罪紀錄，且必須提供良民證 需上過槍枝訓練的課程，以確保知道如何使用 文件與流程 泰國身分證 戶籍謄本 良民證，且在警局有留下指紋紀錄 資產與財產證明，以證明你有足夠需要槍枝來保護資產的理由 銀行往來紀錄，以證明無負債且經濟狀況無虞 於所在的縣政府（อำเภอ）索取申請單 บ1、 บ3 บ1：個人資料、欲購買的槍枝型號、子彈數量與數量，都需在此單上說明

บ3：購買槍枝的申請單，一張單只能購買一把槍，效期為6個月

送出申請與文件後，大約需要一個月的審核時間，當審核通過後就可以拿著บ3單子前去合法槍枝店購買。基本上只有大城市會有合法槍枝販賣店，像是在曼谷或呵叻府等，其中又以曼谷Wang Burapha區的店家最多最密集。

在合法槍枝店購買完畢後，店家會把註有槍枝所有者的姓名、槍支類型及其序列號的槍枝許可證（บ4）正本保留在店內，再將副本交給買家，同時也會把槍枝和子彈分開包裝好，以便於買家帶走。

因明文規定在購買完槍枝後離開的路程上，槍枝不能放在靠近座位之處，不能放在隨手可取得的地方，必須放置後車廂；同時也規定有限制使用地區，好比說是在清邁所購買的槍枝，就不得在其它地區使用。

槍枝使用目的必須為自保，是用來保護自身的財產與人身安全，若你在泰國看見有人在大眾場合拿著手槍，不用懷疑，這99.9%是違法的行為。

特別的優惠

泰國內政部有一個《槍枝福利計劃》（Gun welfare program），只要是泰國皇家警察、海關部門、國有企業或國家機構，都能以比較便宜的價格為其員工進口槍支。而無論是出於自衛防禦、保護財產、運動或狩獵，在槍枝福利計劃之下，官員可以購買的槍在槍支數量沒有限制。換句話說，他們可以利用這個「特權」購買任意數量的槍支。而官員必須持有槍枝長達3年，一旦3年到期便可以出售。

資料來源：泰國內政部 泰國合法槍枝店所給予警察的優惠單。（紅勾的欄位為優惠價格，藍勾則是一般價）

「บ3」是購買槍枝的申請單名稱，一張單只能購買一把槍，效期為6個月，從審核通過到購買槍枝的效期為6個月，若超過這個時間，此單便失去效用且無法憑單購買槍枝。