2022/11/04,
商業

IC設計廠首例違約：義隆電第4季營收估減逾29%，晶圓代工產能保證合約不履行

IC設計廠首例違約：義隆電第4季營收估減逾29%，晶圓代工產能保證合約不履行
Photo Credit: 中央社

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IC設計業者與晶圓代工廠簽訂的長約出現「首例違約」案例，觸控螢幕IC龍頭義隆昨（3）日宣布，將於本季提前解除與晶圓代工廠簽訂的3年期產能保證合約，並提列違約金。

（中央社）義隆電第4季營運展望保守，季營收約新台幣18億至20億元，季減29%至36%。考量市場買氣及庫存管控，先前與晶圓代工廠簽訂的產能保證合約，義隆電決定違約，因支付違約金影響，第4季將呈小賺或小虧局面。

IC設計廠違約，義隆電爆出第一例

義隆電3日下午舉行線上法人說明會，說明第3季營運結果。受市場買氣疲弱，供應鏈積極去化庫存影響，義隆電第3季營收28.19億元，季減32%。

去化庫存：為避免產品跌價損失和活絡資金，採取產品生產量小於銷售量的控制措施，逐步降低庫存，因此隨著景氣的榮衰變換，導致需求的增加或減少，製造業循環也會進而不斷反覆。

隨著產品組合變化，毛利率較高的觸控螢幕控制晶片出貨減少，及晶圓代工報價持續調漲，義隆電第3季毛利率46.5%，較第2季下滑1.1個百分點，歸屬母公司淨利5.22億元，季減33.4%，每股純益1.83元。

義隆電前3季營收110.66億元，年減21.88%，毛利率47.2%，歸屬母公司淨利21.04億元，每股純益約7.39元。對於法人關心股利政策，義隆電處長劉代銘表示，高配息政策不變。

車輛中心攜手廠商成立產業聯盟（1）
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年初車輛中心董事長黃隆洲（右）、義隆電子董事長葉儀晧（左）日前出席車用AI影像晶片與智慧座艙顯示模組產業聯盟簽署儀式，他們看好半導體未來，盼藉由籌組產業聯盟，整合台灣資通訊科技的優勢，帶動上中下游智慧車電產業鏈。中央社記者謝佳璋攝於2022年3月18日。

展望未來，劉代銘說，因市場買氣疲弱，電腦品牌廠紛紛下修出貨目標，庫存去化比預期慢，預期第4季供應鏈將持續去化庫存，觸控板及觸控螢幕控制晶片等產品線將全面下滑，季營收將約18億至20億元，毛利率約45%至47%，營業利益率3.6%至9.8%。

劉代銘表示，義隆電先前曾與晶圓代工廠簽訂產能保證合約，考量當前市場買氣及庫存管控，決定違約，並於第4季支付違約金，受此影響將呈小賺或小虧的局面。

宏碁陳俊聖：力拚降低庫存
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針對景氣下行、高庫存影響，電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖19日出席2022龍騰微笑競賽頒獎典禮受訪說，宏碁採取「穩扎穩打」策略緊盯庫存金額和現金水位，目標把庫存降到新台幣400億元至500億元的以往正常水準。中央社記者吳家豪攝於2022年10月19日。

義隆電董事長葉儀皓表示，在對晶圓代工廠支付違約金後，義隆電未來營運將海闊天空，不僅可以增加晶圓代工合作夥伴，不會被限制在原有供應商，並確保未來成本有機會下降，希望營運將於今年第4季落底。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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