2022/11/04,
印太

緬甸反對黨前議員被控犯下煽動和恐怖主義等罪，遭軍政府法院判處173年監禁

緬甸反對黨前議員被控犯下煽動和恐怖主義等罪，遭軍政府法院判處173年監禁
圖為2021年4月，在印尼東協領導人會議開始前，有民眾印尼舉起海報與標語反對緬甸軍事政變。Photo Credit: AP / 達志影像

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匿名消息人士指出，緬甸馬圭省法院在10月31日（週一）裁定反對黨「全國民主聯盟」前議員的溫敏蘭犯下《反恐法》中的8項罪名，判處148年徒刑。事實上，溫敏蘭已在3月、4月和6月時，遭控犯下5項涉及煽動和恐怖主義的罪行，並被判處25年徒刑，他合計被判處173年監禁。另外，印尼外交部長勒特諾也在3日（週四）指責，緬甸軍政府應對與東協達成的和平計劃缺乏進展負責。

緬甸軍政府法院在10月31日（週一）以違反《反恐法》為由，判處反對黨「全國民主聯盟」（NLD）前議員溫敏蘭（Win Myint Hlaing）148年徒刑。若加上他之前被判定的25年刑期，現在52歲的溫敏蘭合計被判處173年監禁。

美聯社》及《半島電視台》報導，一位匿名消息人士指出，緬甸馬圭省（Magway）一家法院在10月31日裁定現年52歲的溫敏蘭犯下《反恐法》中的8項罪名，判處148年徒刑。事實上，溫敏蘭已在3月、4月和6月時，遭控犯下5項涉及煽動和恐怖主義的罪行，並被判處25年徒刑。

溫敏蘭在2015年贏得緬甸馬圭省地方議會的選舉，但未參加2020年的選舉。他在去年11月於撣邦（Shan）東部城鎮Yaksawk被逮補前，曾參加反軍事抗議活動。軍政府媒體指稱，溫敏蘭收集武器和彈藥，並支持當地國防軍襲擊教育辦公室、銀行和警局。

報導指出，10月31日對溫敏蘭的判決是緬甸軍政府在2021年2月發動政變後，對民選政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的全國民主聯盟成員，判處的最長刑期。此外，緬甸當局至今已以恐怖主義指控，處決至少4名被定罪的政治活動家。

《美聯社》進一步報導，全國民主聯盟在5月發表聲明指出，該黨已有917名的政府官員和成員被捕，701人仍遭軍方拘留。翁山蘇姬則在軍政府奪取政權的當天被捕，並因多項罪名被定罪，被判處26年有期徒刑。不過，翁山蘇姬支持者表示，這些指控是捏造的，目的是要詆毀翁山蘇姬，阻止他參加2023年舉行的選舉。

東協不斷敦促緬甸實施於去年達成的和平計劃。印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）11月3日（週四）表示，緬甸軍政府應對與東協達成的和平計劃缺乏進展負責。《路透社》指出，勒特諾表示，「（外界）不應批評東協，應該針對軍政府，⋯⋯我們已盡自己的力量。」

東盟長期以來奉行不干涉10個成員國主權事務的政策，卻面臨外界呼籲東協應加大對緬甸軍政府施壓的壓力。上週，東協表示，儘管對緬甸國內暴力現象加劇的挫敗感日益增加，他們仍致力於所謂五點和平共識。

軍政府發言人則回應東協，緬甸國內的暴力現象應歸咎於武裝抵抗運動，並指稱，設定和平進程的時間壓力將產生更多負面影響。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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