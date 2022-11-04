TNL+ 2022/11/04,
音樂

【2022金音獎】賽前預測與分析：跨世代鬼才大對決，除了熊仔、李權哲還有哪些作品值得一聽？

【2022金音獎】賽前預測與分析：跨世代鬼才大對決，除了熊仔、李權哲還有哪些作品值得一聽？
Photo Credit: 金音獎

我們想讓你知道的是

音樂獎的先決條件，還是得讓音樂創作本身來說說話；把今年入圍金音獎的名單聽過一輪後，著實處處充滿驚喜，也更對本屆的得獎名單有更高的期待，帶著對於禁忌數字的解碼期待，本篇文章就是2022金音獎的賽前大補帖，特此分享給讀者心頭好與個人預測。

文：Sentipede

每年金音獎入圍名單有人喜歡、有人不喜歡，你覺得如何呢？金曲、金音人名重複度越來越高，畢竟英雄所見略同當然會榜上都有名；獨立創作當道也是眾望所歸，能看到各種有趣的類型音樂人在主流備受認可、又在獨立圈獲得肯定，面子、裡子都容光煥發，何樂不為？

但音樂獎的先決條件，還是得讓音樂創作本身來說說話；把今年的名單聽過一輪後，著實處處充滿驚喜，也更對本屆的得獎名單有更高的期待，帶著對於禁忌數字的解碼期待，下面就是2022年第13屆金音獎的賽前大補帖，特此分享給讀者心頭好與個人預測，誠心希望典禮順利、眾家音樂人都能取得好成績。

【不分類型獎項】

■ 最佳專輯獎

  • 《夢境》／大象體操（製作人：大象體操）
  • 《愛情一陣風》／李權哲（製作人：李權哲）
  • 《PRO》／熊仔（製作人：熊仔、rgry、李權哲、FunkyMo）
  • 《ON》／明馬丁（製作人：程杰、明馬丁）
  • 《BEANSTALK》／YELLOW黃宣（製作人：余佳倫、YELLOW黃宣）
  • 《LÜCY》／LÜCY（製作人：海大富）

在單曲當道、碎片化的時代下，可能「專輯」的基本教義已經改變了。但專輯的意義反倒應該在這個時代更有重量，否則我們去欣賞EP或單曲也可以得到更好的體驗。

專輯並不止是把所有音樂技巧厲害、有流量熱播、膾炙人口的作品放在一起，也並非風格類似的歌曲集結成冊，或是做一些歌與歌的串場把EP做成專輯，更重要的是這張作品，集結了幕前與幕後的創意與心力，對於創作者本身的意義更為重大，專輯從裡到外呈現創作在核心與發展、衍伸藝術無可比擬的厚度與完整性，唯有透過精煉組成意義，才能淬煉出一張值得時間考驗的經典。

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