性別戰爭：「直男行為研究社」爆紅的背後，網路會讓性別對立越演越烈嗎？
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在社會規範的性別腳本中，不只異性戀男性受到約束，女性同樣也會因這些潛移默化的規範更傾向採取某些行動。康庭瑜指出：「當然，每種性別在親密關係都會有行為失當的時候，但某些行為常是男生多於女生，有些則是女生多於男生，就可以知道不同性別擁有不同的社會腳本。」
文：許佳琦
情侶／夫妻間的異性戀性別戰爭，從來都是網上的熱議話題。2020年開始經營、2022年爆紅的社群粉絲專頁「直男行為研究社」，在Instagram上累積24.3萬位粉絲，Facebook上也有16萬名追蹤者。
這個以討論直男在與異性交流時的爭議言行為主的粉絲專頁中，刊登了大量網友投稿、男性與女性的對話截圖，當中有不少引發大量討論。被曬出的「直男對話」中內容，包括男性在追求女性的過程中受挫而惱羞成怒，如出言批評女方太老、嫁不出去等；或是當雙方意見不同，開始出現男性説教（mansplaining），要求女方「多念哲學」；追求失敗後批評女方「喜歡給人玩」、「想當慰安婦」等。
此外，今年7月，Facebook社團「爆料公社」亦出現一則爆紅熱文：一名網民聲稱，親戚來家中拜訪時，因為親戚孩子想要玩具，她擅自將丈夫長年珍藏的哥吉拉模型送給小孩。丈夫知道後相當生氣，認為妻子並不尊重自己的財產與興趣，該網民指控老公「幼稚、像個小男孩」，隨後將兩人吵到瀕臨離婚的對話截圖貼上網。該事件被許多網友戲稱為「哥吉拉離婚」。
有網友認為，文中的妻子不尊重丈夫的財產，也沒有認知個人界線。而在一些社群中，這則故事被一些人認為是性別戰爭——男性網民批評「台女」，就是貪婪、無理取鬧、亦不尊重男性：「台女大勝利」、「只把男方當ATM」。
在網路性別戰爭越演越烈之際，我們採訪了幾位女性主義者、性別研究學者、以及異性戀情侶，聊聊他們對這些論戰的看法，不斷升溫的「直男／直女行為大賞」背後，是否存在哪些性別困境，以及這些看法如何影響到情侶對於親密關係的經營。
「直男行為」的背後：受困的性別羅曼史腳本
接受採訪的其中一對情侶，是27歲的工程師Kevin，與30歲的顧問Laura。兩人在一家軟體公司相識，他們提到，自己所屬的科技產業中，往往瀰漫著強烈的「直男癌」氛圍。
所謂「直男」，最初僅是異性戀男性（straight men）的英文翻譯，相較於台灣多稱為「異男」，「直男」一詞大多在中國使用。約莫2014年開始，「直男癌」一詞在豆瓣、微博等中國網路社群出現，用於描述某些「對於性別議題思想保守的異性戀男性」，如對性別平等、同工同酬、或是女性主義等價值觀較持負面態度者。
Laura説：「我們當時在一家軟體公司工作，環境非常的『異男』，上從老闆下到打掃阿姨，都對男女態度非常不一樣。女同事是不是『漂亮女生』，也會得到很不同的待遇。當同事們一起出去吃午餐，在男生比較多的場合討論到性別議題，聽到的意見都是很男性中心的。例如組員有那種（炫耀自己是）『台北李奧納多』、女友一直換的類型；或是吃飯時會有男生説『女生超過25歲』就怎樣怎樣之類的話。」
在中國網路興起的「直男癌」一詞的同時，「母豬教」一詞在台灣網絡出現。約從2015年開始，一名在PTT論壇ID為「obov」的網民以「母豬」稱呼特定女性，包括但不限於外表不符主流審美的女性、期望男性約會付錢的女性、喜愛交白人男友的女性、女性主義者等等……隨後逐漸出現大量如「母豬就應該給豬幹」等熱門推文，男性網民之間，興起一股「母豬教」熱潮。
高雄醫學大學性別研究所助理教授餘貞誼（2016）曾在學術期刊《婦研縱橫》發表研究〈「我説你是你就是」：從PTT「母豬教」的仇女行動談網路性霸凌的性別階層〉，分析了「母豬教」論述。
她指出，這些厭女（misogyny）想法，慣於將女性劃分為「好女人」與「壞女人」（即所謂「母豬」），而其好壞的劃分標準，來自於女人是否尊重男性、維護男性利益等等——透過將女性化為男性性對象的可能，羞辱懲罰（shame punishment）所有不符合標準的女性。
在直男行為研究社的貼文當中，時常出現男性在意識到自己追求失敗後，便怨懟女方、索討金錢與禮物、或甚至公開辱罵等行為。「好像不管是私訊聊天、或是男女約炮訊息中，也有很多類似情況。因為我也很常看到推特上有人會四處去私訊或留言女生説：『約嗎？三十，台北』，然後當女生回覆『你要不要要照照鏡子』，男生就會暴怒。」Kevin説。
