每日圖說選舉｜18歲就有投票權是世界主流，台灣還沒跟上
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你認為幾歲才能行使公民權利去投票呢？根據全球資料顯示，超過9成國家18歲的青年就有投票的權利，台灣至今仍要年滿20歲才能投票，落後世界潮流。
2022年九合一選舉進入倒數時刻，但你知道嗎？當天不只會選出地方公職人員，台灣史上首次的修憲複決公投也將登場。國民將行使公投複決權，決定是否同意憲法調降公民權門檻，未來只要年滿18歲即可擁有選舉、罷免、創制、複決、參與公民投票，以及被選舉之公民權利。
究竟幾歲擁有公民權才恰當呢？根據CIA The World Fact book調查全球各國法律規定投票年齡發現，多數國家只要年滿18歲即可實行公民權利參與投票。包含台灣在內，全球僅有5個國家法定投票年齡為20歲以上。
不過也需要注意的是，每個國家法定投票年齡的規範並不一定一體適用，以義大利及阿拉伯聯合大公國為例，即可交由各地方政府決定。而中國、北韓等非民主體制的國家，人民雖然無法直接投票，但該國法律內規定的公民權利行使年齡門檻也比台灣低。
歐美國家推行18歲公民權近半世紀，亞洲國家如日本、韓國也陸續於2016及2020年將公民權年齡調降至18歲，台灣這次是否有機會跟上世界民主潮流，讓18歲青年未來也可以行使公民權利，只有待當日投票結果分曉。
（文：梁敏萱｜圖：梁敏萱、詹湘淇）
資料來源：
CIA The World Fact book、The ACE Electoral Knowledge Network
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核稿編輯：楊士範
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新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統親送祝福
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新竹市立馬偕兒童醫院10月31日正式營運，全面展開急門診及住院服務，總統蔡英文、新竹市代理市長陳章賢等人共同見證。代理市長陳章賢表示，新竹市立馬偕兒童醫院會是市民朋友最溫暖的靠山，守護每一位孩子健康長大。
蔡英文總統表示，兩年多前來參加開工典禮，看到新竹市府團隊擘劃的願景，變成具體的建設。當年因沒有兒童專責夜間急診，導致丸子不幸過世，市府團隊將心比心，不希望同樣憾事再次發生，政府有責任與義務，加強補足各區域的兒童緊急醫療量能，尤其是急、重、難、罕四大症的病童。
蔡英文總統說，馬偕兒童醫院一路走來不容易，最大困難就是土地取得和經費，新竹市區小、土地取得困難，找到方便又適合的地點更難，後來在中央與新竹市府共同努力下，與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序取得用地，市府再以BOT方式，解決醫療人才及經費不足問題，「讓這座兒童醫院，能夠在新竹市、這座兒童友善城市誕生。」
陳章賢代理市長表示，市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第一座兒童醫院，更是前市長林智堅上任後給孩子們的第一個許諾。他感謝蔡英文總統支持兒童醫院興建，新竹市立馬偕兒童醫院可以說是中央、地方、民間公私協力最好的典範。
他說，兒童醫院從2014年林智堅前市長參選政見提出，到今天開幕，歷經2,967天，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，感謝市府團隊上下一心，克服中間遇到的挑戰，終於兌現了給孩子的承諾。最後，他感謝馬偕醫療團隊扛起照顧竹竹苗地區孩子健康責任，這正是馬偕博士「寧願燒盡，不願朽壞」精神最佳體現。
市府指出，黃阿嬤的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，黃阿嬤對於市府興建新竹市立馬偕兒童醫院興建政策，表達大力支持，衷心盼望不要再有孩子遇到相似境遇。
衛生局表示，長久以來，新竹市兒童醫療資源有供需失衡問題，特別是兒童急重難罕症，家長常常得帶孩子跨縣市北上就醫，市府攜手馬偕團隊興建及經營醫學中心等級市立兒童醫院，結合產科提供全面完整醫療體系，以確保兒童的成長從最早的基因遺傳到成長發展都能得到完整、全面的照顧。
馬偕醫療財團法人投資30億元，打造地下4層、地上10層建築，門診共33科、總病床400床，將採逐步開放。專業醫療特色包含跨團隊整合性團隊服務，如早療評估門診、高危險妊程娠門診、早產兒追蹤門診、心臟內外科共照門診、青少年親善門診、兒童氣喘專科門診、唐氏症整合門診等。二樓門診空間則與瑞信兒童醫療基金會合作，以核心價值為快樂、健康、創造力進行發想，空間設置有春（泡泡島）、夏（冒險島）、秋（彩虹島）、冬（分享之島）四季夢幻島為主題，給孩子一個溫馨友善醫療環境。
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