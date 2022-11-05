2022/11/05,
政治

每日圖說選舉｜直轄市議員一年可以領到多少錢

每日圖說選舉｜直轄市議員一年可以領到多少錢

我們想讓你知道的是

直轄市議員一年中除了自己的本俸之外，還有許多補助可以領取，包含助理費、為民服務費、慰勞金等等。我們將所有補助整理成一張圖，讓大家能一次看明白。

2022九合一選舉投票日，將在11月26日舉辦，距今已不到一個月時間。這次會選出許多地方民代，其中議員是許多人投入競選的公職。選上議員後，議員這個職位每年可以領取多少薪水與補助呢？下圖是「直轄市」議員的薪資與補助清單。

直轄市議長、議員薪資

上圖所有費用都是依據《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》支給或補助給議員。以每年總計來算，直轄市一般議員一年最高約可領取553萬元，而議長因為本俸與市長相同，比一般議員多將近一倍，所以一年最高約可領接近900萬。

其中每月研究費與開會支給，如同議員的薪水。春節慰勞金則是類似年終獎金，依照當年在職時間按比例發放。

出國考察費、健康檢查費、保險費都需要附上相關的單據才能報帳核銷。其中保險費的補助範圍不包含國民年金保險。

助理補助費是補助議員聘任公費助理，由議員給予名冊，市政府直接匯款給予助理。如果議員離職，他所聘任的公費助理也一同離職。

為民服務費是將過去的文具費與郵電費合併，可以用來支付服務處租金、水電瓦斯費、文具費、紅白包、急難慰問金、花籃、花圈、喜幛、中堂、輓聯、輓額等項目，需要附上單據實報實銷。

而議長的特別費，依照《各級政府機關特別費支用規定》，大致上可以用在以下三種範圍內，

  • 贈送婚喪喜慶的禮金、奠儀、禮品、花籃、花圈、喜幛、輓聯、中堂及匾額等支出。
  • 對機關及所屬機關人員之獎賞/犒賞、慰勞、慰問及餐敘等支出。
  • 對外部機關、民間團體與有關人士等之招待、餽贈、捐贈及慰問等支出

特別費也是需要附上單據實報實銷。

（文：If Lin｜圖：梁敏萱、詹湘淇）

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核稿編輯：楊士範


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