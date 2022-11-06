2022/11/06,
文學

【專訪】《大聲女孩》作者阿比達蕊：不是我選擇寫這個故事，是故事選擇了我

【專訪】《大聲女孩》作者阿比達蕊：不是我選擇寫這個故事，是故事選擇了我
Photo Credit：商周出版提供

我們想讓你知道的是

答：我大多在咖啡廳寫作，若寫作順利，對我來說是極其療癒且心滿意足的，反之，我可能會感到相當挫折。最困難的是弄清楚腦中想法是否書寫在紙上時也同樣美好。寫作就是生活！這是我賦予生活裡各種問題、探詢、理解意義的方式。寫作對我來說是種召喚，我有責任說出心中所有故事，也讓我覺得自己能用我的方式，對世界盡一份微薄心力。

文字：阿比．達蕊｜筆訪、翻譯：愛麗絲

「我不是被丟掉的廢物；我是阿度妮，一個重要的人，因為明天會比今天更好。」——《大聲女孩》

十四歲的阿度妮一家五口住在草屋裡，母親逝世後，父親因貧困將阿度妮賣給娶有兩名妻子的年老計程車司機，嚮往讀書和自由生活的阿度妮從買賣婚姻中逃離，逃離被強暴的日子，又被轉賣給富人當僕傭，殊不知女主人大夫人動輒打罵，男主人大爹地則放浪形骸。身陷危險境地，阿度妮從不放棄心願——「那一天終於會來到，我的聲音將大聲響徹整個奈及利亞和全世界，我將會幫助其他女孩擁有她們自己的大聲音；因為我知道，在我完成自己的教育之後，我會找到方法送她們去上學。」

以下，是我們與奈及利亞作家阿比．達蕊（Abi Daré）的跨海筆訪：

  • 問：您曾說《大聲女孩》最初三千字書稿來自您創意寫作碩士課程的作業，最初草稿內容有哪些呢？

答：那是整個故事的第一章。有趣的是，最初這三千字從我繳交作業、到後來幾次修改書稿時都沒什麼改動。

  • 問：在您撰寫《大聲女孩》的過程中，有哪些印象深刻的經歷嗎？其中最困難、最美好的分別是什麼呢？

答：完成一部小說是深具挑戰的，因為我不確定將帶這個故事前往何處、也不確定它將如何發展，但同樣的，最美好的正是我知道自己對這個故事沒有任何預設立場、期待，讓我能盡情揮灑創意，不害怕任何負面結果。

  • 問：在《大聲女孩》所有角色中，有哪些人物特質和您相似的呢？誰是您最喜歡的角色呢？您對哪些角色較有共鳴呢？若能選擇成為書中人物，您會選擇誰呢？

答：我享受創造所有角色的過程，特別喜愛大夫人這個角色，書寫她的過程充滿樂趣。我對娣亞女士最有共鳴，畢竟我們擁有同樣的出身背景與興趣。若能選擇，我想成為阿度妮，她的善良、韌性與樂觀都讓我著迷。

  • 問：阿度妮的名字代表甜蜜（sweet），您為什麼以此替主角命名呢？一般而言，奈及利亞的孩子是如何被命名的呢？您的名字有什麼特殊意涵呢？

答：在奈及利亞，大多數家族會在命名儀式時團聚、共同做出決定，不過這仍視各部落、宗教、文化的不同習慣而定，畢竟奈及利亞是由超過 250 個族群所組成的。

我的全名代表含著金湯匙出生！

姓名在奈及利亞文化中是非常重要的，等同講述孩子出生的故事，更可能具有預言性。我以阿度妮替主角命名，因為這忠實反映了她甜美、善良的天性。

  • 問：阿度妮在申請獎學金的文件中寫了三件關於奈及利亞的有趣事實，您認為那會是哪三項呢？為什麼她選擇寫下這三項呢？

答：這真是個有趣的問題，我也在想她會寫下哪些呢！以我對阿度妮的理解，一定是那些最具挑戰性、讓人驚訝與震懾的事實。

  • 問：您成長於奈及利亞中產階級家庭，您小時候曾為此感到幸運嗎？就您的觀察，像阿度妮與娣亞女士間——不同社會階級間的友誼在奈及利亞是常見的嗎？您認為什麼樣的人格特質，能填補彼此間的差異、締結友誼呢？

