TNL+ 2022/11/06,
拉美

巴西大選：魯拉重返執政，拉美「第二波粉紅浪潮」將如何影響美中角力？

巴西大選：魯拉重返執政，拉美「第二波粉紅浪潮」將如何影響美中角力？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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早在2009年，中國就已經成為巴西第一大交易夥伴、第一大出口目的國和第一大進口來源國。巴西成為中國投資最多的國家，但也因此成為華府和北京間冷戰式競爭中的新戰場。今年8月23日，魯拉表示若當選總統將改變與美國的關係，不會對美國使用「軟弱的」語調，將對美執行「積極和高傲」的政策，這其實只是延續他在前總統任內對美國的態度。

文：向駿（智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授、中華戰略學會理事、《拉丁美洲經貿季刊》創刊總編輯）

10月2日巴西總統及國會選舉，左翼勞工黨（PT）候選人、前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）得票率為48.43％位居第一；現總統、自由黨（PL）候選人波索納洛（Jair Bolsonaro）得票率為43.20％位居第二，兩人得票相差約618.6萬票。在513席的眾議院全部改選中，波索納洛所屬自由黨獲99席居第一，勞工黨獲68席居第二。在81席參議院改選的21席中，自由黨新增加了8席占14席居第一；勞工黨占9席居第四。自由黨及其聯盟黨在眾議院中占355席，在參議院中占47席，均佔優勢。10月30日第二輪選舉結果，魯拉以50.9％得票率勝選，將於2023年元旦就職。

魯拉的政治生涯始於巴西工會，他曾兩度擔任總統（2003-2010），然因貪腐罪於2018年4月入獄服刑。2019年11月9日，聯邦最高法院11位大法官以6比5的票數推翻2016年針對二審定罪入獄服刑的釋憲案，魯拉得以獲釋再次活躍於政壇。現年77歲的魯拉主張擴大福利制度、加強法制國家，向富人提高徵稅，因此得到東北部貧困人民及中、低收入階層的支持。

大選特色

此次大選候選人首次可以「政黨聯合」形式參選，巴西高等選舉法院共批准了三個「政黨聯合」。5月24日獲得批准成立的「巴西希望」政黨聯合由勞工黨、巴西共產黨和綠黨組成，這是巴西大選史上的第一個該類組織。5月26日獲准成立的兩個「政黨聯合」分別是由社會民主黨和公民黨組成的「社民－公民」和由社會主義自由黨和可持續發展網路黨組成的「社自－網路」。三個「政黨聯合」均為左翼黨派和中間黨派，未出現右翼政黨成立的政黨聯合。在「政黨聯合」與原有「政黨聯盟」並存的新模式下，大選三大陣營的政黨結盟呈現出「左翼多黨抱團、中間多台唱戲、右翼一黨獨大」的特色。

2020年夏天，川普總統前首席策略師史蒂夫・班農（Steve Bannon）因欺詐和洗錢指控遭起訴後，試圖在巴西再次發起「讓美國再次偉大」（MAGA）運動，並通過質疑電子計票結果的合法性幫助波索納洛確立選舉優勢。今年9月他曾對BBC表示，巴西是全球民粹主義運動的關鍵組成部分，故「將此次選舉視為國際體系的轉捩點」，10月21日班農因藐視國會被判處4個月監禁及6500美元罰款似乎預見了巴西第二輪大選的結果。魯拉勝選勢必牽動美中拉關係。

先看巴美關係

去（2021）年6月8日魯拉對《今日俄羅斯》記者說，巴西是一個主權國家，「不需要美國做導師」，「我們要做自己的主人，不需要徵得美國的許可。」今年8月23日，魯拉表示若當選總統將改變與美國的關係，不會對美國使用「軟弱的」語調，將對美執行「積極和高傲」的政策，這其實只是延續他在前總統任內對美國的態度。

第一屆美洲峰會於1994年12月9至11日在邁阿密舉行，當時風華正茂的柯林頓（Bill Clinton）總統正在享受後冷戰初期美國獨霸全球的風光，世貿組織於1993年12月15日完成烏拉圭回合談判，次年1月1日「北美自由貿易協定」（NAFTA）也正式生效，柯林頓因此在會中野心勃勃地提出「美洲自由貿易區」（Free Trade Area of the Americas，FTAA）概念，並期待在2005年1月1日完成。然而在魯拉和查維茲（Hugo Chavez）為首的拉美左翼國家集體反對下，美洲自由貿易區的構想至今都未能實現。

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