《在診療室遇見摩西》：聖經故事中的參孫，是典型的反社會型人格障礙症者

我們想讓你知道的是
參孫曾因為婚姻爭執，憤而抓了三百隻狐狸，在狐狸尾巴插上火把，讓狐狸衝進仇敵非利士人的農田，燒盡非利士人的農作物。雖然可說他具有軍事頭腦，但從其行為動機來看，此舉只是在洩他個人心頭之恨。
文：林信男
有關參孫（三松）的故事，其資料來源主要是舊約聖經〈士師記〉（民長紀）第13至16章的記載。〈士師記〉記載以色列人進入迦南後，到建立王國這一段紛擾時期的歷史。這一段歷史以十二個民族英雄（士師）為中心人物，其中最有名的士師是參孫，他是這十二位中的最後一位，擔任以色列的士師二十年。
有不少藝術家以參孫為題材，創作繪畫、戲劇、電影等。不論是否屬於信仰團體，參孫的評價可說是毀多於譽。
參孫的家世及成長背景
雙親
參孫的父親名叫瑪挪亞（瑪諾亞），是屬於但（丹）支族。聖經這樣記載參孫出生的故事：
「那時，有一個但支族的人，名叫瑪挪亞，住在瑣拉城。他的妻子不能生育，沒有孩子。上主的天使向他妻子顯現，說：『你不能生育，沒有孩子，但是不久你要懷孕，生一個兒子。你要小心，淡酒和烈酒都不可喝，也不可吃禮儀上定為不潔淨的東西，因為你要生一個兒子。孩子出生後，不可剃他的頭髮，因為他一出生就要獻給上帝作離俗人。他要開始解救以色列脫離非利士人的工作。』」（士師記13:2-5）
參孫的母親原本不能生育，經由上帝的應許而生下參孫。聖經中類似的故事還有莎拉（撒辣）生下以撒（依撒格）、麗百加（黎貝加）生下以掃（厄撒烏）與雅各（雅各伯）、哈娜（亞納）生下撒母耳（撒慕爾）及施洗約翰（若翰）的母親等。
天使吩咐參孫的母親說「淡酒和烈酒都不可喝」，這句話在新約聖經中也有出現，天使對施洗約翰的父親撒加利亞（匝加利亞）有同樣的吩咐。只是前者是吩咐參孫的母親在懷孕過程中不可喝，後者是吩咐不可讓施洗約翰本人喝。對參孫做負面評價的人，甚至拿〈士師記〉這段經文做扭曲解釋，說參孫的家世不好，他的母親有飲酒的問題，天使才需要在她即將懷孕時，提出此警告。
離俗人（拿細耳人）
參孫的父母照天使的吩咐，自他生下來便由父母獻給上帝，終生作離俗人。舊約聖經中有關離俗人的記載如下：
「無論男女，要是許下作離俗人的願，把自己獻給上主，就必須禁戒淡酒或烈酒。他也不可喝葡萄釀製的任何飲料，不可吃葡萄或葡萄乾。在作離俗人的期間，不可吃葡萄樹上的任何東西，甚至葡萄核和皮都不可吃。
「在他許願作離俗人的期間，他不可以剃頭；他被所許的願限制，在他獻給上主的整個期間要讓頭髮長長。他的頭髮是奉獻自己給上帝的記號。他不可走近屍體，使自己玷污，即使是父母、兄弟，或姊妹，也不可挨近。在他作離俗人期間，他是聖化歸上主的。」（民數記／戶籍紀6:2-8）
從上面這段經文我們可以知道，許願作離俗人可分為一輩子或只在人生的某個階段過此種分別為聖的生活。此種情形很像泰國佛教徒，他們也可以一輩子或只在某階段出家當和尚。
參孫被父母獻給上帝一輩子當離俗人，他也蒙上帝祝福，具有非常特殊的超人力氣。他能赤手空拳撕裂一頭獅子（參士師記14:5-6）、拆下城門並扛著城門走（參士師記16:3）、輕易掙斷綑綁他的繩子（參士師記16:6-12）。
參孫蠻有文學頭腦，在他的婚宴上出謎語給賓客猜（參士師記14:12-14）。他也很有軍事頭腦，抓了三百隻狐狸，將狐狸尾巴一對對綁起來，然後插上一支火把，讓狐狸衝進以色列仇敵非利士人（培肋舍特人）的農田，燒盡非利士人的農作物（參士師記15:4-5）。
耽溺女色
