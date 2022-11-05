【台北市長選舉辯論會】媒體提問「抗中保台」，除了捍衛主權，3位候選人打算怎麼整備台北市民防？

台北市長電視辯論今（5）日下午登場，在媒體提問階段，《三立電視台》代表呂惠敏向3位台北市長候選人拋出「抗中保台」，中共二十大之後，對台政策轉趨強硬，且不承諾放棄使用武力，請問三位候選人，是否支持被中國統一，若答案是否定，有沒有具體做法和策略？面對軍事恫嚇，如何捍衛民主自由、捍衛首都安全？台北市長作為第一個民防指揮官的因應作為？會舉辦雙城論壇嗎？

陳時中：提升強化民防組織與人力

陳時中首先回應，當一個台北市長就是民防指揮官，近年民防人員人數在縮減中，這兩年就減少2萬2000人，這是一個警訊。若他當市長，一定要提升強化民防組織與人力，並根據《民防法》成立相關資訊庫，發行民防手冊，增進民防技能的訓練。

陳時中也稱，台北是首都，城市的交流是必要的，可是今天所講的雙城論壇是跟對岸，對岸卻對台灣有相當的侵台企圖，跟對岸往來真的要特別注意。郝政府那時好像在雙城論壇做過很多事情，簽訂四項MOU協定，但沒看到真正的成果，台北市長柯文哲說要把悠遊卡發行到上海，結果沒看到悠遊卡在上海，卻反而看到五星旗在台北遊行。

陳時中也具體回應，對於兩岸關係（支持被中國統一），他的答案當然是否定，台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國，這就是我們的DNA，他反對任何人破壞台灣民主自由，首都市長尤其重要，一定要向國際傳達正確的訊息。

蔣萬安嗆民進黨「根本不能保台」，強調絕對捍衛主權

蔣萬安回應，他的立場非常清楚，恪遵中華民國憲法、堅守中華民國主權、捍衛台灣民主自由法治人權的價值，這就是他的DNA，無庸置疑，他也相信這是每個台灣人堅定不移的信念。他當台北市長，一定確實執行防空避難演練、盤點台北市防空避難場所、檢討相關指引，堅定保衛台灣人的生命財產安全。

蔣萬安隨後批評，民進黨一到選舉就談「抗中保台」，實際上只是嘴巴上講「抗中」，根本保不了台；今年8月共軍演習期間，當4枚飛彈飛越台灣上空，是日本防衛省公布後台灣才知道；金門營區被無人機丟榨菜跟滷蛋，連反擊都慢板拍，這樣的執政黨，還要跟大家談什麼「抗中保台」？

蔣萬安更酸，民進黨談到兩岸問題，始終是「綠能，你不能」，始終雙重標準。一方面指控BNT在上海代理、一方面卻又允許高端的第二期臨床試驗由中資公司辦理；一方面出征在中國工作的藝人親中賣台，另一方面卻看到鄭運鵬用「中國台灣」的身分在中國大賺人民幣，民進黨卻全面噤聲。

蔣萬安也提到，當馬斯克（Elon Musk）談到將台灣變成大陸特別行政區，有人想都不想就說可以討論看看，「當然是捍衛到底、捍衛主權到底，堅守台灣人尊嚴，但竟然有人說可以進一步討論看看，而他就是在左手邊的陳時中。」蔣萬安問陳時中有什麼可以再討論看看，「面對一國兩制，當然反對到底、當然捍衛主權」。也難怪網友都說，綠共一家親，所言不假。

蔣萬安強調，他在擔任立委時，就是支持增加國防預算，未來擔任台北市長，一定堅定捍衛主權、確保中華民國價值，台灣的自由、人權、法治就是要有對等的尊嚴，一切以台灣人民為優先，未來一定要擴大國際交流，讓世界透過台北看到台灣，讓台北人感到驕傲、光榮。

黃珊珊：盡一切能力爭取和平，確保基礎設施運作

無黨籍台北市長候選人黃珊珊則回應，她已經多次公開說過，民主自由和獨裁專政不可能並存，這就是她的立場。台灣民主化經過30年的發展，民主自由的信念已經深植人心，成為台灣人的DNA。同時她也強調，「我會盡一切的能力去爭取和平，讓人民能安居樂業，但面對恐嚇跟打壓，我們當然要堅定信念，更要有決心捍衛我們家園。」

黃珊珊表示，退此一步即無死所，民主自由的生活方式，是無可退讓的底線，「我不會退縮，更不會妥協。」自己是位母親，當然渴望和平，因為戰爭是沒有贏家的；但黃珊珊也強調，身為首都市長，地方政府要做的，是確保基礎設施的運作，和確保避難場所，在這次的漢光演習台北市已經做了，除了定期清理維護，平常擬訂計畫、儲備物資，確保戰事發生，台北市的水電設施足以運作，以及有安全的避難場所讓市民躲避。

對於雙城論壇，黃珊珊說，這就是一個城市交流對話的機制，秉持著對等、尊嚴、公開、透明的原則，行之有年，也符合總統蔡英文說的對等模式，「蔡總統在雙十國慶的文告中才剛剛說，期待兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流，而你（此指陳時中）立刻就說不會續辦雙城論壇，是在打臉蔡總統嗎？還是這就是你說的抗中保台？」

黃珊珊也說，如果只是把眼光放在兩岸，就是畫地自限，所以應該要擴大與全世界的交流。從烏克蘭戰爭中學到的教訓，台灣最強的力量，其實是來自國際支持，台北市在全球有51個姊妹市，未來她會更積極推廣城市交流，促進台北市與其他城市雙方的城市論壇，中華民國是主權獨立的國家，台北市身為首都，有自信跟全世界各個城市進行友善的對等交流。

延伸閱讀

核稿編輯：羅元祺