【台北市長選舉辯論會】媒體提問「抗中保台」，除了捍衛主權，3位候選人打算怎麼整備台北市民防？
我們想讓你知道的是
蔣萬安批評，民進黨一到選舉就談「抗中保台」，實際上只是嘴巴上講「抗中」，根本保不了台；今年8月共軍演習期間，當4枚飛彈飛越台灣上空，是日本防衛省公布後台灣才知道，這樣的執政黨談什麼「抗中保台」？陳時中也具體回應，對於兩岸關係（支持被中國統一），他的答案當然是否定，台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國，這就是我們的DNA。
台北市長電視辯論今（5）日下午登場，在媒體提問階段，《三立電視台》代表呂惠敏向3位台北市長候選人拋出「抗中保台」，中共二十大之後，對台政策轉趨強硬，且不承諾放棄使用武力，請問三位候選人，是否支持被中國統一，若答案是否定，有沒有具體做法和策略？面對軍事恫嚇，如何捍衛民主自由、捍衛首都安全？台北市長作為第一個民防指揮官的因應作為？會舉辦雙城論壇嗎？
陳時中：提升強化民防組織與人力
陳時中首先回應，當一個台北市長就是民防指揮官，近年民防人員人數在縮減中，這兩年就減少2萬2000人，這是一個警訊。若他當市長，一定要提升強化民防組織與人力，並根據《民防法》成立相關資訊庫，發行民防手冊，增進民防技能的訓練。
陳時中也稱，台北是首都，城市的交流是必要的，可是今天所講的雙城論壇是跟對岸，對岸卻對台灣有相當的侵台企圖，跟對岸往來真的要特別注意。郝政府那時好像在雙城論壇做過很多事情，簽訂四項MOU協定，但沒看到真正的成果，台北市長柯文哲說要把悠遊卡發行到上海，結果沒看到悠遊卡在上海，卻反而看到五星旗在台北遊行。
陳時中也具體回應，對於兩岸關係（支持被中國統一），他的答案當然是否定，台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國，這就是我們的DNA，他反對任何人破壞台灣民主自由，首都市長尤其重要，一定要向國際傳達正確的訊息。
蔣萬安嗆民進黨「根本不能保台」，強調絕對捍衛主權
蔣萬安回應，他的立場非常清楚，恪遵中華民國憲法、堅守中華民國主權、捍衛台灣民主自由法治人權的價值，這就是他的DNA，無庸置疑，他也相信這是每個台灣人堅定不移的信念。他當台北市長，一定確實執行防空避難演練、盤點台北市防空避難場所、檢討相關指引，堅定保衛台灣人的生命財產安全。
蔣萬安隨後批評，民進黨一到選舉就談「抗中保台」，實際上只是嘴巴上講「抗中」，根本保不了台；今年8月共軍演習期間，當4枚飛彈飛越台灣上空，是日本防衛省公布後台灣才知道；金門營區被無人機丟榨菜跟滷蛋，連反擊都慢板拍，這樣的執政黨，還要跟大家談什麼「抗中保台」？
蔣萬安更酸，民進黨談到兩岸問題，始終是「綠能，你不能」，始終雙重標準。一方面指控BNT在上海代理、一方面卻又允許高端的第二期臨床試驗由中資公司辦理；一方面出征在中國工作的藝人親中賣台，另一方面卻看到鄭運鵬用「中國台灣」的身分在中國大賺人民幣，民進黨卻全面噤聲。
蔣萬安也提到，當馬斯克（Elon Musk）談到將台灣變成大陸特別行政區，有人想都不想就說可以討論看看，「當然是捍衛到底、捍衛主權到底，堅守台灣人尊嚴，但竟然有人說可以進一步討論看看，而他就是在左手邊的陳時中。」蔣萬安問陳時中有什麼可以再討論看看，「面對一國兩制，當然反對到底、當然捍衛主權」。也難怪網友都說，綠共一家親，所言不假。
蔣萬安強調，他在擔任立委時，就是支持增加國防預算，未來擔任台北市長，一定堅定捍衛主權、確保中華民國價值，台灣的自由、人權、法治就是要有對等的尊嚴，一切以台灣人民為優先，未來一定要擴大國際交流，讓世界透過台北看到台灣，讓台北人感到驕傲、光榮。
黃珊珊：盡一切能力爭取和平，確保基礎設施運作
無黨籍台北市長候選人黃珊珊則回應，她已經多次公開說過，民主自由和獨裁專政不可能並存，這就是她的立場。台灣民主化經過30年的發展，民主自由的信念已經深植人心，成為台灣人的DNA。同時她也強調，「我會盡一切的能力去爭取和平，讓人民能安居樂業，但面對恐嚇跟打壓，我們當然要堅定信念，更要有決心捍衛我們家園。」
