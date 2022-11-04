本土新增2萬7547例、死亡74例，王必勝：高端通過保護力評估，證明政策方向正確
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食藥署吳秀梅署長於疫情記者會中表示，高端疫苗之所以能通過保護效益評估，是因為其對預防中重症、死亡的情形確實具有效力，且與其他mRNA疫苗效果相近。指揮官王必勝表示，高端疫苗在疫情期間完成階段性任務，這次報告也證明這個政策方向是正確的。
中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增2萬7594例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬7547例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增74例死亡。
指揮中心表示，今日新增之2萬7547例本土病例，為1萬2581例男性、1萬4954例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案破千之縣市分布為新北市（4785例），臺中市（3747例），高雄市（3638例），桃園市（2787例），臺南市（2503例），臺北市（2479例），彰化縣（1380例）。
指揮中心指出，今日新增74例本土病例死亡個案，為36例男性、38例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、70例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年6月4日至11月1日，死亡日期介於6月4日至11月1日。
指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為20例男性、27例女性，年齡介於20多歲至70多歲，自新加坡（1例）移入，另46例感染國家調查中。入境日期介於今年10月4日至11月2日。
指揮中心疫情監測組組長周志浩表示， 今日新增的2萬7547例本土案例，相較上周的3萬4000多例，減少幅度達20%，目前看來下降的趨勢非常的明顯，速度也算是穩定，疫情整體是往好的方向前進。
死亡與兒童重症個案
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日公布的74位死亡個案中，其中最年輕的為40多歲沒有接種過疫苗的女性，本身有慢性神經系統疾病，癲癇和高血壓等慢性病史。這位個案於10月18日快篩陽性確診後，採用居家照護的方式。目前掌握的資料仍不齊全，僅知道該個案於23日由醫院方通報為死亡，死因主要是Covid確診及心肺衰竭。
羅一鈞補充，今日並沒有兒童或青少年重症、死亡個案。
在每周五的疫情病例數統計上，今年新增的本土病例數已來到775萬例，至於致死率的部分仍維持在0.16%，與5、6月那波疫情0.17%-0.18%致死率相比，仍是下降的態勢。
疫苗施打情形
指揮中心發言人莊人祥說明，昨（3）日6個月至4歲幼兒接種莫德納跟輝瑞BNT疫苗的人數為1911人次，累計該年齡層的第一劑接種率為43.5%，第二劑為16.5%。
在次世代疫苗部分，昨日接種了2萬5471人次，若以各類疫苗統合計算，總計昨日共接種了3萬2456人次。疫苗接種人口涵蓋率，第一劑93.9%，第二劑88.3%，追加劑73.9%，第二次追加劑15.8%。
次世代雙價疫苗施打統計上，總施打人數為101萬2141人次。莊人祥表示，目前符合雙價疫苗施打人數為1493萬6373人，若以上述兩個數字來計算各縣市施打率，台中市10.7%為全台最高，而全台雙價疫苗施打率則為6.7%。
11月7日起4項防疫政策鬆綁
針對11月7日即將鬆綁的4項防疫措施，莊人祥做出以下說明：
- 確診病例的同住接觸者：隔離自主健康管理天數改採0+7天
- 非重症確診者：隔離自主健康管理天數改為7+n天
- 宗教活動、團體旅遊、健身房、八大行業：取消三劑令
- 營業場所、公共場域：取消強制體溫量測規範
另外，為了因應同住接觸者免強制隔離措施，地方政府會提供2歲以上密切接觸者，每人4劑的公費快篩試劑，供其於自主防疫期間使用，此措施也同樣於11月7日正式上路。
高端保護效益
食藥署吳秀梅署長針對昨（3）日的保護效益專家會議的相關狀況做說明，公開昨日會議有15位委員參與，專長包含免疫學、感染學、流行病學、藥物學、生物統計及醫學資料庫分析學、藥物流行病學、醫學法律毒物學等。
吳秀梅表示，這些專家就相關的資料，看到了保護效益的結果，也就是18-64歲的國人接種各個廠牌的疫苗組合，中重症及死亡情形，該數據顯示出接種高端疫苗的國人，相較其他疫苗或混合疫苗的組合，對於預防中重症以及死亡的保護效力都是接近的，尤其對於65歲以上的長者也有相同的保護效力。
根據上述真實世界的統計資料，吳秀梅認為接種結果的實證資料，足以佐證高端疫苗具有保護效益，因此不包含主席的全數出席委員共14人，一致同意符合疫苗保護效力。
除了國內兩萬多筆資料可以看到高端作為追加劑的保護效力，與其他兩款mRNA疫苗是相近的，吳秀梅也拿出國際流行病預防的CEPI補助高端做追加劑「混打」試驗的資料，也可以看出具有保護效果的趨勢。
另外，根據全國預防接種資訊管理系統（NIIS）與傳染病通報系統（NIDRS）的全國人口大數據資料顯示，各種疫苗以及混打組合對於中重症與死亡率的保護效力相近，相比未接種疫苗者，均有達到可預防中重症與死亡的保護能力。
指揮中心統計，截至目前國內累計1949萬8694例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1165萬8297例排除）， 其中783萬7658例確診，分別為3萬6574例境外移入、780萬1030例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
指揮官王必勝表示，經由昨天專家審核的保護力報告可以顯示，高端疫苗是一個安全有效、副作用小的國產疫苗，在疫情期間也提供部分國人良好的保護力，也完成了他所被賦予的階段性任務。這也證明了政府還有指揮中心鼓勵、協助國內廠商開發Covid-19疫苗的政策方向是正確的。
2020年起累計1萬3084例COVID-19死亡病例，其中1萬3067例本土，個案居住縣市分布為新北市2656例、臺北市1469例、臺中市1346例、高雄市1245例、桃園市990例、臺南市973例、彰化縣746例、屏東縣515例、南投縣410例、雲林縣409例、苗栗縣360例、嘉義縣333例、基隆市289例、宜蘭縣278例、花蓮縣227例、新竹縣214例、嘉義市214例、臺東縣182例、新竹市145例、澎湖縣34例，金門縣32例；另17例為境外移入。
延伸閱讀
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- 高端宣布：10/28至年底前，免費提供接種高端疫苗民眾赴日前PCR檢測服務
- 高端證實疫苗採購價平均每劑840元，王必勝：比莫德納、BNT便宜
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核稿編輯：楊士範
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六都主要市長候選人兒少政見大評比
我們想讓你知道的是
候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
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