每日圖說選舉｜18歲就有投票權是世界主流，台灣還沒跟上

2022年九合一選舉進入倒數時刻，但你知道嗎？當天不只會選出地方公職人員，台灣史上首次的修憲複決公投也將登場。國民將行使公投複決權，決定是否同意憲法調降公民權門檻，未來只要年滿18歲即可擁有選舉、罷免、創制、複決、參與公民投票，以及被選舉之公民權利。

究竟幾歲擁有公民權才恰當呢？根據CIA The World Fact book調查全球各國法律規定投票年齡發現，多數國家只要年滿18歲即可實行公民權利參與投票。包含台灣在內，全球僅有5個國家法定投票年齡為20歲以上。

不過也需要注意的是，每個國家法定投票年齡的規範並不一定一體適用，以義大利及阿拉伯聯合大公國為例，即可交由各地方政府決定。而中國、北韓等非民主體制的國家，人民雖然無法直接投票，但該國法律內規定的公民權利行使年齡門檻也比台灣低。

歐美國家推行18歲公民權近半世紀，亞洲國家如日本、韓國也陸續於2016及2020年將公民權年齡調降至18歲，台灣這次是否有機會跟上世界民主潮流，讓18歲青年未來也可以行使公民權利，只有待當日投票結果分曉。

（文：梁敏萱｜圖：梁敏萱、詹湘淇）

資料來源：

CIA The World Fact book、The ACE Electoral Knowledge Network

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核稿編輯：楊士範