參孫本應該好好過一個離俗人的生活，可是當他長大成人之後，他的生活卻比他當代的以色列人更屬世—也就是說，他根本沒有過離俗人的生活。參孫吃、喝、玩、樂樣樣來，而且他可能性慾強，喜歡找女人。不論是妓女或一般女子，參孫找的對象都是非利士人，最後他是毀在非利士女子黛利拉（德里拉）手上。
聖經記載，參孫在梭烈谷（芍勒克）愛上了非利士女子黛利拉。傳說黛利拉是當紅的妓女，非利士有五個王出高價收買黛利拉，請她設法探知參孫有那麼大力氣的秘密。黛利拉直接問參孫有甚麼方法能綑綁住他，開頭三次參孫沒有講實情，所以黛利拉沒有成功將參孫綁起來。
經過黛利拉天天糾纏後，參孫吐露實情，只要將他的頭髮剃掉，他的力氣就會喪失。於是黛利拉哄參孫睡在她腿上，然後叫人剃掉參孫的頭髮，使參孫喪失超人力氣（參士師記16:19-22）。
參孫之死
參孫被捕後，兩隻眼睛被挖出來，被戴上銅鍊子，並叫他在監獄裡推磨。這期間參孫的頭髮慢慢又長出來，力氣也逐漸恢復。後來，在非利士的首領們聚在一起慶祝他們神明大袞（達貢）的獻祭慶典上，非利士人把參孫提出監獄，在慶典上戲弄羞辱他，現場有非利士的五個首領及大約三千個觀眾（參士師記16:23-27）。
就在此時，參孫找到與非利士人同歸於盡的機會，聖經這樣記載事件的經過：
「參孫禱告說：『至高的上主啊，求你紀念我！上帝啊，懇求你再一次賜給我力量，給我一次機會報非利士人挖我雙眼的仇。』參孫抱住支撐著廟宇那正中的兩根柱子，一手抱住一根，喊著：『讓我跟非利士人同歸於盡吧！』於是他用盡所有的力氣向前推，廟宇倒塌了，壓在五個首領和所有的人身上。參孫死時所殺的人比活著的時候所殺的還要多。」（士師記16:28-30）
最不稱職的士師
〈士師記〉這卷書提到的士師，除了參孫外，其他士師的所作所為，都是為了改善、解救以色列人民的問題與痛苦。唯獨參孫只顧個人的喜好，沒有任何舉動是為了領導以色列人民。其實他的行為可說是爽了他個人，卻害了以色列人。參孫只有在最後臨死之前，在他的禱告詞中有一點悔意（但仍然充滿個人報復意味！）。也只有最後拉倒大袞神殿支柱的舉動，符合他作為以色列人士師的身分
從精神醫學看參孫的人格障礙症
參孫的出生始於他父母將他獻給上帝當離俗人。等到他成年以後，一直到他死亡為止，他過的是荒唐人生。他的故事以及畫家、戲劇家筆下所描繪的參孫，讓人聯想到希臘、羅馬神話中的海力克士（Herakles/Hercule），也讓人聯想到希臘神話中爭強好鬥的戰神阿雷斯（Ares）。參孫除了耽溺女色外，另外給人的印象是做事魯莽衝動、不顧後果，爭強好鬥，只顧個人的利益，不考慮別人的感受。
「只要我喜歡」似乎是參孫行事為人的指導原則。他想要的，他可以不顧後果，不考慮社會規範，立刻要獲得滿足。參孫到亭拿看到一個他喜歡的異族非利士女子，他不顧父母及社會的觀感（不娶異族女子），立刻要他的父母一起去提親。
在婚宴上，參孫就出謎語給三十位非利士賓客猜謎，打賭若七天內被猜出謎底，參孫就給每個人一件上等麻紗衣和一套禮服，猜不出則每個人給參孫相同的衣物。後來由於參孫的妻子洩露謎底，參孫必須付出三十套衣物，他居然去另一城市殺死三十個人，剝光死人衣物給猜出謎底的人。
一個離俗人這樣殺人，還違反離俗人不可碰觸屍體的規定，剝拿死人的衣服去還打賭欠的債！參孫我行我素、忽視社會規範的個性，一再呈現於他與他人的互動中。
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永豐「DAWHO之夜」大戶方舟策略：專家分享用數位投資工具迎接未知挑戰
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