運動偏食：為什麼天天運動的人也可能得到肌少症？
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根據體育署統計，參與運動的人口比例超過80％，常常在公園或是運動場都能看到高齡者做體操或是散步慢跑，但強度過低與運動單一，對於肌力維持來說沒有幫助，甚至許多人沒有規律運動的習慣。以下統整出改善肌力與運動偏食，必須做的三件事。
你知道嗎？就算是天天運動的人也有可能得到肌少症，原因就在於運動偏食。
那什麼是運動偏食呢？一般人對於偏食的概念，就是飲食中偏好吃或是不吃某種食物，運動偏食也是相同概念。肌肉的需求有4種，分別為肌力、肌耐力、平衡力和柔軟度，而運動偏食就是指雖然有在運動，但這4種需求為不平衡的狀態。
根據體育署統計，參與運動的人口比例超過80％，常常在公園或是運動場都能看到高齡者做體操或是散步慢跑，但強度過低與運動單一，對於肌力維持來說沒有幫助，甚至許多人沒有規律運動的習慣。
以下統整出改善肌力與運動偏食，必須做的三件事：
1. 規律運動：雖然有超過80％的人都有運動習慣，但實際上許多人都是想到才去運動，這是造成運動偏食的原因之一。標準運動原則是333，即為每週至少運動3次、每次超過30分鐘、心跳達到每分鐘130下。
2. 多元運動：許多長輩常做的運動項目不外乎是慢跑、快走，或許長期下來可以鍛鍊心肺能力，但對於肌力的維持是有限的，以防止肌肉流失為主要目的的話，阻抗性運動其實更適合。
阻抗性運動指的是可訓練承受肌肉承受阻力之運動，例如啞鈴、彈力帶；或是將一些運動互相搭配，例如重量訓練之後藉由瑜珈伸展身體，緩解肌肉的疲勞與緊繃。
3. 增加運動強度：若是運動強度過低，那運動等於做白工。很多人都認為長輩不適合做強度太高的運動，但其實只要有專人教導，慢慢增加到可以負荷的強度，達到身體出汗、呼吸微微急促的狀態，就可以避免受傷的情況，也防止肌肉流失。
除了改善以上幾點之外，從事多元模式運動也能提升身體機能，對長輩來說，也能預防衰弱與跌倒的情形。
多元模式運動是指一種運動就能包含4種肌肉需求，且多讓關節活動，例如羽球、腳踏車、桌球等等。尤其是抗阻性運動，更能夠穩定下肢的肌力，避免因肌力流失而跌倒。若不曉得如何改善家中長輩運動習慣，透過「肌少優復」，能讓專家到府評估長輩攝取營養情形及身體狀況，提供相對的專業建議，並以大數據形式記錄管理。
而最重要的是培養出規律運動的習慣，或許一開始對於沒有運動習慣或是運動偏食的人很痛苦，但長期下來對於身體機能與肌力的維持是很重要的，從各種運動之中找出自己最有興趣與能夠達到長期規律運動的項目，或是與志同道合的好友一起運動，學會享受運動、愛上運動、提升長輩日常活動力與整體的生活品質。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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活動地點 | 瓶蓋工廠台北製造所A2棟（台北市南港區南港路二段13號）
活動連結 | http://bit.ly/3UTfpCk
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