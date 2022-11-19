【專訪】《阿姨們》作者羅毓嘉：究竟是什麼時刻，意識到自己逐漸成為阿姨？
我們想讓你知道的是
身為性少數，羅毓嘉認為這是他幸運的開關，那些與生俱來、無法改變的自己，讓羅毓嘉更認識自己、清楚自己和他人的不同，而性別運動最終目的，無非是希望讓所有人都能自信說出「我是誰？我喜歡什麼？我喜歡我的樣子是什麼？」那是充分瞭解自我，也在足夠友善、平等的環境下才能達成的心願。
文：愛麗絲
「以前十八歲去酒吧玩，看那些三十四、五歲的『老阿姨』，年齡幾乎是我們的兩倍耶！都覺得老到像上一個世紀的人，」羅毓嘉笑稱「阿姨」一詞，在男同志社群裡帶些許貶義，「特別是還加上『老』，當我們說『那些老阿姨』。」
即將邁入三十八歲，羅毓嘉書寫散文集《阿姨們》，驚覺自己其實正步入阿姨年紀，但「阿姨」顯然不僅以年歲拍板定案。
非關性別、年齡，「阿姨」是自我認同與人生態度
麵攤阿姨總替熟客多切些滷菜，公車上的阿姨大聲喊住急忙下車的學生，遞上對方遺漏的便當袋。生活裡近乎日常的阿姨輪廓，好管閒事、樂於分享，不經意而不假思索的舉手之勞，替許多人帶來喜悅，甚或拯救世界。這正是羅毓嘉想藉文字捕捉的。
寫詩也寫散文，細數差異，羅毓嘉以「我不知道我要說什麼所以我試著說」來定義詩——那是藉文字剖析與逼近抽象感受的過程，反觀散文，是「我知道我要說什麼所以我說」，羅毓嘉好比導演，拍攝現實世界，加上剪輯、鋪陳，時光於是如一席流動盛宴，幕幕精彩輪番上演。
「現在年紀大了，寫的詩少了，大概是因為賀爾蒙下降吧。」不開玩笑，羅毓嘉認為自己漸漸少了逼近與描述未知感受的衝動，或者，是他早已逼近過各種悲傷、憤怒與困惑，「我彷彿知道了那是什麼，也知道該用哪些我寫過的語言描述它們。」情緒是詩意的勾勒，而生活如散文，是字裡行間錯落堆疊，日子是這樣過下去也活出來的。
羅毓嘉認為《阿姨們》或許是自己最貼肉的一本作品，一如既往，他從未預設讀者感受到什麼。起筆，羅毓嘉從麵攤形形色色的老闆娘們切入，「我想應該很多人讀完都想去吃麵吧？」羅毓嘉打趣說道。
最初，《阿姨們》是羅毓嘉生活碎片的集結，但「寫著寫著，我想當自己、我的朋友們都身為一群『阿姨們』，我是不是有機會能重新定義這個詞？」在「大乾意麵、嘴邊肉湯、配兩塊油豆腐加一顆滷蛋」的日子裡，飲食摻和著濃淡調味與人情故事，羅毓嘉領略生活歷練的打磨，足以讓「阿姨」成為一種自信並自在的狀態。
非關性別、年齡，挺過灰頭土臉的挫敗，阿姨是逆來順受又充滿動力的，面對人生各種狗屁倒灶，總保有韌性與自我彈性，繼續過每一天。「抱持著最壞的打算，看著最好的未來。」羅毓嘉笑稱阿姨的人生態度，和性別運動、社會運動的心態其實幾無差異。
究竟是什麼時刻，意識到自己逐漸成為阿姨？羅毓嘉以男同志的性別認同譬喻——「甚至早於自我意識，在發現能用這個詞彙形容自己之前，你早已是那個狀態了。」進一步用更直白、外顯的行為見證轉變，羅毓嘉笑稱「小時候去酒吧，看到帥哥我們會小聲地交頭接耳，現在則直接大聲說：『幹那男的超帥！』」——知道自己要什麼且勇於表達，阿姨是無所畏懼的，「但當然不至於要騷擾別人啦，」羅毓嘉笑著補充。
「當你覺得自己是個阿姨時，你就可以當個自信的阿姨。」相較年紀定義，阿姨更像是種自我認同，自信如底氣，昂首闊步，義無反顧。
身為阿姨，駐足路口，羅毓嘉經常成為迷途路人的明燈。「我覺得自己頭上有個大大的「 i 」寫著information吧，」不論抓寶可夢、身處台北或異地，站在哪個路口，總碰上路人前來問路。一回，羅毓嘉不小心報錯路，趕緊追上對方更正——阿姨式的熱心，永遠滾燙。
一日之計在於麵
阿姨們或許還擁有辨識出彼此靈魂的能力。
「其實我很少主動跟陌生人攀談，我比較像是聊天機器人啦，但我更喜歡的，是偷聽。」羅毓嘉愛聽麵攤老闆與老闆娘的對話、聽老闆娘與客人間的對話、聽客人與客人間的對話，偶爾忍俊不禁，露出阿姨式的會心一笑，「然後老闆娘可能覺得：欸，頻率有對喔，就來跟我聊天了。」
身為嗜麵之人，羅毓嘉稱自己是「麵人」，比起「不知道要吃什麼才去吃」的排骨飯，麵食是羅毓嘉晨起便計畫好「我今天要去吃那家麵店！」——一日之計在於麵，那樣堅定不移的心之所向。
