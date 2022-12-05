【專訪】歐陽立中：課前十分鐘訓練自己說書給學生聽，像是購物頻道銷售員吊他們的胃口
我們想讓你知道的是
歐陽立中表示，他自己更偏好化學說書，這是因為他不希望自己純粹是個知識的搬運工，更期許自己能藉由說書的過程，整合過往閱讀過的書籍、自我的生命經驗。如此一來，才能讓書本更加立體豐富，甚至具有生命力，更能貼合大眾的心。
文：Kacy
台大中文所碩士、高中國文老師的經歷，一路走來養成了歐陽立中深厚的文學底蘊，而他卻在這時捨棄穩定的薪水，毅然決然地辭職。
「我佩服讀書人的涵養，可是我羨慕生意人的遠見。」文學圈出身的他，卻一點也不避諱談「變現」。打破以往外人對「讀書」自命清高的印象，歐陽立中不認為讀書與賺錢是選擇題，兩者其實可以並重。
在採訪中，他爽朗地大笑道：「腹有詩書氣自華，『氣自華』可以幹嘛？除了影響別人，還能回應到生活，讓生活變得富足。當我們變得富足之後，才更有力量能去幫助別人。」
以「寫作」為起點，出版六本書籍，成為博客來年度百大暢銷作家。堅信著「閱讀」的價值，讓他陸續推出說書節目、經營Podcast 「Life不下課」、開設熱銷線上課程「爆文寫作課」。
在自媒體風行的現代，歐陽立中以「說書」打造個人閱讀品牌，巧妙地在娛樂性與知識性間取得平衡，重新為「閱讀」下定義。
從閱讀開始積累，爆發便是必然的結果
讀書、說書了這麼多年，歐陽立中一針見血地點出大多數人在「閱讀」時會遇到的困難——為何我們容易放棄閱讀？
幾乎是不假思索，歐陽立中舉例說明，在打電動的過程中，在每一個階段都能立即獲得回饋，打一個怪獸，經驗值就會加10。而人類的慣性便是如此，看不到即刻的回饋就容易覺得沒意義，因而想放棄。
但閱讀正好與電動相反，「它（閱讀）是一種複利效應，一開始付出的投資與回報不成正比，但只要累積到一定的量，就會產生質變，而有爆發性的成長。」
身為過來人，歐陽立中分享，自己在初探新領域時，總會廣博地大量閱讀，累積了一定量的知識後，便會抓到此領域的關鍵知識，建立出一套專屬的知識模型，這些模型就像是一個個隨時能取用的資料庫，也是未來吸收新知時，穩固的知識基底。
「閱讀的無用之用，不是現在用得到，而是在未來，這些積累的知識會貫穿起來。」
為了說書，歐陽立中將書中知識彙整成簡報，成為他專屬的資料庫，往後需要該領域的知識時，只需重新調度閱讀，便能重新拾回記憶，為不同的受眾加入適合的觀點，重新詮釋書中概念。
這樣多元的閱讀訓練，讓他的思考不局限於單一領域，分享起《窮查理的人生智慧》裡的一句話：「一個手裡拿鐵鎚的人，看世界就像是一個釘子。」不因中文專業，而落入故步自封的陷阱。歐陽立中選擇用「閱讀」擴張自身的視野，看見既有職業以外，更多的可能性。
從自我滿足的閱讀，到影響他人的說書
「學生為了考試和拿滿分，根本沒時間去探索「有趣」，只會思考『有沒有用、能不能幫助我考高分』。可是人生在某個時刻你會發現不再有考試了，那時好奇心卻也死掉了。」談起曾為學生，後來身為人師的角色對調，歐陽立中對於「閱讀」有很深的感悟。
就讀台大中文所的歷程，讓歐陽立中深刻地體悟到，自己並不適合學術研究，反而更喜歡跨齡領域遊走，把看似不同的知識相互串連，成為一套自己的理解。
而閱讀的意義，也在此時悄悄地質變。
研究所時期，長時間為了「寫論文」的閱讀愈發枯燥無味，「為了逃避寫論文我就會去做一些有意義但又不會太愧疚的事情，我在網路上閒晃，但又不能亂晃，就看了一個網路說書的節目『邏輯思維』。」
每集一個主題，貫穿一兩本書的知識脫口秀，讓讀論文讀到睡著的歐陽立中發現，「原來閱讀可以這麼有趣，透過一個說書人的轉譯，讓更多人打開眼界。」
說書頻道的出現，引起了好奇心，讓閱讀的目的從「考高分、寫論文」昇華為「有趣地分享給更多人」，從自我滿足到影響他人的轉變，開啟了歐陽立中今後的說書之路。
在高中當老師時，歐陽立中意識到閱讀的一大問題——當老師自己都沒時間讀書了，要如何說服學生讀課外書呢？於是，在課前十分鐘，他訓練自己說書給學生聽。
「我就像是購物頻道的行銷員，要吊他們的胃口。」為了讓學生聽完「說書」後，願意主動到書櫃去翻書，歐陽立中不僅整理書中有趣、有用的重點，讓學生跟著做筆記，更盡力在不「暴雷」的情況下，在學生心中懸念。
學生也許沒有時間體會閱讀的樂趣，但歐陽立中用「說書」的方式，持續地灌溉著學生心中的「好奇心」希望在沒有考試之後，他們依舊擁有在書中探索世界的能力。
大量廣博的閱讀，打破了他過去的職業慣性，除了照本宣科之外，還能旁徵博引各種資訊，豐富了課程內容的層次，學生也願意主動閱讀課外書籍。而分享書籍的經驗，更打下了他成為說書人的基礎。
每個人都能透過「說書」，找到應對生活的姿態
