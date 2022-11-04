「南美鋰三角」阿根廷、玻利維亞與智利倡議建立類似OPEC的「鋰佩克」，穩定電池原料鋰的價格波動

傳統化石燃料的時代即將結束？阿根廷、玻利維亞和智利——「鋰三角」，他們正打算建立類似石油輸出國組織（OPEC）的「鋰佩克」，不把鋰礦石當作普通商品，而是作為重要戰略資源，面對中國企業大肆進逼下，再透過立法、環保等途徑增加交易成本，以保護重要資源。

南美「鋰三角」將推動建立「鋰佩克」

英國《金融時報》報導指出，阿根廷外交部人士透露，阿根廷、玻利維亞和智利，3國正致力倡議，建立類似石油輸出國組織的「鋰佩克」，希望可以在重要電池原料鋰（lithium）的價格波動時達成「價格協議」。

不約而同，前些日前印尼也才拋出要籌組「電池原料版的OPEC」的想法，這代表著傳統化石燃料的地位正日益受到侵蝕，而以電池為主要能源的時代即將來臨。

OPEC模式其實是一種卡特爾聯盟，該聯盟架構代表獨占，也是獨占利益、壟斷集團，常常發生於「資源稀缺」的情況，聯盟是為了避免過度競爭導致的整體利益下跌，由生產類似產品的企業組成的聯盟。

其實，2011年鋰佩克等有關想法就被提出，由於當時玻利維亞、智利，兩國領導人的意識形態分歧大，關係緊張，這個提議被擱置。近日情況有了變化，智利左翼聯盟候選人加夫列爾博里奇去（2021）年12月當選新任總統。

如今南美「鋰三角」的3個國家均為左翼執政，特别是目前鋰資源開發程度最高的智利。目前博里奇對開發鋰礦相當重視，主張國家介入調控，提高礦企特許權使用費、推動建立國營鋰業公司等。

根據研究調查機構富果報告指出，電動車的心臟電池，其不管是三元材料或磷酸鐵鋰電池，鋰都是重要原料。而全球大部分鋰礦大部分來自於「鋰鹽湖」和「鋰礦山」，2022年以智利是全球蘊含量居冠，達到44%，依序是澳洲22%、阿根廷9%、中國7%。

南美的鋰三角是鋰鹽湖為主，優點是開採成本低，但是生產週期長，產能較不穩定，但是近年技術日益成熟，加上鋰礦供給陷入瓶頸，鋰鹽湖城為了主要的供應來源。綜合阿根廷、玻利維亞和智利的儲量已經佔世界65%，產量達到30%。

根據美國地質調查局（USGS）2021年報告指出，全球已經探勘的鋰資源為8900萬噸，而「鋰佩克」三國就佔了56%，其中玻利維亞2100萬噸、阿根廷1900萬噸、智利980萬噸。

《金融時報》引述專欄作家王英良看法指出：「這一集團是當之無愧的王者。當然，這些含鋰鹽湖已成為各大跨國公司覬覦的對象。」

日前南美鋰三角已開採之鹽湖被ALB、Livent和SQM等3家供應商壟斷近80%。整體來說，鋰礦產業屬高資本投入產業，傳統巨頭因掌握了先天優勢較好的鹽湖和礦山，且長時間的技術累積使產地開採成本下降，擁有先進者優勢。

中國企業正在搶奪全球鋰資源

然而，電動車產業作為中國重要發展產業，後期加入的中國企業如贛鋒鋰業、天齊鋰業也積極搶佔當地鋰資源。富果報告指出，雖然中企的成本相對較高，但由於中國電池大廠寧德時代，是全球市佔最高的電池芯業者，同時中國也是全球最大車市，因此中企優勢和籌碼。

王英良強調，隨著鋰礦越來越重要，鋰佩克3國政府的政策顯示，他們已經不再把鋰礦石當作普通商品，而是作為戰略商品進行「尋租」，還在國內通過立法、環保等途徑增加交易成本，因此在供需不平衡的現實下，供方更具有主導權，也代表就算中企成功收購，依然可能會面臨被國有化的情況。

事實上，近年來礦物爭奪，國際上屢見不鮮。例如加拿大工業部昨（3）日以「國家安全」為由，要求3家中企撤離在加拿大關鍵稀土礦產公司的投資，而這些公司都涉及電動車領域的鋰礦資源。

此些公司分別是：中礦資源旗下中礦（香港）稀有金屬資源有限公司、盛新鋰能香港孫公司盛澤鋰業國際有限公司、以及藏格礦業旗下子公司Zangge Mining Investment （Chengdu） Co Ltd。

加拿大要求他們從加拿大動力金屬公司（Power Metals Corp.）、智利鋰業（Lithium Chile Inc.）以及加拿大超鋰公司（Ultra Lithium Inc.）撤資。

加拿大政府還表示，除關鍵礦產，對專門從事敏感個人數據業務的公司收購，以及涉及國有或受政府影響投資者的擬議投資，可能會正式啟動國家安全審查。也意味全球的搶礦大戰正不斷上演。

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核稿編輯：翁世航