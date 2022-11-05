蕭茲荊棘密布的北京一日遊，德國既不能過於幼稚，也不能歇斯底里

文：Matthias von Hein

德國總理出訪中國前遭遇如此多的困難，這恐怕還是前所未有的事情。在如何制定對華政策的問題上，他領導下的政府分歧相當嚴重。在是否應批准中遠集團入股漢堡港的問題上，政府各部門間吵得不可開交。

蕭茲（Olaf Scholz）率領經濟代表團出訪北京的舉動，在歐盟內部也引起了諸多爭議和猜忌。因為梅克爾（Angela Merkel）時代經濟主導的對華關係似乎在蕭茲這裡得到了延續。

對立日益明顯

在國際層面上，美國同中國的對立越來越激化。如何選邊站成了柏林不得不面對的棘手問題，畢竟美國是德國最重要的安全及價值觀盟友，而中國則是德國最重要的貿易夥伴。對於華盛頓來說，中美兩國間的競爭，不僅是專制與民主之爭，更是一場善與惡的抗爭，而各個盟友當然應當站在美國一側。

更有甚者，習近平剛剛開啟了他的第三個任期，其專制權力也得到了進一步擴展。蕭茲將是中共二十大後，第一位到訪北京的西方政治家。

訪華也是機遇

這次出訪中國可能也是機遇，比如事關人類命運的氣候保護問題，就離不開中國的參與。在俄烏戰爭的問題上，蕭茲則可以瞭解北京對莫斯科有多大的影響力，以及北京願不願意施加影響力。除此之外，蕭茲還可以同中國領導人討論台海危機、維吾爾等人權議題。陪同蕭茲一道出訪的，是一支經濟代表團，那麼也正好可以討論一下市場對等開放的問題。這比拿到新訂單要重要得多，對歐盟其他夥伴也是一件好事情。

蕭茲多次強調，中國既是德國的貿易夥伴和競爭對手，同時也是戰略性競爭者。這一次他必須在北京明確展示，他將如何在三者中找到平衡。以前德國在對華關係問題上表現出的幼稚，現在已經成為歷史。但以歇斯底里取代幼稚也是同樣不可取的。討論德國的對華經濟依賴所暗藏的風險時，談虎色變幾乎成了常態。事實上，德國的當務之急更是制定對華戰略。但截至目前，對華戰略還無從談起。

以歐洲人的身份尋找新夥伴

中國是世界第二大經濟體，發展對華經濟關係永遠都是一個重要議題。所謂脫鉤，既無現實意義，對德國也毫無益處。不過，德國企業的高管們也已經意識到：推動供應鏈和銷售市場的多樣化是目前的當務之急。德國需要新的夥伴，但並不需要因此而放棄中國。

除了指責和謾罵之外，華盛頓同北京之間的對話渠道，幾乎已經全面中斷。而針鋒相對的民主、共和兩黨之間唯一的共識，就是要對中國保持強硬。這一現狀對世界和平來說，並非好事。在這種背景下，歐洲人保持同中國的對話渠道，就更顯得彌足珍貴了，更何況歐洲和美國的利益並不完全吻合。

蕭茲也應以歐洲政治家的身份出現在北京。2019年，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）最後一次訪問北京時，就有一名德國內閣成員隨行，從而發出了歐洲人精誠團結的強烈訊號。歐洲人只有團結一致，才能受到北京的持久重視。少了歐洲因素，蕭茲的此次北京之行，份量將顯得明顯不足。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航