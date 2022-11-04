緬甸反對黨前議員被控犯下煽動和恐怖主義等罪，遭軍政府法院判處173年監禁

緬甸軍政府法院在10月31日（週一）以違反《反恐法》為由，判處反對黨「全國民主聯盟」（NLD）前議員溫敏蘭（Win Myint Hlaing）148年徒刑。若加上他之前被判定的25年刑期，現在52歲的溫敏蘭合計被判處173年監禁。

《美聯社》及《半島電視台》報導，一位匿名消息人士指出，緬甸馬圭省（Magway）一家法院在10月31日裁定現年52歲的溫敏蘭犯下《反恐法》中的8項罪名，判處148年徒刑。事實上，溫敏蘭已在3月、4月和6月時，遭控犯下5項涉及煽動和恐怖主義的罪行，並被判處25年徒刑。

A junta court on Monday handed former Magwe Region lawmaker U Win Myint Hlaing of the National League for Democracy to 148 years in prison on eight terrorism charges. He was already given 25 years for incitement. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/503UZOPAl1 — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) November 1, 2022

溫敏蘭在2015年贏得緬甸馬圭省地方議會的選舉，但未參加2020年的選舉。他在去年11月於撣邦（Shan）東部城鎮Yaksawk被逮補前，曾參加反軍事抗議活動。軍政府媒體指稱，溫敏蘭收集武器和彈藥，並支持當地國防軍襲擊教育辦公室、銀行和警局。

報導指出，10月31日對溫敏蘭的判決是緬甸軍政府在2021年2月發動政變後，對民選政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的全國民主聯盟成員，判處的最長刑期。此外，緬甸當局至今已以恐怖主義指控，處決至少4名被定罪的政治活動家。

《美聯社》進一步報導，全國民主聯盟在5月發表聲明指出，該黨已有917名的政府官員和成員被捕，701人仍遭軍方拘留。翁山蘇姬則在軍政府奪取政權的當天被捕，並因多項罪名被定罪，被判處26年有期徒刑。不過，翁山蘇姬支持者表示，這些指控是捏造的，目的是要詆毀翁山蘇姬，阻止他參加2023年舉行的選舉。

東協不斷敦促緬甸實施於去年達成的和平計劃。印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）11月3日（週四）表示，緬甸軍政府應對與東協達成的和平計劃缺乏進展負責。《路透社》指出，勒特諾表示，「（外界）不應批評東協，應該針對軍政府，⋯⋯我們已盡自己的力量。」

Junta militer Myanmar bertanggung jawab atas minimnya kemajuan dalam rencana perdamaian yang disepakati dengan ASEAN, kata Menlu RI Retno Marsudi. Retno menambahkan, ASEAN telah laksanakan kewajibannya dalam upaya mengakhiri perselisihan di negara itu.https://t.co/QLbCdPtbui — VOA Indonesia (@voaindonesia) November 4, 2022

東盟長期以來奉行不干涉10個成員國主權事務的政策，卻面臨外界呼籲東協應加大對緬甸軍政府施壓的壓力。上週，東協表示，儘管對緬甸國內暴力現象加劇的挫敗感日益增加，他們仍致力於所謂五點和平共識。

軍政府發言人則回應東協，緬甸國內的暴力現象應歸咎於武裝抵抗運動，並指稱，設定和平進程的時間壓力將產生更多負面影響。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