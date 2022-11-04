本土新增2萬7547例、死亡74例，王必勝：高端通過保護力評估，證明政策方向正確

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增2萬7594例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬7547例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增74例死亡。

指揮中心表示，今日新增之2萬7547例本土病例，為1萬2581例男性、1萬4954例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案破千之縣市分布為新北市（4785例），臺中市（3747例），高雄市（3638例），桃園市（2787例），臺南市（2503例），臺北市（2479例），彰化縣（1380例）。

指揮中心指出，今日新增74例本土病例死亡個案，為36例男性、38例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、70例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年6月4日至11月1日，死亡日期介於6月4日至11月1日。

指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為20例男性、27例女性，年齡介於20多歲至70多歲，自新加坡（1例）移入，另46例感染國家調查中。入境日期介於今年10月4日至11月2日。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示， 今日新增的2萬7547例本土案例，相較上周的3萬4000多例，減少幅度達20%，目前看來下降的趨勢非常的明顯，速度也算是穩定，疫情整體是往好的方向前進。

死亡與兒童重症個案

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日公布的74位死亡個案中，其中最年輕的為40多歲沒有接種過疫苗的女性，本身有慢性神經系統疾病，癲癇和高血壓等慢性病史。這位個案於10月18日快篩陽性確診後，採用居家照護的方式。目前掌握的資料仍不齊全，僅知道該個案於23日由醫院方通報為死亡，死因主要是Covid確診及心肺衰竭。

羅一鈞補充，今日並沒有兒童或青少年重症、死亡個案。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

在每周五的疫情病例數統計上，今年新增的本土病例數已來到775萬例，至於致死率的部分仍維持在0.16%，與5、6月那波疫情0.17%-0.18%致死率相比，仍是下降的態勢。

疫苗施打情形

指揮中心發言人莊人祥說明，昨（3）日6個月至4歲幼兒接種莫德納跟輝瑞BNT疫苗的人數為1911人次，累計該年齡層的第一劑接種率為43.5%，第二劑為16.5%。

在次世代疫苗部分，昨日接種了2萬5471人次，若以各類疫苗統合計算，總計昨日共接種了3萬2456人次。疫苗接種人口涵蓋率，第一劑93.9%，第二劑88.3%，追加劑73.9%，第二次追加劑15.8%。

次世代雙價疫苗施打統計上，總施打人數為101萬2141人次。莊人祥表示，目前符合雙價疫苗施打人數為1493萬6373人，若以上述兩個數字來計算各縣市施打率，台中市10.7%為全台最高，而全台雙價疫苗施打率則為6.7%。

11月7日起4項防疫政策鬆綁

針對11月7日即將鬆綁的4項防疫措施，莊人祥做出以下說明：

確診病例的同住接觸者：隔離自主健康管理天數改採0+7天 非重症確診者：隔離自主健康管理天數改為7+n天 宗教活動、團體旅遊、健身房、八大行業：取消三劑令 營業場所、公共場域：取消強制體溫量測規範

另外，為了因應同住接觸者免強制隔離措施，地方政府會提供2歲以上密切接觸者，每人4劑的公費快篩試劑，供其於自主防疫期間使用，此措施也同樣於11月7日正式上路。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

高端保護效益

食藥署吳秀梅署長針對昨（3）日的保護效益專家會議的相關狀況做說明，公開昨日會議有15位委員參與，專長包含免疫學、感染學、流行病學、藥物學、生物統計及醫學資料庫分析學、藥物流行病學、醫學法律毒物學等。

吳秀梅表示，這些專家就相關的資料，看到了保護效益的結果，也就是18-64歲的國人接種各個廠牌的疫苗組合，中重症及死亡情形，該數據顯示出接種高端疫苗的國人，相較其他疫苗或混合疫苗的組合，對於預防中重症以及死亡的保護效力都是接近的，尤其對於65歲以上的長者也有相同的保護效力。

根據上述真實世界的統計資料，吳秀梅認為接種結果的實證資料，足以佐證高端疫苗具有保護效益，因此不包含主席的全數出席委員共14人，一致同意符合疫苗保護效力。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

除了國內兩萬多筆資料可以看到高端作為追加劑的保護效力，與其他兩款mRNA疫苗是相近的，吳秀梅也拿出國際流行病預防的CEPI補助高端做追加劑「混打」試驗的資料，也可以看出具有保護效果的趨勢。

另外，根據全國預防接種資訊管理系統（NIIS）與傳染病通報系統（NIDRS）的全國人口大數據資料顯示，各種疫苗以及混打組合對於中重症與死亡率的保護效力相近，相比未接種疫苗者，均有達到可預防中重症與死亡的保護能力。

指揮中心統計，截至目前國內累計1949萬8694例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1165萬8297例排除）， 其中783萬7658例確診，分別為3萬6574例境外移入、780萬1030例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

指揮官王必勝表示，經由昨天專家審核的保護力報告可以顯示，高端疫苗是一個安全有效、副作用小的國產疫苗，在疫情期間也提供部分國人良好的保護力，也完成了他所被賦予的階段性任務。這也證明了政府還有指揮中心鼓勵、協助國內廠商開發Covid-19疫苗的政策方向是正確的。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

2020年起累計1萬3084例COVID-19死亡病例，其中1萬3067例本土，個案居住縣市分布為新北市2656例、臺北市1469例、臺中市1346例、高雄市1245例、桃園市990例、臺南市973例、彰化縣746例、屏東縣515例、南投縣410例、雲林縣409例、苗栗縣360例、嘉義縣333例、基隆市289例、宜蘭縣278例、花蓮縣227例、新竹縣214例、嘉義市214例、臺東縣182例、新竹市145例、澎湖縣34例，金門縣32例；另17例為境外移入。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範