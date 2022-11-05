2022/11/05,
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Google發音助手：免費練習英文單字發音，能聽出並糾正嘴型錯誤

Google發音助手：免費練習英文單字發音，能聽出並糾正嘴型錯誤
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

在2019年（是的，已經推出一段時間），「Google搜尋」中也加入了一個功能，可以幫助我們「練習」自己的英文單字發音，並且透過發音助手，自動指出（聽出）我們不同音節中的發音錯誤，甚至會提供嘴型、發音如何修正的具體建議。

如果想要練習更道地的英文發音，之前在「電腦玩物」上也介紹過不同的線上工具，例如：

而在2019年（是的，已經推出一段時間），「Google搜尋」中也加入了一個功能，可以幫助我們「練習」自己的英文單字發音，並且透過發音助手，自動指出（聽出）我們不同音節中的發音錯誤，甚至會提供嘴型、發音如何修正的具體建議。

如果你偶爾需要練習一些英文單字的發音，以免自己等等會議或溝通時尷尬出錯，那麼這個雖然已經推出多年，但依然很有用的「Google搜尋發音助手」，很值得試試看。

想試試看的朋友，首先必須打開「Google搜尋英文版」網頁，才能使用完整的練習功能。

接著輸入「how to pronounce 英文單字」進行搜尋，就能看到這個發音助手，包含兩個層面的功能：

  • 聽正確英文單字發音，看發音嘴型動畫（而且可以放慢速度看）
  • 自己練習英文單字發音，讓Google發音助手修正
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圖片來源：電腦玩物

按下「Practice」按鈕，只要筆電、手機有麥克風功能，就能自己講出單字做發音練習。

練習完成後， Google搜尋發音助手就會揪出我們發音有問題的地方。

我們可以聽聽看自己剛才的發音，然後注意Google發音助手揪出的紅色錯誤處。

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圖片來源：電腦玩物

點開修正建議卡片，Google發音助手會告訴你哪裡出錯，並且：

  • 教我們嘴型如何正確發音。
  • 提供正確、錯誤發音的對比範例。

可以說分析與教學都很深入。

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圖片來源：電腦玩物

根據Google發音助手的建議，重新練習一次，如果發音正確，就會通過考驗。

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圖片來源：電腦玩物

一個簡單的發音練習工具，提供給需要的朋友參考。

本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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