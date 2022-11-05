從泰勒絲難以成眠的五個原因，逐曲解析新專輯《Midnights》20首歌
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《午夜》這張新專輯，恰恰就是以「無法入眠」為核心概念。在專輯發行前，她也在限時動態上，分享了五個無法入眠的原因：自我厭惡、幻想復仇、猜想「或許還可能如何」、戀愛，與崩解。在這篇文章中，我就將用這五個原因做分類，一一介紹這張專輯上的歌曲。
在鏡頭前，泰勒絲（Taylor Swift）或許是又創銷售奇蹟的流行天后；但她的歌迷們都知道，泰勒絲也是一個午夜總難以入睡的失眠者，而她最好的作品，有許多就是描寫那些讓她難以成眠的心情反覆。
而《午夜》這張新專輯，恰恰就是以「無法入眠」為核心概念。在專輯發行前，她也在限時動態上，分享了五個無法入眠的原因：自我厭惡、幻想復仇、猜想「或許還可能如何」、戀愛，與崩解。在這篇文章中，我就將用這五個原因做分類，一一介紹這張專輯上的歌曲，包含專輯上正選的13首歌，以及在附加版（所謂的3 am Edition）中額外的7首。
自我厭惡：我能維繫一段關係嗎？
自我厭惡已經夠困難了，但更難的是隨之而來的恐懼：我這麼糟的人，真的能好好維繫一段關係嗎？
而這正是〈Anti-Hero〉的主旨。這首歌一破題，她就以接近陳述事實的口氣說，「我的問題就是我越長越大，卻從來沒有越來越有智慧」；我似乎連自己都不能信任，自知在性格上有太多缺點，覺得自己太吵、太多醜惡與雜念，因而不知道該怎麼面對自己。而我自己很糟，這已經不是新聞，但問題就出在，我確實有真正珍視的關係，但我這麼糟的人，恐怕將無法維繫這些關係吧。
所以在副歌之前，她已經說自己午夜驚醒的原因是想到「你」終將離開，在副歌，她更感嘆你為我這種「反英雄」（沒有那麼美好，配不上做英雄式的主角）加油，必然是很疲倦的事。而這首歌的bridge，更幾乎是不加掩飾的瘋狂：想像自己還不存在的媳婦，我也一定沒辦法好好維持跟她的關係，她最後會為了錢就謀殺我吧……我心有所愛，但偏偏我是如此頹敗。
不過，用一句老套的說法，有時關係的魔法，不在於直接解決問題，而在於一起面對問題。〈The Great War〉這首歌，就是呈現自己在關係當中，仍然有種種心魔，無法充分信任對方，並厭煩於自己的不可理喻；但是，在一片戰火血腥的意象中，她感受到愛人仍然願意向她伸出手，也找到信心，暗暗發誓要努力守住這段關係。一段好的關係，不能「治療」自我厭惡，但可以讓人更安心地面對自己。
幻想復仇：底氣的來源
「幻想復仇」可以是件有建設性的事嗎？「復仇」聽起來是低下的慾望，「幻想」又總是不切實際，但是在這張專輯關於復仇的歌曲中，我們卻看到「幻想復仇」的意義：找到自己的聲音，不容許自己只是逆來順受。
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。