關注性別議題的台灣Podcast「衣櫥裏的讀者」主持人黃星樺，也提及自己對於所謂的「直男」定義與行動，有許多反思。
「我知道我們説所謂的『直男』，在追求女生的時候常常容易做出罔顧對方意願的行為，因為在他們的成長經驗中，從偶像劇、A片、或小説學來的行為，讓許多男性會有一個錯誤的認知，就是認為世界上有個『最理想的男生形象』：有車有房，高又帥——你越符合這些條件，就會得到越多女生喜歡。社會上也允許這個男性範本，只要夠man到某個程度，能夠約會規劃完美到某個程度，就能追到我喜歡的女生。這是個狹隘的、對於戀愛腳本的規範。」黃星樺説。
關注網路與親密關係議題的政治大學新聞系副教授康庭瑜受訪時也指出：「當然男性有不善於溝通或平和討論的部分，不過從這些討論中，也透露出一些其他面向。像是可以發現社會教導男性要有『陽剛氣質』所帶來的副作用。像是求偶焦慮，它本身就是社會教男性典型的陽剛腳本的副產品，社會要他們『五子登科，要有女人』才是『成功的男人』，而如果沒有，你就是『魯蛇』（loser）。當你這樣不斷教導男性這個腳本，那些沒有女人的男人們，就會出現求偶焦慮。」
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新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統親送祝福
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新竹市立馬偕兒童醫院10月31日正式營運，全面展開急門診及住院服務，總統蔡英文、新竹市代理市長陳章賢等人共同見證。代理市長陳章賢表示，新竹市立馬偕兒童醫院會是市民朋友最溫暖的靠山，守護每一位孩子健康長大。
蔡英文總統表示，兩年多前來參加開工典禮，看到新竹市府團隊擘劃的願景，變成具體的建設。當年因沒有兒童專責夜間急診，導致丸子不幸過世，市府團隊將心比心，不希望同樣憾事再次發生，政府有責任與義務，加強補足各區域的兒童緊急醫療量能，尤其是急、重、難、罕四大症的病童。
蔡英文總統說，馬偕兒童醫院一路走來不容易，最大困難就是土地取得和經費，新竹市區小、土地取得困難，找到方便又適合的地點更難，後來在中央與新竹市府共同努力下，與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序取得用地，市府再以BOT方式，解決醫療人才及經費不足問題，「讓這座兒童醫院，能夠在新竹市、這座兒童友善城市誕生。」
陳章賢代理市長表示，市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第一座兒童醫院，更是前市長林智堅上任後給孩子們的第一個許諾。他感謝蔡英文總統支持兒童醫院興建，新竹市立馬偕兒童醫院可以說是中央、地方、民間公私協力最好的典範。
他說，兒童醫院從2014年林智堅前市長參選政見提出，到今天開幕，歷經2,967天，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，感謝市府團隊上下一心，克服中間遇到的挑戰，終於兌現了給孩子的承諾。最後，他感謝馬偕醫療團隊扛起照顧竹竹苗地區孩子健康責任，這正是馬偕博士「寧願燒盡，不願朽壞」精神最佳體現。
市府指出，黃阿嬤的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，黃阿嬤對於市府興建新竹市立馬偕兒童醫院興建政策，表達大力支持，衷心盼望不要再有孩子遇到相似境遇。
衛生局表示，長久以來，新竹市兒童醫療資源有供需失衡問題，特別是兒童急重難罕症，家長常常得帶孩子跨縣市北上就醫，市府攜手馬偕團隊興建及經營醫學中心等級市立兒童醫院，結合產科提供全面完整醫療體系，以確保兒童的成長從最早的基因遺傳到成長發展都能得到完整、全面的照顧。
馬偕醫療財團法人投資30億元，打造地下4層、地上10層建築，門診共33科、總病床400床，將採逐步開放。專業醫療特色包含跨團隊整合性團隊服務，如早療評估門診、高危險妊程娠門診、早產兒追蹤門診、心臟內外科共照門診、青少年親善門診、兒童氣喘專科門診、唐氏症整合門診等。二樓門診空間則與瑞信兒童醫療基金會合作，以核心價值為快樂、健康、創造力進行發想，空間設置有春（泡泡島）、夏（冒險島）、秋（彩虹島）、冬（分享之島）四季夢幻島為主題，給孩子一個溫馨友善醫療環境。
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