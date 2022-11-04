《暴雨將至》、《情慾二重奏》金獅名導米丘曼契夫斯基：有時候真實相較於電影，還要更獵奇
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金馬影展在2019年曾做過米丘曼契夫斯基的焦點導演單元，而米丘曼契夫斯基今年也帶著新作《情慾二重奏》來台，於金馬影展放映。對於此片，米丘曼契夫斯基也出席媒體聯訪，本篇文章整理相關提問，而當談到台灣，二度來台的國際名導米丘曼契夫斯基認為，台灣有點像亞洲的羅馬，放眼全亞洲，台灣是最容易放鬆，並且找到想要的東西的地方。
1959年，出生於南斯拉夫時期馬其頓的名導米丘曼契夫斯基（Milcho Manchevski），曾在1994年交出首作劇情長片《暴雨將至》，以三章節式的段落敘事，講述因果輪迴的事物狀態，闡述了「時間」、「空間」、「命運」等意義的多重性，以新人之姿獲得該年威尼斯影展金獅獎，與台灣導演蔡明亮的《愛情萬歲》共享最高榮譽，轟動影壇。
無獨有偶，1994年，在溫暖怡人的南法坎城，也有位初出茅廬的導演，帶著自己的第二部劇情長片，同樣以章節段落、非線性敘事處理，融合多種類型，最終拿下最高榮譽金棕櫚獎——昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）的《黑色追緝令》，可以說，當年從坎城到威尼斯，及注入了新銳導演的新活水。
至於《暴雨將至》除了威尼斯金獅獎之外，也獲得該屆威尼斯影評人費比西獎、新導演獎、觀眾票選獎，最終也入圍了奧斯卡最佳外語片（現已更名為國際電影獎），米丘曼契夫斯基的名字就此響徹國際。
而後，米丘曼契夫斯基交出《塵埃》、《陰影》、《母親》及《生之柳》等作品，時至今日，米丘曼契夫斯基與庫斯杜力卡（Kusturica）、丹尼斯塔諾維奇（Danis Tanović）並稱南斯拉夫三大導演。
其實，金馬影展在2019年就曾做過米丘曼契夫斯基的焦點導演單元，而米丘曼契夫斯基今（2022）年也帶著新作《情慾二重奏》來台，於金馬影展放映。這部作品透過兩對不同階級的夫妻，討論不同於好萊塢的「非一般成人的愛情故事」。
在這種成人愛情中，米丘曼契夫斯基勾勒三角外遇關係、鋪陳生育的困境、討論性解放的壓力處理等生活狀態，在一顆顆具有靈氣的鏡頭之下遭致肢解，重新編排。走至片尾，米丘曼契夫斯基再度施展過往熟悉的「因果」迴圈關係，在黑色幽默的喜劇基底中，給予影像不同的能量。尤其最後一顆鏡頭，兩名女性在車陣擁吻，成就《情慾二重奏》的片尾底蘊。
對於此片，米丘曼契夫斯基也在今日出席媒體聯訪，本篇文章整理各家影評提出的問題，提供喜歡《情慾二重奏》乃至米丘曼契夫斯基的影迷。
- 在《情慾二重奏》中，發現你有想傳遞對於疫病的情緒，好奇是怎麼運用這個元素在這部片中？
米丘曼契夫斯基：我們確實想要對疫病做些思考，事實上，拍攝就在疫情發生的期間。這是此世代遇到的最大事件，在劇本寫作時，對於疫情其實有更直接明顯的指涉。例如，有更多角色戴口罩、脫口罩的動作。
但開鏡時，我發現一直強調口罩，會造成兩件事。第一，倘若演員大部分時間戴上口罩，演技與表情就無法被看見；再來，大量口罩出現，也會將電影很危險地放在某個時間切點，多年後回望這部片時，年代感就會很重。
所以，在口罩與疫情的反射，我們就決定以較為低限的方式處理。而也確實沒錯，北馬其頓的現狀，街上已經不太有人戴口罩，人們在北馬其頓已經沒有戴口罩的紀律，政府也有點放任，跟我看到現在的台北不太一樣。
- 導演提到，希望這次能為成年人帶來不一樣的愛情故事，而在《情慾二重奏》中，顯而易見的窺見愛情與情慾的流動，請問對你而言，愛情與情慾是什麼樣的存在？這次的故事又有何種啟發？
米丘曼契夫斯基：愛情與情慾，如果不是世界最重要的事，也會是最重要的事情之一。它們跟自由同等重要。《情慾二重奏》想要強調個人／個體的自由，同時講述每個個體的自由，如何影響他人的自由，並在整體社會架構下產生影響。對此，我特別用的主題，就是講述愛情、生育與性解放。
所以，我想做關於成人的愛情故事，也想特別區分好萊塢那種對於愛情常見的保守描寫。所以，我想要拍跟真實人生貼近的事情，包含不忠、出軌、禁忌情慾，如何控制他人、利用他人，或是受害者如何變成加害者，加害者又如何步步變受害者，這些都是真實的，也是我想要拍所謂「成人愛情故事」的核心意義。
- 從導演過往的作品脈絡檢視，皆有複雜的人物關係以及概念交纏，想請問導演在構思片子的起點？
米丘曼契夫斯基：通常從一到兩件事出發。其中一個是特殊的情結、情境，第二個是特殊的質感或質地。
以《生之柳》舉例，所謂的質地，就是我當時發現古老的信仰，與人類的欲望產生衝突，就有某種創作感覺；而以《暴雨將至》來看，當時也產生了某種感覺，我知道有件大事即將發生，但不確定好壞，就是有即將發生的這種感覺。
對於《情慾二重奏》而言，起源是黑色喜劇，想拍一部讓我們驚訝的黑色喜劇，但又產生愉快的感覺。對於這部片，我的想法是，如果有一種三角關係，在這種關係中，某種權力是被翻轉的，而後我覺得，不只要拍一個三角關係，而是要兩個。所以，對我而言，講故事是在其中發現不同的趣味與角度。
