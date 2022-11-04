台語認證遭批歧視身障：全教會擔心引效仿，成大稱「絕無歧視」
我們想讓你知道的是
成大「全民台語認證」遭全教會痛批歧視身障者，全教會表示，有名身障者報考卻被主辦方告知設備不足，要求報考台北場次，讓當事人無法接受。此外，全教會也發現應考規則中將身障者排除在外，讓人質疑根本漠視身障者權益。對此，成大則解釋絕無歧視之意，本次事件的發生主因是今年擴大辦理，導致資金不足以供給特殊生需求。
《中央社》全國教師工會總聯合會今日表示接獲民眾投訴，成大今年舉辦全民台語認證不受理視障考生報名，公然歧視身心障礙者。成大則回應台灣語文測驗中心對考生持平等對待態度，對身心障礙者無歧視。
事件經過
全教總日前在台北召開記者會，理事長侯俊良指出，有名視障者向其投訴，報名成大台灣語文測驗中心舉辦的111年秋季「全民台語認證」，按規定繳費後，告知主辦方視障身分，希望給予特殊協助，包括：提供放大後的題目與答案卷、延長考試時間兩大訴求。
全教總指出，經上述視障者聯繫，台灣語文測驗中心告知本機構屬於自籌單位，目前沒有對視障考生的考試標準及辦法，且評估人力、經費、設備也不能符合考生需求，因此不接受報名。
依《聯合報》解釋，即該機構並非政府委託，也沒有政府資金的挹注，因此編制人員相當受限，測驗中心當前也沒有針對視障生準備的考試標準與辦法，將難以滿足身障考生的需求。
全教會觀點
《公視新聞網》指出，對於主辦方回覆，全教會副秘書長張旭政批評：「這位投訴者提出兩個簡單的要求，就是題目跟答案卡放大、還有延長時間，他們說抱歉，我們沒有這樣的設備。請問題目放大很難嗎？」
隨後侯俊良也表示，全民台語認證網站的問答中，曾標明身心障礙者歡迎報名，將會視情況給予幫助。但規則中又提到「測驗項目包括聽、說、讀、寫四方面，若有這方面的障礙，則不適合報考」此規定不就赤裸裸的將視障與聽障拒於門外，「這不是歧視，什麼才是歧視？」
全教會也認為國立大學語文認證發生爭議，第一時間不是改善設備讓身障者能夠應考，反而要求身障者符合聽、說、讀、寫的能力，這樣公然歧視的行為全教會認為應該予以嚴厲譴責，同時也請求教育部及相關部門嚴懲。
未來影響
根據《聯合報》報導，國立大學發生歧視讓侯俊良害怕其他學校、單位是否會產生效仿行為。在《國家語言發展法》上路後，各界都在推動本土語言檢定與學習的同時，卻將身障者排除，讓他深感遺憾。
侯俊良質疑，全民台語認證以人力、經費、設備不足為理由，設立一個讓視障者、聽障者無法參與該項測驗的門檻，已經違背「身心障礙者權利公約施行法」。
就實務面上，全民台語認證不僅僅是一個測驗，通過中高階即符合教育部認可的閩南語師資，這些檢定攸關工作資格的取得，實屬重大，應保障身心障礙者公平應考機會。
成大校方回應
《公視新聞網》報導中提及，成大副校長李俊璋知道情況後，就立即向校方回報，「我們會去協調設備，請他們評估可行性，盡量要求台語認證中心為身障者重辦」
《中央社》的報導說明事後成功大學發布新聞稿指出，全民台語認證報名簡章中載明，報名對象不分國籍、種族、族群、性別、階級、職業等，成大台灣語文測驗中心對所有考生持平等對待態度，對身心障礙者並無歧視。成大表示，歷屆報名考生中不乏身心障礙，成大都同意報考及協助，儘量安排特殊考生需求，但仍須考量中心人力及資源是否足夠。
《聯合報》報導，校方對此說明，今年恰逢教育部國教署要求擴大辦理，導致報考人數暴增，原先的監考人員已無力供給如此大量的需求，因此無論是人員或是設備方面都缺少資金擴充，中心的人力與資源顯然不足以因應特殊考生應考。
另外，針對聽說讀寫設有限制，成大解釋當初題型只為普通考生設計，考量到身障者會有困難，若身障考生前來應考，反而會有失公允，因此經過10月18日試務委員會的評估後，最後建議考生報考教育部主辦的閩南語認證。
