離岸風電湧進高端人才 台中港產業、就業、消費實力獨步全台

台中港近年來利多不斷，商場、港區、房市發展逐漸完善，尤其由行政院核定的「風力發電4年推動計畫」，規劃2025年達成累計約5.7GW之離岸風機裝置容量，也指定台中港工業專業區(II)作為離岸風電之機組件製造產業發展基地，將有極可觀的高端就業人才從海內外湧進，更會帶動區域房市熱度。

Photo Credit：翻攝經濟部加工出口區管理處 臺中港科技產業園區位於臺中港倉儲轉運專業區，具陸、海、空交通便捷優勢。

全球最大風力發電廠首開紅盤！市府估再增千人就業機會

台中港2021年貨物吞吐是7千325萬公噸，是台灣第二大港，加上1997年開區的-台中港科技產業園區，已經有1千億的追加投資金額。台中港務分公司副總經理陳苗鏜表示，整個台中港的港域面積有11,285公頃，陸域面積約2,903公頃，擁有台灣目前國際商港裡面最大的腹地。

離岸風電不是喊口號而已，全球最大風力發電機製造商「西門子歌美颯」開出建廠第一炮，於今年九月才進行擴廠動土典禮。台中副市長令狐榮達也表示，除西門子歌美颯外，還有其他6家離岸風電指標廠商，預估投資約165.9億元，可創造約1,425人的就業機會，讓台中港成為國內風電產業最重要供應鏈。

經發局也說明，西門子歌美颯原台中港的機艙組裝廠占地3公頃，2021年台中機艙組裝正式竣工投入生產，是其歐洲以外第一座，也是台灣唯一的離岸風機機艙組裝廠，奠定台灣成為亞太離岸風電產業的樞紐；現在更規劃擴建組裝廠，預計於2024年啟用，預估就業人數將比原機艙廠多3倍，期待可大力帶動台中港工業專業區(II)產業發展，為離岸風電推動再邁前一大步。

海線制霸方程式！產業鏈+就業人口+消費人潮

綜觀整個台中海線產業，自上到下有自貿港區、台中港科技產業園區、關連工業區、彰濱工業區，產值超過1兆。2018年開幕的台中港三井OUTLET更帶來台中、南投、苗栗、彰化、雲林中部5縣市大約580萬的人潮紅利，以及梧棲周邊大約23萬工作人口，還有梧棲、沙鹿、龍井等地區30萬的居住人口紅利。三井OUTLET更是複製一期的成功模式，於2021年12月加碼第二期完工，預估2022年營業額上看60億，是台中港市政重劃區的人潮紅利加速器。

Photo Credit：富比士地產王 三井OUTLET商場進駐後，每年吸引超過800萬人次逛街購物，帶來龐大商機。

台中港三井OUTLET PARK店長蔡仲哲表示，三井outlet台中港店是台灣唯一鄰海的OUTLET MALL，商場以富含海洋元素的貨櫃以及碼頭為主題，呈現非常開放式的購物空間，設施附近緊鄰台中港、高美濕地跟梧棲漁港兼具觀光以及購物的特色。有別於一般室內型的百貨商場，三井outlet佔地超過50,000坪，設置超過2900部的停車空間，還有兒童專屬的遊戲空間，大約有220家品牌進駐，受到許多消費客群的高度關注。

台中市政府都發局副總工程司朱文彬表示，為了台中港商業區的發展計畫，從民國60年開始，歷經民國85年、93年的推展，到了民國98年完成重劃作業以後，台中港將邁入新的里程碑；再依循民國110年發布的國土計畫通盤檢討，希望能促進海線地區整體發展，也結合周邊的台中港跟台中國際機場，朝「雙港領動、港市共榮」策略前進。

Photo Credit：富比士地產王 中部幾大重要產業園區、工業區大多集中在西岸和海線；如今有離岸風電、商場、市鎮計畫區等豐富規劃，翻轉台中海線面貌。

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