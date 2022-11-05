蕭茲荊棘密布的北京一日遊，德國既不能過於幼稚，也不能歇斯底里
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中國是競爭對手，抑或是制度敵手？蕭茲本次北京之行，必須要在這兩者之間找到平衡。德國之聲評論員Matthias von Hein認為，面對習近平治下的中國，德國既不能過於幼稚，但也不能歇斯底里談虎色變。
文：Matthias von Hein
德國總理出訪中國前遭遇如此多的困難，這恐怕還是前所未有的事情。在如何制定對華政策的問題上，他領導下的政府分歧相當嚴重。在是否應批准中遠集團入股漢堡港的問題上，政府各部門間吵得不可開交。
蕭茲（Olaf Scholz）率領經濟代表團出訪北京的舉動，在歐盟內部也引起了諸多爭議和猜忌。因為梅克爾（Angela Merkel）時代經濟主導的對華關係似乎在蕭茲這裡得到了延續。
對立日益明顯
在國際層面上，美國同中國的對立越來越激化。如何選邊站成了柏林不得不面對的棘手問題，畢竟美國是德國最重要的安全及價值觀盟友，而中國則是德國最重要的貿易夥伴。對於華盛頓來說，中美兩國間的競爭，不僅是專制與民主之爭，更是一場善與惡的抗爭，而各個盟友當然應當站在美國一側。
更有甚者，習近平剛剛開啟了他的第三個任期，其專制權力也得到了進一步擴展。蕭茲將是中共二十大後，第一位到訪北京的西方政治家。
訪華也是機遇
這次出訪中國可能也是機遇，比如事關人類命運的氣候保護問題，就離不開中國的參與。在俄烏戰爭的問題上，蕭茲則可以瞭解北京對莫斯科有多大的影響力，以及北京願不願意施加影響力。除此之外，蕭茲還可以同中國領導人討論台海危機、維吾爾等人權議題。陪同蕭茲一道出訪的，是一支經濟代表團，那麼也正好可以討論一下市場對等開放的問題。這比拿到新訂單要重要得多，對歐盟其他夥伴也是一件好事情。
蕭茲多次強調，中國既是德國的貿易夥伴和競爭對手，同時也是戰略性競爭者。這一次他必須在北京明確展示，他將如何在三者中找到平衡。以前德國在對華關係問題上表現出的幼稚，現在已經成為歷史。但以歇斯底里取代幼稚也是同樣不可取的。討論德國的對華經濟依賴所暗藏的風險時，談虎色變幾乎成了常態。事實上，德國的當務之急更是制定對華戰略。但截至目前，對華戰略還無從談起。
以歐洲人的身份尋找新夥伴
中國是世界第二大經濟體，發展對華經濟關係永遠都是一個重要議題。所謂脫鉤，既無現實意義，對德國也毫無益處。不過，德國企業的高管們也已經意識到：推動供應鏈和銷售市場的多樣化是目前的當務之急。德國需要新的夥伴，但並不需要因此而放棄中國。
除了指責和謾罵之外，華盛頓同北京之間的對話渠道，幾乎已經全面中斷。而針鋒相對的民主、共和兩黨之間唯一的共識，就是要對中國保持強硬。這一現狀對世界和平來說，並非好事。在這種背景下，歐洲人保持同中國的對話渠道，就更顯得彌足珍貴了，更何況歐洲和美國的利益並不完全吻合。
蕭茲也應以歐洲政治家的身份出現在北京。2019年，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）最後一次訪問北京時，就有一名德國內閣成員隨行，從而發出了歐洲人精誠團結的強烈訊號。歐洲人只有團結一致，才能受到北京的持久重視。少了歐洲因素，蕭茲的此次北京之行，份量將顯得明顯不足。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統親送祝福
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新竹市立馬偕兒童醫院10月31日正式營運，全面展開急門診及住院服務，總統蔡英文、新竹市代理市長陳章賢等人共同見證。代理市長陳章賢表示，新竹市立馬偕兒童醫院會是市民朋友最溫暖的靠山，守護每一位孩子健康長大。
蔡英文總統表示，兩年多前來參加開工典禮，看到新竹市府團隊擘劃的願景，變成具體的建設。當年因沒有兒童專責夜間急診，導致丸子不幸過世，市府團隊將心比心，不希望同樣憾事再次發生，政府有責任與義務，加強補足各區域的兒童緊急醫療量能，尤其是急、重、難、罕四大症的病童。
蔡英文總統說，馬偕兒童醫院一路走來不容易，最大困難就是土地取得和經費，新竹市區小、土地取得困難，找到方便又適合的地點更難，後來在中央與新竹市府共同努力下，與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序取得用地，市府再以BOT方式，解決醫療人才及經費不足問題，「讓這座兒童醫院，能夠在新竹市、這座兒童友善城市誕生。」
陳章賢代理市長表示，市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第一座兒童醫院，更是前市長林智堅上任後給孩子們的第一個許諾。他感謝蔡英文總統支持兒童醫院興建，新竹市立馬偕兒童醫院可以說是中央、地方、民間公私協力最好的典範。
他說，兒童醫院從2014年林智堅前市長參選政見提出，到今天開幕，歷經2,967天，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，感謝市府團隊上下一心，克服中間遇到的挑戰，終於兌現了給孩子的承諾。最後，他感謝馬偕醫療團隊扛起照顧竹竹苗地區孩子健康責任，這正是馬偕博士「寧願燒盡，不願朽壞」精神最佳體現。
市府指出，黃阿嬤的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，黃阿嬤對於市府興建新竹市立馬偕兒童醫院興建政策，表達大力支持，衷心盼望不要再有孩子遇到相似境遇。
衛生局表示，長久以來，新竹市兒童醫療資源有供需失衡問題，特別是兒童急重難罕症，家長常常得帶孩子跨縣市北上就醫，市府攜手馬偕團隊興建及經營醫學中心等級市立兒童醫院，結合產科提供全面完整醫療體系，以確保兒童的成長從最早的基因遺傳到成長發展都能得到完整、全面的照顧。
馬偕醫療財團法人投資30億元，打造地下4層、地上10層建築，門診共33科、總病床400床，將採逐步開放。專業醫療特色包含跨團隊整合性團隊服務，如早療評估門診、高危險妊程娠門診、早產兒追蹤門診、心臟內外科共照門診、青少年親善門診、兒童氣喘專科門診、唐氏症整合門診等。二樓門診空間則與瑞信兒童醫療基金會合作，以核心價值為快樂、健康、創造力進行發想，空間設置有春（泡泡島）、夏（冒險島）、秋（彩虹島）、冬（分享之島）四季夢幻島為主題，給孩子一個溫馨友善醫療環境。
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