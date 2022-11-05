從泰勒絲難以成眠的五個原因，逐曲解析新專輯《Midnights》20首歌

在鏡頭前，泰勒絲（Taylor Swift）或許是又創銷售奇蹟的流行天后；但她的歌迷們都知道，泰勒絲也是一個午夜總難以入睡的失眠者，而她最好的作品，有許多就是描寫那些讓她難以成眠的心情反覆。

而《午夜》這張新專輯，恰恰就是以「無法入眠」為核心概念。在專輯發行前，她也在限時動態上，分享了五個無法入眠的原因：自我厭惡、幻想復仇、猜想「或許還可能如何」、戀愛，與崩解。在這篇文章中，我就將用這五個原因做分類，一一介紹這張專輯上的歌曲，包含專輯上正選的13首歌，以及在附加版（所謂的3 am Edition）中額外的7首。

自我厭惡：我能維繫一段關係嗎？

自我厭惡已經夠困難了，但更難的是隨之而來的恐懼：我這麼糟的人，真的能好好維繫一段關係嗎？

而這正是〈Anti-Hero〉的主旨。這首歌一破題，她就以接近陳述事實的口氣說，「我的問題就是我越長越大，卻從來沒有越來越有智慧」；我似乎連自己都不能信任，自知在性格上有太多缺點，覺得自己太吵、太多醜惡與雜念，因而不知道該怎麼面對自己。而我自己很糟，這已經不是新聞，但問題就出在，我確實有真正珍視的關係，但我這麼糟的人，恐怕將無法維繫這些關係吧。

所以在副歌之前，她已經說自己午夜驚醒的原因是想到「你」終將離開，在副歌，她更感嘆你為我這種「反英雄」（沒有那麼美好，配不上做英雄式的主角）加油，必然是很疲倦的事。而這首歌的bridge，更幾乎是不加掩飾的瘋狂：想像自己還不存在的媳婦，我也一定沒辦法好好維持跟她的關係，她最後會為了錢就謀殺我吧……我心有所愛，但偏偏我是如此頹敗。

不過，用一句老套的說法，有時關係的魔法，不在於直接解決問題，而在於一起面對問題。〈The Great War〉這首歌，就是呈現自己在關係當中，仍然有種種心魔，無法充分信任對方，並厭煩於自己的不可理喻；但是，在一片戰火血腥的意象中，她感受到愛人仍然願意向她伸出手，也找到信心，暗暗發誓要努力守住這段關係。一段好的關係，不能「治療」自我厭惡，但可以讓人更安心地面對自己。

幻想復仇：底氣的來源

「幻想復仇」可以是件有建設性的事嗎？「復仇」聽起來是低下的慾望，「幻想」又總是不切實際，但是在這張專輯關於復仇的歌曲中，我們卻看到「幻想復仇」的意義：找到自己的聲音，不容許自己只是逆來順受。