活在家暴隙縫中，成年自閉兒母親王幼玲嘆「捧著錢也找不到收容機構」

文：葉靜倫

2018年初，基隆一名罹患重鬱症的母親，疑因長期照顧國小六年級的自閉症兒子心力交瘁，攜子燒炭；同年，桃園希伯崙全人關懷協會共生家園的兩名志工，鞭打虐待自閉症院生至肌肉壞死、引發敗血症。

隔年暑假，台中一名輕度自閉症學生被太平區東汴實驗國小拒收；2021年7月29日，苗栗德芳教養院一名28歲重度自閉症院生，遭行政助理、生輔員與社工（兼任教保組長）群起毆打、傷害、綑綁、拘禁後死亡。

德芳教養院出事時，適逢監察委員王幼玲家庭壓力逐漸升溫。她從2018年甫上任監委時，便因基隆母子燒炭案，對台灣自閉症資源做了徹底的調查，上述幾件侵害人權的重大事件也持續跟進；2021年德芳案更讓她深受衝擊，跟著受害院生的母親一起掉淚。

痛苦由愛而生，活在暴力隙縫中的父母

王幼玲的兒子松庭今年28歲，3歲時確診自閉症，但自閉症如同兒童時期最常見的ADHD（注意力不足過動症）、被柯文哲炒熱的亞斯伯格症，到數月前在台灣火紅的韓劇《非常律師禹英禑》提及的自閉症類群，都是光譜寬廣的廣泛性發展障礙，並不是人人都需要就醫治療。

直到國中，松庭才因情緒行為開始看精神科服藥，但其實從小學三、四年級開始課業就已落後，到了四、五年級完全跟不上。上了國中後進入集中式特教班，高中時就讀特教學校。他的語言表達尤其困難，雖有一定的理解能力，但認字、寫字、口語能力都未成熟。

小學和青少年時期的松庭，其實和爸媽去過很多地方玩，甚至可以出國到新加坡、日本、紐西蘭、美國等地。「當時他力氣小，我們也比較年輕，那時候還不用請人（照顧），還可以應付。」王幼玲說。

約莫10年前，松庭的父親呂政達開始洗腎，每星期五次，這些讓一家人念念不忘的美好時光才逐漸減少，上一次出國（到非洲看動物大遷徒），已是五年多前的事。

除了呂政達的體力漸弱，嚴峻的挑戰也來自社會安全網的疏漏。在台灣，離開特教系統的成年自閉症往往無處可去、資源斷線，少數出現情緒行為問題者，更常因攻擊舉止而被社福機構拒收。

小時候的松庭已偶爾會動手推旁邊的人，成年後體型逐漸拔高、壯碩，不僅推人頻率增加，力道也增強，他甚至曾用力把王幼玲推倒，導致她手臂跌斷。過去一年來，他的攻擊行為幾乎堵死所有的路──即使身為監委，王幼玲也問不到一間願意收容兒子的機構。

「大家覺得我是有資源的人，事實上我真的也找不到。」她苦笑說，台灣很多自閉症家庭是在孩子上國、高中之後便去機構登記排隊，不僅可能被拒收，入住等待名單還動輒高達數百人。

因為要排很多年，過程中若孩子情緒得不到緩解、動手演變成家暴，便只能如松庭般住進精神病房。病房要求自聘照顧，一年來他們前後花了將近130萬元，即使有健保部分負擔，每月光看護費也高達10萬元。

即使如此，王幼玲依然「捧著錢也找不到機構」，且因為曾多次盤點調查台灣自閉症資源，她還非常清楚政府對需求的掌握有多模糊。

光就人數來說，全台領有身心障礙證明的自閉症人數逐年攀升，至今年（2022）6月底已達1萬8323 人，五年來增加近4000人，其中18歲以上的成人自閉症超過8700人；但若檢視教育部統計，單單「未成年」的自閉症學生人數（18357人），就已超過衛福部依身心障礙證明登記的總人數。

此外，國家關於住在社區和機構裡的自閉症人數，以及關於情緒行為支持的確切需求調查都付之闕如，只有非常粗略的統計可推估「至少」約為500-600人。另一份衛福部2016年抽樣的身心障礙生活與需求調查則顯示，高達95%以上的自閉症年齡未滿30歲，且九成以上在家中由父母照顧。

身為監委，王幼玲比任何人都清楚照顧現場低薪、過勞、高流動率，使各方機構無能應付需要高人力比的自閉症，遑論具情緒行為的個案，頻繁的人員汰換也讓輔導經驗難以累積。然而身為一個母親，她同樣難以接受台灣機構與自閉症支持如此薄弱、讓人走投無路，呂政達更形容他們是「活在兒子暴力隙縫中的父母」。

沒有人知道松庭想表達什麼。行為背後總有意圖，但主流社會慣用的溝通方式讀不懂他們。第一行為工作室主任陳馨梅解釋：「他們想跟人溝通，但口語表達不好，所以肢體動作先出來。例如他覺得不舒服就逃離教室，一般人覺得怎麼可以逃學？但其實這些動作背後都有意義，可能在表達自己需要幫忙，或因為不喜歡人很多而把人推開。」

「小時候力道比較小，大家會覺得還可以應付，尤其小男生推來推去很常見，看起來就像其他孩子會做的事。」陳馨梅說：「一般人長大後愈來愈社會化，口語能力精進，表達不滿的方式很多。長大後的自閉症卻還只會維持小小孩時的溝通模式，他們也不懂為什麼小時候可以，現在不行。」

第一行為工作室隸屬第一社會福利基金會，是全台極少數的情緒行為輔導團隊，發展已逾15年，每年協助約200名個案，以成年自閉症為大宗。且大多時候他們需要跟其他社工或社區單位協作，因為需要幫助的往往不只自閉症者，還包括整個家庭。

「我們常發現家屬快不行了，需要安排諮商，甚至有夫妻因為照顧方式分歧，需要婚姻治療。」陳馨梅指出，自閉症子女的行為問題常需要跟父母一起調整照顧方式或環境，而不是一味要求孩子去改變，但這對雙方來說都不容易。