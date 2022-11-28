睡好的孩子更好帶、穩定的孩子更好睡，掌握五個月齡階段讓寶寶越睡越好

常常有苦主爸媽詢問好眠師，我的寶寶什麼時候才會睡過夜、小睡拉長、不夜醒、安穩入睡呢？有沒有哪個月齡是會大幅轉變的？

這個問題沒有標準答案，畢竟每個家庭狀況不同，很難估計哪天寶寶突然「開竅了」。

不過，從寶寶睡眠發展的角度來看，的確有幾個睡眠轉捩點是可以期待的。如果抓住這個時間點，順應孩子的發展做點改變，有比較高的機率可以幫助孩子在此時建立好睡眠習慣。

建立好睡習慣之後，你會發現原本焦慮、暴躁、沒安全感、厭食的情況也跟著改善。沒錯，睡好的孩子更好帶、穩定的孩子更好睡。睡眠和氣質會互相影響，一環扣一環。

所以睡好覺對育兒來說真的是頭號任務，我們就來看看，好眠師姜珮建議你要掌握哪些「睡眠轉變的時機點」吧！

6～8週：確立日夜作息

新生兒第一個月的睡眠狀況，一整天是睡睡醒醒，這是個「日夜不分」的時期。你會發現月子中心的燈光24小時都開著，除了安全因素，光線對此時的寶寶睡眠影響還不大。

自己在家坐月子的媽咪就辛苦了些，寶寶沒有在管白天清醒、夜晚睡覺這件事。很多寶寶甚至白天睡得比夜晚多，一到深夜就張大眼睛看著你， 看得爸媽心底發毛 ，今晚又不能好好睡了。

這種日夜不分的情況，大約在6～8週之後會慢慢的改善。因為此時寶寶開始建立日夜的作息，夜晚長睡眠有機會拉長到4～6小時才醒來一次。有些天使寶寶就是在此時睡過夜，中頭獎的爸媽就好像孩子考上名校一樣榮耀。

如果你的寶寶在此時睡眠沒有改善，可以開始讓他白天多接觸些陽光，夜晚則儘可能保持黑暗。大約6～8週之後，寶寶的睡眠激素會開始分泌，雖然還沒有到足夠的量，但也會慢慢發揮作用了。

不過第6週也是新生兒啼哭的高峰期，對啼哭期還不熟悉的，請參考「寶寶為何哭不停」這篇文章。

12～16週： 建立小睡節奏

3、4個月的寶寶日夜已經明確區分，通常會此時，開始建立白天小睡的節奏。小睡節奏是逐步建立，通常會先從早上小睡開始。小睡節奏會是3～6個月齡的頭號功課，白天會比夜晚困難些。不要以為小睡重要性低，亂睡沒關係。其實每段小睡都有他不同的作用，許多夜晚的睡眠問題，也是源自於小睡作息。

所以如果你能在這個階段掌握小睡節奏，夜晚睡好覺的目標也不遠了。

爸媽在此階段要學習的是「掌握睡眠訊號，在正確時間放床」、「提供正確的小睡次數」、「培養穩定睡眠環境」，這些我都在網站文章中著墨很多次，眠友們可以複習一下。

這個時期的家長可能會因為「短小睡」而苦，所謂的短小睡是寶寶睡個30～45分鐘就起來。這個與寶寶自行入睡＆自行接覺的能力有關，再加上小睡作息還沒有穩定下來，變成一團混亂。

4個月之後的寶寶，也是練習自行入睡的好時機。如果能在此時學會自行入睡、自行接覺，接下來的睡眠之路會走得更順暢。（相關資源：好眠學苑「自行入睡養成課程」）

8～9個月：無需夜奶

8、9個月是一波不小的睡眠震盪期，很多寶寶在此時認生，當媽媽離開時表現出分離焦慮的情況。再加上這也是3轉2次小睡轉換期的月齡，有些睡眠問題會突然冒出來。

不過，這也是正常發育的寶寶，可以戒除夜奶的月齡喔！如果寶寶生理發育一起正常，是有機會在8、9個月時，連睡12小時不喝夜奶的。所以，雖然這時有一波不小的睡眠震盪，但也會是個一併戒夜奶、小睡轉換的好時機。

一歲以後：夜醒次數減少

有種說法是夜醒的孩子在一歲之後就會睡過夜了，這個是真的嗎？

好眠師回答：「也對，也不對。」

從睡眠模式的角度來看，一歲後的孩子睡眠週期慢慢拉長，淺眠比例也逐漸降低，「生理上」的確有條件睡得更好更穩。不過如果你在此時仍然沒有養成健康睡眠習慣，再加上寶寶氣質是比較堅持的，就有可能發生「孩子哄睡不睡」、「抗拒入睡」的情況。

所以如果可以的話，在一歲以內建立良好睡眠習慣會更好。但如果還沒有也沒關係。一歲之後，睡眠引導依然管用。如果小睡作息適當調整，正確轉換一次小睡之後，會發現白天的作息更好安排，有比較長的清醒時間能夠安排戶外課程和活動。

兩歲～兩歲半之後：寶寶語言能力發展

別懷疑，有些孩子在兩歲之後仍然睡不好覺。好眠師的服務一直持續到5歲，就知道有多少爸媽仍然為孩子睡眠所苦。

對於教養風格溫和，不想嘗試睡眠引導（訓練）的家長來說，等啊等啊等～ 有個調整時機來了。就是孩子語言能力發展到「可以溝通」的階段，我們有機會用溝通、引導、家庭會議的方式，來柔性引導孩子好好睡覺。

不過用這種方式成功的機率主要取決於兩個，一個是「孩子語言＆理解能力成熟度」，女孩子的語言發展通常比男孩快一些，有些女寶在兩歲半已經能在睡眠這件事情上好好溝通了，有些孩子得等到三歲～三歲半之後。

另一個重要因素是「孩子的氣質」，孩子能理解只是第一步，重點是「孩子願不願意做改變」？當孩子氣質是比較堅持、有主見的，爸媽在溝通上遇到的門檻就會越高。這部分通常得個別討論囉。

以上是五個改善寶寶睡眠的時機點，祝福各位爸媽能夠在各個階段都讓寶寶好好睡覺。

本文經好眠師姜珮授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航