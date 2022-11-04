美國中期選舉預測（下）：特朗普或搶先宣布參選2024年總統大選？

文：梁啟智

上回講完個別戰場的形勢，我們最後談一下中期選舉後的影響。

就看議席本身的話，當然是如果共和黨取得參議員或眾議院的話，拜登接下來的任期就別想再提出什麼新政策了。以之前對待奧巴馬的做法，共和黨會把所有提案都擋住，讓民主黨在2024年的時候在選民面前「冇貨交」。此外，可預期國會將會有無窮無盡的調查委員會，把拜登政府的每一件事都翻出來大造文章；再進一步的，甚至共和黨可以立即啟動彈劾案，對拜登羞辱一翻。至於這些做法會否真的幫到共和黨，還是引來選民反感打擊2024的選情，現在要回答當然太早。

民主黨方面，如果能奇蹟地保住參眾兩院，甚至在參議院有進帳，則很多本來想做但做不到的改革現在都可以成真。選民保障法案，行！全民托兒服務，行！免費社區大學，行！再進取一點的，還可以進動波多黎各和首都特區為為第51和第52個州。當然，在做這些大工程之前，首先要找數：全面保障墮胎權，一定會立即通過。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 如果共和黨取得參議員或眾議院，共和黨可以立即啟動彈劾案，對拜登羞辱一翻。

不過，相對於這些平常選舉都會說的政綱議題，今屆選舉有更重要的意義：對民主制度本身的捍衛。

特朗普（Donald Trump，川普）於2020年大選拒絕認輸，為了自己的面子，竟在數之不盡的獨立調查和法庭判決確立選舉公正之後仍然堅持所謂的「舞弊」謊言，對美國本土以至世界各地對美國民主制度的信任帶來極大打擊。單是這一點，任何民主價值的支持者都應該反對特朗普。然而在這次中期選舉，特朗普又捧了一大堆「選舉否認者」出來參選，如果當選的話將會負責2024年大選的安排。在阿里桑那州，這件事就很有可能成真。這個發展十分讓人擔心，因為如果他們到了2024年時又用上一些子虛烏有的指控，拒絕認證該州的選舉結果，則將會是一場憲政危機。上次2020年美國捱過去，全靠有些忠於憲法先於特朗普的共和黨人，特別是在喬治亞州和阿里桑那州，擋住了特朗普的選舉干預。下次未必再做得到了。

美國政治發展成這樣，很大程度上是近二、三十年的兩極化以至「部落化」的結果。對於一些共和黨人，共和黨最差的提名人都比民主黨最好的提名人要好，反之亦然；兩邊在全國層面往往完全只看黨籍投票。然而美國立國的時候本來沒有預設有政黨的，更不期望黨爭如此撕裂。加上假消息橫行和社交媒體的煽動，以使現在的美國政治變得相當危險了。早前佩洛西丈夫遇襲，只是其中一個病徵。1月6日國會山莊叛亂案，已是一個很大的警號。上面提到的「選舉否認者」會有多少人當選，將會是美國政治會否陷入內爆的重要指標。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國政治會否陷入內爆？

提到特朗普，中期選舉還有兩件事和他相關。第一是他會趁中期選舉騙到多少錢。早前特朗普和阿里桑那州的參議院候選人Blake Masters聯合籌款，不過傳媒翻看籌款細則，原來所得99%會撥給特朗普，只有1%會撥給Masters，儘管Masters才是這次的候選人。很明顯，這又是一次特朗普從他的狂熱支持者手上騙取金錢的機會。那麼為什麼Masters會答應？他也不笨，他在這場交易中可以得到捐款者名單，這樣他之後就可以再電郵轟炸他們要更多錢了。

另一件和特朗普相關的事，是司法部會否在中期選舉後起訴特朗普。私藏文件案證據確鑿，之前特朗普在法庭玩的拖字訣也起不到作用，現在還未起訴只是不想被指影響選情。一旦過了中期選舉，司法部就可以放手去了。反過來，特朗普也可能會搶先在這時後宣布參選2024年總統大選，以圖抗衡司法制裁（然後繼而扮受害者叫他的狂熱支持者捐錢給他打官司，雖然這些錢已被多方證實不是用來打官司……）。

Photo Credit：AP / 達志影像 特朗普可能搶先宣布參選2024年總統大選，以圖抗衡司法制裁。

和特朗普會於何時宣布參選2024年總統大選相對應的，是拜登會於何時宣布他會不會參選。這兩件事會否互相拉扯，還有中期選舉結果會如何影響盤算，那要問拜登本人才知道。我個人是很希望他不要再選了。他這一屆已達成很多，又有基建法案，又有氣候法案，又有晶片法案，夠交代的了……下屆給年輕的接捧吧。Mayor Pete做運輸部長大獲好評，是時候更上一層樓了。

總而言之，中期選舉完結的一刻，2024總統大選就會立即開跑了！

（標題為編輯所擬，文章原標題為「美國中期選舉預測（下）」。文章獲作者授權轉載，原文請看作者Facebook。）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex