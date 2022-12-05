活在家暴隙縫中，成年自閉兒母親王幼玲嘆「捧著錢也找不到收容機構」

我們想讓你知道的是
監察委員王幼玲的兒子松庭今年28歲，3歲確診自閉症的他，小時後就偶爾會動手推人。然而隨著年紀增長，松庭不僅推人頻率增加，力道也增強，甚至曾用力把王幼玲推倒，導致手臂跌斷。他的攻擊行為幾乎堵死所有的路──即使身為監委，王幼玲也問不到一間願意收容兒子的機構⋯⋯。
文：葉靜倫
2018年初，基隆一名罹患重鬱症的母親，疑因長期照顧國小六年級的自閉症兒子心力交瘁，攜子燒炭；同年，桃園希伯崙全人關懷協會共生家園的兩名志工，鞭打虐待自閉症院生至肌肉壞死、引發敗血症。
隔年暑假，台中一名輕度自閉症學生被太平區東汴實驗國小拒收；2021年7月29日，苗栗德芳教養院一名28歲重度自閉症院生，遭行政助理、生輔員與社工（兼任教保組長）群起毆打、傷害、綑綁、拘禁後死亡。
德芳教養院出事時，適逢監察委員王幼玲家庭壓力逐漸升溫。她從2018年甫上任監委時，便因基隆母子燒炭案，對台灣自閉症資源做了徹底的調查，上述幾件侵害人權的重大事件也持續跟進；2021年德芳案更讓她深受衝擊，跟著受害院生的母親一起掉淚。
痛苦由愛而生，活在暴力隙縫中的父母
王幼玲的兒子松庭今年28歲，3歲時確診自閉症，但自閉症如同兒童時期最常見的ADHD（注意力不足過動症）、被柯文哲炒熱的亞斯伯格症，到數月前在台灣火紅的韓劇《非常律師禹英禑》提及的自閉症類群，都是光譜寬廣的廣泛性發展障礙，並不是人人都需要就醫治療。
直到國中，松庭才因情緒行為開始看精神科服藥，但其實從小學三、四年級開始課業就已落後，到了四、五年級完全跟不上。上了國中後進入集中式特教班，高中時就讀特教學校。他的語言表達尤其困難，雖有一定的理解能力，但認字、寫字、口語能力都未成熟。
小學和青少年時期的松庭，其實和爸媽去過很多地方玩，甚至可以出國到新加坡、日本、紐西蘭、美國等地。「當時他力氣小，我們也比較年輕，那時候還不用請人（照顧），還可以應付。」王幼玲說。
約莫10年前，松庭的父親呂政達開始洗腎，每星期五次，這些讓一家人念念不忘的美好時光才逐漸減少，上一次出國（到非洲看動物大遷徒），已是五年多前的事。
除了呂政達的體力漸弱，嚴峻的挑戰也來自社會安全網的疏漏。在台灣，離開特教系統的成年自閉症往往無處可去、資源斷線，少數出現情緒行為問題者，更常因攻擊舉止而被社福機構拒收。
小時候的松庭已偶爾會動手推旁邊的人，成年後體型逐漸拔高、壯碩，不僅推人頻率增加，力道也增強，他甚至曾用力把王幼玲推倒，導致她手臂跌斷。過去一年來，他的攻擊行為幾乎堵死所有的路──即使身為監委，王幼玲也問不到一間願意收容兒子的機構。
「大家覺得我是有資源的人，事實上我真的也找不到。」她苦笑說，台灣很多自閉症家庭是在孩子上國、高中之後便去機構登記排隊，不僅可能被拒收，入住等待名單還動輒高達數百人。
因為要排很多年，過程中若孩子情緒得不到緩解、動手演變成家暴，便只能如松庭般住進精神病房。病房要求自聘照顧，一年來他們前後花了將近130萬元，即使有健保部分負擔，每月光看護費也高達10萬元。
即使如此，王幼玲依然「捧著錢也找不到機構」，且因為曾多次盤點調查台灣自閉症資源，她還非常清楚政府對需求的掌握有多模糊。
光就人數來說，全台領有身心障礙證明的自閉症人數逐年攀升，至今年（2022）6月底已達1萬8323 人，五年來增加近4000人，其中18歲以上的成人自閉症超過8700人；但若檢視教育部統計，單單「未成年」的自閉症學生人數（18357人），就已超過衛福部依身心障礙證明登記的總人數。
此外，國家關於住在社區和機構裡的自閉症人數，以及關於情緒行為支持的確切需求調查都付之闕如，只有非常粗略的統計可推估「至少」約為500-600人。另一份衛福部2016年抽樣的身心障礙生活與需求調查則顯示，高達95%以上的自閉症年齡未滿30歲，且九成以上在家中由父母照顧。
身為監委，王幼玲比任何人都清楚照顧現場低薪、過勞、高流動率，使各方機構無能應付需要高人力比的自閉症，遑論具情緒行為的個案，頻繁的人員汰換也讓輔導經驗難以累積。然而身為一個母親，她同樣難以接受台灣機構與自閉症支持如此薄弱、讓人走投無路，呂政達更形容他們是「活在兒子暴力隙縫中的父母」。
沒有人知道松庭想表達什麼。行為背後總有意圖，但主流社會慣用的溝通方式讀不懂他們。第一行為工作室主任陳馨梅解釋：「他們想跟人溝通，但口語表達不好，所以肢體動作先出來。例如他覺得不舒服就逃離教室，一般人覺得怎麼可以逃學？但其實這些動作背後都有意義，可能在表達自己需要幫忙，或因為不喜歡人很多而把人推開。」
「小時候力道比較小，大家會覺得還可以應付，尤其小男生推來推去很常見，看起來就像其他孩子會做的事。」陳馨梅說：「一般人長大後愈來愈社會化，口語能力精進，表達不滿的方式很多。長大後的自閉症卻還只會維持小小孩時的溝通模式，他們也不懂為什麼小時候可以，現在不行。」
第一行為工作室隸屬第一社會福利基金會，是全台極少數的情緒行為輔導團隊，發展已逾15年，每年協助約200名個案，以成年自閉症為大宗。且大多時候他們需要跟其他社工或社區單位協作，因為需要幫助的往往不只自閉症者，還包括整個家庭。
「我們常發現家屬快不行了，需要安排諮商，甚至有夫妻因為照顧方式分歧，需要婚姻治療。」陳馨梅指出，自閉症子女的行為問題常需要跟父母一起調整照顧方式或環境，而不是一味要求孩子去改變，但這對雙方來說都不容易。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。