新聞來源
- 台語認證遭指拒視障者 成大：平等對待無歧視（中央社）
- 台語認證應試規定排除身障者 全教總批成大「歧視」（聯合新聞網）
- 成大考試歧視身障？成大：非岐視、人力資源無法協助（聯合新聞網）
- 成大台灣語文測驗中心稱人力設備不足 視障者報考台語認證遭拒（公視新聞網）
延伸閱讀
- 「我見證一場不及格到及格的身障升大專甄試」：家長不得陪同腦麻考生用餐，國北教大提改善措施
- 聘用了，然後呢？台灣身心障礙者的就業現況與反思
- 身心障礙者的另一種出路：有利於經濟與社會穩定的小作所、庇護工場
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
Tags：
新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統親送祝福
我們想讓你知道的是
新竹市立馬偕兒童醫院10月31日正式營運，全面展開急門診及住院服務，總統蔡英文、新竹市代理市長陳章賢等人共同見證。代理市長陳章賢表示，新竹市立馬偕兒童醫院會是市民朋友最溫暖的靠山，守護每一位孩子健康長大。
蔡英文總統表示，兩年多前來參加開工典禮，看到新竹市府團隊擘劃的願景，變成具體的建設。當年因沒有兒童專責夜間急診，導致丸子不幸過世，市府團隊將心比心，不希望同樣憾事再次發生，政府有責任與義務，加強補足各區域的兒童緊急醫療量能，尤其是急、重、難、罕四大症的病童。
蔡英文總統說，馬偕兒童醫院一路走來不容易，最大困難就是土地取得和經費，新竹市區小、土地取得困難，找到方便又適合的地點更難，後來在中央與新竹市府共同努力下，與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序取得用地，市府再以BOT方式，解決醫療人才及經費不足問題，「讓這座兒童醫院，能夠在新竹市、這座兒童友善城市誕生。」
陳章賢代理市長表示，市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第一座兒童醫院，更是前市長林智堅上任後給孩子們的第一個許諾。他感謝蔡英文總統支持兒童醫院興建，新竹市立馬偕兒童醫院可以說是中央、地方、民間公私協力最好的典範。
他說，兒童醫院從2014年林智堅前市長參選政見提出，到今天開幕，歷經2,967天，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，感謝市府團隊上下一心，克服中間遇到的挑戰，終於兌現了給孩子的承諾。最後，他感謝馬偕醫療團隊扛起照顧竹竹苗地區孩子健康責任，這正是馬偕博士「寧願燒盡，不願朽壞」精神最佳體現。
市府指出，黃阿嬤的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，黃阿嬤對於市府興建新竹市立馬偕兒童醫院興建政策，表達大力支持，衷心盼望不要再有孩子遇到相似境遇。
衛生局表示，長久以來，新竹市兒童醫療資源有供需失衡問題，特別是兒童急重難罕症，家長常常得帶孩子跨縣市北上就醫，市府攜手馬偕團隊興建及經營醫學中心等級市立兒童醫院，結合產科提供全面完整醫療體系，以確保兒童的成長從最早的基因遺傳到成長發展都能得到完整、全面的照顧。
馬偕醫療財團法人投資30億元，打造地下4層、地上10層建築，門診共33科、總病床400床，將採逐步開放。專業醫療特色包含跨團隊整合性團隊服務，如早療評估門診、高危險妊程娠門診、早產兒追蹤門診、心臟內外科共照門診、青少年親善門診、兒童氣喘專科門診、唐氏症整合門診等。二樓門診空間則與瑞信兒童醫療基金會合作，以核心價值為快樂、健康、創造力進行發想，空間設置有春（泡泡島）、夏（冒險島）、秋（彩虹島）、冬（分享之島）四季夢幻島為主題，給孩子一個溫馨友善醫療環境。
新竹市政府 廣告