羅毓嘉細數麵店學問，有豬油蝦油底，有炸醬麻醬派，家鄉宜蘭麵店裡的蒜頭蒜酥、黑醋白醋，是不可或缺的存在，而每回造訪全新麵店，陽春乾麵，就是評價麵店功夫的關鍵品項。
「醬料通常是自己做的，吃起來很簡單，但每家店風味都不同，」偶爾，羅毓嘉曾吃到令他匪夷所思的調味——「居然給我甜辣醬加肉燥！」至今想來仍忿忿不平，「人能吃的澱粉有限，吃到難吃的澱粉真的會生氣啊！」
調味搭配有主觀原則，羅毓嘉對食物還有另一項幾乎不能打破的鐵律。
「大家能接受外送、外帶的食物，讓我覺得很神奇。」羅毓嘉解釋，食物的溫度至關重要，特別是麵，「溫度不對，那就是一具屍首。雖然我們平常吃的嚴格說來也都是屍首啦，還可能是分屍過的喔。」聽來對飲食頗有一套，但在三級警戒前，羅毓嘉卻自嘲是「說得一口好菜，卻從來沒煮過的人」，三級警戒倒讓他成為全家人中最會煮的小當家。
從第一週的出前一丁、水餃度日，愛吃的個性讓羅毓嘉終究洗手作羹湯。第三週起，以櫻花蝦、干貝、香菇等材料入鍋，又或者去市場買豬骨牛骨回來，用整個午後熬一鍋高湯，「燉一鍋三公升的高湯超級萬用，煮什麼都能加啊。」不喜外帶，無法接受外送，疫情期間，羅毓嘉上街不為吃飯，幾乎只為蒐集下廚靈感。平常究竟都煮些什麼？「其實就是看冰箱有什麼煮什麼——所謂『阿姨的菜單』囉。」
「這樣講有點俗氣，但就是大愛吧。」
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永豐「DAWHO之夜」大戶方舟策略：專家分享用數位投資工具迎接未知挑戰
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2022年三大風險「通膨、戰爭、疫情」擾動全球經濟脈絡，掌握當前國際經貿局勢變化，便成為後疫情時代的致勝關鍵。在年末即將到來之際，2023年投資又該注意什麼？
繼去年至今年上半年關鍵評論網與永豐銀行攜手舉辦「DAWHO之夜 大戶品味生活家」及「DAWHO之夜 升息理財抗通膨」線上直播活動後，好評如潮。2022年10月20日再度共同舉辦線上直播活動—「大戶方舟策略 迎接未知挑戰」。此次活動由吳怡霈擔任主持人，並邀請理財達人寶可孟與存股達人大俠武林兩位專家，一起聊聊對於現今市場動態及投資環境的觀察，以及在如此動盪的經濟環境之下，該如何善用數位工具掌握投資風險？
善用數位理財工具，早一步看到未來市場趨勢
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市場永遠有波動，投資人須以不變應萬變
面對市場波動，大俠武林提醒投資人：「市場波動永無止息。」長期投資人可採取資金控管、分批買進策略的「震盪布局法」，也就是不定期不定額的投資，「看當天有多少閒錢，就買多少零股，分批買到領息的那一天。」無論市場漲跌，投資人都能在市場布局，差別只在於布局股數不一。
「空頭市場其實是最好的布局時機。」大俠武林進一步解釋，市場長期處於漲勢，對小資族才不友善，當市場不斷漲，代表的是投資成本越來越高；反過來說，空頭市場時反而可利用便宜價格買進股票。對小資族來說，最好的投資策略關鍵第一步就是先投資自己，唯有投資自己，才能在投資市場上買進的資產變多，專注本業、努力加薪，才能提高自己的布局資金。
大俠武林認為，投資關鍵在於紀律，而非擇時，「因為股票市場不是數學題，而是心理戰。」空頭時投資人總是不敢入場，一旦市場反轉回升，卻又往往措手不及，幾乎沒有人猜得準市場低點，「唯有一種人能在低點買進大量股數，那就是紀律投資者。而市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，只是我們不知道會什麼時候發生。」
大俠武林建議，小資族可以投資ETF以及大型表現良好的績優股（長期10年EPS呈現上升趨勢、10年以上股息配發有上升）、債券、地段好的房地產。同時，小資族也可以使用永豐「智能理財ibrAin」，針對不同年紀、年收以及不同目標規劃的試算，決定投資年限、目標金額大小，從中選擇不同的扣款方式，再用長時間檢視配置是否歷經多次市場震盪後的年化報酬率能符合預期，「最重要的一步，仍在於精進本業、力求加薪，維持紀律、定期定額。」
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