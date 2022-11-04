2022/11/04,
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籃網球星Kyrie Irving轉發「反猶太」紀錄片惹議，拒絕道歉遭禁賽至少5場

籃網球星Kyrie Irving轉發「反猶太」紀錄片惹議，拒絕道歉遭禁賽至少5場
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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NBA布魯克林籃網球星Kyrie Irving再爆爭議，他在3日於推特上分享了內含「反猶太」思想的紀錄片，此舉引起從球團到聯盟的關切，要求Irving公開道歉但遭拒絕。數小時後籃網表示Irving「目前不適合與籃網為伍」，罰無薪禁賽至少5場。

（中央社）美國職籃NBA布魯克林籃網球星厄文3日坦承，他在社群媒體上宣揚一部被指為是反猶太的紀錄片，對猶太社群造成「負面影響」，因此他將捐款50萬美元，給致力消除仇恨的團體。

厄文（Kyrie Irving）上週在社群媒體分享了2018年紀錄片「從希伯來人到黑種人：醒醒吧美國黑人」（Hebrews to Negroes: Wake Up Black America）的連結 ，引發巨大的爭議。

該片根據作家小達爾頓（Ronald Dalton Jr.）2015年的同名著作所拍攝，因內容包含許多反猶太的思想而飽受抨擊。

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Photo Credit: 《Hebrews to Negroes: Wake Up Black America》

籃網老闆蔡崇信也抨擊厄文推崇該片一事。蔡崇信說：「對於厄文似乎支持了一部根據一本充斥反猶太不實訊息的書所拍攝的紀錄片，我感到很失望。」

但厄文拒絕為他的發文道歉，並堅稱「反猶太」的指控對他來說不公平。然而，在已退役的球員和反種族主義分子發出一波對他的譴責後，厄文的立場在今天軟化了。

在厄文、籃網、反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）發出的聯合聲明中說，厄文和籃網將各捐出50萬美元給反仇恨團體。聲明指出，厄文和籃網一共捐出100萬美元，將用於「致力根除我們社會的仇恨與偏見。」反誹謗聯盟執行長葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）對此表達歡迎。

厄文拒為反猶太風波道歉，籃網罰無薪禁賽至少5場

美國職籃NBA布魯克林籃網今天宣布麾下球星厄文將禁賽至少5場，且不予支薪，因為球隊對他未能「明確表示自己沒有反猶太思想」感到失望。

綜合《法新社》和《美聯社》報導，厄文先前在推特（Twitter）發文，附上一部被認為具有反猶思想電影的連結，NBA總裁席佛（Adam Silver）希望厄文為此道歉，但遭厄文拒絕。數小時後，籃網表示，厄文「目前不適合與籃網為伍」。

籃網在聲明中說：「我們今天感到十分沮喪，當厄文有機會在記者會上澄清的時候，他拒絕明確表示自己沒有反猶太思想，也不願承認那部片有特定的仇恨內容。這不是他首次有機會澄清，但他錯失了機會。」

「他明明有機會否認反猶太行為，卻沒能做到，令人深感不安，這違背了球團的價值觀，並構成有害於團隊的行為。因此，我們認為他目前不適合與籃網為伍。」

新聞來源

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範


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