答：在我的家庭裡，我感到全然的安全與穩定。我的母親確保我們接受良好教育，更讓我們知道學習絕不僅限於教室之內。她教導我們善良與仁慈的重要，而一個人出身富有或貧困，不是人們能自行選擇的。建立這些價值觀後，尊重社會上所有人，並認同他們深具被愛的價值，讓我能以超越社會階級的眼光看待他人。

不同階級間的友誼或許並不常見，而阿度妮與娣亞女士同樣為孤寂所苦、失去父母疼愛、也都渴望被瞭解。

  • 問：在故事裡，即便是生活無虞的大夫人仍為與大爹地間的婚姻受苦，您認為造成她無盡痛苦的原因是什麼？為什麼她願意一再原諒大爹地呢？是出於愛或者其他因素，讓大夫人必須這樣活著呢？

答：在世界各地，女性總是被邊緣化，奈及利亞並非特例。社會上總存在一種錯誤觀念，認為女性位置要不在廚房、要不在臥室。在根深蒂固的父權文化裡，長期缺乏給女性適當的教育、技能學習。我發現一位女性從小到大，幾乎都因她想成為的樣貌、想擁有的未來而掙扎。最終，她可能全然依附丈夫、父親、兄弟而生，忽略自己的選擇與夢想。

教育女性有著說不盡的好處，一旦剝奪這項權利，不僅女性，她周遭一切都將為此所苦。受良好教育的女性，可能像故事中的大夫人一樣掌有經濟控制權，然而，女性若沒有丈夫，就可能被視為有所不足。在所有父權社會裡，大夫人的經濟能力、社會階級仍不足以讓她昂首而立，她需要一個男人替自己的存在背書，這也是讓她無法輕易擺脫這段惡性關係的原因。

  • 問：阿度妮是相當有決心且樂觀的女孩，她從不因困難重重而失去信心。除了她的母親與娣亞女士，您認為還有哪些原因，讓阿度妮能持續相信自己？在奈及利亞，是什麼讓因貧窮、性別不平等受苦的女孩們保持樂觀？您認為教育是拯救她們、促成階級流動的唯一方法嗎？

答：曼德拉曾說：「教育是改變世界最強大的武器。」我深深認同這句話。許多奈及利亞家庭珍視教育，並將完成大學學業視為一項小成就——獲取更多學位的關鍵起步，阿度尼的母親持相同態度。相較經驗，許多工作都更重視進一步的教育，碩士學歷可能是最低標準。由於工作機會不多，缺乏教育基礎是難以找到好工作的。教育也和社會階級密切相關，許多家庭更以教育基礎為婚姻考量。阿度妮深知若缺乏教育，她是幾乎不可能達成夢想的。

  • 問：當您著手撰寫新書時，大多會從何處開始呢？身為作家，最困難與最棒的部分是什麼？ 寫作對您的意義是什麼呢？您大多是如何、從何處收集靈感的呢？

答：我大多在咖啡廳寫作，若寫作順利，對我來說是極其療癒且心滿意足的，反之，我可能會感到相當挫折。最困難的是弄清楚腦中想法是否書寫在紙上時也同樣美好。

寫作就是生活！這是我賦予生活裡各種問題、探詢、理解意義的方式。寫作對我來說是種召喚，我有責任說出心中所有故事，也讓我覺得自己能用我的方式，對世界盡一份微薄心力。

  • 問：您的童年夢想是成為說故事的人或作家嗎？為什麼？您最早是何時開始寫作的呢？您的第一個故事主軸是什麼呢？為什麼您會選擇以青少年小說最為出道作呢？

答：我大約在五、六歲時發現自己對寫作的興趣。那是個晚餐後的安靜夜晚，我發現埋藏在母親臥室櫥櫃裡的家庭相簿，我還記得自己坐下來、翻閱每一頁回憶的樣子。起初都是我父母的照片，其中一張磨損褪色的老照片上，父親拿著一瓶啤酒皺眉。我完全搞不懂這張照片有什麼意義，便決定在紙上替它加些對白，就像我在漫畫裡讀到的對話框那樣。我挪開相簿，開始用膠帶替父親和啤酒瓶貼上對話框，這項愉悅的、對家庭相簿的「破壞」或許就是我的第一本書。我不認為是我選擇撰寫了《大聲女孩》，是它選擇了我，書寫這個故事是自然而然發生的。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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