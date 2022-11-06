TNL+ 2022/11/06,
心理

《社交恐懼症》的忠告：陪伴焦慮症患者須知的「五要」與「五不」原則

《社交恐懼症》的忠告：陪伴焦慮症患者須知的「五要」與「五不」原則
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

當焦慮症來襲時，身為陪伴者的自己能做什麼？作者從《社交恐懼症：不孤單生存指南》的書中看到面對焦慮症患者的五要與五不，讓有心幫助卻不知道從何著手的你／妳，一個適當的指南，協助焦慮症患者度過腦中的風暴，順利安頓下來。

要如何陪伴一個焦慮症患者，以我目前看過的書來說，再也沒有一本書寫得比《社交恐懼症：不孤單生存指南》裡面給的建議來得更有效果了。

雖然這本書的前六章都是作者在談自己的社交恐懼症，但第七章的「給照顧者的忠告」，寫得實在是太好了，讓我不得不寫文推薦這一本書的最後一章，給那些身邊即便沒有社恐，但有焦慮症朋友的人閱讀。因為社恐在精神疾病的分類上，也是屬於焦慮症的一種。

在第七章的一開始，作者便指出，對於精神疾病的陪伴，大多數的人缺乏的是指引。目前醫學上，還沒有明確的步驟可以治好精神疾患，心理醫師只能提供不一定具有證據的建議，但你不會想在絕望時聽到那些話，因為絕望時，最需要的其實是陪伴與接納。

這本書的作者在患病的日子裡，逐漸思考出患病者想要的是什麼。畢竟自己不說出來，別人實在不知道要怎麼幫自己，搞到後來她對母親與男友很愧疚，卻又不得不說對方都在幫倒忙。

本書的作者克萊兒說，焦慮症不是一個理性的疾病，所以不要用理性的方式安慰發病中的人，這樣只會火上加油。以她患病的經驗，焦慮症患者會不斷尋找自己「不正常」的徵兆，而最害怕的則是別人那種「我不知道該說什麼」的眼神。

因此呢，作者列出了五個要點與五個不該做的事情，來幫助患者的親友，有助於協助焦慮症患者安頓下來。

五個原則，陪伴焦慮症患者安頓下來

1. 展現100%的從容與自信

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。