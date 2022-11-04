2022/11/04,
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新加坡商人運送石油至北韓違反制裁規定，美國國務院懸賞500萬美元追緝

新加坡商人運送石油至北韓違反制裁規定，美國國務院懸賞500萬美元追緝
日本電視台報導北韓於11月3日發射洲際導彈。Photo Credit: AP / 達志影像

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美國國務院3日發布聲明指出，新加坡商人郭記成的航運公司「Swanseas Port Services」被指控向北韓運送石油產品，且郭記成也使用自己的船隻「M/T Courageous」進行非法船隻間轉運。檢察官指控，郭記成使用人頭公司和假文件隱匿該計劃，美國政府也扣押了「M/T Courageous」。此外，美國國務院已懸賞500萬美元（約新台幣1.6億元）追緝。

北韓連日試射飛彈，遭國際強烈譴責。美國國務院在3日（週四）時懸賞500萬美元（約新台幣1.6億元），追緝一位新加坡商人郭記勝（Kwek Kee Seng）。郭記勝遭指控違反國際制裁規定，向北韓運送石油。

彭博社》和《亞洲新聞台》報導，據美國國務院3日發布的聲明指出，現年62歲的郭記勝有一間在新加坡註冊的航運公司「Swanseas Port Services」。該公司被指控向北韓運送石油產品，且郭記勝也使用自己的船隻「M/T Courageous」進行非法船隻間轉運。

檢察官指控，郭記勝使用人頭公司和假文件隱匿該計劃，官員則表示，這些舉動有助北韓實現核武擴散計劃。檢察官也說，美國政府扣押了一艘用於運送燃料的油輪，即「M/T Courageous」，且根據衛星圖像顯示，「M/T Courageous」向一艘懸掛北韓國旗的船隻交付價值超過150萬美元（約新台幣4800萬元）的石油。

美國國務院表示，「郭記勝和其同夥試圖透過一系列人頭公司掩蓋他們的身份和活動，進行金融交易。」此外，這些交易的付款是透過巴拿馬和新加坡企業進行，並透過美國的銀行支付營運費用。美國國務院指出，這些交易違反了禁止向北韓利益出口金融服務的規定。

法新社》則指出，由於北韓在這兩天頻頻發射飛彈，其中1枚落在南韓領海附近，美國因此敦促嚴格執行聯合國對北韓制裁規定，才有上述之舉。

2021年，郭記勝被控違反《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act）以及涉嫌共謀國際洗錢，美國因此對其發出逮捕令。《亞洲新聞台》進一步指出，美國國務院的「正義賞金」（Rewards for Justice）計劃指出，並不清楚郭記勝目前的確切位置，但已確定他曾到過北韓、柬埔寨、台灣、泰國、喀麥隆，以及位於加勒比海的聖克里斯多福及尼維斯（Saint Christopher and Nevis）。

美國之音》說明，「正義賞金」公告是美國華府持續試圖瓦解從事非法活動人士擁有的金融工具手段之一，這些非法活動包括支持北韓核武擴散計劃、洗錢和特定網路行動等。此外，「正義賞金」計劃是由國務院外交安全局管理。自1984年以來，該計劃已向超過125名提供美國幫助、解決國家安全威脅訊息的人支付超過2.5億美元（約新台幣80億元）。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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