黃珊珊表示，退此一步即無死所，民主自由的生活方式，是無可退讓的底線，「我不會退縮，更不會妥協。」自己是位母親，當然渴望和平，因為戰爭是沒有贏家的；但黃珊珊也強調，身為首都市長，地方政府要做的，是確保基礎設施的運作，和確保避難場所，在這次的漢光演習台北市已經做了，除了定期清理維護，平常擬訂計畫、儲備物資，確保戰事發生，台北市的水電設施足以運作，以及有安全的避難場所讓市民躲避。
對於雙城論壇，黃珊珊說，這就是一個城市交流對話的機制，秉持著對等、尊嚴、公開、透明的原則，行之有年，也符合總統蔡英文說的對等模式，「蔡總統在雙十國慶的文告中才剛剛說，期待兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流，而你（此指陳時中）立刻就說不會續辦雙城論壇，是在打臉蔡總統嗎？還是這就是你說的抗中保台？」
黃珊珊也說，如果只是把眼光放在兩岸，就是畫地自限，所以應該要擴大與全世界的交流。從烏克蘭戰爭中學到的教訓，台灣最強的力量，其實是來自國際支持，台北市在全球有51個姊妹市，未來她會更積極推廣城市交流，促進台北市與其他城市雙方的城市論壇，中華民國是主權獨立的國家，台北市身為首都，有自信跟全世界各個城市進行友善的對等交流。
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核稿編輯：羅元祺
駭客攻擊、資料洩漏，資安挑戰層出不窮，頂尖指標場域ACW SOUTH沙崙資安服務基地為臺灣鑄造資安韌性！
我們想讓你知道的是
本文將解析每月平均受到3000萬次境外網路攻擊的臺灣，如何透過打造ACW SOUTH沙崙資安服務基地，在資通訊科技崛起、資安危機無所不在的今時今日站穩腳步、深根資安人才培力，甚至攜手資安產業邁向國際，提供國際資安聯防強而有力的支援。
在10月初，澳洲第二大電信服務業者Optus遭到駭客攻擊，將近千萬筆包含姓名、電話、電子郵件甚至護照號碼等機敏資訊的個資外洩，不只受害者需要承受意外的財務風險，還可能導致後續資訊盜用、隱私侵害等資安疑慮。與澳洲人口數相當的臺灣，受到的資安攻擊也不少，根據統計，臺灣政府機關平均每月受到3000萬次的境外網路攻擊，2021年政府機關總計通報696件資安事件。種種數據都在提醒著我們，雖然看不到但資安危機無所不在。為了避免便捷的數位科技變成駭客予取予求的任意門，在我們盡情享受零距離便利生活的同時，應培養正確的資安觀念，時時警惕如駭客入侵、資訊外洩、資料不正當運用等新型態的資訊安全風險。
資安漏洞無處不在，國際重大資安事件焦點
網路安全解決方案廠商Check Point發佈《2022年網路安全報告》指出，今年平均企業遭受網路攻擊的次數較去年增長50%，其中軟體供應商遭攻擊次數的增幅最大，增長了146%；除了資安攻擊數量激增，Check Point也察覺資安攻擊有逐漸影響民眾日常的趨勢，例如2021年層出不窮的資安攻擊，不只針對供應鏈，還包含行動裝置、雲端服務廠商、國家關鍵基礎設施等或大或小的目標，甚至有些資安事件已經嚴重影響人們的日常生活。
其中，最惡名昭彰的資安攻擊事件就是美國SolarWinds Orion供應鏈攻擊事件，不只美國財政部與商務部證實遇害，國土安全部旗下CISA更發布緊急指令要求所有聯邦機構關閉相關產品，號稱美國史上最大的國家級資安威脅。除了使用惡意程式竊取資料，駭客還可能透過勒索軟體讓基礎設施運作停擺，如早在 2015年12月烏克蘭電力網路遭到駭客攻擊，透過釣魚信件散佈惡意程式導致主機系統崩潰，造成伊萬諾-弗蘭科夫斯克州數十萬戶大停電。不過，更駭人的資安危機還在後頭，2021年2月美國佛州淨水廠於遭駭客遠端入侵，企圖將水中的氫氧化鈉濃度調高111倍，幸好及時被員工發現並做出對應處置，否則含有強鹼的水源流入民間，後果恐怕不堪設想。
新時代資安挑戰，人才養成與概念扎根是根本解方
綜觀上述國際資安攻擊事件，就會發現我們與資安危機的距離遠比想像中還要近，因此各國政府也紛紛關注資安防護的建構，並加緊腳步強化相關人才的培力措施。英國政府曾投資2,000萬英鎊啟動網路校園專案，提供14至18歲青少年網路安全課程培訓，建立網路安全意識，培育網路安全領域人才；日本政府為了填補企業資安人才缺口，也在2015年祭出資安人培三箭，包括官辦資安認證及人才培訓、舉辦實境演習、中小學教材修調，分別從企業、政府與教育三大面向，由上而下將資安實力向下扎根。
