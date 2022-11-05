林書豪前隊友Terrence Jones翻譯成「鈦強」，這種無聊當有趣的洋將譯名文化什麼時候才要改？

我們想讓你知道的是
近期台灣職籃最令人興奮的大消息，就是林書豪火箭隊時期的前隊友Terrence Jones，披上了高雄鋼鐵人球衣，新賽季將在P.League+奮戰。但就在球迷興奮之餘，看到Jones的中譯名被取為「鈦強」時，不禁微微皺起眉頭。
文：中場休息
台灣近年迎來職籃大爆發，有趣的是再度驗證那句老話──人類唯一從歷史學到的教訓，就是人類永遠學不會教訓，尤其在看到打過NBA、還曾經是林書豪隊友的Terrence Jones被高雄鋼鐵人翻譯成「鈦強」的時候。鈦還能理解，where is強？
現年33歲──其實已經老到最近幾年都沒再強調是中職幾年的中華職棒，早年就有許多「有趣」的洋將譯名，族繁不及備載，僅分享幾個個人認為經典的例子。
「置入類」，以統一獅、興農牛等傳產為大宗
阿Q桶麵──大碗滿意
統一最有名的當屬王建民前隊友Robinson Canó的父親José Canó，被翻譯成「阿Q」，為了幫自家的新品泡麵打廣告。他生涯在中職留下25勝、25敗，投球局數正好400局。
早期中職為了替母企業商品打廣告，物理性的沒把洋將「當人看」。
滿漢滿漢──滿身大汗
統一獅原本想將王牌洋將王漢（José Núñez）改名滿漢──又是一碗泡麵，結果熱身賽狀況差勁，被球迷譏諷「投到滿身大汗」，才改回王漢。他在中職僅3年就留下56勝25敗，1993年單季22勝，證明他的大聯盟身手。
興農農藥系列
中職史上最沒節制的絕對就是興農。勇壯（Osvaldo Martinez）、楓康（Mark Kiefer）、飛勇（Jeff Andra）、世介勇（Ramon Morel）等名將的中文譯名通通都是農藥，不曉得他們本人知不知道，知道的話做何感想。
沒有最扯，只有更扯，有一位興農捕手洋將原名Bert Heffernan，某天前興農總裁楊天發看到他「撈球」很厲害，隨口說了一句「神真水喔！」這是台語的「撈得很好喔！」的意思，結果Heffernan就被取名「神真水」。
其實中職當年各隊都有許多類似的翻譯邏輯與名稱，在此不一一細數（忽然想到第一金剛有一位Javier Samboy被取名「由你卡」，就是母企業推出的信用卡名稱，結果只投了2場就「由你打」遭到打爆，黯然離開台灣），不過如今回首還是可以接受，畢竟「時空背景不同」。
取名討吉利？您真的不是他們的再生父母
不再拿洋將置入後，現代譯名是「乖」了一點，但改走「吉利風」，近期最明顯的當屬樂天桃猿「必贏多」Ricardo Pinto，所見即所得，沒有要你翻譯「姘頭」，但翻個「品托」之類的會怎麼樣嗎？
確實，中文博大精深，台灣人還是會注意字詞的使用時機，令人欣慰，但不是付幾張美金支票就可以幫人家亂取名字，球團們絕對不是不會翻譯，外籍教練的譯名就非常正常，但如果換成球員，無論棒球還籃球球團，似乎都有某種偏執，有些甚至牽強到令人發噱。
例如Jordan Caroline翻成「JC戰象」？簡稱JC沒問題，但硬要跟球隊吉祥物湊在一起？接替他的King Revolution也被取為「KR象王」，總之中信兄弟沒有的象，籃球這邊有了。
P.League+新竹攻城獅也把「吉利風」發揚光大，Branden Dawson取名「大勝」（明明可以翻道森），LaDontae Henton取名「狠投」（明明可以翻漢頓，或是韓投，非韓不投）。
Nick Faust跟Mike Bruesewitz則是一組的「法師」跟「布魯斯巫師」，個人認為真要這樣取One-Two Punch搭檔名也不是不行，但為何不幫他們取個類似「浪花兄弟」的綽號即可，硬要直接從本名下手呢？
譯名沒準則，球迷素質決定台灣的路怎麼走
日本職業運動洋將取名，幾乎都是原名單純改為片假名，例如今年中日龍的Dayán Viciedo就是D.ビシエド（會念的就懂，或是丟Google翻譯），2013年在養樂多燕子單季60轟的Wladimir Balentien就是バレンティン，前歐力士猛牛巨砲Tuffy Rhodes就是ローズ等等，而職籃B聯盟也是一樣，不贅述。
當然，台灣各聯賽都沒有規定洋將翻譯名稱必須英譯，但基於尊重選手，將原名留給他們是最基本的事。試想一下，如果王柏融在日本被取名「玉仔」，或是陳信安、王建民當年挑戰NBA、MLB卻被取個怪名字，我們又作何感想？
希望球團可以把替洋將取名的「巧思」，放在如何幫他們宣傳、如何讓球迷更認識他們，而不是粗淺的覺得他名字很好笑而已。但如果球迷認同這樣取名很有趣，那這「文化」就會繼續，這篇文章只是對牛彈琴，等哪天洋將不爽，而已。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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攜手偉薩、研華及英特爾GARAOTUS助印度醫療機構提升疾病研究效能89%
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