《暴雨將至》、《情慾二重奏》金獅名導米丘曼契夫斯基：有時候真實相較於電影，還要更獵奇

1959年，出生於南斯拉夫時期馬其頓的名導米丘曼契夫斯基（Milcho Manchevski），曾在1994年交出首作劇情長片《暴雨將至》，以三章節式的段落敘事，講述因果輪迴的事物狀態，闡述了「時間」、「空間」、「命運」等意義的多重性，以新人之姿獲得該年威尼斯影展金獅獎，與台灣導演蔡明亮的《愛情萬歲》共享最高榮譽，轟動影壇。

無獨有偶，1994年，在溫暖怡人的南法坎城，也有位初出茅廬的導演，帶著自己的第二部劇情長片，同樣以章節段落、非線性敘事處理，融合多種類型，最終拿下最高榮譽金棕櫚獎——昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）的《黑色追緝令》，可以說，當年從坎城到威尼斯，及注入了新銳導演的新活水。

至於《暴雨將至》除了威尼斯金獅獎之外，也獲得該屆威尼斯影評人費比西獎、新導演獎、觀眾票選獎，最終也入圍了奧斯卡最佳外語片（現已更名為國際電影獎），米丘曼契夫斯基的名字就此響徹國際。

而後，米丘曼契夫斯基交出《塵埃》、《陰影》、《母親》及《生之柳》等作品，時至今日，米丘曼契夫斯基與庫斯杜力卡（Kusturica）、丹尼斯塔諾維奇（Danis Tanović）並稱南斯拉夫三大導演。

Photo Credit: 金馬執委會提供 米丘曼契夫斯基

其實，金馬影展在2019年就曾做過米丘曼契夫斯基的焦點導演單元，而米丘曼契夫斯基今（2022）年也帶著新作《情慾二重奏》來台，於金馬影展放映。這部作品透過兩對不同階級的夫妻，討論不同於好萊塢的「非一般成人的愛情故事」。

在這種成人愛情中，米丘曼契夫斯基勾勒三角外遇關係、鋪陳生育的困境、討論性解放的壓力處理等生活狀態，在一顆顆具有靈氣的鏡頭之下遭致肢解，重新編排。走至片尾，米丘曼契夫斯基再度施展過往熟悉的「因果」迴圈關係，在黑色幽默的喜劇基底中，給予影像不同的能量。尤其最後一顆鏡頭，兩名女性在車陣擁吻，成就《情慾二重奏》的片尾底蘊。

對於此片，米丘曼契夫斯基也在今日出席媒體聯訪，本篇文章整理各家影評提出的問題，提供喜歡《情慾二重奏》乃至米丘曼契夫斯基的影迷。

在《情慾二重奏》中，發現你有想傳遞對於疫病的情緒，好奇是怎麼運用這個元素在這部片中？

米丘曼契夫斯基：我們確實想要對疫病做些思考，事實上，拍攝就在疫情發生的期間。這是此世代遇到的最大事件，在劇本寫作時，對於疫情其實有更直接明顯的指涉。例如，有更多角色戴口罩、脫口罩的動作。

但開鏡時，我發現一直強調口罩，會造成兩件事。第一，倘若演員大部分時間戴上口罩，演技與表情就無法被看見；再來，大量口罩出現，也會將電影很危險地放在某個時間切點，多年後回望這部片時，年代感就會很重。

所以，在口罩與疫情的反射，我們就決定以較為低限的方式處理。而也確實沒錯，北馬其頓的現狀，街上已經不太有人戴口罩，人們在北馬其頓已經沒有戴口罩的紀律，政府也有點放任，跟我看到現在的台北不太一樣。

導演提到，希望這次能為成年人帶來不一樣的愛情故事，而在《情慾二重奏》中，顯而易見的窺見愛情與情慾的流動，請問對你而言，愛情與情慾是什麼樣的存在？這次的故事又有何種啟發？

米丘曼契夫斯基：愛情與情慾，如果不是世界最重要的事，也會是最重要的事情之一。它們跟自由同等重要。《情慾二重奏》想要強調個人／個體的自由，同時講述每個個體的自由，如何影響他人的自由，並在整體社會架構下產生影響。對此，我特別用的主題，就是講述愛情、生育與性解放。

所以，我想做關於成人的愛情故事，也想特別區分好萊塢那種對於愛情常見的保守描寫。所以，我想要拍跟真實人生貼近的事情，包含不忠、出軌、禁忌情慾，如何控制他人、利用他人，或是受害者如何變成加害者，加害者又如何步步變受害者，這些都是真實的，也是我想要拍所謂「成人愛情故事」的核心意義。

從導演過往的作品脈絡檢視，皆有複雜的人物關係以及概念交纏，想請問導演在構思片子的起點？

米丘曼契夫斯基：通常從一到兩件事出發。其中一個是特殊的情結、情境，第二個是特殊的質感或質地。

以《生之柳》舉例，所謂的質地，就是我當時發現古老的信仰，與人類的欲望產生衝突，就有某種創作感覺；而以《暴雨將至》來看，當時也產生了某種感覺，我知道有件大事即將發生，但不確定好壞，就是有即將發生的這種感覺。

對於《情慾二重奏》而言，起源是黑色喜劇，想拍一部讓我們驚訝的黑色喜劇，但又產生愉快的感覺。對於這部片，我的想法是，如果有一種三角關係，在這種關係中，某種權力是被翻轉的，而後我覺得，不只要拍一個三角關係，而是要兩個。所以，對我而言，講故事是在其中發現不同的趣味與角度。

此外，關於《情慾二重奏》，是我的某位德國朋友向我述說，樓上鄰居發生的真實故事，有時候，真實相比於電影，還要更獵奇。

在《情慾二重奏》中，看見樓上與樓下兩組對照關係的階級對立，樓上為中產階級，樓下為貧困階級，好奇在北馬其頓，不同階級同住於一棟大樓，是正常的事嗎？而在片中，這兩個不同階級的溝通，似乎皆是對立、叫罵，最後甚至呈現意外槍殺的悲劇性，於你而言，兩個階級跨度是不存在溝通的嗎？又是怎麼看待社會中的階級。

米丘曼契夫斯基：確實，樓上與樓下不同階級的住宅，是根據真實狀況而來的。這件事導因於政府並未好好規劃城市，新的建案毀壞原先的住戶，建商、地主有點像黑幫，和政府合作欺壓居民。

這會導致有錢人，通常是年輕人，能夠住在景觀較好的高層樓，至於原先住戶，其實應該要有更好的居住條件，但就只能屈居樓下。

與數十年前相比，貧富差距產生越趨嚴重的態勢，在短暫的未來內，這件事情似乎也沒有被解決的可能。以我的觀察，無論是美國還是北馬其頓，皆是如此，在數學統計上，這也是被支持的現象。

很不幸的，這代表身為人所追求的生活品質，甚至成為人而重要的事情，在這樣的過程中逐漸遭致毀壞。

延續上一題，在《情慾二重奏》中，這兩個不同階級的唯一碰面，出現於夢境，且你用了義大利西部片類型的拍法處理，尤其導演強調，並非想拍好萊塢式的成人愛情，但為什麼在此使用這類好萊塢的拍法？而對你來說，階級的碰撞是處在類似於拔槍的對立張力之中嗎？

米丘曼契夫斯基：一切都是要看電影的脈絡。在此我雖然挪移義大利西部片類型的元素，但我是使用不同的方式運用，我們常講義大利式西部片，而我其實是有點改寫、偕仿的運用，而義大利西部片也並非百分之百的好萊塢風格。