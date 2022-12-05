【專訪】歐陽立中：課前十分鐘訓練自己說書給學生聽，像是購物頻道銷售員吊他們的胃口

文：Kacy

台大中文所碩士、高中國文老師的經歷，一路走來養成了歐陽立中深厚的文學底蘊，而他卻在這時捨棄穩定的薪水，毅然決然地辭職。

「我佩服讀書人的涵養，可是我羨慕生意人的遠見。」文學圈出身的他，卻一點也不避諱談「變現」。打破以往外人對「讀書」自命清高的印象，歐陽立中不認為讀書與賺錢是選擇題，兩者其實可以並重。

在採訪中，他爽朗地大笑道：「腹有詩書氣自華，『氣自華』可以幹嘛？除了影響別人，還能回應到生活，讓生活變得富足。當我們變得富足之後，才更有力量能去幫助別人。」

以「寫作」為起點，出版六本書籍，成為博客來年度百大暢銷作家。堅信著「閱讀」的價值，讓他陸續推出說書節目、經營Podcast 「Life不下課」、開設熱銷線上課程「爆文寫作課」。

在自媒體風行的現代，歐陽立中以「說書」打造個人閱讀品牌，巧妙地在娛樂性與知識性間取得平衡，重新為「閱讀」下定義。

從閱讀開始積累，爆發便是必然的結果

讀書、說書了這麼多年，歐陽立中一針見血地點出大多數人在「閱讀」時會遇到的困難——為何我們容易放棄閱讀？

幾乎是不假思索，歐陽立中舉例說明，在打電動的過程中，在每一個階段都能立即獲得回饋，打一個怪獸，經驗值就會加10。而人類的慣性便是如此，看不到即刻的回饋就容易覺得沒意義，因而想放棄。

但閱讀正好與電動相反，「它（閱讀）是一種複利效應，一開始付出的投資與回報不成正比，但只要累積到一定的量，就會產生質變，而有爆發性的成長。」

Photo Credit: 生鮮時書提供

身為過來人，歐陽立中分享，自己在初探新領域時，總會廣博地大量閱讀，累積了一定量的知識後，便會抓到此領域的關鍵知識，建立出一套專屬的知識模型，這些模型就像是一個個隨時能取用的資料庫，也是未來吸收新知時，穩固的知識基底。

「閱讀的無用之用，不是現在用得到，而是在未來，這些積累的知識會貫穿起來。」

為了說書，歐陽立中將書中知識彙整成簡報，成為他專屬的資料庫，往後需要該領域的知識時，只需重新調度閱讀，便能重新拾回記憶，為不同的受眾加入適合的觀點，重新詮釋書中概念。

這樣多元的閱讀訓練，讓他的思考不局限於單一領域，分享起《窮查理的人生智慧》裡的一句話：「一個手裡拿鐵鎚的人，看世界就像是一個釘子。」不因中文專業，而落入故步自封的陷阱。歐陽立中選擇用「閱讀」擴張自身的視野，看見既有職業以外，更多的可能性。

從自我滿足的閱讀，到影響他人的說書

「學生為了考試和拿滿分，根本沒時間去探索「有趣」，只會思考『有沒有用、能不能幫助我考高分』。可是人生在某個時刻你會發現不再有考試了，那時好奇心卻也死掉了。」談起曾為學生，後來身為人師的角色對調，歐陽立中對於「閱讀」有很深的感悟。

就讀台大中文所的歷程，讓歐陽立中深刻地體悟到，自己並不適合學術研究，反而更喜歡跨齡領域遊走，把看似不同的知識相互串連，成為一套自己的理解。

而閱讀的意義，也在此時悄悄地質變。

研究所時期，長時間為了「寫論文」的閱讀愈發枯燥無味，「為了逃避寫論文我就會去做一些有意義但又不會太愧疚的事情，我在網路上閒晃，但又不能亂晃，就看了一個網路說書的節目『邏輯思維』。」

每集一個主題，貫穿一兩本書的知識脫口秀，讓讀論文讀到睡著的歐陽立中發現，「原來閱讀可以這麼有趣，透過一個說書人的轉譯，讓更多人打開眼界。」

說書頻道的出現，引起了好奇心，讓閱讀的目的從「考高分、寫論文」昇華為「有趣地分享給更多人」，從自我滿足到影響他人的轉變，開啟了歐陽立中今後的說書之路。

在高中當老師時，歐陽立中意識到閱讀的一大問題——當老師自己都沒時間讀書了，要如何說服學生讀課外書呢？於是，在課前十分鐘，他訓練自己說書給學生聽。

「我就像是購物頻道的行銷員，要吊他們的胃口。」為了讓學生聽完「說書」後，願意主動到書櫃去翻書，歐陽立中不僅整理書中有趣、有用的重點，讓學生跟著做筆記，更盡力在不「暴雷」的情況下，在學生心中懸念。

學生也許沒有時間體會閱讀的樂趣，但歐陽立中用「說書」的方式，持續地灌溉著學生心中的「好奇心」希望在沒有考試之後，他們依舊擁有在書中探索世界的能力。

大量廣博的閱讀，打破了他過去的職業慣性，除了照本宣科之外，還能旁徵博引各種資訊，豐富了課程內容的層次，學生也願意主動閱讀課外書籍。而分享書籍的經驗，更打下了他成為說書人的基礎。

每個人都能透過「說書」，找到應對生活的姿態

身處網路世代，許多人開始發展個人品牌。談起自媒體的商業模式，歐陽立中思路清晰地分析：「基本上分兩種，一種是幫人殺時間，像是娛樂網紅，提供我們精神上的娛樂。另一種是省時間的商業模式，說書就是其中一種。」

「而幫人省時間的經濟模式，雖然紅得慢但持久，細水長流。」

在現在這個年代，書籍出得十分快速，閱讀速度根本難以跟上。當每個人的時間都十分寶貴，說書人提供書本的部分精華，節省閱讀的時間，幫助大家汲取不同領域的知識，成為通才。

而對於說書人自己，寫書評是經營品牌過程中的小技巧，當寫作靈感全無、專業都分享的差不多後，分享書籍就成了一大解方，讓你能夠持續堅持發文分享。

歐陽立中形容，這就像是買股票的資產配置，經營個人品牌，也需要靈感風險控管，說書就會是最大的武器。