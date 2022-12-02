2022/12/02,
醫療

安寧療護併購案兩年成長20％，成醫療保健新藍海市場

安寧療護併購案兩年成長20％，成醫療保健新藍海市場
Photo Credit: Reuters/達志影像

我們想讓你知道的是

近幾個月來，安寧療護產業出現一股交易旋風。Amedisys執行長Chris Gerard認為，安寧療護是一個藍海市場，未來成長強勁。聯合健康集團（UnitedHealth Group）則於2022年3月以約54億美元，收購家庭醫療保健提供商LHC Group，可謂是美國醫療保健龍頭大整併！

編譯：李林璦

近幾個月來，安寧療護產業出現一股交易旋風。據預測，從2020年到2022年底，安寧療護併購交易案將成長20％以上，短短兩年的成長相當於2011到2020年，9年間所成長的比率。這急速的併購成長，代表大公司認為安寧療護領域是一片藍海市場，也將排擠原先的中小型機構，但同時也將為安寧療護領域帶來最新數位醫療科技。

近年最具代表性的併購案例之一，為Amedisys在2021年6月以2.5億美元收購Contessa。Amedisys旗下共有2萬1000名員工，在美國38個州的548個護理中心內，照護44萬5000名患者，服務包括安寧療護、家庭照護與緩和療護（palliative care），收購Contessa後，其專精於在宅醫療（hospital-at-home），加上獨特的風險分析與理賠模型可以改善患者治療體驗與效果，降低治療花費與住院成本。

Amedisys執行長Chris Gerard認為，安寧療護是一個藍海市場，未來成長強勁。

Amedisys於推特上的居家照護員招募廣告：

另一個併購案例，為美國最大的健康保險公司──聯合健康集團（UnitedHealth Group）於2022年3月以約54億美元，收購家庭醫療保健提供商LHC Group，可謂是美國醫療保健龍頭大整併！

LHC被併入其聯合健康集團子公司Optum的健康部門（Optum Health）。LHC擁有三萬名員工，每年提供1200萬次的居家健康服務，此外，還提供安寧療護、長期護理和其他家庭服務，Optum Health則與100多家健康保險公司合作。

併購潮的背後原因：高齡化、安寧療護疾病範圍擴大

人口高齡化推動安寧療護的需求顯現，例如，2019年在醫療保險紀錄的死亡者之中，有51％使用安寧療護，比2017年的48％和2018年的50％逐漸成長，美國人口普查局（US Census Bureau）預計，2060年將有25％的美國人年滿65歲，比2020年成長17％。

加上20年前的安寧療護主要是用於癌症患者，但發展至今幾乎所有死因，包含心臟病、失智症、肺部疾病都可以使用安寧療護，也省下更多長期住院成本。

因此，高齡化與安寧療護的範圍擴大，兩項因素都推動安寧療護產業成長，並讓併購交易加速發生，例如保險公司正在尋找可進行居家服務的公司，而提供醫療保健的廠商則試圖增加結合醫療社會服務等各種形式的治療，並擴大現有服務的規模。

大公司跨入排擠中小型機構，但也導入新科技

隨著大公司逐漸跨入並開始主導安寧療護領域，社區在地的居家安寧將受到激烈的競爭，照護的模式也需要改變。

以往的安寧療護，可能會以患者和家庭的需求為優先，在大公司跨入後，將轉變為更加以數據和醫療照護成本為依據，希望能降低患者在臨終前的疾病照護成本、再次進入醫院住院的次數、以及轉診次數，降低患者整體照護成本。

而對於原先就在安寧療護領域的工作者來說，大公司的併購與組織成長，加上朝以數據和成本導向的趨勢，都讓工作人員擔憂未來的安寧療護將不再以關懷患者為核心，也恐將導致原先從事安寧療護工作者紛紛離開崗位，去別的領域發展。

對於患者而言，這樣的併購趨勢也讓患者可選擇的安寧療護提供者減少，尤其是在地、小型、非營利的安寧療護服務提供者將大幅減少，小型的組織提供的安寧療護服務可能不如大型組織所提供的服務。

例如，大型機構會試圖降低醫療護理的頻率，削減輔助服務，如音樂、藝術、寵物療法，小型機構則會更頻繁的派人出去做更個人化的居家照護。

但這樣的併購趨勢也有好處，能夠讓安寧療護領域獲得最新技術的機會大幅增加，例如大公司才能夠提供植入式的遠距醫療監測，這也是中小型機構無法提供的服務。

參考資料

本文經環球生技月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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