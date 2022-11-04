2050年前全球三分之一的冰川將消失殆盡，聯合國教科文組織籲重視暖化議題

（中央社）聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）嚴正警告全球氣候持續升溫，全球1/3的冰川將可能在2050年前消失，其中義大利的白雲巖、美國的黃石國家公園和優勝美地國家公園、坦尚尼亞的吉力馬札羅山等知名冰川將無一倖免，聯合國教育、科學及文化組織也在日前釋出報告，解釋全球氣溫上升的趨勢。

冰川的重要性

《聯合國新聞》指出，聯合國教科文組織與國際自然保護聯盟 (IUCN) 合作開展的研究顯示出二氧化碳的排放不斷加速冰川的消融。

截至目前為止，冰川正以每年580億噸的冰在消失，幾乎是法國加上西班牙每年的用水總量，這也占了全球海平面上上量的5%，冰川消融的情況並沒有限定發生於某處，大多零散於各大洲。

聯合國教科文組織解釋道，大約一半的人類直接或間接的仰賴冰川作為生活用水、農業及電力的水源，因此不論對環境、對人類來說，冰川都是至關重要的自然資源。

國際自然保護聯盟總幹事布魯諾·奧伯勒博士表示：

「冰川迅速融化，數百萬人將面臨水資源短缺、洪水等自然災害，甚至導致部分人們流離失所。現在亟需減少溫室氣體的排放，並找出解決方案緩解氣候的變化對人們的影響。」

應對之策

對此，聯合國教科文組織總幹事奧黛麗·阿祖萊向眾人呼籲，「只有快速降低二氧化碳排放，才有機會拯救冰川並維持生物的多樣性」，此外，他們也倡導建立國際冰川監測與保護基金，從而促進各方交流，盡可能減少災害風險的來臨。

然而《路透社》指出，教科文組織認為從現在開始盡力限制氣溫的上升，全球50個世界遺產所擁有的18600條冰川，在2050年前將有1/3注定會消失。

若繼續無視環境變化，到了2100年，世界遺產終將有半數會不復存在，「但若與工業化前時期相比氣溫上升不超過攝氏1.5度，仍有可能拯救剩餘的2/3冰川。」

歐洲的暖化現況

地球溫度的不斷升高讓各國感到擔憂，尤其歐洲更是首當其衝，聯合國氣象組織就曾表示，歐洲過去30年來暖化程度遠超過世界各大地區，1991年到2021年全球每十年平均溫度上升約0.2度，然而歐洲卻以每十年0.5度的速度成長。

對此，世界氣象組織秘書長當時也緊急呼籲，「歐洲呈現出世界暖化的真實景象，這提醒了我們，即使是做好充分準備的社會也無法免於極端天氣事件影響。」

Temperatures in Europe increased by the highest of any continent over the last 30 years. The #StateOfClimate in Europe presents a live picture of a warming world.



Press release👉 https://t.co/fvRzBUauOL



🤝@CopernicusECMWF pic.twitter.com/KRvhGiHOOv — World Meteorological Organization (@WMO) November 2, 2022

而《法廣》過去也曾報導過瑞士冰川急速縮減的情形，當時冰川學家Daniel Farinotti提到，1931年到2016年期間，冰川面積共減少50%，不過2016年起經過6年時光，冰川面積竟大幅縮小了12%。

事實上，瑞士自從工業革命以來，氣溫大約上升近攝氏2度，是全球平均的2倍之多，若情況遲遲無法改善，阿爾卑斯山脈中1500座的冰川將有半數會在在30年內徹底消失。

瑞士的非營利團體「Myclimate」基金會，希望透過減少碳排、採用當地生產食材、以太陽能發電系統減少能源消耗等方式，讓氣候不再持續惡化。

瑞士政府也祭出政策，大力興建鐵道系統，並將鐵路全面電氣化，減少瑞士遊客到處遊玩所排放的廢氣總量。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：楊士範