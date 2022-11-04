台語認證遭批歧視身障：全教會擔心引效仿，成大稱「絕無歧視」

《中央社》全國教師工會總聯合會今日表示接獲民眾投訴，成大今年舉辦全民台語認證不受理視障考生報名，公然歧視身心障礙者。成大則回應台灣語文測驗中心對考生持平等對待態度，對身心障礙者無歧視。

事件經過

全教總日前在台北召開記者會，理事長侯俊良指出，有名視障者向其投訴，報名成大台灣語文測驗中心舉辦的111年秋季「全民台語認證」，按規定繳費後，告知主辦方視障身分，希望給予特殊協助，包括：提供放大後的題目與答案卷、延長考試時間兩大訴求。

全教總指出，經上述視障者聯繫，台灣語文測驗中心告知本機構屬於自籌單位，目前沒有對視障考生的考試標準及辦法，且評估人力、經費、設備也不能符合考生需求，因此不接受報名。

依《聯合報》解釋，即該機構並非政府委託，也沒有政府資金的挹注，因此編制人員相當受限，測驗中心當前也沒有針對視障生準備的考試標準與辦法，將難以滿足身障考生的需求。

全教會觀點

《公視新聞網》指出，對於主辦方回覆，全教會副秘書長張旭政批評：「這位投訴者提出兩個簡單的要求，就是題目跟答案卡放大、還有延長時間，他們說抱歉，我們沒有這樣的設備。請問題目放大很難嗎？」

隨後侯俊良也表示，全民台語認證網站的問答中，曾標明身心障礙者歡迎報名，將會視情況給予幫助。但規則中又提到「測驗項目包括聽、說、讀、寫四方面，若有這方面的障礙，則不適合報考」此規定不就赤裸裸的將視障與聽障拒於門外，「這不是歧視，什麼才是歧視？」

全教會也認為國立大學語文認證發生爭議，第一時間不是改善設備讓身障者能夠應考，反而要求身障者符合聽、說、讀、寫的能力，這樣公然歧視的行為全教會認為應該予以嚴厲譴責，同時也請求教育部及相關部門嚴懲。

未來影響

根據《聯合報》報導，國立大學發生歧視讓侯俊良害怕其他學校、單位是否會產生效仿行為。在《國家語言發展法》上路後，各界都在推動本土語言檢定與學習的同時，卻將身障者排除，讓他深感遺憾。

侯俊良質疑，全民台語認證以人力、經費、設備不足為理由，設立一個讓視障者、聽障者無法參與該項測驗的門檻，已經違背「身心障礙者權利公約施行法」。

就實務面上，全民台語認證不僅僅是一個測驗，通過中高階即符合教育部認可的閩南語師資，這些檢定攸關工作資格的取得，實屬重大，應保障身心障礙者公平應考機會。

成大校方回應

《公視新聞網》報導中提及，成大副校長李俊璋知道情況後，就立即向校方回報，「我們會去協調設備，請他們評估可行性，盡量要求台語認證中心為身障者重辦」

《中央社》的報導說明事後成功大學發布新聞稿指出，全民台語認證報名簡章中載明，報名對象不分國籍、種族、族群、性別、階級、職業等，成大台灣語文測驗中心對所有考生持平等對待態度，對身心障礙者並無歧視。成大表示，歷屆報名考生中不乏身心障礙，成大都同意報考及協助，儘量安排特殊考生需求，但仍須考量中心人力及資源是否足夠。

《聯合報》報導，校方對此說明，今年恰逢教育部國教署要求擴大辦理，導致報考人數暴增，原先的監考人員已無力供給如此大量的需求，因此無論是人員或是設備方面都缺少資金擴充，中心的人力與資源顯然不足以因應特殊考生應考。

另外，針對聽說讀寫設有限制，成大解釋當初題型只為普通考生設計，考量到身障者會有困難，若身障考生前來應考，反而會有失公允，因此經過10月18日試務委員會的評估後，最後建議考生報考教育部主辦的閩南語認證。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：楊士範