而臺灣實際面臨的資安危機又比其他國家更加險峻，不只公私部門資料可能遭受駭客入侵，還需要注意源於地緣政治的惡意資訊攻擊。不過「他山之石，可以攻錯」，細細分析他國如何面對新時代的資安挑戰，也能為臺灣社會帶來新養分。無論是日本的資安人培三箭、還是英國的網路校園專案，最終都回到「專業人才養成」及「資安概念扎根」的根本基礎。而臺灣今年甫成立的數位發展部（Ministry of Digital Affairs，MODA）提倡的「全民數位韌性」也指向相同概念，這座引擎（moda）正為臺灣調校、加速迎戰新時代資安挑戰。
打造頂尖指標場域，積蓄臺灣豐沛資安能量
臺灣為了打造安全可信賴的數位國家，提升整體資安防護機制，也於去年底正式為「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱：沙崙基地）揭幕。沙崙基地不只肩負輔導產業建構資安防護的使命，也作為臺灣資安知識技術的關鍵節點、孕育後起資安新秀。
在提供資安產業驗測上，沙崙基地設置了石化基礎設施、天然氣基礎設施、變電設備基礎設施、物聯網、半導體資安、智慧製造以及智慧綠能等七座實測平台；而將產線的部分機台實際搬運到現場，搭配沙崙基地技術團隊的實機攻防演練展示，就是為了讓參觀者能淺顯易懂地了解被攻擊、搶救、復原等完整的資安攻防過程，累積至今已達1,700人次的觀摩參訪。
除了面向民眾的展示區域，沙崙基地還設有用於專業人才培訓的「實戰攻防演練教室」，提供頂級的硬體設備讓學員實機操作，搭配總計12套的攻防演訓劇本，培養學員敏銳的資安意識及扎實的防駭技術；另外也舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及攻防演訓人培專業課程，將既有資安知識不斷積累、傳承，甚至研發最新的資安技術，至今已近1,500人次參與資安人才培訓活動，並投入臺灣資安防護的最前線。
另外，沙崙基地在產業實務也有深入耕耘，基地除有專業團隊駐點，提供企業、組織專業的資安相關諮詢服務，還提供企業廠商專業的驗測服務，透過網路交換器嫁接企業環境，架設資安防護產品進行實機驗測，至今已有12家廠商與沙崙基地共同完成工控、綠能、製造、半導體、物聯網資安防護等超過22項的產品驗測。協助廠商了解目前企業合適的資安解決方案，進而優化與改善產品，強化資安防護力。
而今年首度辦理的「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，更是沙崙基地實現資安人培使命、提升產業資安人才實戰力的亮點作為之一。沙崙基地孵化種子人才，過程不只為學子們創造資安專題實作機會，競賽透過免費提供沙崙基地的設施與空間、開放資安實戰工作坊及主題講座等資源，培植來自臺灣北中南東的資安新秀。也為臺灣資安持續產業注入創新的活水。
Taiwan Can Help！跨國資安聯防，攜手產官學共同迎接未來挑戰
臺灣喊出「資安即國安2.0」戰略、金管會修定上市櫃公司需設立資安長及資安專責單位之相關法條，今年8月數位發展部更正式掛牌成立，種種積極作為中，可看見臺灣政府對於數位轉型及各產業資安的重視。
「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」的正式成立也是臺灣在國際資安領域跨出的一大步，藉由指標性的資安示範場域經營，整合政府、產業、學界三方的跨領域資安互動經驗，協助產業提升整體資安意識及能力。面對未來接二連三的資安風暴，臺灣也能藉由沙崙基地獨特的發展經驗及基地育成的豐富人才，在國際資安領域有需要的時候伸出援手，成為國際資安聯防網中的重要力量；而每一次的資安危機也將化為臺灣成長進步的養分，餵養國內持續培育的後起新秀，茁壯臺灣的資安力！
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