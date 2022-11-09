你有在馬桶水箱放寶特瓶嗎？對省水有幫助？｜又！賈芯文S2EP6
我們想讓你知道的是
在馬桶水箱裡面放寶特瓶想要達到省水目的，只能讓2015年前出產的傳統馬桶省水，如果真的想要在保持浴廁清潔的情形下，有效率的省水，那不如加裝二段式省水裝置。
文：蕭汎如
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在馬桶水箱放寶特瓶，是你的省水方式嗎？
根據節約用水資訊網統計，以家庭用水用途比例而言，家中最耗水的是馬桶，占約27%，其次洗衣占21%、洗澡占20%、一般水龍頭用水占15%、清潔或其他用途則占17%。大眾為了節省馬桶用水，常見的做法，就是在在馬桶水箱裡面放寶特瓶（或是磚塊），讓水箱的儲水空間變小，換句話說，每次按壓沖水開關後，單次的出水量就會變少。
那網友怎麼看這件事呢？「省水沒錯啊！省水又不代表可以沖掉便便！」，大概是最多人的心聲，在水箱裡面放寶特瓶、玻璃瓶或是磚塊，雖然可以讓出水量變少，但是沖力也會大幅遞減。如果因出水量小、沖不乾淨反而要多沖很多次，到底有沒有「省」到，就見仁見智了。
放寶特瓶會比裝二段式省水裝置省水嗎？
根據電聯經濟部水利署節水服務諮詢窗口提供的資訊，在馬桶水箱裡面放寶特瓶想要達到省水目的，只能讓2015年前出產的傳統馬桶省水。如果真的想要在保持浴廁清潔的情形下，有效率的省水，那不如加裝二段式省水裝置。
我們先來看兩種裝置各自的沖水量：一般傳統馬桶每次沖水至少是6公升起跳，而二段式省水裝置，可以將出水量分成「大號」的6公升，和「小號」的3公升；如果是把寶特瓶放進傳統馬桶水箱來省水，則會因為放進去的容器大小不一樣，來影響儲水量的不同。
假設今天的目標都是沖大號來看：如果是二段式省水裝置，按壓一次「大號」，會沖掉6公升的水；但如果是在傳統馬桶裡放1公升的寶特瓶， 每次就可以少1公升的水，也就是至少耗水5公升
但如果是沖小號的話，二段式的「小號」，只要耗水3公升；但傳統馬桶水箱放1公升的寶特瓶，卻還是只能沖5公升的水，這樣下來，反而就是二段式裝置可以省下更多水了
其實除了出水量，我們更該思考的是：「如何用最少的水，把馬桶沖乾淨？」這樣來看，使用「二段式裝置」來沖水會更有效率，針對當下需要清潔的程度來調整出水量，而不是在水箱塞寶特瓶，結果要多沖幾次才乾淨！有效減少不必要的「沖水次數」，才能真正兼顧清潔與省水。
想節省沖馬桶水，還可以這樣做
無論是哪一種馬桶，在設計上都會有「用水越少，越沖不乾淨」的問題，到底要怎麼讓馬桶省水、清潔兼具？還有下面幾種方法可以選擇：
- 改裝傳統馬桶：如果家裡不方便直接換馬桶，建議加裝兩段式省水裝置，一樣可依大、小號需求，按壓把手控制出水量。
- 調整水箱水量：馬桶水箱的水量如果長期處於高水位，每當按壓沖水後，水箱進水閥會自動進水到高水位，非常耗水！調整水量高度的方法很簡單，請先按壓1次馬桶沖水，再用手或一字起子扭轉旁邊的水位調整螺絲。
- 檢查止水皮：沖水馬桶漏水比例約20%，如果每分鐘微漏50毫升，一天下來就會漏掉72公升。建議要定期檢查止水皮的彈性和密合度。
- 換成省水馬桶﹔當然治本的方式，就是改用符合經濟部水利署省水標章管理系統認證過的馬桶，依耗水量可分為「金級」及「普級」，以兩段式省水馬桶來看，金級的單次大號沖水量是4.8公升以下，單次小號沖水量是3公升以下；普級的單次大號沖水量是6公升以下，單次小號沖水量是3公升以下，可以讓省水更有效率。
延伸閱讀
影片參考資料
- 馬桶塞寶特瓶 以為省水其實更浪費
- 馬桶省水新希望 老舊公寓也可以裝 加拿大專利突破「3公升」限制
- 救水庫！家裡設備馬桶最耗水 達人傳授「改造4方法」爽省480元
- 節約用水資訊網：家庭節水概念
- [問卦] 有沒有在馬桶水箱放寶特瓶的八卦?
- [問卦] 現在還有人在馬桶水箱裡塞東西，以為能省
- 經濟部水利署省水標章
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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