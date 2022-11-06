《社交恐懼症》的忠告：陪伴焦慮症患者須知的「五要」與「五不」原則

要如何陪伴一個焦慮症患者，以我目前看過的書來說，再也沒有一本書寫得比《社交恐懼症：不孤單生存指南》裡面給的建議來得更有效果了。

雖然這本書的前六章都是作者在談自己的社交恐懼症，但第七章的「給照顧者的忠告」，寫得實在是太好了，讓我不得不寫文推薦這一本書的最後一章，給那些身邊即便沒有社恐，但有焦慮症朋友的人閱讀。因為社恐在精神疾病的分類上，也是屬於焦慮症的一種。

在第七章的一開始，作者便指出，對於精神疾病的陪伴，大多數的人缺乏的是指引。目前醫學上，還沒有明確的步驟可以治好精神疾患，心理醫師只能提供不一定具有證據的建議，但你不會想在絕望時聽到那些話，因為絕望時，最需要的其實是陪伴與接納。

這本書的作者在患病的日子裡，逐漸思考出患病者想要的是什麼。畢竟自己不說出來，別人實在不知道要怎麼幫自己，搞到後來她對母親與男友很愧疚，卻又不得不說對方都在幫倒忙。

本書的作者克萊兒說，焦慮症不是一個理性的疾病，所以不要用理性的方式安慰發病中的人，這樣只會火上加油。以她患病的經驗，焦慮症患者會不斷尋找自己「不正常」的徵兆，而最害怕的則是別人那種「我不知道該說什麼」的眼神。

因此呢，作者列出了五個要點與五個不該做的事情，來幫助患者的親友，有助於協助焦慮症患者安頓下來。

五個原則，陪伴焦慮症患者安頓下來

1. 展現100%的從容與自信