此外，關於《情慾二重奏》，是我的某位德國朋友向我述說，樓上鄰居發生的真實故事，有時候，真實相比於電影，還要更獵奇。
- 在《情慾二重奏》中，看見樓上與樓下兩組對照關係的階級對立，樓上為中產階級，樓下為貧困階級，好奇在北馬其頓，不同階級同住於一棟大樓，是正常的事嗎？而在片中，這兩個不同階級的溝通，似乎皆是對立、叫罵，最後甚至呈現意外槍殺的悲劇性，於你而言，兩個階級跨度是不存在溝通的嗎？又是怎麼看待社會中的階級。
米丘曼契夫斯基：確實，樓上與樓下不同階級的住宅，是根據真實狀況而來的。這件事導因於政府並未好好規劃城市，新的建案毀壞原先的住戶，建商、地主有點像黑幫，和政府合作欺壓居民。
這會導致有錢人，通常是年輕人，能夠住在景觀較好的高層樓，至於原先住戶，其實應該要有更好的居住條件，但就只能屈居樓下。
與數十年前相比，貧富差距產生越趨嚴重的態勢，在短暫的未來內，這件事情似乎也沒有被解決的可能。以我的觀察，無論是美國還是北馬其頓，皆是如此，在數學統計上，這也是被支持的現象。
很不幸的，這代表身為人所追求的生活品質，甚至成為人而重要的事情，在這樣的過程中逐漸遭致毀壞。
- 延續上一題，在《情慾二重奏》中，這兩個不同階級的唯一碰面，出現於夢境，且你用了義大利西部片類型的拍法處理，尤其導演強調，並非想拍好萊塢式的成人愛情，但為什麼在此使用這類好萊塢的拍法？而對你來說，階級的碰撞是處在類似於拔槍的對立張力之中嗎？
米丘曼契夫斯基：一切都是要看電影的脈絡。在此我雖然挪移義大利西部片類型的元素，但我是使用不同的方式運用，我們常講義大利式西部片，而我其實是有點改寫、偕仿的運用，而義大利西部片也並非百分之百的好萊塢風格。
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新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統親送祝福
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新竹市立馬偕兒童醫院10月31日正式營運，全面展開急門診及住院服務，總統蔡英文、新竹市代理市長陳章賢等人共同見證。代理市長陳章賢表示，新竹市立馬偕兒童醫院會是市民朋友最溫暖的靠山，守護每一位孩子健康長大。
蔡英文總統表示，兩年多前來參加開工典禮，看到新竹市府團隊擘劃的願景，變成具體的建設。當年因沒有兒童專責夜間急診，導致丸子不幸過世，市府團隊將心比心，不希望同樣憾事再次發生，政府有責任與義務，加強補足各區域的兒童緊急醫療量能，尤其是急、重、難、罕四大症的病童。
蔡英文總統說，馬偕兒童醫院一路走來不容易，最大困難就是土地取得和經費，新竹市區小、土地取得困難，找到方便又適合的地點更難，後來在中央與新竹市府共同努力下，與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序取得用地，市府再以BOT方式，解決醫療人才及經費不足問題，「讓這座兒童醫院，能夠在新竹市、這座兒童友善城市誕生。」
陳章賢代理市長表示，市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第一座兒童醫院，更是前市長林智堅上任後給孩子們的第一個許諾。他感謝蔡英文總統支持兒童醫院興建，新竹市立馬偕兒童醫院可以說是中央、地方、民間公私協力最好的典範。
他說，兒童醫院從2014年林智堅前市長參選政見提出，到今天開幕，歷經2,967天，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，感謝市府團隊上下一心，克服中間遇到的挑戰，終於兌現了給孩子的承諾。最後，他感謝馬偕醫療團隊扛起照顧竹竹苗地區孩子健康責任，這正是馬偕博士「寧願燒盡，不願朽壞」精神最佳體現。
市府指出，黃阿嬤的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，黃阿嬤對於市府興建新竹市立馬偕兒童醫院興建政策，表達大力支持，衷心盼望不要再有孩子遇到相似境遇。
衛生局表示，長久以來，新竹市兒童醫療資源有供需失衡問題，特別是兒童急重難罕症，家長常常得帶孩子跨縣市北上就醫，市府攜手馬偕團隊興建及經營醫學中心等級市立兒童醫院，結合產科提供全面完整醫療體系，以確保兒童的成長從最早的基因遺傳到成長發展都能得到完整、全面的照顧。
馬偕醫療財團法人投資30億元，打造地下4層、地上10層建築，門診共33科、總病床400床，將採逐步開放。專業醫療特色包含跨團隊整合性團隊服務，如早療評估門診、高危險妊程娠門診、早產兒追蹤門診、心臟內外科共照門診、青少年親善門診、兒童氣喘專科門診、唐氏症整合門診等。二樓門診空間則與瑞信兒童醫療基金會合作，以核心價值為快樂、健康、創造力進行發想，空間設置有春（泡泡島）、夏（冒險島）、秋（彩虹島）、冬（分享之島）四季夢幻島為主題，給孩子一個溫馨友善醫療環境。
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