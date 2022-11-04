「南美鋰三角」阿根廷、玻利維亞與智利倡議建立類似OPEC的「鋰佩克」，穩定電池原料鋰的價格波動
我們想讓你知道的是
阿根廷、玻利維亞和智利等政府，把視為鋰礦資源視為戰略物資，要循石油輸出國組織（OPEC）模式建立「鋰佩克」。
傳統化石燃料的時代即將結束？阿根廷、玻利維亞和智利——「鋰三角」，他們正打算建立類似石油輸出國組織（OPEC）的「鋰佩克」，不把鋰礦石當作普通商品，而是作為重要戰略資源，面對中國企業大肆進逼下，再透過立法、環保等途徑增加交易成本，以保護重要資源。
南美「鋰三角」將推動建立「鋰佩克」
英國《金融時報》報導指出，阿根廷外交部人士透露，阿根廷、玻利維亞和智利，3國正致力倡議，建立類似石油輸出國組織的「鋰佩克」，希望可以在重要電池原料鋰（lithium）的價格波動時達成「價格協議」。
不約而同，前些日前印尼也才拋出要籌組「電池原料版的OPEC」的想法，這代表著傳統化石燃料的地位正日益受到侵蝕，而以電池為主要能源的時代即將來臨。
OPEC模式其實是一種卡特爾聯盟，該聯盟架構代表獨占，也是獨占利益、壟斷集團，常常發生於「資源稀缺」的情況，聯盟是為了避免過度競爭導致的整體利益下跌，由生產類似產品的企業組成的聯盟。
其實，2011年鋰佩克等有關想法就被提出，由於當時玻利維亞、智利，兩國領導人的意識形態分歧大，關係緊張，這個提議被擱置。近日情況有了變化，智利左翼聯盟候選人加夫列爾博里奇去（2021）年12月當選新任總統。
如今南美「鋰三角」的3個國家均為左翼執政，特别是目前鋰資源開發程度最高的智利。目前博里奇對開發鋰礦相當重視，主張國家介入調控，提高礦企特許權使用費、推動建立國營鋰業公司等。
根據研究調查機構富果報告指出，電動車的心臟電池，其不管是三元材料或磷酸鐵鋰電池，鋰都是重要原料。而全球大部分鋰礦大部分來自於「鋰鹽湖」和「鋰礦山」，2022年以智利是全球蘊含量居冠，達到44%，依序是澳洲22%、阿根廷9%、中國7%。
南美的鋰三角是鋰鹽湖為主，優點是開採成本低，但是生產週期長，產能較不穩定，但是近年技術日益成熟，加上鋰礦供給陷入瓶頸，鋰鹽湖城為了主要的供應來源。綜合阿根廷、玻利維亞和智利的儲量已經佔世界65%，產量達到30%。
根據美國地質調查局（USGS）2021年報告指出，全球已經探勘的鋰資源為8900萬噸，而「鋰佩克」三國就佔了56%，其中玻利維亞2100萬噸、阿根廷1900萬噸、智利980萬噸。
《金融時報》引述專欄作家王英良看法指出：「這一集團是當之無愧的王者。當然，這些含鋰鹽湖已成為各大跨國公司覬覦的對象。」
日前南美鋰三角已開採之鹽湖被ALB、Livent和SQM等3家供應商壟斷近80%。整體來說，鋰礦產業屬高資本投入產業，傳統巨頭因掌握了先天優勢較好的鹽湖和礦山，且長時間的技術累積使產地開採成本下降，擁有先進者優勢。
中國企業正在搶奪全球鋰資源
然而，電動車產業作為中國重要發展產業，後期加入的中國企業如贛鋒鋰業、天齊鋰業也積極搶佔當地鋰資源。富果報告指出，雖然中企的成本相對較高，但由於中國電池大廠寧德時代，是全球市佔最高的電池芯業者，同時中國也是全球最大車市，因此中企優勢和籌碼。
王英良強調，隨著鋰礦越來越重要，鋰佩克3國政府的政策顯示，他們已經不再把鋰礦石當作普通商品，而是作為戰略商品進行「尋租」，還在國內通過立法、環保等途徑增加交易成本，因此在供需不平衡的現實下，供方更具有主導權，也代表就算中企成功收購，依然可能會面臨被國有化的情況。
事實上，近年來礦物爭奪，國際上屢見不鮮。例如加拿大工業部昨（3）日以「國家安全」為由，要求3家中企撤離在加拿大關鍵稀土礦產公司的投資，而這些公司都涉及電動車領域的鋰礦資源。
此些公司分別是：中礦資源旗下中礦（香港）稀有金屬資源有限公司、盛新鋰能香港孫公司盛澤鋰業國際有限公司、以及藏格礦業旗下子公司Zangge Mining Investment （Chengdu） Co Ltd。
加拿大要求他們從加拿大動力金屬公司（Power Metals Corp.）、智利鋰業（Lithium Chile Inc.）以及加拿大超鋰公司（Ultra Lithium Inc.）撤資。
加拿大政府還表示，除關鍵礦產，對專門從事敏感個人數據業務的公司收購，以及涉及國有或受政府影響投資者的擬議投資，可能會正式啟動國家安全審查。也意味全球的搶礦大戰正不斷上演。
延伸閱讀
- 鎳、鈷等再生能源需求高漲，礦產大國印尼考慮組建「電池原料版OPEC」
- 鴻海響應印度政府獎勵計劃，與當地跨國集團Vedanta合資成立半導體公司
- 從晶片大戰到太空計畫，背後大多指向美中的「稀土戰爭」
- 中國用「稀土」打貿易戰的野望，真的可行嗎？
- 《稀有金屬戰爭》：稀土是高科技產業的維生素，為中國外交政策服務的金屬武器
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
我們想讓你知道的是
除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。