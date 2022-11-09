2022/11/09,
生活

你有在馬桶水箱放寶特瓶嗎？對省水有幫助？｜又！賈芯文S2EP6

你有在馬桶水箱放寶特瓶嗎？對省水有幫助？｜又！賈芯文S2EP6
Photo Credit: TNL/鄭宇軒

我們想讓你知道的是

在馬桶水箱裡面放寶特瓶想要達到省水目的，只能讓2015年前出產的傳統馬桶省水，如果真的想要在保持浴廁清潔的情形下，有效率的省水，那不如加裝二段式省水裝置。

文：蕭汎如

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在馬桶水箱放寶特瓶，是你的省水方式嗎？

根據節約用水資訊網統計，以家庭用水用途比例而言，家中最耗水的是馬桶，占約27%，其次洗衣占21%、洗澡占20%、一般水龍頭用水占15%、清潔或其他用途則占17%。大眾為了節省馬桶用水，常見的做法，就是在在馬桶水箱裡面放寶特瓶（或是磚塊），讓水箱的儲水空間變小，換句話說，每次按壓沖水開關後，單次的出水量就會變少。

那網友怎麼看這件事呢？「省水沒錯啊！省水又不代表可以沖掉便便！」，大概是最多人的心聲，在水箱裡面放寶特瓶、玻璃瓶或是磚塊，雖然可以讓出水量變少，但是沖力也會大幅遞減。如果因出水量小、沖不乾淨反而要多沖很多次，到底有沒有「省」到，就見仁見智了。

放寶特瓶會比裝二段式省水裝置省水嗎？

根據電聯經濟部水利署節水服務諮詢窗口提供的資訊，在馬桶水箱裡面放寶特瓶想要達到省水目的，只能讓2015年前出產的傳統馬桶省水。如果真的想要在保持浴廁清潔的情形下，有效率的省水，那不如加裝二段式省水裝置。

我們先來看兩種裝置各自的沖水量：一般傳統馬桶每次沖水至少是6公升起跳，而二段式省水裝置，可以將出水量分成「大號」的6公升，和「小號」的3公升；如果是把寶特瓶放進傳統馬桶水箱來省水，則會因為放進去的容器大小不一樣，來影響儲水量的不同。

假設今天的目標都是沖大號來看：如果是二段式省水裝置，按壓一次「大號」，會沖掉6公升的水；但如果是在傳統馬桶裡放1公升的寶特瓶， 每次就可以少1公升的水，也就是至少耗水5公升

但如果是沖小號的話，二段式的「小號」，只要耗水3公升；但傳統馬桶水箱放1公升的寶特瓶，卻還是只能沖5公升的水，這樣下來，反而就是二段式裝置可以省下更多水了

其實除了出水量，我們更該思考的是：「如何用最少的水，把馬桶沖乾淨？」這樣來看，使用「二段式裝置」來沖水會更有效率，針對當下需要清潔的程度來調整出水量，而不是在水箱塞寶特瓶，結果要多沖幾次才乾淨！有效減少不必要的「沖水次數」，才能真正兼顧清潔與省水。

想節省沖馬桶水，還可以這樣做

無論是哪一種馬桶，在設計上都會有「用水越少，越沖不乾淨」的問題，到底要怎麼讓馬桶省水、清潔兼具？還有下面幾種方法可以選擇：

  • 改裝傳統馬桶：如果家裡不方便直接換馬桶，建議加裝兩段式省水裝置，一樣可依大、小號需求，按壓把手控制出水量。
  • 調整水箱水量：馬桶水箱的水量如果長期處於高水位，每當按壓沖水後，水箱進水閥會自動進水到高水位，非常耗水！調整水量高度的方法很簡單，請先按壓1次馬桶沖水，再用手或一字起子扭轉旁邊的水位調整螺絲。
  • 檢查止水皮：沖水馬桶漏水比例約20%，如果每分鐘微漏50毫升，一天下來就會漏掉72公升。建議要定期檢查止水皮的彈性和密合度。
  • 換成省水馬桶﹔當然治本的方式，就是改用符合經濟部水利署省水標章管理系統認證過的馬桶，依耗水量可分為「金級」及「普級」，以兩段式省水馬桶來看，金級的單次大號沖水量是4.8公升以下，單次小號沖水量是3公升以下；普級的單次大號沖水量是6公升以下，單次小號沖水量是3公升以下，可以讓省水更有效率。

延伸閱讀

影片參考資料

  1. 馬桶塞寶特瓶　以為省水其實更浪費
  2. 馬桶省水新希望 老舊公寓也可以裝 加拿大專利突破「3公升」限制
  3. 救水庫！家裡設備馬桶最耗水　達人傳授「改造4方法」爽省480元
  4. 節約用水資訊網：家庭節水概念
  5. [問卦] 有沒有在馬桶水箱放寶特瓶的八卦?
  6. [問卦] 現在還有人在馬桶水箱裡塞東西，以為能省
  7. 經濟部水利署省水標章

責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範


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