身處網路世代，許多人開始發展個人品牌。談起自媒體的商業模式，歐陽立中思路清晰地分析：「基本上分兩種，一種是幫人殺時間，像是娛樂網紅，提供我們精神上的娛樂。另一種是省時間的商業模式，說書就是其中一種。」
「而幫人省時間的經濟模式，雖然紅得慢但持久，細水長流。」
在現在這個年代，書籍出得十分快速，閱讀速度根本難以跟上。當每個人的時間都十分寶貴，說書人提供書本的部分精華，節省閱讀的時間，幫助大家汲取不同領域的知識，成為通才。
而對於說書人自己，寫書評是經營品牌過程中的小技巧，當寫作靈感全無、專業都分享的差不多後，分享書籍就成了一大解方，讓你能夠持續堅持發文分享。
歐陽立中形容，這就像是買股票的資產配置，經營個人品牌，也需要靈感風險控管，說書就會是最大的武器。
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AI競賽常勝軍！淡江大學吸引菁英企業合作，打造下世代競爭力
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全球 AI狂潮襲捲各行各業，台灣準備好了嗎？答案是YES！AI領域近年表現最出色的高等教育機構之一，就是淡江大學；過去四年，淡江有多組師生團隊參與「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，投入科技、精密製造、零售服務、體育運動、數位政府、智慧醫療等各種產業實戰場域練兵，不僅勇奪無數獎項並申請多項專利，還因此成立了AI創智學院。
神秘客稽查門市據點，運用 AI 可糾正服務人員的專業度？學習手語時不知自己的比劃是否正確？讓 AI 來擔任你的手語學習助教。走進圖書館，不知道該借什麼新書來看？放心，AI 推薦書單給你。棒球賽事的精彩雙殺畫面不能錯過？AI幫你精準辨識並鎖定，剪輯出最佳版本。
淡江大學AI團隊，產業實戰競賽常勝軍
AI應用的五花八門，不是紙上談兵，有很多企業面臨的問題，都已由淡江大學的AI團隊提出具體解方，並不斷與產業合作，優化AI的整體表現。淡江大學資工系特聘教授張志勇，從「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」 第一屆舉辦，就與國立台北商業大學廖文華教授、淡江大學游國忠教授合作，曾經帶領「AI因由夫來」、「馬訓冷凝」等多支跨校團隊投入，每年都獲得優等、傑出、特優等名列前茅的獎項。
例如「AI因由夫來」團隊，由9位淡江大學研究生組成，替產業的各種不同情境解題，例如設計問答機器人來協助紡織廠員工的產線作業。而今年最新的成果，則是利用AI判斷棒球賽事中的野手撲殺鏡頭，能夠在長達3小時的比賽影片中，快速擷取出精彩三振畫面。
「馬訓冷凝」隊目前由淡江大學游國忠教授指導，曾經針對染色機優化撰寫AI演算法、也將AI導入遊蕩犬隻的監測及預警。今年特別針對手語學習，開發AI辨識系統，為聽語障族群簡化學習過程並加強對外溝通。
培育人才滿足產業需求，淡江成立AI創智學院
上述淡江大學的AI團隊們，藉由「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的競賽，與產業出題方跨域合作，不斷地鍛煉實戰經驗，因而得以與產業實務高度接軌，提早了解產業對AI的需求，也培養了學生必要的職場溝通及AI專業技能。
如此優異的表現，吸引了各領域的企業龍頭高度關注，例如台灣微軟便在2020年邀請淡江大學參訪，並成為策略夥伴，因此催生了淡江大學的第九個學院—AI創智學院。而其成立宗旨是 – 培養學生成為各個產業領域，解決問題的關鍵人才，這也與此計畫的目標「投資人才、創造未來」深切呼應。
五大AI學程人才能量爆發，菁英企業爭相合作
AI創智學院目前已成立人工智慧系，並規劃完整的五大學程：人工智慧(AI)/人類智慧(HI)、數據科學、物聯網、雲霧邊緣計算、創新與創業；目的是為學生打造個性化與適性化的學習路徑，不論是淡江大學自行創新的數位教學，或是國際證照的取得，都能透過實體和數位課堂、工作坊、研習營，來培養以AI進入產業的競爭優勢。
淡江大學長期蓄積的AI人才能量，在過去兩年也吸引穩懋半導體、正崴集團、ViewSonic、宏泰集團、協易機械、遠傳電信、台灣世㬢等菁英企業，尋求產學合作，希望借重AI的力量，讓台灣在高科技、精密製造、下世代顯示、通訊、公共工程等領域，持續創新，並維持領先優勢，用AI打造台灣的全新競爭力。
開啟前瞻思維、產業視野，台灣新世代的AI生力軍
在甫揭曉的2022 AIGO競賽中，淡江大學組成的AI跨校團隊又再度傳出捷報，勇奪4項優等、3項佳作，拿下180萬元的總獎金。更重要的是，這些優秀的學子，因為接受淡江大學的AI養成教育，以及AIGO競賽的實戰洗禮，已成為兼具前瞻思維、產業視野以及AI專業的種子人才，也是台灣迎接全球AI狂潮的新世代生力軍。
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